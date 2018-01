TV PREPORUKA DANA: Pored 12. utrke Snježne kraljice tu su i filmovi Američki gangster, Razneseni, Olujne noći i Putovanje na mjesto nesreće

HRT2, 12.50, SLJEME: Svjetski skijaški kup – slalom (ž)

Na 12. izdanju Trofeja Snježna kraljice, ženskog slaloma Svjetskog kupa koji će se u srijedu održati na sljemenskom Crvenom spustu nastupit će i dvije hrvatske skijašice – Leona Popović (20) i Ida Štimac (17). Leona će startati s brojem 64, dok Ida ima broj 66, a ukupno će nastupiti 67 skijašica. Švicarka Wendy Holdener otvorit će sljemenski slalom.

HRT1, 13.15, TALK SHOW, Dr. Oz

U emisiji gostuje zen majstor koji će vas naučiti da pronađete mir u kaosu. Pet jednostavnih koraka k pronalasku unutarnjega mira i promjeni zdravlja i načina života. Zatim, nova otkrića povezuju određene lijekove za tjeskobu i san s Alzheimerom. Sve što morate znati prije nego što progutate sljedeću tabletu.

HRT3, 15.00, DRAMA, Očaranost

Priča o pedesetpetogodišnjoj ženi koja više od trideset godina živi prerušena u muškarca da zaštiti sestrinu obitelj. Sha (R. Teimoorian) se sprijateljila s djevojkom koja se doselila, pjevačicom koja želi izdati vlastiti album usprkos svim zabranama. Njih dvije zbližilo je negiranje vlastitoga spola.

Sha je prisiljena posvetiti se obitelji koju je pogodila nesreća. Sestrina retardirana unuka je silovana, a ona želi pronaći počinitelja.

RTL TV, 15.55, ANIMIRANI FILM, Barbie: Matovilka

Matovilka je služavka vještici Gothel te odrasta vjerujući da je kao napušteno dijete spašena od zle sudbine. U dvorcu se Matovilka druži s veselim zmajem Penelope te dragim i mrzovoljnim zecom Hobiejem. Matovilka vrijeme provodi slikajući i maštajući kako izgleda svijet izvan dvorca. No Gothel misli da je djevojka nezahvalna te ne odobrava njezin hobi. Jednog dana Matovilka pronađe tajni prolaz do tajne sobe, u kojoj ugleda srebrnu četku za kosu, poklon njezinih roditelja, koji su je očigledno jako voljeli, a za koje je ona mislila da su je ostavili.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Današnji IN magazin donosi savjete koji će vam godinu pred nama učiniti sretnijom i ispunjenijom. Domaće zvijezde otkrile su nam što im znaće poljupci te one najbolje, ali i najgore koje pamte. Emisija će predstaviti internacionalni zbor kojima je glavna zapovijed ljubav,ali i upoznati nas s čovjekom koji od starih bačvi izrađuje prava umjetnička djela. Bit će zanimljivo vidjeti i podsjetiti se na sve showbizz trenutke koji su obilježili prošlu godinu.

RTL TV, 20.00, KRIMI DRAMA, Američki gangster

Nakon smrti svog poslodavca i mentora Bumpyja Johnsona (Clarence Williams III), Frank Lucas (Denzel Washington) preuzima njegovo mjesto i postane najveći uvoznik i diler heroina u Harlemu. Lucas kupuje izravno od svoje veze u jugoistočnoj Aziji te se dosjeti jedinstvenog načina kako prokrijumčariti drogu u SAD. Kao rezultat, njegov heroin je superiornije kvalitetne od onog na cesti, cijena mu je niža, a povezanost s njujorškom mafijom jednako tako osigurava njegovu poziciju pa on postane nedodirljiv, ili je barem tako mislio. No posvećen i pošten detektiv Državnog odjela za suzbijanje narkotika, Richie Roberts (Russell Crowe), postavio ga je za svoju metu, kriminalca kojega mora zaustaviti pod svaku cijenu.

HRT3, 20.05, DRAMA, Putovanje na mjesto nesreće

Mladoj Zagrepčanki Jeleni (A. Karić) njoj nepoznat i pomalo lakomislen mladić Vlatko (R. Šerbedžija) jednog dana donese vijest da je njezin suprug teško stradao u prometnoj nesreći, te da leži u splitskoj bolnici. Prema Vlatkovim riječima život mu nije u opasnosti, no on ne želi da ga posjeti ona nego njegova ljubavnica za koju Jelena nije ni znala. Ta saznanja Jelenu temeljito uzdrmaju i izbace iz ravnoteže, te ona utjehu najprije potraži kod svog susretljivog bivšeg supruga Nina (S. Žigon), a potom i kod svog oca Viktora (E. Kutijaro), nekad utjecajnog političara koji je sad smješten u domu umirovljenika. No umjesto da joj donesu ohrabrenje i riječi utjehe, razgovori s obojicom dodatno će uznemiriti Jelenu i pogoršati njezino stanje. A kad shvati da joj se Vlatko udvara, te kad joj otkrije da se u nju zaljubio i “prije prvog pogleda”, uzdrmana Jelena prihvatit će njegovo udvaranje. No on je površan i koristoljubiv mladić odnos s kojim će Jelenu odvesti u još veće nevolje.

HRT2, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Vjerujem u anđele

U patrijarhalnoj obitelji ljutiti otac tjera iz kuće kćer Deu, jer je ostala trudna. Ona odlazi na mali otok, u mjesto gdje se svi poznaju, u napuštenu kuću svoje rođakinje. U mjestu je fešta sv. Nikole, na kojoj upoznajemo sve važnije ljude: gradonačelnika Franu, svjetioničara Bepa, cotavog Matu, lokalnog izumitelja Teslu, vlasnicu dućana Teu, slijepu tetu Petru koja raspoznaje ljude po koracima, pohotnu kontesu Lili, čudaka, povratnika iz Amerike i omiljenog poštara Šimu. On je sa svima ljubazan, no krije jednu tajnu. Otvara pristiglu poštu i saznaje intimne stvari mještana. Dea izaziva znatiželju mještana, a njezina samoća i zatvorenost posebno intrigira Šimu.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Mijenjamo svijet: Zastrašujuće: Ekološki danak brodskog transporta

Devedeset posto robe koju konzumiramo na Zapadu proizvodi se u dalekim zemljama i dostavlja k nama. Industrija dostave robe ima ključnu ulogu u svjetskom gospodarstvu i temelj je našeg modela suvremene civilizacije. Da nje nema, bilo bi nemoguće zadovoljiti sve veću potražnju u našem društvu. Pa ipak, funkcioniranje i propisi vezani uz taj sektor i dalje su mnogima nepoznati, a njegovi skriveni troškovi utječu na sve nas. Teretni brodovi zbog svoje veličine više ne mogu ući u tradicionalne gradske luke. Udaljili su se od javnosti, skriveni su iza prepreka i kontrolnih punktova. Film odgovara na pitanje tko vuče konce u tom sektoru vrijednom na milijarde dolara, do koje mjere ta industrija utječe na naše zakonodavce, kako utječe na okoliš iznad površine vode i ispod nje te kakav je život suvremenih pomoraca. Film nas vodi na putovanje morima i oceanima te nam kroz smjelu istragu otkriva lice i naličje masovne dostave i razotkriva posljedice te gotovo nevidljive industrije.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI TRILER, Razneseni

Ryan Gearty (T. L. Jones) uspije pobjeći iz strogo čuvanog irskog zatvora Castle Gleigh. Uskoro stiže u Ameriku, a cilj mu je Boston jer tamo živi Jimmy Dove (J. Bridges), vješti stručnjak za eksplozive koji radi za policiju. Da spasi brak s Kate (S. Amis), Jimmy odluči povući se s opasnog posla. Međutim, nakon oproštajne zabave pogine njegov kolega Fred Roarke (J. Finn), a Jimmy prepozna stil svog davnog znanca Ryana. Ubrzo pogine još dvoje kolega i javi mu se Ryan s riječima da se došao osvetiti. Sada je Jimmy prisiljen Kate otkriti neke detalje o svojoj prošlosti, da je on Irac Liam McGivney i da je nekad s Ryanom bio pripadnik IRA-e…

Riječ je o zanimljivom i uzbudljivom filmu koji obiluje akcijskim sekvencama, za što je 1995. osvojio i nominaciju za MTV-jevu filmsku nagradu. Redatelj Hopkins pregledno i dinamično izlaže etički intrigantnu i realističnu priču o zločinu i kazni, o suočavanju s grijesima iz prošlosti koji prije ili kasnije ponovno zakucaju na vrata. U tome se oslanja na vrsne glumačke izvedbe J. Bridgesa te oskarovca i uvijek uvjerljivog negativca T. Leeja Jonesa.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Marko Antun de Dominis

Dokumentarac nas vodi na kraj 16. i početak 17. stoljeća u doba reformacije i protureformacije, u doba inkvizicije, dvorskih igara, izdaja i prevrata. U središtu priče je Marko Antun de Dominis, briljantni znanstvenik, biskup, ekumenist i političar rođen u Rabu 1560. godine. Za senjske uskoke on je biskup izdajica i krvnik, kako piše August Šenoa u romanu “Čuvaj se senjske ruke”, on je neprijatelj uskoka i personifikacija strane sile na Jadranu. Za splitski Kaptol on je pohlepni nadbiskup koji se stavlja na stranu Venecije nasuprot papinskim odlukama. Za engleskog kralja Jamesa on je čovjek od povjerenja, windsorski dekan, savjetnik kralja za vanjsku politiku, ali i čovjek koji će kralju okrenuti leđa prvom prilikom. Za Rim i inkviziciju on je heretik, čovjek čije ime treba zauvijek ostati zaboravljeno. Na Trgu cvijeća spaljeno tijelo zajedno s knjigama, opomena svima koji se usude misliti suprotno nasljedniku sv. Petra. Tko je bio de Dominis, prevrtljivac i izdajica? Možda samo naivac. On je senjski biskup koji uskocima nudi ruku suradnje, splitski nadbiskup koji ostaje u Splitu s bolesnicima za vrijeme gube kada svi drugi iz grada bježe. To je čovjek koji je u vremenu krvavih sukoba između katolika i protestanata prvi zagovarao ponovno jedinstvo i ekumenizam, prvi nadbiskup koji je otvoreno progovorio protiv neograničene papinske moći, čovjek čija teološke knjige čita cijela Europa, a njegovim radovima iz fizike divi se i sam Newton. Bio je jednostavno čovjek ispred svog vremena kojeg je vrijeme u kojem je živio jednostavno progutalo u lomači na Trgu cvijeća u Rimu.

LAUDATO TV, 21.15, DOKUMENTARNA EMISIJA, Tolkienov ‘Gospodar prstenova’

Prema riječima samog autora: ”Gospodar prstenova” u temeljima je zamišljen kao religiozno i katoličko djelo. Uđite u svijet jednog od najpopularnijih djela 20. stoljeća i jednog od najvećih djela ikad napisanih te saznajte kako je povezano s istinama katoličke vjere! Upoznajte čovjeka iza ”Gospodara prstenova” i saznajte kako je trilogija nadahnuta kršćanstvom!

Voditelj emisije, Joseph Pearce, poznat po brojnim književnim biografijama istaknutih katolika, u jednosatnoj edukativno-igranoj emisiji istražuje i ukazuje na kršćanske temelje ”Gospodara prstenova”. Pearce progovara o ključnim točkama života J.R.R. Tolkiena i korak po korak prolazi kroz najvažnije alegorije katoličke teologije skrivene u ovom remek-djelu. Emisija je obogaćena animiranim scenama i igranim dijelovima u kojima glavne uloge imaju J.R.R. Tolkien i njegov književni prijatelj C. Lewis.

HRT3, 23.00 ROMANTIČNA DRAMA, Druga zemlja

Film iz života špijuna i dvostrukog agenta Guya Burgessa, poznatog kao špijun iz Cambridgea. U njemu se on zove Guy Bennett (R. Everett), istražuje njegovu homoseksualnost i izloženost marksizmu, te hipokriziju i snobizam engleskog školskog sustava…

Snimljeno prema istoimenom kazališnom komadu Juliana Mitchella koji je i scenarist filma.

U Cannesu je 1984. snimatelj Peter Biziou osvojio nagradu za najbolji umjetnički doprinos, a redatelj Marek Kanievska nominiran je za Zlatnu palmu.

NOVA TV, 23.10, ROMANTIČNA DRAMA, Olujne noći

U dobi od četrdeset pet godina, Adrienne Willis (Diane Lane) promišlja o vlastitom životu kada je suprug napušta zbog mlađe žene. Seli se u mali obalni gradić Rodanthe u Sjevernoj Carolini. Ali kada se oluja počne približavati gradiću, čini se da je Adriennein bijeg uništen… sve dok ne stigne gost Pavao Flanner (Richard Gere) . Pavao je u svojoj 54. godini došao u Rodanthe kako bi pobjegao od svoje prošlosti. Kad se oluja počne stišavati, dvoje ozlijeđenih ljudi će potražiti utjehu jedno u drugome, a jedan vikend će zauvijek promijeniti njihove živote. Richard Gere, dobitnik Zlatnog Globusa i glavni glumac u filmu ‘Olujne noći’ je prema časopisu ‘People’ 1999.godine proglašen najseksipilnijim muškarcem na svijetu.

HRT2, 00.25, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Božićna povorka

Hailee Anderson (A. McCord) popularna je televizijska voditeljica koja ima vlastiti šou. Nekoliko dana prije Božića na internetu vidi sliku svoga dečka u zagrljaju druge djevojke, u ljutnji napušta snimanje, sjeda u automobil i odlazi izvan grada, ne razmišljajući kamo. Sve dok se zamalo ne sudari s drugim vozilom na ulazu u neki mali, njoj nepoznati grad. Kako bi izbjegla sudar, skrene s ceste i udari u nečiju ogradu, već okićenu božićnim lampicama. Da stvar bude gora, vlasnik je nepotkupljivi sudac, koji ne želi primiti ni odštetu ni policu osiguranja nego joj želi dosuditi kaznu. Na sud odlazi zajedno s čovjekom s kojim se zamalo sudarila, to je Beck (J. Brown), koji volontira kao učitelj crtanja u dječjem centru i posjeduje mali pansion. U sudnici Hailee gotovo ne vjeruje svojim ušima kad čuje presudu, za kaznu će morati odraditi dvadeset i pet sati društveno korisnog rada. Sudac je neumoljiv, ne zanima ga što Hailee mora natrag u New York raditi emisiju. Donekle je spašava Beck, koji joj nudi da zajedno s njim i djecom u likovnom centru pripremi vozilo za božićnu paradu.