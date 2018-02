TV PREPORUKA DANA: Pogledajte prijenos otvorenja ZOI 2018. kao i filmove Harry Potter i darovi smrti 1, Plaćenici 2 i Poput tebe

HRT2, 11.55, ZOI: Otvaranje Zimskih olimpijskih igara

Danas započinju Zimske olimpijske igre u Pjongčangu koje će imat rekordnu zastupljenost s više od 2900 prijavljenih sportaša koji će predstavljati 92 države Ceremonija otvorenja je ra rasporedu je od podne po hrvatskom vremenu, a Hrvatsku će predstavljati 20 sportaša i to u četiri sporta: alpskom i nordijskom skijanju, sanjkanju te bobu. Hrvatski barjak nosit će Natko Zrnčić Dim.

HRT2, 14.20, ROMANTIČNA DRAMA, Zaustavite vjenčanje

Anna Colton (R. Boston) živi u San Franciscu, ona je odvjetnica za razvode i njezina je karijera u usponu. Najbliskija osoba u njezinom životu je teta Belle (L. Evans) koja ju je odgojila. Zato, kad teta javi da se zaručila i da se udaje, i to za čovjeka kojega poznaje tek mjesec dana a on je popularni glumac koji iza sebe ima tri braka, Anna svim silama nastoji tetu odgovoriti od vjenčanja, sve dok se teta ne uvrijedi. Belle smatra da je Anna svoj život svela na posao, nema vremena ni za zabavu ni za ljubav, pa se zato petlja u njezin život. S druge strane protiv braka radi mladoženjin sin (N. Matte).

FOX LIFE, 15.10, SHOW, Američki top-model

Osim klasičnih zadataka fotografiranja i hodanja modnom pistom, u novoj sezoni natjecatelji će morat pokazati i svoje vještine na društvenim mrežama. Glasovi publike putem Instagrama, imat će veliku ulogu u odluci tko od natjecatelja ostaje, a tko ispada. Osim Tyre Banks i Kelly Cutrone, u žiriju će se biti J. Alexander koji će buduće modele učiti svim trikovima hodanja na modnoj pisti te fotograf Yu Tsai.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI FILM, Plaćenici 2

Vođa plaćenika Barney Ross (Sylvester Stallone), stručnjak za borbu noževima Lee Christmas (Jason Statham), ekspert za borbu prsa o prsa Yin Yang (Jet Li), specijalist za teško naoružanje Hale Caesar (Terry Crews), stručnjak za postavljanje eksploziva Toll Road (Randy Couture), brzopotezni Jensen (Dolph Lundgren), snajperist Billy The Kid (Liam Hemsworth) te novak i Rossov štićenik odlaze u misiju u Nepal spasiti dr. Zhoura (Wenbo Li), kojeg drže otmičari te usput spašavaju plaćenika Trencha (Arnold Schwarzenngger). Nakon povratka u New Orleans, Billy govori Rossu da se planira povući iz posla i živjeti s djevojkom. Kasnije je Ross prisiljen prihvatiti novu misiju, u koju ga šalje CIA-in agent Mr. Curch (Bruce Willis). Zadatak je odlazak u Rusiju i izvlačenje nečega što se nalazi u zrakoplovu koji se srušio.

HRT1, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i darovi smrti 1

Harryju (D. Radcliffe) i njegovim prijateljima, Hermioni (E. Watson) i Ronu (R. Grint), godine školovanja donose sve veće izazove. Profesor Dumbledore (M. Gambon) traži od Harryja da pronađe i uništi tajnu besmrtnosti Lorda Voldemorta. Pri tom će Harry otkriti da postoje još moćnije stvari u čarobnjačkom svijetu…

Film je nominiran za Oscara u dvije kategorije.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Endeavour, mladi Morse

Kad voditeljica kampanje za povratak moralu Joy Pettybon primi prijetnju smrću, Endeavour je mora zaštititi pod svaku cijenu. Dolazak buntovnog benda Wildwood brzo uvuče Endeavoura u krvavi rat stavova u kojemu je upravo pala prva žrtva.

Dok konzervativna aktivistica Joy Pettybon prikuplja potpise za svoju kampanju, a bend Wildwood priprema novi album u dvorcu Maplewick na rubu grada i zaokret s imidža pop čistunaca u subverzivnom, psihodeličnom smjeru, Morse se muči da Pettybonicu drži podalje od pjevača Nicka Wildinga, njezinog neprijatelja iz televizijskih talk-showova. Snimanje albuma omete pronalazak tijela u središtu grada. Ispostavi se da se radi o zidaru koji je prije smrti radio u dvorcu pa oksfordski policajci dođu istraživati. Uskoro se dogodi još jedno ubojstvo, trovanje, povezano s Pettyboničinom borbom za cenzuru pa se i ona i bend nađu pod povećalom. Da bi riješio slučaj, Endeavour se mora uključiti u društvenu revoluciju prije nove tragedije.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, San o Novom svijetu: Zatvaranje granica

Posljednja epizoda govori o iseljavanju u ranom 20. stoljeću, koje izbijanjem Drugog svjetskog rata dolazi do svoga kraja. SAD je postao svjetska velesila i želi ograničiti useljavanje. Svjetska gospodarska kriza jača i dalje tu namjeru. Baš kad stotine tisuća žele pobjeći od nacističkog terora. Reprezentativna za to vrijeme su izvješća Fiorella La Guardie, kasnijeg gradonačelnika New Yorka i Gustava Schrödera, kapetana izbjegličkog broda St. Louis. Ali i sudbina njemačke pedijatrice Herthe Nathorff.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Dolina sreće

Daniel sluti da je netko iz škole odgovoran za Ryanovo novonastalo zanimanje za Tommyja.

NOVA TV, 22.30, DRAMA, Poput tebe

Šesnaestogodišnja Lucy (Sarah Bolger) nadasve je muškobanjasta djevojka. Dobro se slaže s ocem Chuckom (James Marsden), no često su razdvojeni i po nekoliko mjeseci dok je on poslovno u Kanadi. Njezin odnos s majkom Lainee (Claire Danes) je ležeran. Uskoro će Lucy početi razotkrivati svoju seksualnost. Brzo se upušta u vezu s najboljim prijateljem Kennyjem (Thomas Mann) te počinje shvaćati da brak njezinih roditelja i nije tako čvrst kao što je mislila.

HRT2, 23.05, TRILER, More ljubavi

Frank Keller (A. Pacino) je detektiv odjela za umorstva, čovjek koji prolazi kroz krizu srednjih godina: osjeća da stari, žena ga je napustila, usamljen je i nije uvjeren da je život optimalno iskoristio. Povjeren mu je zadatak rješavanja zamršenoga slučaja ubojstva. Žrtva je muškarac koji je ubijen u svom krevetu, a ubojica je po svemu sudeći žena. Istražujući ubojstvo, Frank se povezuje s drugim detektivom Shermanom Touheyom (J. Goodman) koji je imao sličan slučaj. Njih dvojica otkrivaju da žrtve povezuje oglas u časopisu za samce. Stoga odluče dati oglas i susresti se sa svim ženama koje se jave. Na temelju otisaka prstiju na čaši otkrit će mogućeg ubojicu. Ali pojavi se žena, Heleni Cruger (E. Barkin), prema kojoj Keller osjeti snažnu privlačnost. Bez obzira na pravila ne može odoljeti kušnji i upleće se s njom u snažnu emotivno-erotsku vezu.

HRT1, 23.05, POLITIČKI TALK SHOW, Hrvatska za 5

Koliko vrijedna djela i stvaralaštvo hrvatskih kiparica i kipara pridonose kvaliteti hrvatske i europske kulture? U emisiji Hrvatska za 5 govore Kruno Bošnjak, Marija Ujević Galetović i Kuzma Kovačić.

RTL TV, 23.30, TRILER, Pročišćenje

Amerika je u kolapsu – ekonomija je u velikom padu, zločina je obilje, a zatvori su prepuni. Totalitarna politička stranka, koja je na vlasti, proglasila je nacionalni dan u trajanju od 12 sati kada su svi zločini dozvoljeni, a policija, vatrogasci i hitna medicinska služba nedostupna građanima. Deset najvažnijih članova vlade zakonom su toga dana zaštićeni, dok je dio oružja veće razorne moći zabranjen. Rezultat dana „pročišćenja“ je smanjena stopa zločina i nezaposlenosti te osnaženo gospodarstvo. Pet godina od proglašenja zakona stigao je i novi dan „pročišćenja“, a James Sandin (Ethawn Hawke), trgovac sigurnosnih sistema predviđenih baš za ovaj dan, kada vlada koas, nalazi se u svom domu u Los Angelesu sa suprugom Mary (Lena Headey), dvoje djece Zoey (Adelaide Kane) i Charlie (Max BurkHolder), siguran da je obitelj zaštićena od vala nasilja.

NOVA TV, 00.20, KOMEDIJA, Nerazdvojne prijateljice

Najbolje prijateljice Kate (June Diane Raphael) i Chloe (Casey Wilson) kreću na uzbudljivo putovanje kroz cijelu državu s jednim ciljem – žele osvojiti prvo mjesto na izboru ljepote kojim su bile opsjednute u djetinjstvu.