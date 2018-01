TV PREPORUKA DANA: Pogledajte filmove Harry Potter i plameni pehar, Dozvola za Fockere, Cesta i Bez izlaza

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Osveta djeveruša

Abigail (Raven-Symoné), Parker (J. Garcia Swisher) i Rachel (C. Whitehead) druže se s bogatom i razmaženom Caitlyn (V. Williams), koja je navikla da sve bude po njezinome, pa tako i kad se igraju vjenčanja, uvijek ona mora biti mlada, a one samo djeveruše. Kad su odrasle, Abigail je postala spisateljica i živi u New Yorku, Parker je glumica i također živi u New Yorku, Caitlyn i dalje caruje u njihovom gradiću, zaručena je i priprema se za vjenčanje. Nesretna je jedino Rachel, jer je njezin bivši dečko Tony (L. Brocato) Caitlynin budući muž. Da stvar bude strašnija, Caitlyn joj je velikodušno ponudila, zapravo zapovijedila, da bude jedna od djeveruša, što je Rachel, gutajući suze, prihvatila. Kad su Abigail i Parker došle u rodni gradić, iznenađene su kad shvate da se Caitlyn udaje za Tonyja i odluče sve učiniti kako bi spriječile vjenčanje. No, Rachel im objašnjava da se vjenčanje ne smije spriječiti jer je Caitlyn trudna s Tonyjem, a on je previše častan da je ne bi oženio.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Koliko puta ste čuli da se upornost isplati? Barbarini gosti savršeno potvrđuju tu izreku. Oni su poduzetni, hrabri i uspješni. Iako rade posve različite stvari, oni imaju jednu sličnost – nisu odustajali od svojeg cilja. Mia Dimšić, Ana i Slavica Josipović i Tin Srbić otkrivaju Barbari njihov recept za uspjeh.

HRT1, 20.05, FANTASTIČNI PUSTOLOVNI FILM, Harry Potter i plameni pehar

Dok Lord Valdemort (R. Fiennes) sije strah i kletvom ubija, priprema se finale metloboja. Još je jedno natjecanje pred učenicima čarobnjačke škole, tromagijski turnir, a domaćin je Hogwarts. Dolaze još dvije čarobnjačke škole, natjecatelja je četvero, onaj četvrti je Harry Potter (D. Radcliffe). Svi sumnjaju da se sam ubacio. Pred njima su teški zadaci, prvi je borba sa zmajem kojem treba uzeti zlatno jaje s uputama za sljedeći zadatak. Svi su dobro prošli pa je uslijedio božićni bal… Još su tri opasna zadatka koja ih čekaju.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, San o Novom svijetu: U zanosu brzine

Ova epizoda bavi se golemim tehničkim razvojem, koji je uopće omogućio masovno iseljavanje. Parni stroj i propeler ubrajaju se u revolucionarne inovacije 19. stoljeća. Te novine kod mnogih izazivaju oduševljenje. Ali su i obilježene katastrofama. Već i prije potonuća Titanika 1912. O tome govore braća Jules i Paul Verne, austrijski izumitelj Josef Ressel, irski kapetan Siriusa Richard Roberts i Francuskinja Victoire Lacasse, koja je preživjela potonuće La Bourgognea.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Maigret

Inspektor Maigret rješava novi slučaj: umorstvo kockara povezanog s okrutnom bandom iz Čehoslovačke čiji članovi pljačkaju i ubijaju imućne Parižane.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Dolina sreće

Catherine dolazi doma s Ilinkom, izgladnjelom Hrvaticom koja je spašena nakon što je prije četiri godine prodana u bijelo roblje. Za to vrijeme Johnova bojazan izazvana Vickynom prijetnjom utječe i na njegov obiteljski život.

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Dozvola za Fockere

Nakon što je muškoj medicinskoj sestri Gregu Fockeru (Ben Stiller) ipak dao dopuštenje da mu oženi kćer Pam (Teri Polo), bivši CIA-in agent Jack Byrnes (Robert De Niro) želi upoznati i Gregove roditelje pa zajedno sa suprugom Dinom (Blythe Danner) putuje u Miami, gdje Fockeri žive. Susret dviju obitelji potvrđuje ono što je Jack slutio od samog početka, a to je da ih ne povezuje ama baš ništa, ali će se ipak potruditi naći zajednički jezik, zbog sreće svoje djece.

HRT2, 22.35, PUSTOLOVNA DRAMA, Cesta

U postapokaliptičnom svijetu bez sunca, uništenom nepoznatom katastrofom, ljudi preživljavaju izuzetno teško, ugroženi ljudožderima i prirodnim nepogodama. Među onima koji se svakodnevno bore za opstanak su i grubi Otac (V. Mortensen) i njegov 10-godišnji Sin (K. Smit-McPhee), koji se žele domoći toplijih južnih krajeva u kojima je život navodno bolji i lakši. Kao jedino oružje za obranu od svih opasnosti koje im prijete posjeduju samo pištolj, a da nevolja bude veća obojica su opterećeni samoubojstvom supruge i majke (C. Theron). Tijekom dugog i iscrpljujućeg putovanja dvojac će privremeni zaklon pronaći u podzemnom skloništu, upoznati izgladnjelog i gotovo sasvim slijepog starog Elija (R. Duvall) te doživjeti mnoštvo sukoba i smrtnih opasnosti.

NOVA TV, 22.55, AKCIJSKI FILM, Bez izlaza

Casey je Amerikanac koji živi u Kölnu i radi sa svojim prijateljem Matthiasom za dilera drogom kao utjerivač dugova. Jedne noći u baru susreće Juliette, još jednu Amerikanku. Iako ju zanima, ona ga odbacuje jer ne želi imati ništa s nekim tko je povezan s Geranom. Casey prestaje raditi za Gerana i počinje izlaziti s Juliette. Sve je dobro za njih do trenutka kad Juliette postane teško bolesna i primorana je vratiti se u Ameriku na liječenje. Kako bi dobio novac za operaciju i spasio Juliette, Casey se vraća raditi za Gerana.

HRT3, 23.45, TRILER DRAMA, Teret 200

Sovjetski Savez 1984. u doba kulminacije rata u Afganistanu. U nekom provincijskom gradu nakon odlaska u klub nestala je kći sekretara Komunističke partije. Svjedoka nema, a ni sumnjivih osoba. Iste je večeri u kući na rubu grada počinjeno okrutno ubojstvo, a vlasnik kuće je navodno i počinitelj. Obje istrage okreću se prema policijskom kapetanu Žurovu…

Film je prikazan na mnogobrojnim festivalima sa zapaženim uspjehom.

RTL TV, 00.25, AKCIJSKI FILM, Svemirski marinci

U 23. stoljeću Zemljani su svemirom proširili svoju federaciju. U njoj je biti građanin privilegija koja nosi određena prava i titula koja se mora zaraditi. Jedan od načina je pridružiti se vojnim snagama u koje se regrutiraju mladići i djevojke. I dok koloniziraju nove planete, na jednom od njih, Klendathu, vojska se susretne s vrstom koja podsjeća na ogromne insekte. Nazvani su Arachnids i nisu sretni što na svom planetu vide ljude.

NOVA TV, 00.45, AKCIJSKI FILM, Romeo mora umrijeti

Hang Sing (J. Li), bivši hongkonški policajac, dolazi u Sjedinjene Američke Države da bi istražio bratovu smrt. Ubrzo otkriva da se našao u središtu bespoštednoga sukoba kriminalaca azijskoga podrijetla s afroameričkom bandom koju predvodi Isaak O’Day (D. Lindo). No, dok se u krvavom ratu za prevlast u podzemlju, zahvaljujući svojemu iskustvu i borilačkoj vještini, još nekako i snalazi, otkriće da se zaljubio u Trishu (Aaliyah), kćer čovjeka koji stoji iza bratova ubojstva, dovodi ga u sudbonosnu dvojbu.