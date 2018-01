TV PREPORUKA DANA: Pogledajte akcijski triler Hrid te dvije drame Ljubav u New Yorku i Pjesma u njoj

HRT2, 11.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Mentalitet pobjednika

Aksel Lund Svindal najbolji je norveški alpski skijaš. Aksel je imao mnogo uspona i padova u karijeri – od gotovo fatalnog pada u Beaver Creeku do pobjede na istoj stazi iduće godine.

U tri epizode serije pratimo Aksela diljem svijeta. Idemo s njim na Havaje u posjet njegovoj bivšoj djevojci Juliji Mancuso. Također mu se pridružujemo u Argentini i snimamo ekskluzivu s norveškom skijaškom reprezentacijom, koja je vječni rival Švicarcima i Austrijancima. I na kraju idemo u Kanadu, gdje se Aksel razboli uoči prvih brzinskih utrka sezone.

HRT2, 13.20, FANTASTIČNA KOMEDIJA, Zamjenik Djeda Božićnjaka

Dan (E. Erickson) je pred rastavom braka, ne samo da je razočarao svoju ženu Lindu (A. Dudek), nego i sam sebe smatra neuspješnim. Bez posla je i bez novca, pa mora razočarati i svoju djecu, Sally (A. Thurman) i Joea (G. Cleveland), jer im ne može kupiti darove. Zadnji novac daje nekoj gladnoj beskućnici. Dok je Dan očajavao, na Sjevernom polu teku užurbane pripreme za Božić. Gužva je veća nego obično jer se traži nasljednik Djeda Mraza. I dok Dan sjedi za šankom i na glas kaže kako je Božić za njega oduvijek bio razočaranje, debeljuškasti starac pokraj njega u čudu kaže kako to nikako nije moguće. Kad izađe iz bara, Dan će početi čuti misli ljudi pokraj kojih prolazi i njihove božićne želje. A malo poslije pristupit će mu čovjek koji će tvrditi da je pomoćnik Djeda Mraza. Dan sumnja da je možda pošašavio, ali stvar postaje opipljiva kad u novčaniku otkrije nepoznatu kreditnu karticu na kojoj piše Djed Mraz, kojom plati igračku za sina.

HRT2, 14.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Dizajn interijera u rukama amatera

Dvadeset četvero dizajnera amatera koji uživaju u renoviranju i dekoriranju prostora natječu se u simpatičnoj seriji Dizajn interijera u rukama amatera.

U potrazi za najboljim amaterskim dizajnerima u Britaniji, u svakoj se epizodi sučeljava po troje natjecatelja kako bi uz skroman budžet što bolje preuredili zadanu prostoriju u nečijoj kući. Svatko na raspolaganju ima 48 sati i 1000 funti da sucima pokaže i dokaže svoju snalažljivost i kreativnost u dizajnu interijera te ujedno zadovolje želje i potrebe kućevlasnika. Po isteku 48 sati slijedi ocjenjivanje i proglašenje pobjednika, no zadatak time nije gotov. Nakon nekoliko krugova, dvoje najboljih odmjerit će snage u velikom finalu u kojem će imati nešto veći budžet i tri dana vremena za svoje projekte.

Hoće li dizajnom oduševiti suce? Hoće li se kućevlasnicima dopasti preuređene prostorije? Tko će biti pobjednik?

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Nakon što mu ploča za gatanje prorekne sudbinu, mladić (Daryl Sabara) vjeruje da će umrijeti te je poslan u Princeton-Plainsboro nakon što je obolio od upale pluća. U međuvremenu, Chaseov otac (Patrick Bauchau) dolazi u bolnicu i pomaže Houseu i njegovom timu riješiti slučaj.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Hrid

Stanley Goodspeed (Nicholas Cage) je biokemičar koji živi u Washingtonu i radi za FBI. Ubrzo nakon što mu zaručnica Carla Pestalozzi (Vanessa Marcil) kaže da je trudna, Stanleya nazove direktor FBI-a (John Spencer) i traži pomoć. Otok na kojem se nalazi Alcatraz je pod opsadom, a 80-ak turista, koji su ne našli u obilasku, zarobljeni su kao taoci. Zajedno sa svojim marincima, general Francis Xavier Hummel (Ed Harris), koji je godinama protestirao protiv vlasti jer je odbijala pružiti beneficije ratnim veteranima u tajnim vladinim operacijama, postao je otmičar i uzeo stvari u svoje ruke. Smrt njegove supruge bila je posljednja kap koja je prelila čašu. Sada je Stanley potreban na mjestu otmice jer je general ukrao i rakete pune otrovnog plina te prijeti da će ih lansirati s otoka ravno na San Francisco. No Stanley treba čovjeka koji poznaje zatvor kao dlan svoje ruke, a taj čovjek je bivši britanski obavještajac John Patrick (Sean Connery).

HRT3, 20.05, DRAMA, Iluzija

Dvojica braće dinarskog podrijetla, stariji Branko, dobro situirani direktor i partijski funkcioner i mlađi Ivo, student, teško nalaze zajednički jezik, a kada se Ivo i bratova prijateljica Ela zbliže, među braćom dolazi do nepopravljivog jaza…

Nakon omnibusa “Ključ” i vrlo dobre recepcije njegovog kratkog debitantskog filma “Čekati”, Papić snima svoj prvi dugometražni igrani film, “Iluziju”, priču o međugeneracijskom sukobu dvojice braće potpuno oprečnih političkih i svjetovnih stajališta. U ono vrijeme kritika je sasjekla “Iluziju” zamjerivši Papiću da su mu likovi neživotni, priča neuvjerljiva te se potom povrijeđeni redatelj okrenuo dokumentarnom filmu u kojem je nanizao uspjehe ostvarivši nezaboravna i nezaobilazna djela hrvatske kinematografije.

HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel-bar

Prvi ovogodišnji gost je vrhunski saksofonist Igor Geržina kojemu u goste dolaze tri sjajne pjevačice: Meri Cetinić, Ivana Kindl i Željka Veverec.

Doznat ćemo sve o Igorovoj karijeri, suradnji s velikim brojem hrvatskih ali i inozemnih glazbenika, kako je to biti frontmen a saksofonist, a pitat ćemo ga i hoće li ikada zapjevati. O tome kakav je suradnik govorit će njegove i naše gošće koje će nam otkriti i što sve trenutačno rade.

Smijat ćemo se ponovno uz glumca Hrvoja Kečkeša u rubrici Snimam ti pismo, stari prijatelju moj i informirati u Koktelu vijesti.

HRT2, 21.00, DRAMA, Ljubav u New Yorku

Bračni par, Alex (A. Freeman) i Ruth (D. Keaton) Carver, godinama živi u istom stanu u New Yorku. Slikar i učiteljica u mirovini isprepleli su svoje živote sa susjedima, ali dob čini svoje i teško im je penjati se na peti kat bez lifta. Stoga odluče prodati taj stan i preseliti se, a pomaže im nećakinja Lilly (C. Nixon). Istodobno njihov pas mora na skupu operaciju, a oni su u potrazi za novim stanom…

Snimljeno prema romanu Heroic Measures Jill Ciment.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Invazija na Zemlju

Jesu li ljudi doista vidjeli svemirske brodove i bića s drugih planeta? Ili se slučajevi kad su viđeni mogu sasvim logično objasniti? Iako podsjećaju na filmove znanstvene fantastike, činjenica je da je bilo mnogo izvještaja ljudi koji su tvrdili da su u stvarnom životu vidjeli neidentificirane letjelice i tajanstvene leteće predmete.

U ovoj epizodi putujemo diljem svijeta, od Pucallpe u Peruu, preko Stephenvillea u američkom Teksasu do tjesnaca Bass u Australiji. Čudna svjetla u zraku povezuju se s navodno gnjusnim smrtima na tlu; borbeni zrakoplovi F16 ganjaju NLO koji putuje ravno na imanje američkog predsjednika, a mladi australski pilot nestaje usred leta iznad mora nakon što je prijavio da oko njegova lakog zrakoplova pleše čudna letjelica.

HRT3, 21.25, KOMEDIJA, Prljavština i mudrost

Film u čijem su središtu ukrajinski imigrant A. K. (E. Hütz) koji je došao u London ostvariti svoje snove o rokerskoj slavi i njegove cimerice Holly (H. Weston), balerina koja radi kao plesačica u lokalnom klubu i Juliette (V. McClure) koja sanja da ode u Afriku pomagati izgladnjeloj djeci.

DOMA TV, 22.00, KRIMI SERIJA, Kosti

Brennanica se uz Maxovu pomoć još skriva s Christine nakon što joj je haker Christopher Pelant smjestio za ubojstvo svog mentora dr. Ethana Sawyera. Booth se zaklinje da će uhvatiti Pelanta s FBI-evom pomoći ili bez nje. Clarka Edisona zaposlili su kao Jeffersonianova novog forenzičnog antropologa umjesto Brennanice. To se nimalo ne sviđa Angeli koja toliko intenzivno radi na razbijanju Pelantova koda da zanemaruje druge slučajeve. Pronađeno je tijelo zakopano prije 11 godina koje je već iskopala i pregledala Brennanica prije dolaska tima iz Jeffersoniana. Angela shvati da je Brennanica riskirala svoju slobodu da im pošalje poruku: ako riješe to ubojstvo, oslobodit će je krivnje. Žrtva je srednjoškolska savjetnica koja je nestala prije 10 godina, a radila je u školi koju je pohađao Pelant. Tragovi iz Pelantove prošlosti pomognu timu u istrazi, no kad se Pelant pojavi na neočekivanom mjestu – a Hodgins učini nešto neočekivano – cijeli bi tim mogao biti uhićen. No zahvaljujući Sweetsu to bi mogla biti i prekretnica u slučaju.

NOVA TV, 23.00, AKCIJSKA KOMEDIJA, Šangajsko popodne

U ovom urnebesnom vesternu smještenome u 19. stoljeće, Chon Wang (Jackie Chan) je nespretni stražar kineskoga cara. Kada netko otme princezu Pei Pei iz Zabranjenoga grada, Wang osjeća odgovornost i inzistira na tome da se pridruži ostalim stražarima koji su poslani da spase princezu u SAD. Wang stiže u saveznu državu Nevadu i ulazi u trag otmičarima, no ubrzo je odvojen od ostataka skupine i igrom slučaja dobije novoga partnera u potrazi – sitnoga pljačkaša Roya O’Bannona (Owen Wilson) koji si umišlja da je opasniji nego što zaista jest. Zajedno ulaze u avanturu, a neuspjesi im se nižu.

HRT1, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Alicia se na sudu sukobi sa sucem Schakowskym (Christopher McDonald) kada dozna da je njezin bivši klijent sa suda za jamčevinu nezakonito u zatvoru. Diane pomaže urednici studentskog lista kad joj na sveučilištu zaprijete da će je otpustiti jer je napisala politički angažiran članak.

HRT3, 23.30, DRAMA, Pjesma u njoj

Delia Byrd (K. Sedgwick) udala se mlada za svoju mladenačku ljubav, Clinta Windsora (A. Quinn). Volio je i on nju, ali ju je zbog ljubomore i nasilne naravi tukao i zlostavljao. Kad to više nije mogla izdržati, nakon što je uperio pištolj u nju koji slučajno nije opalio, Delia je otišla od kuće i za sobom ostavila dvije kćeri, Amandu i Dede, jer ih nije imala kamo odvesti. Kasnije je upoznala poznatog pjevača Randalla Pricharda (K. Bacon), zaljubila se, s njim nastupala, udala se i s njim dobila kćer Cissy (R. Arnold). Sve godine pokušavala je vidjeti svoje kćeri iz braka s Clintom, no njegova majka, koja ih je odgajala, nije joj to dopuštala. Kad je Randall stradao u prometnoj nesreći, Delia se odlučila vratiti u rodni kraj i ovaj put ne odustati od stjecanja skrbništva nad kćerima. Clinta je zatekla u teškom zdravstvenom stanju, a Amanda i Dede prema njoj su se ponašale kao strankinje. Svaka na svoj način imale su posljedice od nesretnog djetinjstva koje su proživjele, najprije u strahu od nasilja, a potom bez oba roditelja: Amanda (V. Zima) je postala vjerski fanatik, a Dede (A. Mullen), iako tek petnaestogodišnjakinja, promiskuitetna.