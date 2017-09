TV PREPORUKA DANA: Plaćenik Sylvester Stallone uz pomoć detektiva kreće u krvavi obračun (Metak u glavu)

HRT2, 14.25, KRIMI TRILER, Opasni klijent

Melissa Eco (A. Sheedy) uspješna je odvjetnica. Predana je poslu, dobiva sporove i odlično zarađuje, no posao joj oduzima sve vrijeme, pa zanemaruje osobni život. To joj zamjera njezina sedamnaestogodišnja kći Abby (A. Clark), koja se sve više otuđuje od majke i optužuje ju da brani samo bogate klijente. Da bi joj pokazala da nije tako, Melissa uzima slučaj mladog prijestupnika Grega Millesa (R. Ward), koji je, zajedno s kompanjonom Dennisom (E. Knudsen), osumnjičen za ubojstvo mlade djevojke.

Greg je upadljivo zgodan i šarmantan, iznimno inteligentan i darovit za crtanje. On je i karizmatična osoba i mladi ljudi u njegovom društvu dive mu se i slušaju ga kao vođu. Za razliku od Grega, Dennis je iz bogataške kuće, teški ovisnik, nervozan tip, u zatvoru je i na sebe preuzima krivicu za ubojstvo. Samo jedan detalj navodi Melissu da posumnja u nevinost svog klijenta.

HRT1, 15.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Novo ruho stare kuće

Sue i Simon su 2014. kupili kuću s četiri spavaće sobe u Hertfordshireu, ali zbog dogradnje u imitaciji viktorijanskog stila ova kuća ima vrlo nepraktičan tlocrt koji je prerastao u pravu noćnu moru. Drže da je njihova kuća daleko najružnija u cijeloj ulici. Na scenu stupa arhitektica Laura Jane Clark čija je specijalnost preuređenje neuglednih prostora. Ona osmišljava plan za preuređenje cijelog interijera – pomaknut će stepenice te ugraditi krovne prozore i inovativni rotirajući zid. Međutim, Sue i Simon imaju ukupan budžet od 50.000 funta, a još nisu ni raspravili o preuređenju eksterijera.

HRT3, 20.00, VESTERN, Obračun kod O.K. Corrala

Provincijski gradić u Teksasu, 1881. Nakon što se obračuna s Edom Baileyjem (L. Van Cleef) dr. John “Doc” Holliday (K. Douglas) pridruži se proslavljenom saveznom šerifu Wyattu Earpu (B. Lancaster). Earp planira mirovinu, ali ga spriječi brzojav brata Virgila (J. Hudson) čijoj obitelji u Arizoni zaprijete članovi klana Clanton poznatog po nasilništvu i razbojstvima. Na putu u Tombstone Earla prati Holliday, dok će ih obojicu u Arizoni dočekati neprijateljski raspoloženi Clantonovi.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Anita, koja se oporavila od tragedije, odluči se vratiti u mjesto i živjeti svoju ljubav s Francescom. Par se napokon može prepustiti svojoj ljubavi. No baš kad je mladi Sormani zaprosi, sudbina se opet okreće protiv njih: Claudia je trudna. Francesco je izbezumljen zbog te vijesti, no mora preuzeti odgovornost. Oženit će se Beltramicom, kako je ispravno. Potom odlazi Aniti da joj kaže za trudnoću, a ona mu odgovori da ga više nikada ne želi vidjeti.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI TRILER, Metak u glavu

Profesionalni ubojica i policijski detektiv ujedine se protiv zajedničkog neprijatelja. Plaćenik James Bonomo (S. Stallone) i njegov partner Louis Blanchard prevareni su pa umjesto isplate Louis smrtno strada. U New Orleansu je detektiv Taylor Kwon (S. Kang) iz Washingtona u potrazi za ukradenim dokazima i otkrije da je ubijen korumpirani policajac Greely, a trag ga vodi do Bonoma. Sastanu se i netko puca u Kwona. Bonomo mu spasi život i njih dvojica počinju surađivati u otkrivanju mreže korupcije iza koje stoje odvjetnik Baptiste (C. Slater) i poduzetnik Morel (A. Akinnuoye-Agbaje).

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

Na temelju koštanih ostataka može se reći mnogo toga o životu osobe – u kojem je vremenu živjela, koliko je bila stara, od čega je bolovala, kako je umrla. No gotovo se nikad iz kostiju ne može iščitati zanimanje osobe.

Istraživanjem antičke nekropole Resnik u Kaštelima među ostalim otkriven je i kostur koji je kao grobni prilog ima vrh koplja. Arheolozi smatraju da bi mogla biti riječ o legionaru. Na dr. Šlausu i njegovom timu je da tu pretpostavku potvrde i otkriju kako je živio i umro resnički legionar.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

Jane upliće CBI u slučaj u Napi kako bi se mogao pozabaviti šerifom McAllisterom, a Van Pelt i Rigsby se napokon vjenčaju.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Leonard dođe do otkrića u području superfluidnog vacuuma te svoju teoriju prezentira Sheldonu, koji se složi da je u pitanju vrijedan pronalazak. Sheldon napiše studiju na tu temu i oni ju zajedno postave na internet. Teorija je odlično prihvaćena, osim jednog komentara koji joj se izruguje. Sheldon i Leonard odluče se suprotstaviti toj osobi, a iznenađenje je ogromno kad shvate da je u pitanju Stephen Hawking.

HRT2, 22.30, DOKUMENTARNI FILM, Generacija 1967.

Dokumentarac o najslavnijoj generaciji Dinama koja je 1967. godine osvojila Kup velesajamskih gradova, tada najjači europski kup u kojemu se natjecala krema europskog nogometa. Bilo je to vrijeme kada se igralo srcem, kada je Dinamo značio daleko više od nogometa, kada je svaka nedjelja bila svetkovina, a u Maksimiru su se utakmice redovito igrale pred 50.000 ljudi. Sudionici ovog najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog nogometa prisjećaju se lijepih, ružnih, tragičnih, komičnih i nadasve dramatičnih događaja koji su pratili njihovu generaciju, ne samo u nogometu, već i u životu Zagreba i Hrvatske tih godina.

NOVA TV, 22.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako ukrasti nevjestu

Tom (Patrick Dempsey) ima lijepi život: zgodan je, uspješan, ima sreće sa ženama i zna da se uvijek može osloniti na Hannu (Michelle Monaghan), svoju dražesnu najbolju prijateljicu i jedinu konstantu u životu. Sve je savršeno posloženo dok Hannah ne ode u Škotsku na šestotjedni poslovni put. Tom tada shvati koliko mu je život prazan bez nje i odluči je zaprositi kad se vrati. Zato ga i zaprepaste njezine zaruke sa zgodnim i bogatim Škotom zbog kojeg će se preseliti. Kad Hannah zamoli Toma da joj bude kum, on nevoljko pristane preuzeti tu ulogu, ali samo zato što je želi zavesti i spriječiti vjenčanje prije nego što bude prekasno.

HRT1, 23.00, DRAMA, Uloži na favorita

Beth Raymer (R. Hall) spaja kraj s krajem radeći kao plesačica na privatnim zabavama. Kad odluči otići u Las Vegas i naći posao konobarice, njezin je otac podržava u odluci, kao i u svemu do tada. U Las Vegasu preko prijateljice upozna se s kockarom i kladioničarem Dinkom (B. Willis), koji joj da posao, budući da Beth ima prirodan dar za brojeve, komunikativna je i rječita. Vrlo brzo Beth postaje pravo čudo od djeteta u svijetu klađenja i kladioničara, ali se i vrlo brzo zaljubi u Dinka. A ni Dink nije ravnodušan prema mladoj, lijepoj, temperamentnoj i darovitoj suradnici. Međutim, kad ga njegova lijepa žena stavi pred izbor “ili ona ili ja”, Dink otpušta Beth uz izdašnu otpremninu. A Beth napušta grad, zaljubljuje se u Jeremyja (J. Jackson) i nađe posao kod Rosieja (V. Vaughan), ilegalnog kladioničara i, za razliku od Dinka, lošeg čovjeka. Prvi veliki gubitak novca zamalo će Jeremyja koštati zatvora, a Beth svog do tada stečenog ugleda.