TV PREPORUKA DANA: Pirati s Kariba: Nepoznate plime, Ubij ih nježno i Zločesta učiteljica za dobar početak vikenda

HRT2, 13.40, TRILER, Otmica u predgrađu

Katherine strepi za svoju šesnaestogodišnju kćer Emmu (S. Sweeney) jer je svjesna kakve sve opasnosti prijete mladim djevojkama, osobito zato što su se nedavno iz mirnog Wisconsina doselile u Kaliforniju. Traži od Emme da je upozna s mladićem kojega je nedavno upoznala, a kad Emma to odbije, majka je kazni zabranom izlazaka. No, Emma se iskrade iz kuće, kako bi se našla sa svojom prijateljicom Courtney (T. Jackson) i njezinim novim dečkom Johnnyjem (M. Famiglietti), preko kojega je i upoznala Adama (N. Roux). Na mjestu sastanka nađu se samo Courtney, Johnny i Emma, a Adam je navodno poručio po Johnnyju da je bolestan i da ne može doći. Emma ne želi ostati smetati prijateljici i njezinom dečku, pa krene sama kući. Na svoje iznenađenje, sretne Adama, koji joj kaže kako je izmislio da je bolestan kako bi ostao s njom nasamo. Ponudi joj kavu nakon koje je Emma omamljena. Zatim je odvuče u prolaz u kojemu ih nitko ne može vidjeti. Isto to dogodilo se i s Courtney.

RTL TV, 20.00, PUSTOLOVNI SPEKTAKL, Pirati s Kariba: Nepoznate plime

Nakon neuspjelog pokušaja da spasi svog prvog časnika, Joshameea Gibbsa (Kevin McNally), kapetan Jack Sparrow (Johnny Depp) odveden je pred kralja Georgea II. (Richard Griffiths), koji želi da Jack predvodi ekspediciju i pronađe Fontanu mladosti prije španjolskog kralja Ferdinanda i njegove flote. Jackov stari protivnik Hector Barbossa (Geoffrey Rush) predvodi tim, no Jack se ne želi pridružiti te bježi. Jackeov otac, kapetan Teague (Keith Richards), upozorava Jacka na opasnosti koje prijete ako sam krene u pronalazak Fontane, dok Jack, u međuvremenu, dozna da ga netko imitira te okuplja posadu za zadatak. Ta varalica je njegova bivša ljubavnica Angelica (Penélope Cruz), kći zloglasnog pirata Blackbearda (Ian McShane).

HRT1, 21.00, TALK SHOW, Hrvatska za 5

Koliko je za razvoj suvremenog društva važno poticati učeničku darovitost i kreativnost?

Izravno govore: koordinator programa darovitosti OŠ Lauder Hugo Kon Artur Gedike, profesorica matematike Gornjogradske gimnazije Magdalena Radočaj i predsjednik Udruge za darovitu djecu Dar Dubravko Čop

Temu komentiraju daroviti učenici, učitelji, pedagozi, ravnatelji i drugi promicatelji darovitosti i kreativnosti iz hrvatskih škola i udruga. Reportaže pripremaju: Matea Ribarević i Kristina Čirjak.

HRT2, 21.40, HUMORISTIČNA SERIJA, #nemoj nikome reći

Nova, druga sezona humoristične serije za mlade donosi novih dvanaest nastavaka polusatnih vlogova pametnjakovićke Helene Jurić (Mia Anočić Valentić), nekada obične srednjoškolke iz provincije, a danas maturantice u jednoj zagrebačkoj gimnaziji.

Nakon opsežnih priprema u prvoj sezoni Helena (Mia Anočić Valentić) drugu sezonu započinje odlaskom na audiciju za sapunicu. Prati je njezin dečko Marijo (Matija Čigir) koji i dalje briljira u anonimnosti svoje trećeligaške nogometne karijere. Helena je potpuno uvjerena da je glavna uloga njezina, ali gdje su slava i mediji, tu su i Emanuela (Dinka Vuković), Iva (Tena Nemet Brankov) i Brigita (Sara Duvnjak)… Dok je Adelina (Katarina Strahinić) opsesija profesorom Marettijem (Dušan Bućan/Miran Kurspahić) i dalje vrlo postojana, nježno prijateljstvo Dine (Bernard Tomić) i Lucasa (Marin Radman) je u krizi. A kad se učini da je sve mirno, kreću drame oko maturalne haljine.

HRT1, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Claustra

Dokumentarac o zaboravljenoj arheološkoj baštini iz doba kasne antike. Iako se Claustra Alpium Iuliarum može po svojoj važnosti svrstati uz bok Hadrijanovom zidu ili Dunavskom limesu, ovaj najveći rimski građevinski i vojničko-obrambeni sustav nastao tijekom 3. i 4. stoljeća mnogi ne poznaju. Dokumentarac nas vodi kroz dijelove Claustre u Hrvatskoj i Sloveniji te upoznaje s njezinim kulama, utvrdama, zidovima, istraživačima kao i borbama koje su se na njoj odigrale. Obrambeni sustav koji je bio sagrađen kao zadnja crta obrane zapravo, zanimljivo, izgleda da toj svrsi nikad nije poslužio, već je korišten za unutarnje borbe careva i uzurpatora.

Film je snimljen u sklopu projekta Claustra – Kameni branici rimskoga imperija 2015. u produkciji Udruge Žmergo i Udruge Ukus, a financiran je i sredstvima Europske unije u sklopu programa ETS SI-HR 2007-2013, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije.

NOVA TV, 22.00, KOMEDIJA, Zločesta učiteljica

Neki učitelji jednostavno ne mare za vlastiti posao. Pravi primjer je Elizabeth (Cameron Diaz), učiteljica koja se ponaša neprimjereno, psuje, pije, puši marihuanu i jedva čeka da se bogato uda kako bi mogla dati otkaz. Nakon što je zaručnik ostavi, usredotoči se na to da osvoji bogatog i privlačnog Scotta (Justin Timberlake), no za njegovu se pažnju mora nadmetati s vrckavom kolegicom Amy (Lucy Punch). U međuvremenu, Elizabeth uporno odbija sarkastičnog učitelja tjelesnog odgoja (Jason Segel), no uskoro će shvatiti da njezino neodgovorno ponašanje ima posljedice, ne samo za ljude koji je okružuju, nego i za nju samu.

HRT2, 22.15, KRIMI FILM, Ubij ih nježno

Trojica sitnih lopova domogla su se novca tijekom ilegalne partije pokera s visokim ulozima. Kartanje je organizirala mafija i odmah angažirala dvojicu plaćenih ubojica, Jackieja Cogana (B. Pitt) i Mickeyja (J. Gandolfini), da pronađu pljačkaše i vrate izgubljeno…

Scenarij se temelji na romanu iz 1974. Georgea V. Higginsa “Cogan’s Trade”. Redatelj Andrew Dominik u Cannesu je 2012. nominiran za Zlatnu palmu.

RTL TV, 22.50, ROMANTIČNI FANTASTIČNI FILM, Sumrak saga: Praskozorje – 1. dio

Pred Bellom Swan (Kristen Stewart) je vjenčanje za ljubav života. Na vijest o njezinim zarukama najbolji prijatelj Jacob Black (Taylor Lautner) poželi je vidjeti. Bellino priznanje da s Edwardom (Robert Pattinson) planira otići na medeni mjesec Jacoba jako uznemiri jer je svjestan da bi je on mogao povrijediti. Odluči obračunati se s Edwardom, no ostali vukodlaci ga ipak spriječe. Edward i Bella odlaze na otok Esme i vode ljubav. Iduće jutro Edward primijeti da je Bellino tijelo puno ogrebotina i bijesan je na sebe što ju je ozlijedio. Nakon dva tjedna Bella je trudna, a Edward užasnut jer zna da ona neće preživjeti rođenje djeteta koje će imati snagu vampira i biti besmrtno.

HRT3, 23.05, DRAMA, Post Mortem

Mario radi u mrtvačnici kao daktilograf dok se obavlja obdukcija. Jako mu se sviđa susjeda Nancy, plesačica u cabaretu čija obitelj podržava predsjednika Salvadora Allendea. Uoči vojnog udara, koji su izveli Pinochet i njegovi sljedbenici, Nancy netragom nestane…

Mračna drama “Post mortem” Pabla Larraina kao i njegovi filmovi “Tony Manero” i “No” događa se za vrijeme Pinochetove diktature. “Post mortem” opisuje prve dane vojnog udara u Chileu, koji se dogodio 11. rujna 1973. Film je nagrađivan na festivalima u Cartageni, Havani, Limi, Los Angelesu, a u Veneciji je bio nominiran za Zlatnoga lava.

NOVA TV, 23,40, HOROR, Dvoboj morskih nemani

Kalifornijsku obalu teroriziraju dvije goleme prethistorijske morske zvijeri koje se međusobno bore za premoć nad morem.

HRT1, 23.50, SF HOROR, Rat za krv

Godine 2019. Zemljom vladaju vampiri koji se skrivaju od danjeg svjetla. Ljudi je manje od deset posto i služe kao proizvođači krvi. Time upravlja korporacija na čelu s Charlesom Bromleyjem (S. Neill), dok je ključni znanstvenik u tome poslu Edward Dalton (E. Hawke). Dok se zalihe krvi smanjuju, što izaziva sukobe među vampirima, Daltona muči savjest jer pomaže ubijanju zadnjih ljudi. Srećom, postoji mala skupina odlučna promijeniti stanje, vodi ih Lionel Cormac (W. Dafoe), a pomaže mu Daltonova surdanica Audrey Bennett (C. Karvan).