TV PREPORUKA DANA: Peta sezone serije Kuća od karata, dokumentarac Kennedyji povjerljivo i povijesna drama Gladijator

HRT2, 14.30, TRILER, Opasna profesorica

Molly Matson (J. Davis) dolazi na zamjenu kao nastavnica u srednju školu i izaziva osmijehe na licima muških učenika jer je izrazito zgodna i seksi. I ona primjećuje njih, a najzgodniji među njima, Danny (C. Deane Stewart), brzo postaje predmet njezine posebne naklonosti. Na ruku joj ide to što je Danny odličan sportaš, no loš učenik i uvjet da ostane u timu jest da popravi ocjene. Gđica Matson nudi mu svoju pomoć nakon nastave. Danny ima curu, Jamie (K. Stranahan), kolegicu iz razreda, jednu od najboljih učenica u školi. Iako su joj roditelji osiromašili jer je otac izgubio posao, želi se upisati na dobar koledž i zato se bori da joj ocjene budu što bolje. Međutim, nakon dolaska gđice Matson čini se da joj to ne polazi za rukom, jer joj nova nastavnica uporno daje trojke. Istodobno, Danny kao da je počinje izbjegavati. Jamie sluti da bi njegovo ponašanje moglo imati veze sa seksi nastavnicom.

Ono što ne znaju ni Danny ni Jamie jest da Molly Matson može biti i vrlo opasna ako osjeti da nije toliko privlačna i poželjna koliko bi htjela biti.

RTL TV, 20.00, POVIJESNA DRAMA, Gladijator

Godine 180., smrt cara Marcusa Aureliusa (Richard Harris) uzrokovala je potres i promjene na čelu Rimskog carstva. Maximus (Russell Crowe) jedan je od najistaknutijih rimskih generala i najbliži savjetnik cara Aureliusa. Cara nasljeđuje njegov sin Commodus (Joaquin Phoenix), koji se želi riješiti snažne i utjecajne figure Maximusa pa naredi njegovo smaknuće. No Maximus uspijeva pobjeći, ali ga zarobljavaju trgovci robljem. Maximus promijeni ime, te pod prisilom i svojim novim nazivom Španjolac postaje gladijator. Sposoban ratnik, Maximus naniže pobjede te postane jedan od najpopularnijih i najpoznatijih gladijatora Koloseuma. Odlučan da se osveti čovjeku koji mu je oduzeo slobodu i uništio obitelj i karijeru, Maximus vjeruje da može iskoristi svoju trenutnu popularnost kako bi se vratio na stare staze slavnog vojskovođe.

HRT3, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Camille Claudel

Dokumentarni film autorice Dominik Rimbault odaje počast francuskoj kiparici Camille Claudel (1864. – 1943.), velikoj Rodinovoj muzi.

Rimbault je strastvena ljubiteljica Camille Claudel još od svoje dvanaeste godine. I sama je kiparica te je studirala umjetnost. Pripremajući film pune tri godine, pročitala je sva djela o Camille Claudel, uključujući ona Reine-Marie Paris, unuke Paula Claudela, gledala je film Brunoa Nuyttena s Isabelle Adjani u ulozi velike umjetnice, iščitala kiparičina pisma… Dominik Rimbault otkriva istinu o Camille Claudel oslikavajući iskren portret koji nadilazi romaneskne priče o njezinoj vezi s Rodinom zbog koje je njezino djelo katkad padalo u drugi plan. No njezin je opus jedinstven i nije pod utjecajem autora Mislioca.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Žeđ za životom

Stvari se počinju zahuktavati s Dominicom, no April, nakon što sazna da je poznat kao uredski zavodnik, počinje preispitivati njihovu vezu. U želji da se malo makne od Dominica i napokon suoči sa svojom bolešću, ponudi se da će napisati reportažu o čudotvornom soku koji navodno liječi rak. Pritom u proizvođaču Geraldu (Sama Anderson) nalazi potporu i osobu od povjerenja.

Dotle se Sara neočekivano zbližava s jednim od svojih pacijenata. Priređuje večeru kako bi obitelji predstavila svog novog dečka Bena, no sve protekne u čudnoj atmosferi.

HRT1, 20.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Kennedyji povjerljivo

Priča o najpoznatijoj i najkontroverznijoj američkoj obitelji. Od okrutnih bostonskih ulica s početka 20. stoljeća, preko vašingtonskih odaja moći, Wall Streeta i Hollywooda, serija pripovijeda o velikim trijumfima, ali i ljudskim slabostima, pogreškama i tragedijama.

Svaka jednosatna epizoda o Kennedyjima zasebna je i samostalna te donosi suvremeni pogled na bogatu povijest te obitelji. U nekim epizodama naglasak je na povijesnim događajima, a u nekima na psihološkim aspektima. Kontroverze nisu uljepšane, ali nema ni jeftinog senzacionalizma. Vidjet ćemo i dirljive trenutke koji nam ne pričaju priču samo o Kennedyjima nego i o Americi koja im je povjerila status ‘prve obitelji’ gotovo cijelo jedno stoljeće.

U čak deset sati dosad neviđenog materijala o Kennedyjima govore mnogi, od Lawrencea O’Donnella, preko prijatelja JFK-a, do Rona Galelle, najpoznatijeg američkog paparazza.

HRT2, 21.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Na godišnjicu smrti glave obitelji krojača po mjeri stječemo dojam da su preživjeli članovi teško ucviljeni ili ih možda mori krivnja? Udovica traži oprost grijeha, no i njoj i njezinu ispovjedniku, župniku ove feudalistički ustrojene župe, itekako se crno piše. Barnaby otkriva da se škakljive tajne samo nižu, a pogibeljne se posljedice množe.

HRT1, 21.15, DRAMSKA SERIJA, Kuća od karata

Peta sezonanastavlja gdje je četvrta stala: usred napete predsjedničke kampanje koja je Underwoode suprotstavila energičnom republikanskom skorojeviću Willu Conwayu (Joel Kinnaman). Gledatelji će pratiti rasplet zahuktalih kampanja, a vidjet će i koji će se sve savezi zbog toga raspasti.

Najveće je pitanje možda hoće li Frank i Claire uspjeti održati svoju vezu.

U Bijeloj kući Franku Underwoodu se pridružuje njegov odani šef kabineta Doug Stamper (Michael Kelly), ministrica vanjskih poslova Catherine Durant (Jayne Atkinson), tajnik za odnose s javnošću Seth Grayson (Derek Cecil), savjetnica LeAnn Harvey (Neve Campbell) i pisac govora Tom Yates (Paul Sparks).

Ali u ovoj sezoni veliki pokretači radnje bit će oni izvana: sve ogorčenije biračko tijelo, tim istraživačkih novinara te politički operativci iz “države u državi”. Kad su Underwoodi naciji najavili da se pripremi za rat protiv ICO-a u četvrtoj sezoni, izazvali su podjednako i nove saveznike i protivnike.

U ovoj sezoni pojavljuju se Mark Usher (Campbell Scott) i Jane Davis (Patricia Clarkson), dvoje velikih moćnika koji izbjegavaju publicitet i čije ambicije ostaju ovijene velom tajne.

NOVA TV, 22.45, KOMEDIJA, Starci

Trideset godina nakon što su završili srednju školu, petorica prijatelja koji su zajedno igrali za školski košarkaški klub okupe se u kući na jezeru kako bi se zajedno oprostili od svojeg pokojnog trenera. Tijekom vikenda shvate da samo zato što su sada odrasli i imaju obitelji ne znači da su izgubili staru iskru mladosti u sebi, pa će dati sve od sebe da učine ovaj vikend nezaboravnim.

HRT1, 22.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ženskar

Naočiti Nikki (A. Kutcher), narcisoidan mladi žigolo iz Los Angelesa, uživa u životu na visokoj nozi koji mu omogućuju brojne veze sa ženama čija srca s lakoćom osvaja i slama. No kad upozna atraktivnu Samanthu (A. Heche), privlačnu sredovječnu pravnicu koja bi mu mogla pružiti sve što poželi, Nikki će se odjednom naći u neobičnoj situaciji. Ubrzo nakon susreta sa Samanthom on upozna i mladu konobaricu Heather (M. Levieva), romantičnu djevojku u koju će se možda i prvi put iskreno zaljubiti. Dok Samanthu bezobzirno vara s više djevojaka, od svoje prijateljice Emily (R. Blanchard) do lijepe Christine (S. Rockwell), Nikki shvaća da za Heather konačno osjeća ono pravo. A za pomoć u traženju izlaza iz teške situacije obratit će se i svom prijatelju Harryju (S. Stan), koji bi mu trebao pomoći osvojiti Heather.

HRT3, 23.40, TRILER, Grimizno zlato

Hussein je dostavljač pizze i svaki se dan suočava s društvenom nepravdom. Jednog dana u izgubljenoj torbici otkrije račun sa svotom od koje mu se zavrti u glavi. Ne može shvatiti kako netko može toliko potrošiti na ogrlicu, svjestan da sa svojom plaćom to nikada neće moći. Dodatno ga je dotuklo što njemu i prijatelju Aliju nije dopušten ulaz u draguljarnicu samo zbog njihovog izgleda…

U glavnoj ulozi je Hossain Emadeddin koji nije profesionalni glumac već dostavljač pizze. Kao i mnogi drugi Panahijevi filmovi i ovaj je zabranjen za prikazivanje u Iranu jer je previše mračan.