TV PREPORUKA DANA: Ovaj film opisuje doživljaje manje vojne postrojbe u ratu za koji Stone drži da je bio velika američka pogreška (Vod smrti)

HRT2, 13.45, KRIMI FILM, Jane Doe: Kako otpustiti šefa

Iste večeri kad je održan svečani skup CSA agenata ubijena je agentica Alana Devlin, u svom uredu, od ruke svog pomoćnika i prijatelja, mlađeg agenta Roya Baxtera (J. C. Victor). Jane Doe (L. Thompson) i Frank Darnell (J. Penny) istražuju slučaj. Razgovarajući s Baxterom, Jane misli kako je Baxterova priča istinita, ma kako zvučala neuvjerljivo. On kaže kako je sve bilo posve uobičajeno, nosio je Alani na potpis neke dokumente, odjednom je u ruci imao pištolj i pucao. Kako je agentima poznato da postoje metode kojima se upravlja nečijim umom, dolaze do stručnjaka na tom polju, dr. Jareda Foxa (S. Kamel).

HRT3, 15.40, DRAMA, Mučenje

Sadistički profesor latinskog, zvan Kaligula (S. Järrel), muči svoje učenike a osobito Jan-Erika (A. Kjellin). Slučajan susret na ulici doveo je Jan-Erica u Berthin (M. Zetterling) stan, postao je njezin ljubavnik, a školu je zapustio. Bertha se boji starijeg muškarca koji je zlostavlja i ne želi otkriti njegovo ime. Ispostavi se da je to Kaligula koji je saznao za Jan-Erika. I dogodilo se ubojstvo…



Za priču o seksu, strasti i umorstvu scenarij je napisao I. Bergman, i to se smatra njegovim filmskim debijem.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Planet Zemlja: Pustinje

Svjetske pustinje ekstremna su područja koja životinje primoravaju da osmisle najinventivnije načine nošenja s okrutnim uvjetima te tako osiguravaju najnevjerojatnije priče o opstanku na Zemlji. Čopor pustinjskih lavova toliko je gladan da se odvaži loviti žirafu koja je nekoliko puta veća od njih, a mužjaci lještarke svaki dan prelete gotovo 200 kilometara do najbližeg pojilišta i kockaju se sa smrću kako bi prikupili vodu za svoje ptiće. Prvi put snimljen sićušni šišmiš bori se s jednim od najsmrtonosnijih škorpiona na svijetu, a na Madagaskaru kao nikad dosad promatramo mnoštvo skakavaca biblijskih razmjera.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska moj izbor: Međeši i Šarić

Nakon godina provedenih u progonstvu te više od deset godina australskog načina života, obitelj Međeši vratila se u Petrovce pokraj Vukovara. Obitelj Šarić kao mjesto povratka iz Kanade izabrala je Samobor. Kako su djeca, rođena u inozemstvu, prihvatila novu sredinu te koju zemlju doživljavaju svojom domovinom? Iskustvo povratka ovih dviju obitelji donosi vam Hrvatska moj izbor.

HRT2, 21.00, RATNA DRAMA, Vod smrti

Zbivanja pratimo kroz neku vrstu “dnevničke” ispovijedi mladog dobrovoljca (C. Sheen) koji će tek na licu mjesta shvatiti koliko je njegov idealizam bio naivan i koliko je taj rat strašan. Kako se nižu ratni okršaji, tako se mladi vojnik suočava i s naličjem rata – drogom koju vojnici uživaju i bezrazložnim nasiljem nad civilnim stanovništvom. Te 1967. rat je blizu kambodžanske granice poprimio apokaliptične dimenzije. Mladić je rastrgan između utjecaja dvojice nižih časnika, hladnog i okrutnog profesionalca (T. Berenger) i “humanista” (W. Dafoe) onoliko koliko se to u ratu uopće može biti.

I zbog hiperrealizma kojim je rat prikazan, ali i zbog snažne osude rata, film je dobio četiri Oscara: za najbolji film, režiju, zvuk i montažu.

HRT1, 21.20, DOKUMENTARNA EMISIJA, City Folk: Mexico

José Pío Montalvo radi kao noćni čuvar u rezidencijalnoj četvrti Mixico Cityja Polanco. Noćna smjena omogućava mu dnevnu brigu o Oscaru. Samohrani je otac mladiću kojeg je meningitis učinio osobom s teškim invaliditetom. Skrb mu je potrebna 24 sata i dok su mu djed i baka živi – svakodnevica je podnošljiva. No, oni se bliže osamdesetoj, a José ne može sam. Država ne daje nikakvu potporu i istu sudbinu dijele mnogi Meksikanci koji žive u dubokom siromaštvu.

Kult “Santa Muerte” ne priznaje Katolička Crkva, no ima mnoge poklonike među kriminalcima te siromašnim, slabije obrazovanim stanovništvom. O njezinu “svetištu” brine se Dona Queta, domaćica koja ima čak 57 unučadi. Prije 14 godina sagradila je maleni oltar i sada svakog prvog u mjesecu stotinama ljudi otvara vrata svoje kuće i daje im blagoslov. Pobožnu katolikinju neki smatraju heretikom, a ona je sama podijeljena oko vjerovanja u moći “Santa Muerte”.

NOVA TV, 21.45, INFO MAGAZIN, Provjereno

Otmica djece i to vlastite! Jedna je majka nakon razilaženja s partnerom, bez ikakvih pravnih posljedica pobjegla iz Hrvatske u Srbiju, dok je druga iz Italije pobjegla u Hrvatsku pa sada čeka ovrhu i dijete mora vratiti ocu. Jesu li za hrvatske institucije u postupcima dodjele skrbništva djeca samo predmet ili ih se uistinu doživljava kao živa bića, otkriva Provjereno te donosi dvije takve priče, naoko slične, ali zapravo u potpunosti različite.

Ni gafovi, ni lapsusi, pa čak ni kaznene prijave i istražni zatvori – nitko ih ne može zaustaviti! Lokalni izbori su pred vratima, službena kampanja još nije počela, ali neke se stvari već znaju,a neka imena šokiraju.

Ekipa Provjerenog donosimo pregled onih koji su svih ovih godina nasmijavali, sablažnjavali i razočarali građane, a ipak se i dalje nadaju glasovima.

Policajci u stanu na Trešnjevci pronašli raspadnuto žensko tijelo. U strahu od zaraze, zabravili su stan i otišli. Stanari koji već mjesecima žive u nesnosnom smradu, napadnuti rojem muha, očajno su nazivali institucije. Nitko od nadležnih nije odreagirao pa su još jedan vikend morali prespavati s lešom iznad glave.

Transplantacija maternice nova je nada za majčinstvo. Provjereno donosi emotivnu priču o sestrinskoj ljubavi. Marina će svoju maternicu donirati svojoj blizanki Kristini koja je bez tog organa rođena.

HRT3, 22.15, PSIHOLOŠKA DRAMA, Persona

Elisabet Vogler (L. Ullmann), priznata kazališna glumica iznenada izgubi moć govora. Alma (B. Andersson), mlada medicinska sestra zadužena za njezinu njegu, uskoro otkriva da je glumica potpuno svjesno odlučila prestati govoriti. Nakon što jedne večeri, Alma ispriča Elisabet o svom seksualnom iskustvu i nelagodnim posljedicama te avanture, njihov odnos postaje pun napetosti…

Ovaj Bergmanov film po mnogima je ključno ostvarenje moderne kinematografije. U narativnom smislu “težak”, a u kompozicijskom “zatvoren” film kompleksna značenja od gledatelja zahtijeva angažman. Dvije glavne protagonistice (glumica i bolničarka koja je pokušava vratiti u normalno stanje) mogu se shvatiti kao dva vida podvojene ljudske psihe koja se sukobljuju, da bi u procesu neprekidnih emotivno-filozofskih duela (jedna ih osoba vodi riječima, dok druga odvraća jedino izrazom lica) konačno dokučile bit vlastita identiteta.

RTL2, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie je nominiran za nagradu za najbolju reklamnu kampanju, ali odlučuje ju bojkotirati, zato što ga njegov smrtni neprijatelj (Jon Lovitz) uvijek pobijedi. Ostatak obitelji ga svim sredstvima pokušava nagovoriti da ipak ide. Rose ima problema s Gordonom i traži pomoć od Charliea.

HRT2, 23.35, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Kad je u jednom od svojih autobusa nađena mrtva mlada Kineskinja, vlasnica uspješne kompanije za turističke ture, slučaj je dodijeljen Brendinoj jedinici, jer je kompanija vozila brojne važne dužnosnike kineske vlade. No, istraga kreće drugim smjerom kada detektivi otkriju sočne detalje o nekim zaposlenicima kompanije. U međuvremenu, dok Brenda radi, Fritz je prisiljen zabavljati njezine roditelje, Willie Ray (Frances Sternhagen) i Claya (Barry Corbin).

HRT1, 23.40, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Nina Obuljen Koržinek i prije ulaska u Ministarstvo kulture bila je primorana na teme koje su javnost zaokupljale mjesecima: HAVC, (ne)dostupnost arhivske građe, neprofitni mediji, sve je to čekalo Ninu Obuljen već na vratima Ministarstva kulture. Stoga će Romano Bolković emisiju započeti pitanjima o Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, o razlici HDZ-ovih i Mostovih koncepata toga zakona, a nastaviti o tome što se zbivalo u HAVC-u, koji su to interesi sukobljenih strana i što je interes hrvatskoga filma, potom pitanjem o neprofitnim medijima: što je to treći medijski sektor, bavi li se Vlada drugorazrednim problemima, potom o nacionalnoj strategiji razvoja kulture, unapređenju statusa umjetnika, o nakladništvu i knjizi u krizi, o tome jesu li kulturne industrije zamašnjak gospodarskog razvoja, o projektu digitalizacije kulturne baštine, hrvatskoj kulturi u digitalnom oceanu, o prisutnosti publike kao pretpostavci izgradnje demokratskog društva, o kulturnoj politici Republike Hrvatske, planiranju investicijskih projekata i EU fondovima, infrastrukturnim prioritetima i situaciji s Vučedolom, o projektu Povijesnoga muzeja, drugoj sceni HNK, MHAS Split, Centru za podvodnu arheologiju Zadar, AMI Pula itd.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Razdvojeno srce

Neodoljiva drama koja istražuje različita značenja roditeljstva kroz grub i realističan život radničke obitelji Porter i povlaštene obitelji Campbell. Njihovi se životi isprepliću, presijecaju i sudaraju, a sve zbog ljubavi prema dječaku. Ovaj film hrabro otkriva humanost svakog lika, podsjećajući nas da svi imamo potencijala da budemo najbolje i najgore verzije samih sebe u bilo kojem trenutku.