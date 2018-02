TV PREPORUKA DANA: Ova priča o legendarnom mletačkom pustolovu i zavodniku baca novo svjetlo na njegov identitet (Casanova)

HRT2, 14.30, TRILER, Opasna profesorica

Molly Matson (J. Davis) dolazi na zamjenu kao nastavnica u srednju školu i izaziva osmijehe na licima muških učenika jer je izrazito zgodna i seksi. I ona primjećuje njih, a najzgodniji među njima, Danny (C. Deane Stewart), brzo postaje predmet njezine posebne naklonosti. Na ruku joj ide to što je Danny odličan sportaš, no loš učenik i uvjet da ostane u timu jest da popravi ocjene. Gđica Matson nudi mu svoju pomoć nakon nastave. Danny ima curu, Jamie (K. Stranahan), kolegicu iz razreda, jednu od najboljih učenica u školi. Iako su joj roditelji osiromašili jer je otac izgubio posao, želi se upisati na dobar koledž i zato se bori da joj ocjene budu što bolje. Međutim, nakon dolaska gđice Matson čini se da joj to ne polazi za rukom, jer joj nova nastavnica uporno daje trojke. Istodobno, Danny kao da je počinje izbjegavati. Jamie sluti da bi njegovo ponašanje moglo imati veze sa seksi nastavnicom.

Ono što ne znaju ni Danny ni Jamie jest da Molly Matson može biti i vrlo opasna ako osjeti da nije toliko privlačna i poželjna koliko bi htjela biti.

RTL2, 19.50, DRAMSKA SERIJA, Dr. House

Kad se uruši uredska zgrada, House mora brzo postaviti dijagnozu mladoj ženi koje je preživjela tragediju. Ovaj put bez tima, House prolazi kroz ideje s domarom. Iako inzistira da može sam postaviti dijagnozu, House ubrzo shvati da slučaj nije dobro procijenio te da samoća nije pravo rješenje.

HBO, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ovdje i sada

Nova serija se kroz deset epizoda usredotočuje na suvremenu višerasnu obitelj koju čine profesor filozofije (Tim Robbins), njegova žena koja je školski psiholog (Holly Hunter), njihovo troje posvojene djece iz Liberije, Vijetnama i Kolumbije, i jedno biološko dijete. Ovu naizgled savršenu, naprednu obitelj zapravo muče duboki razdori. Tada jedno od djece počinje vidjeti stvari koje drugi ne mogu. Je li to mentalna bolest? Ili nešto drugo? Serija je tragikomična meditacija o složenim silama koje djeluju na ljude današnjice.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Više od riječi

Naše putovanje nastavljamo kroz svijet plesa, pratimo ritualne plesove lokalnih zajednica, flamenco, tango, haku, do plesa na šipki… Upoznajemo neverbalni jezik glazbe kroz poznate svjetske glazbenike. Bavimo se jezikom zviždanja, porukama kroz tetovaže i grafite.

Sudjeluju: David Suchet, dr. Paul Mason, medicinski antropolog, 2CELLOS, Ace Hole, glazbenik, Marino Frost, glazbenik, Mirko Ilić, Ivan Rakitić, Ćiro Blažević.

HRT1, 20.55, DRAMSKA SERIJA, Počivali u miru

Lucija (Judita Franković) slijedi Inesin (Nina Violić) savjet pa se nastoji zbližiti s inspektorom Lekom (Alen Liverić). Očekivano, ta nova suradnja baš i nije po volji Lucijinom prvom pomagaču Šušnjari (Dragan Despot). General Koretić (Dejan Aćimović) se susreće s Rešetarom (Ivo Gregurević), starim prijateljem i ratnim premijerom te ga moli za pomoć oko rasvjetljavanja okolnosti sinova ubojstva. Generalova kći Buga (Tena Nemet Brankov) sve je bliža s očevim povjerenikom i svojim tjelohraniteljem Sepom (Mladen Vulić).

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Casanova

Slavni pustolov i ljubitelj žena Giacomo Casanova zaljubi se u privlačnu i emancipiranu Francescu Bruni, a pri tom prikrije svoj pravi identitet predstavljajući joj se kao Casanovin prijatelj. Giacomo se zbog materijalanih razloga zaručio s mladom Victorijom, u koju je zaljubljen Francescin brat Giovanni. Istodobno, Francessca je zaručena za Paprizzija, koji misli da je Casanova zapravo pravi autor feminističkih tekstova potpisanih imenom Bernarda Guardia, što je zapravo Francescin pseudonim. U svoj toj zbrci identiteta, Crkva šalje inkvizitora Puccia kako bi uhitio Casanovu i Guardija te ih izveo na sud zbog bluda i hereze.

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Kosti

Brennan i Booth na medenom su mjesecu u Buenos Airesu. Booth se sjajno zabavlja, ali Brennan ima drukčije viđenje opuštanja te dovodi Bootha u mrtvačnicu da mu pokaže ostatke pogubljenih političkih disidenata koje je nekoć pomagala identificirati. Ondje su i dalje tisuće neidentificiranih žrtava. Upoznaju voditeljicu mrtvačnice Letitiju Perez koja je naslijedila pokojnog dr. Herreru s kojim je Brennan radila te se Brennan i Perez ubrzo sukobe. Dok je Booth uzaludno pokušava uvjeriti da se posveti medenom mjesecu, Brennan primjećuje anomaliju na kostima iz novootkrivene masovne grobnice i odmah shvati da je jedna od žrtava nedavno ubijena, a tijelo skriveno među mnoštvom drugih da bi se prikrio zločin. Oni se udružuju s napornim inspektorom Raphaelom Valenzom, mjesnim detektivom i velikim obožavateljem Brennaničinih knjiga. Iako zlovoljna Perez tvrdi da sama može riješiti slučaj, Valenza ustraje da prihvati Brennaničinu pomoć. Boothov otpor popušta kad shvati da je agent Andy Lister, lik utemeljen na njemu, prema Valenzinim riječima u Buenos Airesu utjelovljenje idealnog policajca. Otkriju da je žrtva 90-godišnjak s nevjerojatno privlačnom suprugom u tridesetima. Ispostavi se da je bio nacistički ratni zločinac, Sturmbannfuhrer Herman Haupt, poznat i kao Čudovište iz Majdaneka. No je li ubojica lovac na naciste željan osvete? Ili lopov koji je želio sada nestalo nacističko zlato? U međuvremenu u Washingtonu Hodgins i Angela čuvaju Christine, dok su Brennan i Booth na putu, nadajući se da će se Christine i njihovo dijete Michael Vincent zajedno igrati i zabaviti.

HRT3, 22.50, KRIMI DRAMA, Zločin i kazna

Svi su ti elementi prisutni i u ovoj osuvremenjenoj ekranizaciji Dostojevskog u kojoj se Raskoljnikov zove Rahikainen (M. Toikka) i mladi je radnik u klaonici koji će počiniti besmislen zločin. Tim svojim postupkom on konačno odbacuje društvo i izabire samoću. Jedino je mlada djevojka (A. Seppo), koja se slučajno nađe na sceni zločina, spremna pratiti ga. No, osjećaj krivnje i policijska mreža koja se steže bacaju sjenu na tu očajničku ljubavnu priču. Noćna betonska džungla pozadina je borbe za intelektualnu nadmoć između policije i ubojice. Rahikainenovo jedino oružje u toj borbi njegova je potpuna indiferentnost. “Zločin i kazna” ipak je u prvom redu film o posljednjoj očajničkoj pobuni mladoga čovjeka protiv suvremenog društva koje je postalo stroj bez milosti.

FOX LIFE, 22.55, HUMORISTIČNA SERIJA, Vesele raspuštenice

Abby McCarthy (Lisa Edelstein) uspješna je autorica knjiga za samopomoć i guru za obiteljske odnose čiji se život u potpunosti mijenja kada otkrije kako je njezin naizgled savršen život zapravo potpuna laž. Nakon što javno prizna da se rastaje od supruga Jakea (Paul Adelstein), njezina karijera strmoglavo pada u ponor. Kako bi vratila kontrolu nad svojim životom, Abby utjehu traži kod svojih nedavno razvedenih prijateljica – Lyle (Janeane Garofalo) i Phoebe (Beau Garrett).

NOVA TV, 23.05, KRIMI DRAMA, Grad lopova

Četiri životna prijatelja iz predgrađa Bostona Doug MacRay (Ben Affleck), James ‘Jem’ Coughlin (Jeremy Renner), Albert Magloan (Slaine) i Desmond Elden (Owen Burke) opljačkaju banku. Upraviteljicu banke Claire Keesey uzmu kao taoca, no puste je bez ozljeda. Doug odluči pratiti Claire kako bi spriječio Jema da je eliminira kao svjedokinju. Doug u Claire nakon nekog vremena ulaze u vezu. Međutim Doug ubrzo shvati kako je Claire vidjela tetovažu na jednom od pljačkaša, točnije Jema te da će ga prepoznati. Ljubavni trokut visokog rizika postane još napetiji kad se pojavi agent FBI-a Adam Frawley (Jon Hamm) u potrazi za pravdom. Ukradeni novac i ukradeno srce vode do veze koja bi mogla uništiti princa lopova.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Ivo Pervan počeo se profesionalno baviti fotografijom 1980. i u međuvremenu je postao autor 42 fotomonografije od kojih se glavnina bavi hrvatskom kulturom, baštinom, umjetnošću te Hrvatskom u europskom kontekstu. Ukratko, Pervanov je opus u bitnom određen znamenitostima Hrvatske. Hrvatsku je kroz svoj rad izlagao širom svijeta, na svim kontinentima, u vodećim svjetskim središtima. No, unatoč mnogobrojnim nagradama u svijetu i domovini, Pervan smatra da je onaj bitni dio njegova opusa, a riječ je o 14.000 fotografija, skriven od očiju javnosti. To samo po sebi ne bi bilo fatalno kad taj enormni opus ne bi ustvari svjedočio o jednoj paralelnoj Hrvatskoj, skrivenoj od svijeta i od sebe, ali o Hrvatskoj kakva ona uistinu kulturno i civilizacijski jest. U večerašnjoj emisiji s Ivom Pervanom Romano Bolković razgovara o tome kako je moguće da unatoč postojećem materijalu koji donosi sliku Hrvatske sasvim drukčiju od turističke razglednice koju svijetu odašiljemo, ni mi sami, a ni svijet, ne poznaje naše enormno povijesno i kulturno bogatstvo. Bit će riječi i o tome kako je moguće da se dogodilo sedamdesetogodišnje prešućivanje Hrvatske?

HRT2, 00.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Uvijek je sunčano u Philadelphiji

Ekipa se vraća u pivnicu Paddy’s: Mac (Rob McElhenney), Dennis (Glenn Howerton), Charlie (Charlie Day), Dee (Kaitlin Olson) i Frank (Danny DeVito).

U prošloj sezoni ekipa je nadmašila rekord Wadea Boggsa u alkoholiziranju u avionu, ubila Macovog oca i pokrenula kult. U ovoj sezoni ekipa se upušta u još luđe pustolovine, koje uključuju selidbu u predgrađe, snimanje pornića, obranu na sudu i još jednu poremećenu rundu legendarne društvene igre Chardee MacDennis.

HRT3, 00.20, KOMEDIJA, Calamari Union

Njih je desetak i svi se zovu Frank, a jedan od njih koji govori engleski nije Frank nego Pekka. Ujedinjuje ih potreba da se iz radničkog kvarta, gdje se osjećaju ugnjetavano, presele u onaj gdje živi srednja klasa, nadaju se dostojanstveno.