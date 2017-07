TV PREPORUKA DANA: Osim uzvratne utakmice između Rijeke i The New Saintsa pogledajte i dramu Legenda o motoru

HRT2, 14.25, KOMEDIJA, Nije lako biti pacijent

Prof. Jean-Pierre Berthelot (P. Arditi) zvijezda je ne samo u medicinskim nego i u društvenim krugovima. Pacijenti se bore da dođu k njemu, spasio je nebrojeno mnogo djece i odraslih, član je organizacije Liječnici bez granica… Rastavljen je i živi sa svoje dvoje djece i domaćicom. Kad mu jednog dana pozli, sam sebi teškom mukom prizna da bi morao ići na pretrage. Odlazi u bolnicu u kojoj ga ne poznaju i nikome, pa ni djeci, ne kaže gdje je.

U bolnici, već na prijemnom šalteru, šokantno otkriće kako je teško biti pacijent i čekati nekoliko sati na pregled s rednim brojem u ruci. Glavna sestra Yolande (F. Richard) posebno ga živcira kao i on nju. Kad mu ništa drugo ne prostaje, “priznaje” sestri i liječnici Nathalie Brac (M. Bunel) tko je u stvari, no one i ne trepnu na to otkriće, za njih je on samo pacijent. Da stvar bude gora, nalazi pokažu kako mora na operaciju, a budući da se zamjerio liječnici, jer je netolerantan, neposlušan, sklon diskriminaciji svih vrsta, mizogin i ne vjeruje liječnicama, ona ga prepušta liječniku Indijcu.

HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što je predsjednik Dalton saznao da se najtraženiji terorist na svijetu Jibral Disah skriva u Islamabadu, poslao je “Murphy Station” – Henryja, Jane (Jill Hennessy) i Josea (Carlosa Gómeza) – na opasan zadatak kako bi uklonili prijetnju. Elizabeth i Henry odlaze na terapiju za parove.

Marsha Mason vraća se kao Elizabethina psihoterapeutkinja dr. Kinsey Sherman.

HRT3, 20.00, KRIMI DRAMA, Sestra

Dvanaestogodišnji Simon (K. Mottet Klein) živi sa starijom sestrom Louise (L. Seydoux) i potiče ju da krade skijašku opremu, koju zatim preurede i prodaju…

Film je dobitnik brojnih nagrada, a spomenut ćemo Srebrnog medvjeda koji je redateljica Ursula Meier dobila u Berlinu.

HRT2, 20.40, NOGOMET, KVALIFIKACIJE LP (2. PRETKOLO): The New Saints – Rijeka

Hrvatski prvak Rijeka u 3. pretkolu Lige prvaka igrat će gotovo sigurno s austrijskim prvakom Salzburgom. Međutim u utorak prvo moraju obraniti 2-0 prednost protiv velškog sastava The New Saints.

U prvoj utakmici 2. pretkola Salzburg je kao gosti su uvjerljivo svladao malteški Hibernians sa 3-0.

Kako bi osigurali prolaz momčad Matjaža Keka čeka dosta težak izazov.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Velikani u sjeni: Marcel pl. Klepach – izumitelj u kratkim hlačama

Svijet je u jednom zlokobnom trenutku 13. kolovoza 1915. godine na ruskoj bojišnici izgubio novog Teslu. Metak nepoznatog ruskog vojnika ubio je, ne samo austrijskog oficira Marcela plemenitog Kiepacha nego i blistavi slijed njegovih izuma koji su se redali jedan za drugim.

Radovi Marcela Kiepacha pokrivali su područja elektronike, magnetizma, akustike, prijenosa zvučnih signala i transformatora. Osmislio je dinamo, žiroskop i transformator za rudarske lampe, kao i mnoga poboljšanja. Sipao je izume kao iz rukava. Svoj prvi patent dobio je s jedva šesnaest godina, mediji su ga obožavali, Belgijanci su mu nudili doživotni profit, a u Njemačkoj je mogao birati tvornicu s kojom će poslovati.

Umni monstrum, izumitelj u kratkim hlačama, kako su mu tepale sve najznačajnije europske tiskovine, Marcel plemeniti Kiepach, rođeni Križevčanin, nesuđeni nasljednik Nikole Tesle izdahnuo je kod Stasina, na pragu punoljetnosti, u svojoj 19 godini.

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Genijalna i ambiciozna neurokirurginja dr. Megan Hunt (Dana Delany) imala je sve što je htjela – savršenu obitelj i zavidnu karijeru kao prva žena na čelu neurokirurgije u uglednoj sveučilišnoj bolnici u Philadelphiji. Stoga joj se cijeli život preokrenuo kad je suprug zatražio rastavu, a ona izgubila skrbništvo nad sedmogodišnjom kćeri. Kao da to nije bilo dovoljno, doživjela je i prometnu nesreću zbog čijih je posljedica izgubila i uspješnu karijeru. Nekoliko godina kasnije, dr. Hunt ponovno se pronašla, i to kao patologinja, što savršeno odgovara njezinoj znatiželji i potrebi za zadovoljavanje pravde.

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie napokon nagovara zgodnu susjedu, zvijezdu tv-sapunice, i njenu sestru na izlazak u parovima i pokušava ubaciti Alana. Alan je od Jakea navukao neku virozu i Charlie ga odvuče u saunu kako bi se što prije riješio neugodnih simptoma. To mu se odbija o glavu jer, na kraju, i Charlie počinje osjećati simptome gripe, ali ne namjerava odustati od izlaska.

RTL TV, 22.50, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Na dnu litice, u trenutku kada spisateljica Sylvie Baptiste predvodi prvi književni festival na otoku, pronađeno je tijelo studentice Esther Monroe, Florenceine prijateljice. Pretpostavlja se da se radi o samoubojstvu, no Goodman nije tako siguran iako glavni osumnjičeni, Sylvie, njezina urednica Patricia, te organizatori festivala Anna i Oliver Wolf imaju alibije.

HRT1, 23.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Legenda o motoru

Novi Zeland, sredinom 20. stoljeća. Burt Munro (A. Hopkins) je osamljeni čovjek na pragu starosti, kojem su najveća ljubav brzi motocikli. Dok ih slaže u garaži, Burt izaziva bijes njegovih susjeda i jedini mu je prijatelj dječak Tom (A. Murphy). Iako jedva sastavlja kraj s krajem, Burt mašta o odlasku u Ameriku i sudjelovanju u brzinskim utrkama u pustinji Utaha, mjestu na kojem se ruše svjetski brzinski rekordi. Ne odustajući od svoga sna, Burt na kraju uspije doći u SAD, no dug je put do Utaha i natjecanja, osobito u njegovoj dobi.

NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI TRILER, Smrtonosno oružje 3

Dva policajca u teškoj muci pokušavaju deaktivirati bombu koja je dovoljno jaka da sruši osmerokatnicu u kojoj se nalazi. Stariji od njih dvojice Roger Murtaugh (Danny Glover) želi igrati na sigurno i pozvati specijalce. Njegov partner Martin Riggs (Mel Gibson), međutim, želi odmah djelovati. U ovom nastavku tijekom patrole, Riggs i Murtaugh pokušavaju spriječiti pljačku blindiranog auta, na njihovo iznenađenje, shvaćaju kako pljačkaši imaju metke koji probijaju pancirke. Riggs i Murtaugh, zajedno s narednicom iz Unutarnje kontrole, Lornom Cole (Rene Russo) otkrivaju kako se bivši okrutni policijski ?asnik Jack Travis dočepao opasne municije iz spremišta policije Los Angelesa… U filmu se pojavljuje Stingova pjesma ‘It’s Probably Me’ i pjesma Eltona Johna i Erica Claptona ‘Runaway Train’. Uvodna sekvenca i završetak filma smatraju se najboljim trenucima serijala. Manje je poznato kako je glumica Carrie Fisher, poznatija kao princeza Leia iz ‘Ratova zvijezda’, radila na scenariju filma.