TV PREPORUKA DANA: Osim polufinala Wimbledona s našim Čilićem pogledajte i filmove Ja sam broj četiri i Jedi, moli, voli

HRT2, 14.00, WIMBLEDON 2017.: M. Čilić – S. Querrey

Najvolji hrvatski tenisač Marin Čilić po prvi se put u karijeri plasirao u polufinale Wimbledona svladavši u četvrtfinalu Luksemburžanina Gillesa Mullera. Tamo ga čeka obračun s Amerikancem Samom Querreyem koji je u četvrfinalu svladao branitelja naslova Britanca Andyja Murraya. Dobra je vijest što Čilić ima 4-0 protiv Querreyja, a tri meča su odigrali na travi. Dva puta dobio u Wimbledonu u pet setova (2009. i 2012.) i jednom u Queen’s Clubu.”Protiv Querreya sam igrao nekoliko puta i iako nisam niti jednom izgubio očekujem težak meč. Ovdje u Wimbledonu smo već igrali dva puta i oba puta u pet setova. On je igrač koji ima odličan servis, igra agresivno, i prošle je godine ovdje igrao fenomenalno. Priprema će ponovno biti ista, nadam se da ću biti svjež i da će razina moje igre biti malo bolja nego danas”, rekao je Čilić uoči meča.





RTL TV, 20.20, AKCIJSKI SF FILM, Ja sam broj četiri

John Smith (Alex Pettyfer) je izvanzemljac s planeta Lorien. S osmero druge djece poslan je na Zemlju da se spasi od Mogadoriansa, koji su uništili Lorien. Na Zemlji John živi pod zaštitom Henrija (Timothy Olyphant) te je s vremenom razvio mnoge moći, poput nevjerojatne snage, brzine, pokretljivosti, telekineze te mogućnosti da rukama odašilja plazmu. Mogadoriansi doznaju da se na Zemlji skriva devet osoba s Loriene te ih dolaze ubiti. Loriensi mogu biti ubijeni samo redom, od broja jedan do broja devet, a prvih troje ih je već mrtvo, što znači da je John sljedeći.

HRT1, 20.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Kennedyji povjerljivo: Zataškavanje

Predsjedniku je važno što će prikazati Americi, ali jednako je važno i što će od Amerike skriti. Suočen s političkim opasnostima – od veza s mafijom pa do spolnih odnosa s potencijalnim ruskim špijunkama – Bobby Kennedy bio je majstor prikrivanja i zataškavanja.

HRT3, 21.00, PRIJENOS, Otvorenje 63. Splitskog ljeta – Gioachino Rossini: Seviljski brijač

Na 63. obljetnicu značajnog festivala opere, drame, glazbe i plesa, čije svečano otvorenje tradicionalno prenosi Hrvatska televizija, donosimo izvedbu komične opere Seviljski brijač talijanskog skladatelja Gioachina Rossinija.

Iz Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, pod dirigentskom palicom Ive Lipanovića i u režiji Krešimira Dolenčića, uz zbor i orkestar splitske Opere, naslovne uloge tumače: britanski tenor Mark Milhofer (grof Almaviva) te hrvatske operne zvijezde: bas bariton Ozren Bilušić (Bartolo), mezzosopranistica Diana Haller (Rosina), bariton Ljubomir Puškarić (Figaro), bas Ivica Čikeš (Basilio), bas Mate Akrap (Fiorello) te sopranistica Antonija Teskera (Berta). Operu prenosimo s hrvatskim titlovima!

HRT2, 21.00, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Joyce Barnaby silom će prilika autom sletjeti u jarak da ne pregazi noćnog šetača. No boji se da je možda ipak nekoga udarila: sutradan se na groblju davno zatvorene bolnice pojavljuje mrtvo tijelo. To će pak dodatno začiniti priču mještanina koji vodi turističke obilaske u ovome selu duhova – no on će i sâm jezivo završiti. Sad i Barnaby kreće u lov na duhove.

HRT1, 21.20, DRAMSKA SERIJA, Kuća od karata

Zabrinutost zbog izbora dotjera Francisa i Claire do samog ruba njihovog rata protiv terorizma, ali i braka.

RTL TV, 22.30, SF DRAMA, Proročanstva

Kapsula, koji sadrži predviđanja učenika, za vrijeme otvaranja nove škole 1958. zakopana je na školskom posjedu. Umjesto crteža, jedna djevojčica predala je naizgled slučajno napisan niz brojeva. Na 50. godišnjicu otvaranja škole kapsula je iskopana kako bi nova generacija učenika mogla proučiti crteže. Mladi Caleb Koestler (Chandler Canterbury) zaintrigiran je pronađenim nizom brojeve te ih odnese svom ocu, profesoru Johu (Nicolas Cage). Proučavajući brojeve John zaključi da je dokument zapravo kodirana poruka koja sadrži točne datume, brojeve poginulih i koordinate svih velikih nesreća posljednjih pedeset godina. Štoviše, on uključuje datume još tri veliki katastrofe koje će se tek dogoditi, od kojih je posljednje proročanstvo povezno direktno s Johnom.

NOVA TV, 22.45, ROMANTIČNA DRAMA, Jedi, moli, voli

Liz Gilbert (Julia Roberts) ima sve o čemu bi suvremena žena trebala sanjati – supruga, kuću i uspješnu karijeru. Usprkos tome, osjeća se izgubljeno i želi pronaći što zapravo želi od života. Nakon što se razvede, Liz se nalazi na životnom raskrižju i odluči izložiti se novim iskustvima te kreće na putovanje po svijetu koje se pretvori u misiju za otkrivanjem same sebe. Na svojem putovanju otkriva užitak u hrani u Italiji, snagu molitve u Indiji i naposljetku, potpuno neočekivano, unutarnji mir i istinsku ljubav na Baliju.

HRT1, 23.00, POLITIČKA SATIRA, U banani

Velika Britanija i SAD na rubu su izazivanja rata na Bliskom istoku. Daleko od očiju javnosti vladini dužnosnici i vojni krugovi ulažu napore na jednoj strani za pokretanje rata, a na drugoj za njegovo sprečavanje. Informacije o tome cure u javnost, slučajno i namjerno, istinite i izmišljene…

Film “U banani” izdanak je uspješne britanske satirične serije “The Thick of It”, čiji je autor škotski komičar i satiričar Armando Iannucci. On je autor i američke verzije “Veep”.

Film je dobro prošao kod kritičara i na festivalima, nominiran je za Oscara 2010. u kategoriji najbolje adaptiranog scenarija.

HRT3, 00.10, DRAMSKA SERIJA, Deadwood

Satnik Turner javlja Swearnegenu o još jednom krvavom incidentu u Gemu. Hearst kasnije na neposredniji način daje do znanja kakve su mu namjere. Dok Jane očarava publiku svojim govorničkim vještinama, kandidati za gradonačelnika i šerifa nisu te sreće. Almino je zdravlje i dalje upitno, reformirani Andy Cramed odlazi Tolliveru s novim planom i ishodom.