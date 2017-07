TV PREPORUKA DANA: Osim osmine finala Wimbledona pratite i svečano otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara

HRT2, 12.30, WIMBLEDON 2017., KOMBINIRANI PRIJENOS: M. Ribarikova – P. Martić, A. Konjuh – V. Williams, R. Bautista Agut – M. Čilić

Hrvatski tenis dugo nije imao ovako dobre rezultate na najvećem svjetskom turniru, čak tri predstavnika među 16 pojedinačno.

Prva na teren izlazi Petra Martić koja će na terenu broj 18 s početkom u 12.30 u osmini finala protiv Slovakinje Magdalene Ribarikove.



Ana Konjuh će dvobojom protiv Amerikanke Venus Williams otvoriti dan na Centralnom terenu s početkom u 14 sati.

Marin Čilić će susret osmine finala protiv Španjolca Roberta Bautiste Aguta igrati na terenu broj 12, a po rasporedu su drugi meč dana nakon 12.30 sati.

HRT3, 20.00, KRIMI FILM, Grad opasnosti

Kad se ne bavi policijskim poslom, detektiv Phil Gaines (B. Reynolds) slobodno vrijeme provodi s ljubavnicom Nicole (C. Deneuve), Francuskinjom, vrlo skupom prostitutkom čiji su klijenti bogataši i uglednici. Oboje su opterećeni osjećajem krivnje i nezadovoljni su životom. Maštaju o putovanju i zajedničkom životu u Europi. Detektiv se uplete u slučaj ubojstva jedne djevojke i otkriva da je jedan od djevojčinih ljubavnika lokalni moćnik, inače stalna mušterija njegove ljubavnice.

RTL2, 20.15, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Tri osobe brutalno su ubijene u Austinu. Agenti primijete da ručni satovi žrtava pokazuju pogrešno vrijeme te pokušavaju napraviti profil ubojice, koji očigledno ima krizu identiteta. Istovremeno, jedna osoba prati i promatra tim, spremna na sljedeći korak.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Žeđ za životom

April se vraća na posao nakon četveromjesečne odsutnosti. Tamo je čeka novi šef i novi zadatak. Brenna se raduje Greerinu povratku. Sara pokušava pronaći Natalienu majku kako bi pomogla April.

HRT1, 20.55, PRIJENOS, Otvaranje Dubrovačkih ljetnih igara

I ovoga ljeta svečanost otvorenja Dubrovačkih ljetnih igara na Hrvatskoj televiziji u izravnom prijenosu! Uronite u magiju jednog od najslavnijih gradova svijeta, tijekom svečane večeri kojom počinje jedan od najpoznatijih i najljepših festivala, Dubrovačke ljetne igre, na kojem će, sve do 25. kolovoza, nastupiti gotovo 2000 umjetnika iz cijeloga svijeta!

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Klica zla

Netko je upao na imanje obitelji Thörnblad i ostavio nešto za Evu. Tko je to bio ondje? I kako je ta osoba mogla ući kad su prozori bili zatvoreni, a vrata zaključana? Je li Eva na pragu spašavanja Josefine? Kakvu će cijenu za to morati platiti? Göran Wass ima skrivene interese u Silverhöjdu. Za koga on zapravo radi?

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

Kad se odsje?eni dlan i stopalo pojave u jednoj stražnjoj uli?ici, Megan i njezin tim moraju doslovno ponovno spojiti žrtvu. U me?uvremenu Megan nevoljko pristane da je Lacey posjeti u uredu i snimi kako radi u sklopu videoeseja za sat društvenih studija. Ono što Lacey pritom otkrije, iz temelja mijenja njezin pogled na majku.

RTL TV, 21.50, REALITY SERIJA, Velika nevjera

Poznato je da su Talijani strastveni ljubavnici, no često su i nevjerni, što će nam pokazati ovaj novi scripted reality. Opasni ljubavni trokuti, sumnje, laži i izdaje ljubavnika, drame i razočaranja koje nevjera donosi, sve to gledamo u novom realityju „Velika nevjera“. Osjećaji koji se ne mogu suspregnuti, ljubomora koje se ne može sakriti, izdaja, srdžba i osveta – posljedice su nevjere među ljubavnicima. Iz pozicija varalica i prevarenih, putem rekonstrukcija istinitih priča, slušamo priznanja, razloge i objašnjenja nevjere, koji nam otkrivaju da prevara ima puno lica – jer postoji tisuću načina kako se može voljeti te isto toliko načina kako prevariti partnera!

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Žurna pošiljka

Izbjegavanje pješaka i brzih automobila svakodnevni je posao za dostavlja?a Wileea (Joseph Gordon-Levitt), koji po ulicama Manhattana juri na biciklu. No de?ka koji je navikao izlagati svoj život riziku sada ?eka nešto puno opasnije: tijekom najve?e gužve, Wilee preuzima paket zbog kojeg ?e ga netko pokušati ubiti.

HRT1, 23.20, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Kraljevstvo izlazećeg mjeseca

Radnja se zbiva šezdesetih godina prošlog stoljeća na otoku nasuprot obali Nove Engleske. On i ona se zaljube i odluče zajedno pobjeći, a stanovnici se na sve načine angažiraju u potrazi za njima.