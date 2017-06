TV PREPORUKA DANA: Osim odlučujuće utakmice između Cibone i Cedevite tu je još i Fellinijev Amarcord

HRT2, 14.05, TRILER, Sumnja

Daria Valdez Morrow (B. Castro) u braku je sa Samom Morrowom (C. van Dien), u čijoj se obitelji u zadnje vrijeme dogodilo nekoliko sumnjivih smrti: najprije je umro njegov otac, zatim je nestala očeva ljubavnica, a na kraju umrla je i njegova majka. Istodobno, dogodila su se i dva stravična zločina, ubijene su dvije žene, na jednak, okrutan način, pri čemu između žrtava nije pronađena nikakva veza, pa i policija i novinari počinju spominjati serijskog ubojicu.

Dara Valdez, popularna TV novinarka, istražuje slučaj serijskih ubojstava. No, kad se ona i njezin suprug vraćaju s pogreba njegove majke, dožive prometnu nesreću nakon koje je Daria nekoliko dana u komi, a kad se probudi, otkriva se da je izgubila pamćenje. Budući da sve oko sebe vidi kao strance, pa čak i vlastitog supruga, počinje zapažati sumnjive pojedinosti.

HRT3, 15.25, DRAMA, Naša supruga

Talentirani glazbenik i kompozitor Jerry Marvin (M. Douglas) uhvatio se čaše u samosažaljenju zbog razvoda od supruge Babe (E. Drew). Srećom pojavi se Susan (R. Hussey) i nova ljubav u Jerryjevu životu, koja ga spasi i nadahne na stvaranje. Nastupi sa svojim novim djelom koje postane hit, pa dvoje zaljubljenih planira oženiti se. Samo što i Babe ima svoj plan, želi da joj se Jerry vrati.

ARENA SPORT1, 20.00, KOŠARKA: Cibona – Cedevita, (5. utakmica)

Večeras ćemo doznati novog hrvatskog prvaka u košarci, odlučujuću, petu finalnu utakmicu igraju Cibona i Cedevita. Bit će to spektakl pred prepunim gledalištem, Draženov dom je rasprodan dva dana prije utakmice. Košarkaši Cibone u prošlom dvoboju nisu iskoristili prvu meč-loptu na terenu Cedevite koja je uspjela izjednačiti u finalnoj seriji na 2-2. Momčad Veljka Mršića pokušat će večeras doći do četvrtog naslova prvaka za redom, dok cibosi čekaju na titulu od 2013. godine.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Život u zraku: Prkoseći gravitaciji

Otkrijte konstrukcijske tajne koje nevjerojatnoj lepezi stvorenja omogućuju da se vinu u nebo.

Let je moć nad svim moćima, posebna sposobnost o kojoj većina nas samo sanjati može. Ipak, zapanjujući broj životinja osvojio je nebo. Od vjeverica i paukova preko žaba i riba pa sve do ptica i šišmiša. Iznimnim vještinama i konstrukcijom koja oduzima dah te životinje prkose gravitaciji da bi lovile, kretale se, spavale, živjele i umirale u zraku.

Ovaj je svijet oduvijek bio misterij, mjesto na koje mi ljudi nismo mogli ući niti ga razumjeti. No sad imamo vrhunsku snimateljsku tehnologiju pomoću koje te životinje možemo slijediti u nebo i otkriti njihov skriven svijet.

Ekipa serije putovala je cijelim planetom kako bi snimila te životinje visina. U Africi karakalov “odskok na raketni pogon” omogućuje mu da ulovi ptice u letu. U australskoj divljini klokanov skok ključan je za pronalaženje vode u pustinji koja se prostire na više od milijun četvornih kilometara. A kad u južnoameričkoj džungli padne mrak, šišmiši i moljci bore se za prevlast u jednoj od najstarijih utrka u naoružavanju.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska moj izbor: Ronald i Andrea

Ronald Lindgreen rođen je u Sloveniji. Odrastao je i školovao se u Nizozemskoj. Ovaj vizualni umjetnik i slikar odnedavno živi u Hrvatskoj. Otac mu je Nizozemac, no majčini đurđevački korijeni prevagnuli su pa je Ronald sa suprugom Elsom hladnoću sjevera zamijenio toplinom zagorskih bregova.

Znanstvena karijera u Engleskoj? Mnogima tek san. Za Andreu Pisac Freškuru to je bila stvarnost. Znanstvenica i književnica, nakon više od deset godina uspješne karijere u Londonu vratila se kući. Zašto Hrvatska, pogledajte u novoj epizodi serijala Hrvatska moj izbor.

HRT2, 21.00, DRAMA, Amarcord

Rimini tridesetih godina ovog stoljeća. Federico Fellini rekonstruira rodni grad neposredno pred Drugi svjetski rat. Njegovo sjećanje obuhvaća jednu godinu: od proljeća do proljeća. To je rekonstrukcija rodnoga grada kakvog se autor sjeća iz djetinjstva: s karnevalima, polnoćkama, školskim zločestoćama, čudnovatim i smiješnim profesorima, debelom trafikanticoma i dječačkim maštanjima o ženi Gradisci, lokalnoj ljepotici s čijim vjenčanjem film i završava. To su istodobno i sjećanja na članove obitelji: djeda koji se gubi u magli ispred kuće, umobolnog ujaka koji s drveta vapi za ženom, temperamentnog oca koji se u nastupu bijesa hladi dajući sam sebi pljuske itd. Istodobno, to je i film pun mediteranske otvorenosti, života na ulici, ali i mediteranske tjeskobe i okrutnih šala koje nastaju iz dosade i jednostavnog ubijanja vremena. Film je 1973. nagrađen Oscarom za najbolji film s neengleskoga govornog područja, dok je Fellini bio nominiran za režiju i scenarij.

NOVA TV, 22.00, INFO MAGAZIN, Provjereno

O majci monstrumu koja je zadavila svoje trogodišnje dijete bruji cijela regija. ‘Provjereno’ doznaje šokantne informacije: Chiari je dijagnosticirana bipolarna ličnost, bavila se prostitucijom te je navodno malenog Denisa drogirala tabletama i davala mu rakije. Pred kamerama emisije, slomljena i neutješna tetka zaziva odgovornost nadležnih!

Njezina je životna priča dostojna filmskog scenarija! Sandra Paović bila je uspješna sportašica koja je nakon prometne nesreće ostala u kolicima, ali to nije zaustavilo. Novinari ‘Provjerenog’ istražuju pozadinu Sandrine objave prekida karijere.

Mateo je dječak koji zbog mišićne distrofije ne može hodati, ali to njegovim razrednim kolegama ne predstavlja nikakav problem. Na podu oni uče, pužu i igraju se kako bi Mateu pružili podršku. Gledatelji u ovotjednom izdanju ‘Provjerenog’ imaju priliku upoznati osnovnoškolce koji uz učiteljicu Danijelu ne uče samo brojke i slova, već i one najvažnije, životne lekcije!

Kako biste vi definirali ljepotu? Tri predivne mlade žene, čija lica se ne uklapaju u današnje standarde ljepote, ispričat će priče zbog koje ćete ih gledati posve drugačijim očima. Ana nema oko, Andreja nema kosu, a Renata ima vitiligo. Za ekipu ‘Provjerenog’ one su lica koja su zaslužila biti na naslovnici!

FOX LIFE, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Američka kućanica

Nakon što se Katie sa svojom malom obitelji preselila u novi grad – Westport, njezina svakodnevnica poptuno se promijenila. Odjednom se našla među bogatim, pretencioznim i pomalo arogantnim kućanicama koje čine sve kako bi se prikazale kao savršene supruge i majke. Katie i njezin muž Greg (Diedrich Bader) imaju troje djece – najstariju kćer Taylor (Meg Donnelly) koja se pokušava uklopiti u novo društvo, sina Olivera i Annu-Kat (Julia Butters) koja je miljenica cijele obitelji. Ova vesela obitelj morat će pronaći način kako se uklopiti u novu sredinu u kojoj je najbitnije biti bogat i popularan. Katie u seriji kroz glas spikera daje uvid u svoje najdublje misli, dok svoj život u ovom zanimljivom predgrađu provodi kao druga najdeblja kućanica u Westportu.

HRT3, 22.30, DRAMA, Čudo u Bernu

Priča o pobjedniku Svjetskog nogometnog kupa 1954. i postratnim danima u Njemačkoj. Za jedanaestogodišnjeg dječaka (L. Klamroth) ljeto 1954. bilo je potresno jer mu se otac (P. Lohmeyer) neočekivano vratio iz sovjetskog ratnog zarobljeništva. Upoznavali su se i gradili povjerenje koje je pokrenulo ljubav i velikodušnost. Istodobno se zbivalo nogometno čudo u Bernu u kojem je sudjelovala njemačka nogometna momčad…

Film je osvojio njemačku nagradu za najbolji dugometražni film, nagradu publike, a Peter Lohmeyer nagradu za najboljeg glumca; nagradu publike u Locarnu i dr.

RTL2, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Jake je spreman za odlazak u novu školu, ali njegov otac i stric ga zastrašujućim pričama udaljuju od akademske karijere. Alan i Charlie ga vode u kupovinu i nenadano se nađu u velikoj nevolji. U međuvremenu, Charlie dobiva osip na krajnje nezgodnom mjestu.

HRT1, 23.15, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Gost emisije je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković. Bit će riječi o nužnosti političke stabilnosti, njezinim pretpostavkama i uvjetima mogućnosti, te o temama, kao što su: Hrvatska kao bojno polje velesila, je li moguće imati uz ovakav sustav stabilnu vladu, mogućnost velike koalicije, koliko je HDZ kriv za nestabilnost vlada, usporedba dvije koalicije s Mostom, demagogija kao vladajući diskurs, populizam i temeljne vrednote političkog poretka, alternativne činjenice, europeizacija i balkanizacija, Jasenovac, Bleiburg i hrvatske traume, značaj Franje Tuđmana, HDZ i prijevremeni izbori, izbori kao medij katarze u samom HDZ-u, HDZ i oporba te o Europi dviju brzina.

NOVA TV, 00.00, TRILER, Ubojstva na rijeci

Istražujući niz slučajeva, detektiv odjela za umorstva Jack Verdon (Ray Liotta), ubrzo će i sam postati osumnjičenik. FBI otkriva da su žrtve seksualnih zločina sve redom njegove bivše djevojke. Agent Vuckovitch (Christian Slater) koji je preuzeo slučaj, sumnja da je Jack počinitelj zločina, a nakon što ga njegov načelnik Langley suspendira, Jack mora raditi na svoju ruku kako bi se izvukao iz velikih problema…

Glumica Gisele Fraga osvojila je nagradu za najbolju glumicu na Hoboken International Film Festivalu 2012.