TV PREPORUKA DANA: Osim nove sezone serija Igra prijestolja i Južnjačka kraljica tu su i filmovi Što ako? i Pokojni

HRT1, 11.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Kazalište u kući

Naizgled obično nedjeljno jutro u domu Gaćina i ostalih… Mali Dinko pilji u televizor i mijenja programe s crtićima, a Sanja i Tina sneno ispijaju prvu jutarnju kavicu i odsutno listaju novine. Zvone i premila mu punica Melanija već su u svom elementu te lagano, tek toliko da ne izađu iz forme, izmjenjuju uvredice nadmećući se tko od njih dvoje, potomaka znamenitih hrvatskih obitelji Ocvirk i Gaćina, baštini dulju porodičnu tradiciju i slavniju familijarnu povijest. Ali Melanija u stvari nema vremena za te igrice, spremna je za izlazak. Pomalo je neobično uzbuđena i usplahirena i ne primjećuje da joj je ispao papirić… Ali ima tko sve primjećuje – naš Zvone! Papirić je potvrda za uplaćen mali oglas i Zvoni je sve odmah jasno. Tko će biti u pravu – očajni Vili i od sreće izbezumljeni Zvone,





HRT2, 14.30, DRAMA, Enronov pad

Mladi Brian Cruver (C. Kane) zapošljava se u korporaciji Enron, uvjeren kako je to najbolji početak uspješne karijere. Ispočetka zbunjen agresivnim pristupom kolega, Brian se uskoro opusti i zaradi prve pohvale pretpostavljenih koji žive na visokoj nozi zahvaljujući tajanstvenim bonusima. I sam se upusti u mnoge nepotrebne troškove. Uskoro u njegovom odnosu sa zaručnicom Courtney (S. Elizabeth) dođe do zahlađenja, a kada u javnost počnu prodirati priče o dvojbenim Enronovim načinima zarade, Brian počne nazirati istinu.

HBO, 20.00, PUSTOLOVNA SERIJA, Igra prijestolja

Na početku sedme sezone Daenerys Targaryen napokon je zaplovila prema Westerosu sa svojim vojskama, zmajevima i novim Kraljevim namjesnikom, Tyrionom Lannisterom. Jon Snow proglašen je Kraljem na Sjeveru nakon što je porazio Ramsayja Boltona u Bitci kopiladi i vratio je Oštrozimlje kući Stark. U Kraljevu Grudobranu Cersei Lannister preuzela je Željezno prijestolje tako što je spalila Vrhovnog Vrapca, njegove sljedbenike i svoje protivnike u septi Baelora. Ali dok stara savezništva pucaju i nova se stvaraju, vojska mrtvih maršira na Zid i prijeti da će jednom za svagda prekinuti igru prijestolja.

HRT3, 20.00, AKCIJSKI TRILER, Orao je sletio

U studenom 1943. Winston Churchill sprema se provesti vikend u ladanjskoj kući u Norfolku, a kako se otkrilo da će britanski predsjednik tamo boraviti, odluče ga oteti. Pod zapovjedništvom Heinricha Himmlera, koji je dobio naredbu izravno od Hitlera, nacistički pukovnik Kurt Steiner (M. Caine) organizira Churchillovu otmicu. Sve ide prema planu jer su njemačke trupe prerušene u poljske uniforme bez problema prihvaćene u selu. No, jedan od njih pogiba spašavajući djevojčicu i njegova je njemačka uniforma otkrivena. Sve mještane zatvaraju u mjesnu crkvu. Agenti ubrzano rade kako bi svi zatočenici preživjeli, a i Steiner igra opasnu igru. Uzima automobil i uniformu jednoga američkog vojnika i tako prerušen odlazi u kuću gdje se Churchill odmara.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Deeks se ponovno služi starim tajnim imenom koje baš i ne voli da bi zaštitio najboljeg prijatelja i glavnog doušnika od kriminalne skupine koja ga želi ubiti.

Nakon što je mornarički SEAL-ovac i varalica zapaljen, NCIS otkriva nove informacije o tome gdje se nalazi ukradeni kanistar s radioaktivnim materijalom za brahiterapiju iz prethodnog slučaja od kojeg bi se mogla načiniti ubojita bomba.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Žeđ za životom

Aprilin članak podiže veliku prašinu i prisiljena je pojaviti se u emisiji na nacionalnoj televiziji kako bi se obranila.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Lijepa vaša: Lepe ti je Green Zagorje

Zagorje je jedno od tri najljepša mjesta na svijetu. Tako kaže Andy, Britanac koji je zamijenio svoj otok Folnegovićevim naseljem, a onda – Zagorjem. Zna svaki breg, drvo, puteljak. Zagreb ga je razočarao novim poslovnim zgradama, pa je potražio utočište u Konjščini. Ova ga je pak fascinirala s 15 kanti za smeće u radijusu od dvadesetak metara u centru. Programer, pjevač, žestoki gejmer i najbolji engleski lektor u Hrvatskoj vidi nešto što mi ne možemo – savršenu ljepotu kraja iz kojeg većina želi pobjeći. Vidi i još nešto. Kao nacija, prilično smo antiintelektualni.

RTL2, 21.05, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Ustanovljeno je da postoji povezanost agencije koja spaja parove sa silovanjem triju žena pa Olivia odlazi na tajni zadatak kako bi razotkrila počinitelja. Upoznaje kirurga (Dean Cain) koji voli kontrolirati žene u svojem životu. Detektive trag vodi do njegove djevojke (Tina Holmes), no ona pokuša samoubojstvo zbog čega ostane u vegetativnom stanju.

FOX LIFE, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Južnjačka kraljica

Alice Braga, u ulozi Terese Mendoze, žene koja počinje kao sitna preprodavačica deviza u Meksiku da bi na kraju sama vodila narko kartel, oduševila je gledatelje. Brzo su bili uvučeni u priču o mladoj ženi koja, nakon što njezin dečko, diler, ukrade od svojeg gazde kartela, mora spašavati glavu.

Netko je od kritičara napisao kako je Teresina priča privlačna na samo zato što ona bježi iz ralja kartela i pritom se služi svim raspoloživim sredstvima, nego i zato što lika poput njezinog dosad nije bilo na malim ekranima. Ona je poput ženskog Waltera Whitea (glavni lik vrhunske serije Na putu prema dolje), svojevrsni heroj-antiheroj.

HRT1, 23.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Što ako?

Wallace (D. Radcliffe) je odustao od medicinske škole kad je otkrio da se njegova djevojka petlja s njegovim nastavnikom iz anatomije. Sad radi i živi u Torontu sa sestrom i nećakom. Na jednom tulumu upozna Chantry (Z. Kazan) koja mu se svidi, ali ona ima dugogodišnjeg dečka Bena (R. Spall). Bena posao odvede u Irsku, a Wallace i Chantry produbljuju svoj odnos koji procvjeta u pravu povezanost i duboko prijateljstvo…

Glavnu ulogu u ovoj romantičnoj komediji tumači zvijezda Harryja Pottera, sad već odrasli, Daniel Radcliffe.

NOVA TV, 23.15, DRAMA, Pokojni

Mladi policajac Billy Costigan (Leonardo Di Caprio) mora se infiltrirati u mafijaški sindikat ne bi li pridobio povjerenje zloglasnog šefa irske mafije Franka Costella (Jack Nicholson). U isto vrijeme Costello šalje mladog i ambicioznog kriminalca Colina Sullivana (Matt Damon) da se infiltrira među policajce kao doušnik. Kada i kriminalcima i policajcima postane jasno da u svojim redovima imaju krtice, Billyju i Colinu prijeti opasnost da ih uhvate i odaju suprotnoj strani.