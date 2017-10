TV PREPORUKA DANA: Osim napetotg trilera Poziv tu su još i akcijski pustolovni film Snjeguljica i lovac te drama Ja sam legenda

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Odjednom 70

Melanie (Y. Catterfeld) je vrlo darovita dizajnerica, u jednoj modnoj kući radi kao pripravnica. Vrlo je ambiciozna, pa zbog posla zapostavlja i svog dečka Marka (S. Groth) i majku. Kako u poslu ne štedi sebe, tako ne štedi ni druge i ne vjeruje da stariji uopće nešto mogu načiniti, poput ostarjele krojačice Magde, čijim rukama ne želi povjeriti svoju kolekciju. No, morat će zbog roka koji se približava, jer je šef prvi put i njoj ukazao povjerenje: glavna kreatorica Sarah i ona radit će kolekciju za stjuardese i stjuarde, a avionska kompanija će odlučiti čija je kolekcija bolja. Ta poslovna prilika za Melanie dolazi u lošem trenutku, upravo kad je Marku obećala da će zajedno otputovati na godišnji odmor. Mark je razočaran i ljut što ona odgađa put, jer ju je ondje namjeravao zaprositi. Umorna od posla, vječne žurbe i napetosti, Melanie odlazi na masažu gospođi Chao (S. Kang). Chao je odmah shvatila kakvim životom Melanie živi i odluči malo joj ga promijeniti.

HRT1, 17.20, MOZAIČNA EMISIJA, Kod nas doma

Voditeljici Barbari Kolar u goste dolaze poznate osobe. Ovog petka to su Denis Dumančić, Antonija Šola, Sandro Bastiančić i dr. Nikka Car. Naime, oni su napisali neke od naših najvećih hitova. Malo je poznato da je doktorica Nikka Car napisala većinu pjesama za grupu Denis i Denis, kao što su “Program tvog kompjutera” i “Soba 23″. Sandro Bastiančić, frontmen grupe En Face potpisuje veliki Massimov hit ” Tišina”, a Denis Dumančić iz Letećeg odreda “Zoricu” koja je proslavila Mejaše. Antonija Šola je autorica hita Zdravka Ćolića ” Što ti dadoh”.

U opuštenoj i veseloj atmosferi, Barbara sa svojim gostima razgovara o tome kako su nastali njihovi hitovi i koje uspomene ih vežu za te pjesme. U emisiji će se i pjevati hitovi i zato ne propustite dobru zabavu uz emisiju Kod nas doma#vikend s Barbarom Kolar.

RTL TV, 20.00, AKCIJSKI PUSTOLOVNI FILM, Snjeguljica i lovac

Diveći se ruži koja je procvala u vrijeme zime, kraljica Eleanor (Liberty Ross) ozlijedi se na njen trn. Tri kapi krvi zacrvene snijeg te ona poželi da njezina kći bude bijela poput snijega s usnama crvenim poput krvi, kose crne poput gavrana, a srca jaka i prkosna poput ruže. Kraljica Eleanor rodi Snjeguljicu (Kristen Stewart), no ubrzo se razboli i umre. Kralj Magnus (Noah Huntley) sa svojom vojskom napadne mračnu vojsku demonskih vojnika te iz njihovih ruku spasi zarobljenicu Ravennu (Charlize Theron), zaljubi se u nju i oženi je. No Ravenna je u biti moćna čarobnica i vođa mračne vojske te prve bračne noći ubije kralja i preuzme kraljevstvo.

HRT1, 20.05, KRIMI TRILER, Poziv

Jordan Turner (H. Berry) radi na liniji 911 i vrlo je iskusna operativka. Međutim, dogodi joj se pogrešna procjena i ne zna može li s tim teretom nastaviti isti posao. Dok je ona u dilemi, tinejdžericu Casey Welson (A. Breslin) oteo je nepoznat muškarac. Uspjela je nazvati 911, a javila se Jordan koja će učiniti sve da spasi djevojku…

Napet film gdje u potrazi i potjeri za otmičarom sudjeluju s jedne strane policija, a s druge žena koja se javlja na telefon 911.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Tajanstvena svjetlost viđena je na nebu iznad Cooper Hilla, mjesta slavnog po pojavi NLO-a. Kad mjesni šumar umre neobičnom smrću, lovci na NLO-e uvjereni su da je to djelo izvanzemaljaca. U potrazi za istinom viši inspektor Barnaby i narednik Nelson otkriju sumnje, izdaje i davno zakopane tajne.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Pravi oktobar 1917.

Petrograd 1917. Ruski umjetnici u godini dviju revolucija. Car abdicira i odjednom se sve čini moguće. Osam godina poslije Februarske revolucije boljševici dolaze na vlast u listopadu. Ali što se točno dogodilo između veljače i listopada? Kako su stanovnici Petrograda doživjeli te burne mjesece? Uz pomoć zapisa i dokumenata iznova pripovijedamo događaje iz perspektive umjetnika kao što su Maksim Gorki, Kazimir Maljevič i Zinaida Gipius. Otkrivamo kako su umjetnici nastojali utjecati na budućnost Rusije. Doznajemo njihova razmišljanja, strategije, brige i svakodnevne probleme te događaje toga doba sagledavamo njihovim očima. Pitanja s kojima su se tada suočili relevantna su i danas. Koja je uloga umjetnika i umjetnosti u doba društvenih prevrata? Potiču li sami razvoj tih događaja i kako?

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Sherlock

“Doktore Johne Watson, ovo je gospodin Sherlock Holmes.” To nam je poznato. Ali što kad to ne bi bilo u moderno doba? Što kad bi to bilo u viktorijanskoj Ulici Baker s parnim tramvajima, fijakerima, cilindrima i redengotima? Dobro došli u Sherlocka 1895.! Nešto je uvijek isto i poznato: prijateljstvo, pustolovina i pogotovo… ubojstvo. Thomas Ricoletti se iznenadi kad ugleda svoju suprugu odjevenu u svoju staru vjenčanicu jer si je samo nekoliko sati prije oduzela život. Sada duh gospođe Ricoletti vreba ulicama i neutaživo je žedan osvete; Holmes i Watson moraju upotrijebiti sve svoje lukavstvo kako bi se suočili s neprijateljem koji, izgleda, dolazi s drugog svijeta. Hoće li otkriti strašnu istinu o Odvratnoj nevjesti?

HRT1, 21.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Frida Kahlo & Diego Rivera

Odrasla u burnim političkim vremenima u Meksiku, Fridu Kahlo je još od djetinjstva zanimalo slikarstvo. U umjetničkoj školi koju pohađa upoznaje već priznatog umjetnika Diega Riveru koji iza sebe već ima brojne veze i četvero djece. Jednom je rekla da je u životu dvaput stradala, prvi put kad ju je udario tramvaj, od čega se nikad nije potpuno oporavila, a drugi put kad je upoznala Riveru. Njihova burna veza trajala je uz krize i prekide do kraja njezinog života 1954.

RTL TV, 22.25, TRILER, Insajder

Dalton Russell (Clive Owen) nije obični pljačkaš banaka. On je perfekcionist koji će zločin isplanirati do najmanjeg detalja i ništa neće prepustiti slučaju. Banda ulazi u banku na Manhattanu, zaključava sva vrata, a ljude u banci uzima kao taoce. Detektiv Frazier (Denzel Washington) dolazi na mjestu pljačke kao glavni pregovarač. No Dalton je uvijek korak ispred zakona i sva nastojanja Fraziera da osujeti pljačku čine se uzaludnima. Predsjednik banke drži u sefu nešto od posebne vrijednost pa u pomoć zove Madeline White (Jodie Foster), iskusnu i cijenjenu pregovaračicu.

NOVA TV, 22.30, DRAMA, Ja sam legenda

Robert Neville (Will Smith) briljantni je znanstvenik, no čak ni on nije uspio spriječiti širenje nezaustavljivog i neizlječivog virusa. Budući da je sam imun, Neville je sada jedini preživjeli čovjek u New Yorku, a možda i na svijetu. Tri je godine Neville marljivo slao radio poruke u očajničkom pokušaju da pronađe druge preživjele. No on nije sam. Izobličene žrtve virusa oni zaraženi vrebaju iz sjene te prate svaki Nevilleov pokret. Oni čekaju da pogriješi. Kao posljednju nadu čovječanstva Nevillea vodi samo jedna misija: pronaći način da poništi efekt virusa koristeći svoju imunu krv.

HRT3, 23.15, CRNA KOMEDIJA, Golub sjedi na grani i promišlja egzistenciju

Film o dvojici trgovačkih putnika, Jonathanu i Samu, koji bezuspješno pokušavaju prodati neobične proizvode koje nose sa sobom u kovčegu, kao što su strašne maske ili vampirov zub.

Ova mozaična komedija izruguje se nedostatku empatije kod ljudi i treći je film iz Anderssonove trilogije (Pjesme s drugog kata, Ti koji živiš) u kojoj lamentira o stanju ljudskog duha. Na festivalu u Veneciji 2014. nagrađen je Zlatnim lavom, osvojio je Europsku filmsku nagradu, bio je švedski kandidat za Oscara itd.

HRT2, 23.15, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Priznanje ima dugotrajne posljedice. Situacija je osobito teška kada Caroline preuranjeno počnu trudovi. Bella i Josh ne znaju kako bi se nosili sa svojim ocem, a potraga za Lizzie se nastavlja. Maureen se napokon uspijeva pomiriti s Jimmyjevom smrću.

NOVA TV, 00.35, KOMEDIJA, Mrak komadi

Dvojica osramoćenih agenata FBI-a, crni blizanci Kevin (Shawn Wayans) i Marcus Copeland (Marlon Wayans), dobivaju zadatak od otmice zaštititi nasljednice carstva cruisera, Brittany i Tiffany Wilson. Njihov im nadređeni Elliott Gordon daje taj zadatak kao posljednju slamku spasa od otkaza u agenciji, s obzirom na to kakav ih glas prati u zadnje vrijeme. Nakon jedne prometne nesreće sestrama Wilson ostaje ožiljak na licu te zbog njega odbijaju napustiti hotel. No, kako bi se spasili od otkaza, braća Copeland morat će učiniti nešto nezamislivo: prerušiti se u bjelkinje, da što više nalikuju na sestre Wilson.