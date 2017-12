HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Dadilja za Božić

Ally Leeds (E. Vaugier) diplomirala je marketing s najvišim ocjenama, ali ne radi, ne može naći posao. Kad joj prijateljica kaže da poznata reklamna agencija, vlasnice Samanthe Ryland (C. Gibb), treba stručnjaka, Ally puna nade dolazi na sastanak. No, razočarana, doznaje kako joj gospođa Ryland nudi posao dadilje, jer nema vremena brinuti se o svoje dvoje djece, dvanaestogodišnjoj Jackie (S. McCormick) i nešto mlađemu Jonasu (J. Gilmore). Budući da joj hitno treba novac, a Samantha nudi veliku plaću, Ally pristaje. Isti dan na hodniku agencije upozna jednoga od šefova, koji joj se jako svidi, kao i ona njemu, uspješnoga Justina Larosea (R. Ruccolo). Justin je uvjeren da je Ally Samanthina pomoćnica, a ona mu prešuti da za Samanthu radi kao dadilja. Posao dadilje joj dobro ide, bar po njezinom mišljenju i po mišljenju Jackie i Jonasa, djece koja su odgojena prestrogo i kojima je uskraćeno mnogo onoga što djecu njihove dobi usrećuje, od palačinki i slatkiša do šašavih igara.

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Murdoch misli da ambiciozni istraživač Arktika skriva nešto o smrti člana posade.

HRT1, 20.05, DRAMSKA SERIJA, Anka

Marko dolazi po Anku da se vrati u ciglanu. Sad je opet u šumi i sluša priču Malog Veda o šumskim bićima. Njega zgrabe Žene zmije i odvuku pod zemlju, a Anku ponovno spašavaju Jagari. Dok djevojčica Pralji priča o svom životu, Brazilijanac opet u selu pije, pleše i tetura. Bilježnik je načuo da Milostiva traži Anku.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Tada & Sada – Hrvatska

U 3. emisiji jedna od tema je i Hrvatsko proljeće. Kako je počelo, a kako završilo? Povijest autoceste Zagreb – Split. I prije 50 godina to je bila više politička nego prometna tema. Hrvatski sport – je li bio uspješniji u Jugoslaviji ili danas u samostalnoj Hrvatskoj? Tvrtke koje su opstale kroz sve režime, od Kraljevine do danas, Hotel Esplanade i Posmrtna pripomoć nisu se puno mijenjali. Kako se odlazilo na rad u inozemstvo? Kako je živio radnik na Trešnjevci?

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Plavuša s Harvarda

Elle Woods (R. Witherspoon) najpopularnija je članica losanđeleskog studentskog sestrinstva Delta Nu, privlačna slatka plavuša kojoj je moda najvažnija stvar na svijetu. Elle je zaljubljena u Warnera Huntingtona (M. Davis), izdanka elitne obitelji koja već pet generacija daje senatore. Na zajedničkoj večeri, na kojoj Elle očekuje da će je zaprositi, Warner joj priopći da odlazi studirati pravo na Harvard te da njegova obitelj očekuje da se zaruči s ozbiljnijom djevojkom od nje. Elle je šokirana, ali ubrzo dolazi k sebi i odluči i sama upisati pravo na Harvardu. To joj polazi za rukom, a uskoro postaje i jedna od istaknutijih studentica, pa je ugledni profesor Callahan (V. Garber), zajedno s Warnerom i njegovom novopečenom zaručnicom Vivian Kensington (S. Blair), uzima na praksu u svoj odvjetnički tim. U timu je kao asistent angažiran i mladi Emmet Richardson (L. Wilson), koji u Elle vidi veliki pravni talent.

DOMA TV, 21.10, KRIMI SERIJA, Quantico

Vježbenici prvi put napuštaju kamp i odlaze na prvi tajni zadatak. Večer je puna nepredvidljivih događaja, a Alex i Ryan zbližavaju se dok se testiraju vještine regruta. U budućnosti Alex odluči reći svoju stranu priče pa daje prvi javni intervju nakon kojega se svi čude i pitaju tko doista govori istinu.

RTL TV, 21.40, KULINARSKI SHOW, Tri, dva, jedan – peci, specijal!

Za razliku od dosadašnjih sezona, ove godine natjecateljskom showu „Tri, dva, jedan – peci!“ pridružili su se samouki slastičarski entuzijasti u pripremi slastica kojima kamere i svjetla refelektora nisu nepoznanica. U pripremi tradicionalnih i modernih kolača i torti okušat će se javnosti poznate ličnosti koje kod kuće, u svoje slobodno vrijeme, rado pripremaju „nešto slatko“ za svoju obitelj.

Među njima su glumci Petar Ćiritović i Borko Perić, Ornela Vištica i prijateljica Josipa Bortiek Klobučar, Barbara Nola i kćer Mara te Nela Kocsis zajedno s prijateljicom i PR stručnjakinjom Snježanom Mehun, dok ostale parove čine pjevačica Ivana Banfić i njezin prijatelj i plesač Tomislav Tržan, pjevači Kim Verson i Bojan Jambrošić, Žanamari Perčić i njezin suprug Mario, te Maja Bajamić i prijatelj Leo Pavlačić.

NOVA TV, 22.30, HUMANITARNA EMISIJA, Dom iz snova

Josip i Zlata Škrinjar u braku su 32 godine, imaju troje djece, sin Marko živi s njima u malom stanu u kojem je Josip još od 1959.godine. Ova obitelj živi od Josipove male mirovine. ”Jako je teško, svaki dana treba dati djeci jesti, plaćati režije i ne znam kako ću dalje.” – iskren je Josip, a njegova supruga koja je godinama na burzi govori kako se ne srami skupljati boce i tako barem malo zaraditi. Obitelj je dodatno pod brigama zbog svog sina Marka kojemu je 2006. amputirano stopalo i koji se teško oporavlja od nesreće koja mu se dogodila, a čitava situacija ostavila je traga na cijeloj obitelji.

HRT2, 22.35, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Beth (Virginia Madsen), majka detektivke Amande Rollins, svojoj kćeri organizira zabavu u povodu rođenja djeteta. Detektivi istodobno dolaze u hotel, gdje je poznatu violinisticu silovao njezin kolega Anton Krasnikov (Zach McGowan). Anton se zločina ne sjeća te tvrdi da ga je drogirala i opljačkala neka eskort-djevojka. Začudo, dokazi vode do Amandine odbjegle sestre Kim (Lindsay Pulsipher). U međuvremenu, u Odjel za žrtve stiže narednik Mike Dodds (Andy Karl).

HRT3, 22.55, RATNI FILM, Kasno je za heroje

U proljeće 1942. kapetan američke vojske John Nolan (H. Fonda) priključi poručnika Sama Lawsona (C. Robertson) britanskoj jedinici koja treba izvršiti specijalni zadatak u japanskoj pozadini na Novim Hebridima. Lawson je stručnjak za japanski jezik, a priključio se vojsci uvjeren da će rat provesti u pozadini, prevodeći s japanskog. Šokiran je pogibeljnim zadatkom čiji je cilj onesposobiti japanski radijski odašiljač te potom lažne poruke, koje će on prevesti na japanski, poslati u Japan. Utjehu mu ne pruža ni kapetan Hornsby (D. Elliott), zapovjednik britanske jedinice koja kreće u akciju, a čiji je najosebujniji član zakleti individualist Tosh Hearne (M. Caine).

HRT1, 23.25, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1: Miroslav Dragičević

Miroslav Dragičević dugogodišnji je direktor Instituta za turizam, voditelj niza projekata i strateških planova u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi te jedan od najvećih autoriteta hrvatskog turizma. Čut ćemo mišljenje je li naš turizam poguban za kreativni mentalitet Hrvata; što takav mentalitet generira; što su to sirovinski model turizma i model proizvodnje dodane vrijednosti; koja je uloga turizma u nacionalnoj ekonomiji. Bit će riječi i o fenomenologiji globalnog turizma, te kako je u nas obavljena tranzicija u turizmu. Čut ćemo i u kojoj mjeri angažirani kapital i rad na nacionalnim kulturnim i prirodnim dobrima proizvodi globalno konkurentne poslovne rezultate, dodanu vrijednost i bogatstvo naroda. Kakva je to bajka zvana zelena i plava njiva? Jesmo li destinacija osuđena na Zimmer frei turizam?

NOVA TV, 00.00, AKCIJSKI FILM, U ime kralja 2

Srednjovjekovni ratnik Granger (Dolph Lundgren) poslan je na zadatak da ispuni drevno proročastvo. Osvećujući se za ratom zahvaćeno kraljevstvo Ehb, sprijateljuje se s čudnovatim saveznicima s jednim ciljem – ubojstvom vođe ‘tamnih’. Hrabrom borbom protiv snažnih protivnika oni moraju osloboditi zemlju od stiska zla tiranina Ravena.