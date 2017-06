TV PREPORUKA DANA: Osim Jurskog parka 2 pogledajte i dramu Riječi i slike s Cliveom Owenom i Juliette Binoche

HRT2, 13.40, LJUBAVNA DRAMA, Nemoralna prosidba

Tia McLealand (J. Tuck) uspješna je poslovna žena u poduzeću Bleekham Development. U svakom je pogledu zadovoljna, osim u jednome: odrastala je kao siroče, jer ju je majka nakon poroda bila prisiljena napustiti. Stoga je Tia sigurna u jedno: ako bude imala djecu, a to bi željela, njezina će djeca rasti u skladnoj i potpunoj obitelji. Kad se zaljubi u Nicka Marsha (S. Rochfort), osjeća da bi on mogao biti čovjek uz kojega bi provela život. No, kad s njim zatrudni, ne uspije mu to ni reći, jer on iznenada otputuje na alpinističku ekspediciju koja je neočekivano dobila sponzora. Na poslu se Tiji udvara njezin šef John Bleekham (A. Airlie) i Tia ima razloga posumnjati da je John sponzorirao ekspediciju samo da Nicka makne s puta.





HRT3, 15.35, MELODRAMA, Kriminalni kodeks

Javni tužilac Mark Brady (W. Huston) pred sobom ima slučaj Roberta Grahama (P. Holmes) optuženog za ubojstvo čovjeka koji je uznemiravao njegovu djevojku. Proces završi desetogodišnjom zatvorskom kaznom. U međuvremenu Brady nije uspio u utrci za guvernera pa se stoga prijavio za upravitelja zatvora gdje služe kaznu Graham i mnogi koje je tamo poslao. Kao novi upravitelj pokušat će se sprijateljiti s Grahamom…

Ovaj rani zvučni film Howarda Hawksa temelji se na kazališnom komadu Martina Flavina, za čiju su adaptaciju i scenarij za Oscara nominirani Fred Niblo, Jr . i Seton I. Miller.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Kad Hanna i Alexandra shvate da je Oskar opkolio Ribarsku kolibu, proslijede novinama informacije ukradene od Oskara. Oskar likuje sve dok novinski članak, što su ga lansirale Hanna i Alexandra, ne raskrinka njegova obećanja kao lažno ulaganje, što je za njegovu tvrtku ravno katastrofi. Suparništvo između Oskara i Maximiliana eskalira. Edith intervenira i odlučuje zaustaviti oba projekta. Kad Hanna shvati da je novinskim člankom nehotice naškodila i Maximilianu, njezino priznanje krivnje dovede do Maximilianova prigovora, koji je veoma povrijedi. Florian shvaća da njegove aktivnosti za Oskara ne povlače za sobom željeno priznanje. Gitti i Johann nestrpljivo iščekuju cvjetnu svečanost.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Slučaj u kojem je ubijen diler droge specijalni agent Sam Hanna počne shvaćati osobno kad otkrije da su u njega umiješani njegovi bivši kolege iz mornaričkih SEAL-ova.

HRT2, 20.00, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Pod svjetlima reflektora

Kako je biti slavan i jesu li u Hrvatskoj samo slavni političari i pjevačice? Može li se hrvatski glumački glamur uspoređivati s holivudskim i kako uz pomoć društvenih mreža izgraditi zvjezdani status? O blagodatima i zamkama života pod reflektorima govore Maja Šuput, Nives Ivanković i Danijela Dvornik.

RTL TV, 20.30, PUSTOLOVNI SF FILM, Jurski park 2

Nakon incidenta u Jurskom parku na otoku Nublaru, na čelu korporacije InGen više nije John Hammond (Richard Attenborough) već njegov nećak Peter Ludlow (Arliss Horward), koji planira iskoristiti otok Sornu, kako bi se oporavili od gubitka koji su pretrprjeli na Nublaru. Matematičar Ian (Jeff Goldblum) sureće se s Ludlowom, koji mu objašnjava da je Sorna zapravo mjesto na kojem je InGen stvorio dinosaure, no kompanija se zbog uragana morala premjestiti na Nublar. Hammond se nada da će zaustaviti Ludlowa i sprječiti novu katastrofu te na otok Sornu šalje tim kako bi dokumentirao život dinosaura i dobio podršku javnosti protiv uplitanja ljudi u život na otoku. Ian ne želi otići na otok nakon još uvijek vrlo traumatičnih sjećanja na Jurski park, no kada dozna da je njegova djevojka, paleontologinja Sarah Harding (Jullianne Moore) već tamo, ipak odlazi s timom.

HRT1, 20.50, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

George zamoli obitelj da se ponašaju uobičajeno dok on planira kako će ih sve zaštititi od Regine. Sarah se napokon suoči s Gordonom. Harryja napadne neprijateljska gomila dok je na rođendanskoj proslavi s Jamesom. Gordonov povratak na površinu izvlači napola zakopane sumnje narednika Taylora o Regini. Jack Ginu daje savjet o vezi. Jamesova i Henryjeva veza se poljulja. Anna i Gino imaju još više problema u braku. Henry Jamesu i Oliviji otkriva svoju sramotnu tajnu. Regina se ponaša sve više nepredivljivo.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA DRAMA, Riječi i slike

Priča o nadmetanju između riječi, profesora engleskog, i slike, profesorice likovnog. Živahni profesor engleskog i pisac (C. Owen), osobiti ljubitelj čašice, susreo je u školi novu profesoricu likovnog i uspješnu slikaricu (J. Binoche), koja se doselila iz New Yorka u Maine zbog bolesti. On joj se počeo hrabro udvarati, a natjecanje između posvećenika riječi i štovateljice slike dovelo je do suparništva među njihovim učenicima koji pokušavaju dokazati je li moćnija riječ ili slika.

HRT3, 22.20, DRAMA, Žena iz Petog okruga

Američki pisac Tom Ricks (Ethan Hawke) stiže u Pariz da bi bio bliže svojoj mladoj kćeri koja živi s njegovom otuđenom bivšom ženom. Bez prebijena novčića, prihvaća posao noćnog čuvara za lokalnog mafijaša. Smješten u podrumskom uredu, njegov je jedini zadatak pritisnuti gumb kada zvonce zazvoni. Mirnoća noći, nada se on, pomoći će mu da se usredotoči na novi roman. Dani mu postanu uzbudljiviji kada započne romansu s Margit (Kristin Scott Thomas), tajanstvenom i elegantnom udovicom koja odredi neobična pravila za njihove susrete: pristaje ga viđati samo u svome stanu u petom arondismanu, točno u 17 sati, dvaput u tjednu, a on je ne smije ispitivati o njezinu poslu ni o prošlosti. Kada ljudi iznenada počnu umirati oko Toma, on počne vjerovati da je mračna sila ušla u njegov život i da kažnjava svakoga tko mu se nedavno zamjerio. Kad ga policija optuži da je ubio susjeda, Tom pokuša iskoristiti tjedne posjete Margitinu stanu kao alibi, ali otkrije da ona na toj adresi ne živi već 15 godina.

HRT2, 23.00, DOKUMENTARNI FILM, Misterij Agathe Christie s Davidom Suchetom

David Suchet putuje diljem Britanije i u inozemstvo kako bi posjetio mjesta na kojima je Agatha Christie živjela, ljude koji su je privatno poznavali, krajolike koji su je nadahnjivali i biografe koji su o njoj pisali. Saznaje da se rodila 1890. u Torquayu i otkriva kako je nakon idiličnog djetinjstva u Devonu postala majstorica za mračni svijet otrova i umorstava. Njezini slikovito oblikovani likovi i mjesta, od pastoralnih, idealnih britanskih ladanjskih kuća, do egzotičnog i tajanstvenog Orijenta, savršena su kombinacija koja je očarala milijune čitatelja.

NOVA TV, 00.05, AKCIJSKI FILM, Meta ubojice

Agent Robert Diggs napustio je svoju karijeru u FBI-ju i prihvatio posao atašea za kulturu u Sofiji, samo zbog jednog razloga: da bi pobjegao od sjećanja na ženinu smrt zbog koje krivi samoga sebe. Međutim, kada nepoznati osvetnik počinje ubijati osobe s popisa najtraženijih američkih terorista, FBI i CIA zahtijevaju da on preuzme slučaj.