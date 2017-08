TV PREPORUKA DANA: Osim Hanžeka na kojem danas nastupa Stipe Žunić tu su i filmovi 47 ronina, Kon-Tiki i Putovanje prokletih

HRT2, 14.20, SF TRILER, Pčele – ubojita prijetnja

Četvero mladih na čamcu. U moru vide neku čudnu golemu čahuru, veliku kao torpedo i gađaju je. Ubrzo iz toga izleti crni roj nekih neobičnih pčela… Istodobno studentica medicine Karla (J. Reinhardt) putuje na Mallorcu na kojoj nije bila 13 godina, kako bi posjetila svog oca koji ondje živi s drugom ženom i s kćeri Marijom. Od aerodroma Karlu vozi taksist s kojim je neprekidno u sukobu, jer je drzak. Ali zgodan. Zove se Ben (S. Luca). Dok s ocem razgovara o prodaji kuće, primijeti na njegovoj nadlanici modrikastu oteklinu, on kaže da je to ubod nekog insekta. Nekoliko minuta nakon toga padne, guši se, a ona, studentica medicine, pokušava mu spasiti život. U bolnici liječnik dijagnosticira njegovo stanje kao alergiju na ubod insekta, no Karla smatra da je u pitanju otrov, nešto poput zmijskoga. Počinje istraživati na svoju ruku. U podrumu očeve kuće nađe neobičnu crnu pčelu. Odlazi u entomološki institut, ali glavni znanstvenik ondje ne želi surađivati, kaže da ne prepoznaje uzorak koji mu je donijela, no ipak obećava da će istražiti. Karla shvaća da on nešto skriva. Stvar postaje mnogo ozbiljnija kad sljedeća žrtva smrtno strada.





HRT2, 19.30, ZAGREB: IAAF World Challenge Meeting 2017. (kugla)

Svjetska elita u bacanju kugle danas će, u sklopu Hanžeka, nastupiti Memorijalu Ivana Ivančića kod zagrebačkih fontana ispred NSB-a. Nastupit će najbolji od najbolji, trojica osvajača medalja s posljednjeg SP-a u

Londonu, uz svjetskog prvaka Novozelanđanina Toma Walsha i viceprvaka svijeta Amerikanca Joea Kovacsa tu je i naš Stipe Žunić, osvajač svjetske bronce.

Bacači kugle najavili su hice preko 22 metra, ali neće im biti lako srušiti rekord mitinga koji je prošle godine na fenomenalnom natjecanju postavio Ryan Crouser(22,28 m), a Tom Walsh (22,21 m) ostvario rekord karijere. Odhrvatskih bacača kugle, nastupit će još Filip Mihaljević te Nedžad Mulabegović koji će se večerašnjim nastupom zaključiti atletsku karijeru.

DOMA TV, 19.55, KRIMI SERIJA, Navy CIS: LA

Callenu i Samu na jednoj misiji pridružit će se član Gurkha, elitnih vojnika iz Nepala i stručnjaka za borbu noževima. NCIS-ov tim mora pronaći bivšeg rumunjskog komunističkog vođu i osumnjičenog ratnog zločinca koji se u Los Angelesu već 20 godina skriva pod lažnim imenom.

HRT3, 20.00, RATNA DRAMA, Putovanje prokletih

Na brod SS St. Louis ukrcalo se 937 ljudi, a cilj je bila Kuba. Kad su stigli tamo, ispostavilo se da njihove vize nisu ispravne i tek se 28 njih smjelo iskrcati, pa je kapetan Schroeder (M. von Sydow) krenuo prema Floridi. Međutim, ni tamo nije za izbjeglice bilo sigurne luke, jer ih je američka vlada odbila, kao i kanadska. Brod je bio prisiljen vratiti se u Antwerpen nakon više od mjesec dana provedenih na moru…

Belgijska, francuska, nizozemska i britanska vlada dogovorile su se da međusobno podijele izbjeglice s broda. Oni koji su došli u Veliku Britaniju bili su spašeni, a 600 njih koji su bili u okupiranim zemljama završilo je u logorima.

Film je snimljen prema knjizi “Voyage of the Damned” čiji su autori Gordon Thomas i Max Morgan-Witts. Nominiran je za Oscara u tri kategorije (sporedna uloga Lee Grant, scenarij i glazba), Katharine Ross je osvojila Zlatni globus za sporednu ulogu, a film ima još pet nominacija za tu nagradu.

RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, 47 ronina

Japan, srednji vijek. Asano Naganori (Min Tanaka) pronađe u šumi Kaija (Keanu Reeves) dok je još bio dijete te ga, iako nije bio čistog japanskog podrijetla, Asano udomi na svojem Akō imanju. Nakon dosta godina Kai i Asanova kći Mika (Ko Shibasaki) se zaljube, no Asano nije sretan zbog veze jer Kai nije čistog podrijetla i niže je klase. Uskoro se treba dogoditi posjet Shoguna Tokugawija Tsunayoshija (Cary-Hiroyuki Tagawa), ali kao prethodnica u Akō stiže Shogunov izaslanik, Lord Kira (Tadanobu Asano), koji želi imanje za sebe. U svojoj nečasnoj namjeri Kira zatraži pomoć Kitsunea (Rinko Kikuchi), koji može mijenjati svoj izgled, a ovaj pak pošalje mitsko biće Kirin da ubije Asana.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Lijepa vaša: Šuma Trzeborova

Trzezbor je čuo riječ Croatie. Čuo je da je ondje rat. Čuo je da se jedan narod želi izboriti za slobodu. Silazi s vlaka na Glavnom kolodvoru. 25 godina kasnije, Poljak šeće Sljemenom i savjetuje najbolju terapiju protiv PTSP-a. Otiđi sam u šumu na tri mjeseca. Najbolji prijatelj bjeloglavih supova na Cresu, Tarzan hrvatskih šuma, bjelovarski otac, zagrebački drvodjelja, staroslavenski mag – Trzezbor. Poljak kojem sin kaže da previše pametuje. Čovjek koji se pokriva vedrim nebom.

HRT1, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Novine

Dubravka Kardum (Edita Karađole) predaje Dijani Mitrović (Branka Katić) fotografije koje je čuvala u kućnom sefu i traži od Dijane da ih objavi. Fotografije su vrlo kompromitirajuće za Dubravkinog pokojnog supruga, ali i za gradonačelnika Tomaševića (Dragan Despot). Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) iz pritvora smjenjuje glavnu urednicu “Novina” Alenku Jović Marinković (Olga Pakalović), a na njezino mjesto se vraća stari urednik Martin Vidov (Zijad Gračić). Povrijeđena Alenka priprema osvetnički tekst kojim namjerava raskrinkati sumnjive transakcije tvrtke “Tetra usluge” koja služi kao paravan za izvlačenje novaca i Kardumu i gradonačelniku Tomaševiću za financiranje buduće predsjedničke kampanje, ali Nikola Martić (Trpimir Jurkić) to dojavljuje Vidovu. Marko Mladenović (Mijo Jurišić) izlazi iz pritvora i posjećuje suprugu Anju (Marina Redžepović) koja je još uvijek u bolnici zbog pokušaja samoubojstva te se prema mužu ponaša neobjašnjivo hladno. Novopečeni gradonačelnikov glasnogovornik Andrej Marinković (Goran Marković) s novim šefom uvježbava govor za objavu Tomaševićeve predsjedničke kandidature.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Klica zla

Eva mora napustiti Silverhöjd da spasi Josefine. Ipak, vraća se kako bi spasila nestalu djecu. No Evina pogreška mogla bi ugroziti živote djece i u pitanje dovesti opstanak Silverhöjda.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon upoznaje sredovječnog doktora Lorvisa (Billy Bob Thornton), koji je u potrazi za Penny, uvjeren da ga je Penny, koja je sada prodavačica farmaceutskih proizvoda, zavodila. No nakon što rastuži Lorvisa rekavši mu da je Penny zaručena, Sheldon se sažali i pozove ga u stan na tradicionalni topli napitak. Uskoro Sheldon i društvo doznaju da doktor u svom podrumu drži nevjerojatnu kolekciju memorabilije te krenu kod njega se zabaviti.

HRT1, 22.55, PUSTOLOVNI FILM, Kon-Tiki

Film snimljen prema stvarnim događajima o slavnom norveškom istraživaču Thoru Heyerdalu koji je na drvenoj splavi preplovio Pacifik. Heyerdal je želio provjeriti ideju da su Južnoamerikanci prije Kolumba mogli naseliti Polineziju, pa je s petoricom suputnika 1947. to krenuo i dokazati. Put je bio dug 8.000 km, a trajao je 101 dan…

Ovaj napet norveški film nominiran je 2013. za Oscara i Zlatni globus u kategoriji stranog filma. Najskuplji je norveški film do tada napravljen, ali i najunosniji.

Splav Kon-Tiki dobila je ime prema drevnom bogu Sunca naroda Inke, kasnije nazvanom Viracocha. Istraživač Thor Heyerdal 1947. sam je snimao ekspediciju od Perua do polinezijskih otoka, napravio dokumentarni film “Kon-Tiki” i 1951. za njega dobio Oscara. Napisao je i knjigu o pustolovnom putovanju, koja je prevedena na sedamdesetak jezika u više od pedeset milijuna primjeraka. Heyerdal je bio uvjeren u to da su ljudi iz Južne Amerike mogli naseliti Polineziju u pretkolumbovsko doba, no suvremeni antropolozi ne slažu se baš s tim mišljenjem.

NOVA TV, 23.05, AKCIJSKI FILM, 7 sekundi

Jack Tuliver (Wesley Snipes) profesionalni je lopov i bivši komandos Delta Forcea čija riskantna krađa automobila polazi po zlu. Umjesto auta ukrast će vrlo vrijednu Van Goghovu sliku, a jedan od članova njegove ekipe past će u ruke sadističkim ruskim gangsterima. Tolloverova je jedina opcija suicidalna spasilačka misija u kojoj će neprijatelji postati saveznici, u kojoj najbolji prijatelj može postati najveća noćna mora, a preživljavanje najopasnija umjetnost.