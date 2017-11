TV PREPORUKA DANA: Osim filmskog serijala Ratovi zvijezda slavnog Georgea Lucasa pogledati možete i uzbudljivu dramu Odvjetnik iz Lincolna

HRT2, 13.35, KRIMI FILM, Skrivena istina

Zoe (D. Hopper) upravo navršava sedamnaest godina. Živi sa svojom tetom Jamie (S. Lind), jer je njezina majka ubijena godinu dana ranije, a za ubojstvo je osumnjičen njezin otac Pace (B. McCarthy). Zoe je nezadovoljna životom u malom mjestu, nesretna zbog obiteljske situacije i učinit će sve da što prije ode. Do novca dolazi tako što spava s Michaelom Evansom (S. Christian) dobrostojećim vlasnikom restorana i hotela, kod kojega je svojedobno i radila. U jednoj svađi, kad joj on ne želi platiti, Zoe mu prijeti da će ga prijaviti policiji jer je imao odnose s malodobnicom i Evans je ubije.

Šerif Connell (P. Stevenson) uvjeren je da je krivac Zoein otac Pace, za kojega se sumnja da je ubio i svoju ženu, Zoeinu majku, pa i ne provodi pravu istragu, nego skuplja dokaze protiv Pacea, vjerujući da će ovaj put uspjeti dokazati da je ubio i ženu i kćer. No, Jamie je uvjerena da je njezin brat nevin i zna da krivca treba tražiti drugdje. Napreduje sporo, ali napreduje, zahvaljujući dvojici slučajnih svjedoka. Kad je već sigurna tko je ubojica, šerif još ništa ne poduzima, sve dok se i ona sama ne nađe u opasnosti.

RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Ratovi zvijezda I: Fantomska prijetnja

lo se nadvilo nad Galaktičku Republiku. Trgovačka Federacija želi povećati svoje pristojbe prema planetu Naboo, no na čelu s kraljicom Amidlaom (Natalie Portman), Naboo ne želi pokleknuti pred ucjenama pa je Trgovačka Federacija blokira, sa skrivenim planom da kasnije izvrši invaziju. Kancelar Galatičke Republike Valorum (Terence Stamp) šalje jedi vitezove Qui-Gon Jinna (Liam Neeson) i njegovog učenika Obi-Wan Kenobija (Ewan McGregor) da pregovaraju s potpredsjednikom Trgovačke Federacije Nuteom Gunrayom (Silas Carson), no jediji ne slute zamku. Dart Sidious, Sith Lord, naredi ubojstvo jedija i pošalje vojsku droida da okupiraju planet Naboo. U posljednji tren jediji pobjegnu i sakriju se na Naboo, gdje im pomoć pruži Jar Jar Binks (Ahmed Best). Jediji se uspiju probiti do palače u kojoj je Amidela zatočena, oslobađaju je te svi bježe s Nabooa, u namjeri da potraže pomoć u borbi protiv Trgovačke Federacije.

HRT1, 20.05, KRIMI DRAMA, Odvjetnik iz Lincolna

Kad Louisa Rouleta, playboya iz bogate obitelji koja se bavi nekretninama, optuže za napad na prostitutku, za odvjetnika angažiraju Micka Hallera. Klijent tvrdi da prostitutka samo pokušava izvući novac od njega. No kad Haller počne istraživati dokaze u tom naoko jednostavnom slučaju, shvati da postoji veza s jednim ranijim njegovim slučajem…

Prema romanu Michaela Connellyja…

Film je 2012. nominiran za nagradu Saturn za najbolji akcijski/pustolovni film.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Strano i poznato: Arhitektura na otoku Fogo

Na otočiću Fogo smještenom u Atlantskom oceanu ispred Newfoundlanda nemali je izazov održati jedinstven način života unatoč zamiranju ribarske industrije. No lokalna poduzetnica Zita Cobb udružuje snage s uglednim arhitektom Toddom Saundersom u želji da sagrade jedinstven hotel na surovoj obali šibanoj vjetrovima. Oni naposljetku stvaraju izuzetno originalno dizajnersko djelo koje će postati katalizator društvenih i gospodarskih promjena.

Doživite ovo mjesto koje ljepotom oduzima dah te kako se lokalna zajednica i obrtnici, zajedno s Toddom Saundersom i Zitom Cobb, okupljaju u kreativnom procesu ispunjenom optimizmom i neizvjesnom nadom.

Film je dobitnik nagrade za najbolji kanadski film, International Festival of Films on Art, Montréal, 2015. te nagrade za najbolji atlantski dokumentarni film i najbolje atlantsko kinematografsko djelo, Atlantic Film Festival, 2015.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Otkriće kostiju sveca na arheološkom nalazištu podiže prašinu u selu Midsomer Cicely. Ali kad netko ubije vođu iskapanja, viši inspektor Barnaby i narednik Nelson ubrzo shvaćaju da na posvećenom tlu nisi zakopani samo kosturi.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Sherlock

Davno skrivene tajne napokon sustižu dvojac iz Bakerove ulice. Netko već dugo igra opasnu igru i Sherlock i John Watson suočavaju se s najvećim izazovom dosad. Hoće li se igra napokon završiti?

HRT1, 22.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Romance velikih umjetnika: Maria Callas & Aristotel Onassis

Maria Callas rodila se u New Yorku i već u ranoj dobi uz sestru otkrila izvanredan talent za glazbu i pjevanje. Kad se nakon razvoda roditelja s majkom preselila u Atenu, započela je nizati operne uspjehe prvo u Grčkoj, a zatim i u Italiji gdje upoznaje muža. Onassisa upoznaje 1957. kad nju i muža poziva na svoju luksuznu jahtu. Tako počinje turbulentna ljubavna priča koja nikad neće uroditi brakom i koja će završiti kad je on ostavi zbog Jacqueline Kennedy.

NOVA TV, 22.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kad te ljubav pronađe

Holly Berenson (Katherine Heigl) radi na karijeri u cateringu, a Eric Messer (Josh Duhamel) je obećavajući sportski urednik. Nakon katastrofalnog prvog spoja, zajedničko im je to što se jedno drugome ne sviđaju, ali i ljubav prema kumčetu Sophie. U jednome trenutku Hooly i Eric postaju sve što Sophie ima na svijetu i prisiljeni su svoje razlike ostaviti po strani. Žonglirajući ambicioznim planovima za karijere i pretrpanim društvenim kalendarom, morat će pronaći zajedničko tlo kao osnovu življenja pod istim krovom.

RTL TV, 22.45, FANTASTIČNI AKCIJSKI FILM, Ratovi zvijezda II: Klonovi napadaju

Deset godina nakon invazije na Naboo, u Galaktičkoj Republici jača separatistički pokret koji predvodi bivši jedi, grof Dooku (Christopher Lee), pa bivša kraljica i senatorica Padmé Amidala (Natalie Portman) putuje na planet Coruscant kako bi glasala o prijedlogu za osnivanje republikanske vojske, koja bi pomogla jedijima u zaštititi Republike i održavanju mira u galaktici. No nisu svi oduševljeni prijedlogom, a među njima je i Yoda (Frank Oz), koji misli da bi se vojska mogla zlorabiti. Dolaskom na Coruscent, Amidala u posljednji tren izbjegne atentat, a Obi-Wan Kenobi (E. McGregor) i njegov učenik Anakin Skywalker (Hayden Christensen) kreću u potragu za naručiteljima ubojstva te otkriju da je atentator došao s planeta Kamino. Ondje otkrivaju vojsku klonova koja se godinama proizvodi u tajnosti.

HRT2, 23.15, KRIMI SERIJA, Nestanak

Julien se vraća u Pariz posjetiti oca Sophie Gioux, ali Remy nije sretan što ga vidi. Alice uzruja svađa u kući i moli brata Matthewa da protiv svoje volje učini nešto da bi se ona osjećala sigurnom. Kad još jedna nepredviđena trauma pogodi obitelj Webster, čini se da bi ih mogla zauvijek uništiti.

U Iraku Julien napokon nalazi odbjeglog britanskog vojnika kojega je tražio, ali ne onako kako je očekivao. Čini se da trag dokaza vodi natrag u Njemačku, ali hoće li se Julien i Stefan izvući živi?

HRT3, 00.10, TRILER, Krhke duše

Bolnica Mercy Falls zatvara se ali ima još pacijenata koji čekaju da ih se premjesti na neko drugo mjesto uključujući i odjel na kojem su djeca. Među onima koji čekaju je Maggie (Y. Murphy) s ozbiljnom dijagnozom cistične fibroze. Djevojčica ispriča medicinskoj sestri Susan na noćnom dežurstvu da je opet vidjela “nju”, što je prilično prestrašilo Susane. Dječak Simon ima slomljenu nogu i nitko ne zna kako je zaradio drugu frakturu na nozi ležeći na stolu za rendgen. Susane je iz službe otišla ravno na bolovanje, a zamijenila ju je Amy Nicholls (C. Flockhart). Amy se odmah zbližila s Maggie, jer su obje siročad, i djevojčica joj je ispričala da na napuštenom bolničkom odjelu živi djevojka Charlotte.