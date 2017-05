TV PREPORUKA DANA: Osim filma Brzi i žestoki 3: Tokio drift tu su još i Kad te ljubav pronađe Tužna veza te Psi od slame

HRT2, 12.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Sicilija s Aldom i Enzom

Deset epizoda druge sezone ove kulinarske serije snimano je na deset mjesta na Siciliji. I dok će se Aldo i Enzo zabavljati na snimanju, njihov pristup jelima bit će ozbiljan i profesionalan. Kao u prvoj sezoni pokazat će nam da se sicilijanska kuhinja itekako razlikuje od kuhinja drugih talijanskih pokrajina i da su na nju utjecali prvi stanovnici otoka, na istoku i sjeveru Grci, na jugu i zapadu sjevernoafrički narodi.

U svakoj epizodi predstavit će nam tri jela karakteristična za lokaciju na kojoj će snimati. Aldo i Enzo proputovat će otok da nam pokažu sve raznolikosti koje Sicilija nudi.

HRT2, 13.30, OBITELJSKA DRAMA, Savršena kći

Martin (B. Smith) ima vlastiti obrt, radi zajedno s bratom svoje pokojne supruge. Posao ne ide najbolje, kao i svi mali poduzetnici, ovise o bogatim investitorima, kakav je Bruce Cahill (P. Stevenson). Martin je predan i odgovoran otac i obožava svoju kćer Natalie (S. Calvano). Natalie je srednjoškolka, dobra učenica, pametna, omiljena među učenicima. Odnos s ocem je blizak i pun povjerenja, jer ju je Martin odgojio, majka joj je umrla kad je imala samo četiri godine. Kad je jedan dan Sam Cahill (R. McClendon), dečko iz škole, pozove na tulum, ona rado pristane, jer joj se Sam sviđa, kao i ona njemu. Međutim, tulum nije dobro završio: Natalie je završila u bolnici zbog trovanja alkoholom. Martin je lud od brige, osobito kad u bolnici dozna da je Natalie te noći deflorirana, te da u takvim slučajevima liječnici zovu policiju da istraži je li riječ o silovanju ili o dobrovoljnom snošaju.

HRT3, 15.30, DRAMA, Lekcija iz ljubavi

Nakon 15 godina braka David (G. Björnstrand) i Marianne (E. Dahlbeck) su se razdvojili. David je imao vezu sa svojom pacijenticom, a Marianne se uplela u priču s bivšim ljubavnikom Carl-Adamom (A. Grönberg), Davidovim najboljim prijateljem. Kad ona krene u Copenhagen na sastanak s Carl-Adamom, David uđe na isti vlak i pravi se da je to slučajnost. Sjednu zajedno i kroz razgovor o zajedničkim trenucima ponovno se zbliže.

HRT1, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Ljeta u Indiji

Alice i Aafrin odluče pobjeći u Australiju i vjenčati se, ali Charlie u posljednji čas otkriva što planiraju. Suni donosi tešku odluku o svojim udvaračima koja bi mogla razoriti obitelj Dalal. Ralph doživi težak udarac u ambiciji da postane potkralj.

HRT3, 20.10, DOKUMENTARNI FILM, Cenzura u Hollywoodu

Znate li da se za holivudsku kinematografiju katkad olako kaže da je “židovski biznis koji prodaje rimokatoličku teologiju protestantskoj Americi”?

U doba Velike gospodarske krize i sve manjih prihoda posjećenost kina drastično je opala. Da bi Hollywood preokrenuo taj trend, u filmovima je bilo sve više nasilja i seksa, do te mjere da je postala potrebna nekakva cenzura. Bolje organizirana katolička manjina osnovala je Katoličku legiju za doličnost i svećenici su poticali vjernike koji su nedjeljom dolazili na misu da bojkotiraju određena kina i filmove. Studija časopisa Variety pokazala je da su od 440 filmova proizvedenih u razdoblju 1932. – 1933., tzv. predkodeksnom razdoblju, čak 352 imala seksualni prizvuk, u 145 su bile “sumnjive scene”, a 44 su bila otvoreno seksualne tematike.

HRT1, 20.50, TALK SHOW, Hrvatska za 5

Jesu li demografska obnova i revitalizacija prostora glavni uvjeti

opstanka hrvatskog naroda i Republike Hrvatske? U emisiji Hrvatska za 5 izravno govore Stjepan Šterc, Ana Fostač-Krilčić i Dražen Živić.

Reportaže pripremaju Tatjana Lisičin, Katarina Škaro, Matea Ribarević i Ana Glavan Budija.

HRT2, 21.55, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Nikki i Jack istražuju slučaj čovjeka kojeg je nasmrt pregazio vlak podzemne željeznice. Kad vikaricu slijede i ubiju u tunelima podzemne željeznice, ekipa počinje nevoljko graditi slučaj shvaćajući da svi dokazi upućuju na njezinog izbezumljenog supruga. Nikki se udružuje s ambicioznim inspektorom Lukeom Nelsonom, zadivljena njegovom inteligencijom i suosjećajnošću. On je zamoli da preispita pojedinosti ubojstva njegovog oca koji je ubijen dok je on još bio dijete. Mladog krovopokrivača slijede i brutalno ubiju na povratku kući s posla. Nelson i Lyell, uz pomoć svojih suradnika, otkrivaju sumnjivca na snimci s nadzornih kamera u podzemnoj željeznici. Počinje opsežna potraga za osumnjičenim.

NOVA TV, 22.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kad te ljubav pronađe

Holly Berenson (Katherine Heigl) radi na karijeri u cateringu, a Eric Messer (Josh Duhamel) je obećavajući sportski urednik. Nakon katastrofalnog prvog spoja, zajedničko im je to što se jedno drugome ne sviđaju, ali i ljubav prema kumčetu Sophie. U jednome trenutku Hooly i Eric postaju sve što Sophie ima na svijetu i prisiljeni su svoje razlike ostaviti po strani. Žonglirajući ambicioznim planovima za karijere i pretrpanim društvenim kalendarom, morat će pronaći zajedničko tlo kao osnovu življenja pod istim krovom.

RTL TV, 22.15, AKCIJSKI FILM, Brzi i žestoki 3: Tokio drift

Frustrirani mladić iz razdvojene obitelji, Sean Boswell (Lucas Black) želi se potvrditi u svijetu zabranjenih uličnih utrka. Kada ga policija uhiti zbog prekoračenja brzine, nudi mu izbor – može ravno u zatvor ili se preseliti kod svog oca, vojnog službenika, koji je trenutno situiran u Japanu. Iako u početku ima problema priviknuti se na novu kulturu i okružje, Sean se uskoro sprijatelji s ljubiteljem brzine Twinkiejem (Lil Bow Wow), koji ga uvodi u svijet lokalnih utrka. Nespretno i nenamjerno, Sean izazove lokalnog prvaka i suradnika Yakuza D.K.-a (Brian Tee), pa, kako bi otplatio dug, primoran je raditi za Hana (Sung Kang), koji ga uvlači u svijet utrka potpuno novog stila.

HRT1, 23.00, DRAMA, Tužna veza

Cindy i Dean bračni su par, oboje imaju tridesetak godina i djevojčicu Frankie. Brak im je u krizi. Dean obasipa Cindy optužbama, prigovorima, a Cindy se povlači i nastoji izgladiti situaciju. Odlaze na izlet, u futuristički hotel kako bi se opustili, vratili se jedno drugom no pokušaj je bezuspješan. Sjećanja na početak veze kada su strast i ljubav bili ono što ih je spojilo samo još više naglašavaju njihovu sadašnju situaciju u kojoj su oboje izgubili većinu osjećaja i nježnosti jedno za drugo. Cindy je spremna krenuti dalje dok se Dean teže suočava sa situacijom…

Ovo je ljubavna drama o kraju braka, o kraju ljubavi. Dvoje relativno mladih ljudi nalazi se pred zidom zbog predbacivanja, neslaganja, nezadovoljstva i svih onih stanja koja su popraćena nestankom ljubavi. Svaki pokušaj obnove završava još gorom situacijom i par se suočava s neminovnim krajem.

HRT3, 23.05, DRAMA, Izmišljene ljubavi

Dvoje najboljih prijatelja, Marie i Francis, na jednom partiju ugledaju zgodnog Nicolasa te se oboje zaljube u njega. Nicolas je svjestan svoje privlačnosti i podgrijava nadu kod oboje prijatelja pokazujući pri tome dvojake naznake svoje seksualne orijentiranosti. Komunikativan i prijateljski raspoložen Nicolas je ujedno na neki svoj način i nedostupan što dodatno zavodi Marie i Francisa koji jedan od drugog kriju svoje taktike zavođenja. Malo po malo dvoje dobrih prijatelja postaju rivali.

Kao i u svom prvom filmu (J’ai tué ma mere) i u “Les amours imaginaires” Xavier Dolan potpisuje scenarij, režiju te nosi jednu od glavnih uloga, ovaj put ulogu Francisa, dečka kojem njegova najbolja prijateljica obrati pažnju na Nicolasa za kojim oboje izgube glavu.

NOVA TV, 00.05, DRAMA, Poklon ljubavi

Jason Stevens preživio je putovanje na koje ga je poslao njegov djed Red Stevens kako bi dobio ‘Poklon ljubavi’. Taj dar uključuje upravljanje udrugom vrijednom milijardu dolara, no to stavlja na kušnju njegovu cijelu obitelj. U sudskoj parnici njegova je imovina zaplijenjena, njegova se veza s Alexiom zakomplicira, a Jason bi mogao sve izgubiti. On je sada na zadatku da otkrije što zaista znači ostvariti svoju sudbinu… i živjeti.

HRT2, 00.10, PSIHOLOŠKA DRAMA, Psi od slame

Ugledni američki matematičar David Sumner (D. Hoffman) stiže sa suprugom Amy (S. George) u slikoviti engleski gradić u Cornwallu dovršiti svoju novu knjigu. Amy je podrijetlom iz tog mjesta te njezin povratak izazove pozornost mještana, posebice njezine ljubavi iz mladosti, Charlieja (D. Henney). On je još uvijek zaljubljen u Amy, pa kad ga David unajmi da s kolegama popravi krov na kući, to mu je prilika da joj se približi. Premda istinski zaljubljena u Davida, Amy je nezadovoljna brakom jer ju suprug zanemaruje. Kad je David u lovu, Charlie se nabaciju Amy i kad ga ona izravno odbije, Charlie je prisili na seks. Zateknu ih Charliejevi radnici koji, zaprijetivši im oružjem, brutalno siluju Amy. Mlada žena zataji što se dogodilo, ali kad u njihovu kuću stigne Henry Niles (D. Warner) kojeg mještani optužuju za nestanak djevojke Janice (S. Thomsett), napetost će se pretvoriti u pravu tragediju.

RTL TV, 00.25, HOROR DRAMA, Epidemija

U svijetu koji se našao u rasulu zbog smrtonosne pandemije Brian (Chris Pine) s djevojkom Bobby (Piper Perabo) te njezin brat Danny (Lou Taylor Pucci) s djevojkom Kate (Emily VanCamp) kreću na put kako bi pronašli skrovište. Pronalaze ga na plaži koju su posjećivali kao djeca, nadajući se da će tamo biti sigurni. No na putu prema tamo, auto im se pokvari usred pustinje. Susreću Franka, koji je također zaglavio jer mu je vozilo ostalo bez goriva, a pokušava prebaciti svoju kći Jodie (Kiernan Shipka) do bolnice. Prijatelji i obitelj odluče putovati zajedno, no put se pretvori u noćnu moru kada se ispostaviti da se najveći neprijatelj skriva među njima.