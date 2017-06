TV PREPORUKA DANA: Oscarima ovjenčana komedija Johna Forda s Mauren O’Hara i Johnom Wayneom (Miran čovjek)

HRT2, 12.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Junak u kuhinji

Danas je Donal u Portmageeju u grofoviji Kerryand gdje će pripremiti piletinu sa salatom od umaka od manga. A priuštit će si i malo vremena za plesanje. Pripremit će i jedan ukusan preljev za salatu i pavlovu.





HRT2, 12.35, ROMANTIČNA DRAMA, Zdravo, to sam ja!

Annie (K. Martin) i Andre (C. Connell) sretan su bračni par, provode zajedno najljepše trenutke, u kojima uživaju i njihova djeca, Ella (E. Pitt) i Millo (J. Fulton). Najsretniji su kad imaju vremena zajedno biti na plaži. Nakon jednog takvog dana Andre pogine, a Annie je u šoku i neutješna.

Cijelu obitelj vidimo dvije godine poslije. Annie izdržava sebe i djecu tako što peče kekse za velike proslave i u tome je prava majstorica. I njoj i njima Andre nije prestao nedostajati. Stoga često zajedno odlaze na plažu i tada Annie djeci pušta zadnji snimljeni video u kojemu Andre kaže kako mu je to bio najsretniji dan u životu.

Trebaju dostaviti kekse na jednu zabavu, auto neće upaliti i dok s kutijama čekaju taksi, na njih naleti neoprezan vozač (K. Smith). Svi se keksi razlete naokolo, vozač se ispričava, ali šteta se ne može popraviti. Kad Annie stigne u vilu u kojoj se održava proslava, otkriva da je vlasnik čovjek koji je na njih naletio autom. No, s vremenom će se pokazati da i nije tako loš kako je u prvi mah mislila.

DOMA TV, 19.10, AKCIJSKA SERIJA, Glades

Longworthov odnos s Callie dobro napreduje, ali situacija se mijenja nakon što je Olivia, kći kubanskog mafijaša Eduarda Garcije, pronađena mrtva, a istodobno Calliein muž Ray treba biti pušten iz zatvora. Mafijaške obitelji Garcia i Saldivar u lošim su odnosima i Longworth mora nagovoriti Garciju da pričeka njegovu istragu umjesto da odmah zarati sa Saldivarima. Istragu komplicira uključivanje Tima Ballarda, ambicioznog vođe jedinice za organizirani zločin FDLE koji se zamjerio Manaus. Garcia Longworthu daje samo tri dana da Olivijina ubojicu privede pravdi. Glasine da je Olivia bila u vezi s članom obitelji Saldivar samo povećavaju napetost. Otkriva se da je Olivia željela doznati kako je njezin otac ubijen, a kako Longworth napreduje kroz istragu, situacija prijeti da će postati eksplozivna.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Život u zraku: Gužva na nebu

Na nebuu vlada oštra konkurencija. Ova epizoda istražuje razne načine na koje životinje pokušavaju opstati u zračnom okolišu. Na nebu Kalifornije kolibrići se utrkuju koristeći svoju brzinu da bi proizveli zvukove glasnije od dozivanja. Ženka muhe grbavice precizno letenje odvodi na novu razinu kako bi jajašca položila među mrave rezače. Kraljevske rajske ptice daju sve od sebe kako bi čistom agresijom i lukavim taktikama obranile svoj teritorij. U ekvadorskoj džungli šišmiši i moljci usred noći vode smrtonosnu utrku u naoružavanju. Osim toga, ova epizoda uz pomoć jedinstvenog pogleda unutar golemog jata čvoraka otkriva kako ptice kad lete zajedno nadmetanje ostavljaju postrani.

RTL TV, 20.30, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba 3: Dinosauri dolaze

Mamut Manny brižno se brine o svojoj trudnoj družici Ellie, dok se sabljozubi tigar Diago duri pri pomisli da njegov najbolji prijatelj uplovljava u obiteljske vode. U međuvremenu, ljenivac Sid i dalje živcira sve oko sebe, a vjeverica Scrat pokušava dohvatiti taj neuhvatljivi žir. Scrat slučajno otkrije tri velika jaja iz kojih se izliježu mali dinosauri, koji misle da je ona njihova majka dok ih prava majka T-Rex traži.

Poznati likovi iz prošlih nastavaka „Ledenog doba“ ponovno nas uveseljavaju i u trećem nastavku koji se poput prošla dva dijela pokazao kao rijetko duhovita i zabavna avantura za najmlađe, ali i sve one koji prvenstveno cijene dobar film. Istovremeno nevjerojatno smiješan (Scratova potjera za žirom jednostavno je neodoljivo duhovita), ali i topla priča o obiteljskim vrijednostima te važnosti odanosti među prijateljima.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Miran čovjek

Irsko provincijsko mjesto Innisfree 1920-ih. Svećenik Peter Lonergan (W. Bond) dobro se sjeća lijepog proljetnog dana kada je s vlaka sišao Sean Thornton (J. Wayne). Njegov dolazak privukao je pozornost stanovnika Innisfreeja, no malo je tko znao da je Sean sin njihovih sumještana koji su svojedobno emigrirali. Prisiljen sam se podizati i uzdržavati, mladić se počeo baviti boksom, a iz tih vremena vuče i traumatična sjećanja. Čim stigne u slikoviti Innisfree, Sean se zaljubi u privlačnu crvenokosu Mary Kate Danaher (M. O´Hara). Sean ne zna da je Mary Kate sestra bogatog farmera Squirea Willa Danahera zvanog Red (V. McLaglen), naprasitog momka s kojim će se ubrzo sukobiti. Naime, kad Sean odluči od bogate udovice Tillane (M. Natwick) otkupiti svoju staru obiteljsku kućicu, to uznemiri Squirea koji je i sam bacio oko na njegov posjed. To je tek početak zavrzlama i nevolja kojima će svjedoci biti i simpatični mjesni pijanac Michaleen Oge Flynn (B. Fitzgerald) i otmjena gospođa Elizabeth Playfair (E. Crowe).

HRT1, 21.50, DOKUMENTARNI FILM, Graditelj Rima – Papa s Jadrana

Dokumentarac govori o papi Sikstu V., jednom od najvećih papa u povijesti kršćanstva. Film pokušava odgovoriti na pitanja je li ovaj papa, čiji je pontifikat trajao od 1585. do 1590., bio Hrvat iz Crne Gore. Kako je u samo 5 godina pontifikata od ruševina Rima ponovno napravio svjetsku metropolu? Rim kakvim ga mi danas vidimo nije djelo ni rimskih imperatora ni papa svetaca, već jednog Ilira s Jadranskog mora.

HRT3, 22.15, KOMEDIJA, Mjesec od papira

Na pogrebu svoje “poznanice” sitni prevarant upoznaje njezinu malu kćer koja je uvjerena da joj je on otac. On u to nije siguran, no djevojčica ga vješto ucijeni i natjera da ostane s njim. Ona mu pomaže u njegovim prijevarama diljem Juga, a na kraju je zavoli kao da je zbilja njegovo dijete, što možda i jest…

Djevojčicu glumi Tatum O’Neal, kći Ryana O’Neala, koja je za tu svoju prvu ulogu dobila Oscara.

HRT1, 23.10, DOKUMENTARNI FILM, Međugorje – Evo ti majke

Međugorje već više od tri desetljeća privlači brojne hodočasnike. Svatko ima svoje razloge zašto dolazi u to, nekad zabito, hercegovačko selo, danas molitveno središte hodočasnika iz cijeloga svijeta. Iako Crkva još nije iznijela svoj službeni stav o međugorskim ukazanjima, a i u široj javnosti ta tema izaziva prijepore, stotine tisuća hodočasnika godišnje pohodi Međugorje. Svatko od njih nosi svoje iskustvo, no ono što je zajedničko svima jest da se tamo doista “nešto događa”. Što je tajna Međugorja?

RTL TV, 23.25, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

U svojoj sobi, u domu za starije bivša kirurginja Emma Redding pronađena je mrtva. Vrata su bila zaključana iznutra, što navodi na zaključak da se radi o samoubojstvu. No njezin zaručnik Colin Campbell i prijatelji Judith Musgorve i Jim Chandler govore da se radovala večerašnjem plesu te da nije imala suicidalne namjere.

NOVA TV, 00.10, KRIMI FILM, Zamrznuta istina

Film se temelji na događajima oko najokrutnijeg aljaškog serijskog predatora, Roberta Hansena (John Cusack), respektabilnog obiteljskog čovjeka koji je tijekom 12 godina sistematično oteo preko 24 žene koje je prebacivao u divljinu radi lova. Kad principijelni i predani policajac, narednik Jack Halcombe (Nicolas Cage), na ulici pronađe Cindy Paulsen (Vanessa Hudgens), jedinu Hansenovu preživjelu žrtvu, ona postaje ključna za suradnju koja će napokon Hansena privesti pravdi.