TV PREPORUKA DANA: Obiteljski film Čarobnjakov učenik s Nicholasom Cageom i SF film Bračna spona s Rutgerom Hauerom

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Obećanje pod imelom

Iako je Elise (J. King) osnovala svoju uspješnu putnu agenciju, ona i njezin muž bili su ravnopravni suvlasnici, no, nakon rastave, Dan (L. Munro) je želi na svaki način natjerati da njemu proda svoj udio. Božićno vrijeme, doba kad su samci najranjiviji, on izaziva Elise novim djevojkama i poslovnim odlukama o kojima je i ne konzultira. Nick (L. Macfarlane), s druge strane, već dulje vrijeme očekuje kako će biti promoviran, no ovaj put ga pretekne kolega čija je djevojka trudna i koji se time šefovima predstavlja kao ozbiljan obiteljski čovjek. Stoga Nick izmisli da ima djevojku koju treba dovesti na božićni domjenak.

HRT3, 15.45, DOKUMENTARNA DRAMA, Štrajk: Junakinja Gdanjska

Film prati Agnieszkin (K. Thalbach) život od ranih šezdesetih, kad je bila radnica u komunističkoj Poljskoj, slijede događaji koji su doveli do protesta sedamdesetih te rane osamdesete.



Agnieszkin lik inspriran je dvjema ženama koje su bile aktivne u sindikalnoj borbi, to su Anna Waletynowicz i Alina Pienkowska.

NOVA TV, 17.30, ZABAVNA EMISIJA, IN magazin

Glumac Wilmer Valderrama svjetsku je slavu stekao ulogom Feza u popularnoj američkoj seriji ”Lude sedamdesete”. U razgovoru s novinarkom IN magazina Ivanom Nanut, Wilmer je otkrio kako je s trinaest godina stigao s obitelji u Ameriku iz Venezuele, ne znajući ni riječi engleskog. Radnu etiku i ambiciju naslijedio je od oca koji mu je najveća potpora u poslu. Priznao je kako je u srednjoj školi bio zadužen za pjevanje i zabavu te je često oponašao Michaela Jacksona. Budući da mu je glazba prva ljubav, ekskluzivno je najavio da će sljedeće godine objaviti album. Kako je i on imigrant, često o tome javno govori te pomaže različitim drugama. Wilmer trenutačno glumi Nicka Torresa u popularnoj američkoj seriji ”NCIS”. Iako svi misle da je glumački posao glamurozan, njegov radni dan počinje u 5:45, a završava u 19 sati. Ovaj simpatični glumac otkrio je i kako je s pjevačicom te glumicom Demi Lovato nakon prekida ostao bliski prijatelj.

RTL TV, 20.00, FANTASTIČNI OBITELJSKI FILM, Čarobnjakov učenik

New York, 2010. Čarobnjak Balthazar Blake (Nicholas Cage) nastoji zaštititi metropolu od svog najvećeg neprijatelja, Maxima Horvatha (Alfred Molina), čarobnjaka koji je davne 740. godine izdao svog učitelja Merlina da bi se pridružio zloj čarobnjakinji Morgani le Fay (Alice Krige), krivoj za smrt Merlina. No Merlinova učenica Veronica (Monica Bellucci) uspije usisati dušu zle čarobnjakinje, dok Balathazar, treći Merlinov učenik, obje zatoči u čarobni zatvor. Danas Balthazar ne može sam zašititi grad te traži pomoć Davea Stutlera (Jay Bruchel), koji, iako se čini kao običan momak, ima skriveni potenicijal postati netko poseban.

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Mijenjamo svijet: Franjo – papa koji želi promijeniti svijet

Otkako je izabran za papu, Argentinac Jorge Mario Bergoglio ne prestaje izazivati čuđenje, odjeke, potrese. Kako je taj nepoznati 76-godišnjak uspio u samo nekoliko mjeseci vratiti kršćanstvo u život? I tko je taj argentinski jezuit koji ima ambiciju promijeniti ne samo Crkvu nego i svijet? Koji su trenuci u njegovu životu ili školovanju postavili temelje njegova aktivizma koji kao da nema granica? Kako bi odgovorio na ta pitanja, Hugues Nancy proveo je višemjesečnu istragu kako bi snimio prvu televizijsku biografiju pape Franje.

HRT1, 21.10, DOKUMENTARNI FILM, Miro Gavran

“I o najozbiljnijim stvarima može se progovoriti kroz humor”, sve je sigurniji najprevođeniji i najizvođeniji hrvatski književnik Miro Gavran, koji u zavidnom tempu niže profesionalne uspjehe te nagrade i priznanja u domovini i inozemstvu.

U dokumentarnom filmu snimljenom u produkciji HRT-a, scenarist i redatelj Zdravko Fuček, prezentirajući jednostavne sličice iz Gavranova života i djelovanja, omogućava gledateljima da uđu u književnikov privatni i profesionalni život i spoznaju ishodišta i stremljenja u njegovom stvaralaštvu.

Pišući o životnoj svakodnevici, Gavran filigranski precizno nijansira likove, stvarajući na taj način tanku liniju između situacija i likova u svojim djelima i stvarnog života gledatelja ili čitatelja. Njegovi likovi imaju mane, a neki čak i ozbiljne ljudske nedostatke, no na kraju uglavnom ipak prevlada ono pozitivno što svaki lik u sebi nosi. Očito da takav pozitivan pristup, uz svu utkanu životnost u osobnost likova, uspješno nalazi put do gledatelja i čitatelja diljem svijeta.

Životnost likova možda najbolje opisuju riječi dobre poznavateljice Gavranovog stvaralaštva, koja kaže da neka rješenja iz njegovih djela nastoji primijeniti u životu! Ili glumci iz predstave “Teško je reći zbogom” koji svjedoče da nakon predstave parovi iz kazališta često izlaze posvađani i da će morati zamoliti Gavrana da promijeni kraj i pretvori ga u sretan završetak.

HRT2, 21.20, SF FILM, Bračna spona

Frank Warren (R. Hauer) završio je u zatvoru osuđen na dvanaest godina zbog pljačke dijamanata poslije koje su ga prevarili djevojka Noelle i prijatelj Sam. Zatvor u kojem služi kaznu nema ograde jer svaki zatvorenik dobije oko vrata ogrlicu koja eksplodira ako se od drugog zatvorenika s kojim je povezan previše udalji. Svi zatvorenici podijeljeni su u parove, ali nitko ne zna tko je njegov partner, stoga je bijeg praktično nemoguć. No privlačna zatočenica Tracy (M. Rogers) sazna da je Frank, koji trpi zlostavljanje upravitelja zatvora jer ovaj želi saznati gdje je sakrio dijamante, njezin partner.

NOVA TV, 22.40, ZABAVNA EMISIJA, Život priča priče

Voditeljica Irina Čulinović ovaj put pričat će s majkama, prijateljicama Irenom, Marinom i Lidijom. Njih tri povezuje nešto zajedničko – imaju djecu s transplantiranim bubrezima. Marina Frlan ispričala je svoju priču. Začela je sina umjetnom oplodnjom, no još tijekom trudnoće pokazalo se da djetetovi bubrezi nisu sasvim u redu te da i svoj život riskira u slučaju da trudnoću iznese do kraja. No ova majka je hrabro prošla kroz cijelu trudnoću sa svim pretragama i liječenjem i dočekala svog sina. Kako je dalje izgledala njihova borba za zdravljem, kako su se s transplantacijama bubrega djece nosile i mame hrabrice Irena Mavrić i Lidija Lončar saznat ćemo u emisiji. Irma Merkaš (28) iz Zagreba je djevojka koja je pravi primjer kako invaliditet nije identitet. Irma je svoj invaliditet pretvorila u prednost. Odmah po rođenju Irmi je postavljen cijeli niz dijagnoza s lošim prognozama. Pedijatrica je čak savjetovala roditeljima da ju ostave u bolnici jer sigurno neće preživjeti. Međutim, Irma danas ima 28 godina, i iako ima svega 138 cm i 33 kilograma, udana je i sretna mlada žena. ”Koliko god sam život provela vremena po bolnicama, ja sam se tamo najviše i smijala”, govori Irma. U studiju emisije ”Život priča prče” gostovat će i njen suprug Alen Merkaš koji će ispričati kako je započela njihova ljubavna priča. ”Ja sam osjetio njenu pozitivnu energiju, to je ta osoba koju tražim, bez obzira na invaliditet koji ima”, ispričao je Alen. Irma i Alen će ispričati svoje životne planove, podijeliti s gledateljima svoje najveće želje i snove, a veliko iznenađenje pripremila je Irmi i ekipa emisije Nove TV.

HRT3, 22.50, DRAMA, Povratak vojnika

Oholoj društvenoj kraljici Kitty Baldry (J. Christie) život se iz temelja promijeni kad joj se muž (A. Bates) vrati iz 1. svjetskoj rata s potpunom amnezijom i uopće ju ne prepoznaje već krene u potragu za svojom ljubavi iz prošlosti Margaret (G. Jackson).

HRT2, 23.05, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Sumnjiv i nejasan slučaj silovanja dvojici srednjoškolaca uništi budućnost.

Gostuju: Andy Karl (narednik Mike Dodds), Delaney Williams (odvjetnik John Buchanan), Elizabeth Marvel (odvjetnica Rita Calhoun), Charlie Ray (Abby Stewart), Sean Grandillo (Chris Roberts), Bill Irwin (dr. Peter Lindstrom).

HRT1, 23.35, DRAMSKA SERIJA, Dobra žena

Diane je u nedoumici kad se nađe u situaciji da sudjeluje u polemici oko parnice između zagovaratelja za pravo žene na izbor i protivnika pobačaja kako bi zadržala važnoga klijenta kojeg zastupa odvjetnik Ethan Carver. Alicia i Lucca očajnički traže nove klijente te pokušavaju oteti klijente Louisu Canningu.

RTL2, 23.45, HUMORISTIČNA SERIJA, Moderna obitelj

Brojna obitelj zaputi se na školski sajam, na kojem svatko pronađe nešto što ga zanima. Jedino Haley ostane kod kuće i uživa u bazenu kod Jaya i Glorije, no stiže Andy i prekida opuštanje.

NOVA TV, 00.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako se piše ljubav

Keith Michaels (Hugh Grant) nekoć je bio nagrađivani holivudski scenarist, no danas je u dugovima i bez inspiracije. Stoga je primoran prihvatiti posao gostujućeg predavača na malom koledžu. Iako se isprva nada da će u posao uložiti minimalan trud kako bi se mogao posvetiti svojem novom scenariju, Keith se sve više uključuje u živote svojih studenata među kojima je Holly (Marisa Tomei), samohrana majka koja nastoji okrenuti novu stranicu u životu.