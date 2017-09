TV PREPORUKA DANA: Novi talk show Petra Vlahova Oči u oči i dokumentarac o njemačkoj kancelarki Angeli Merkel

HRT2, 13.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Cmok

Engleski princ Percy (S. Kassianides) stigao je s roditeljima u San Francisco kako bi se vjenčao s djevojkom koju ne voli, vjenčanje je dogovoreno iz političko-financijskih razloga. Nakon večere s budućom nevjestom i roditeljima princ odluta u grad, završi u nekom baru gdje se opije, zatim ga opelješe u parku i dalje se ne sjeća ničega. Ali ni onoga prije…

Zoe (K. Shipka) živi s mamom, koja je prezaposlena, jer vodi vlastiti restoran. Zbog toga Zoe mora imati dadilju, iako ona sama vjeruje da je s devet godina sposobna živjeti sama. I u školi je prilično sama, sviđa joj se Sam, ali je on “razgrabljen”.

Kad im na satu biologije nastavnica podijeli žapce koje treba omamiti i umrtviti eterom kako bi ih se moglo secirati, Zoe svog žapca kriomice iznese u wc, u svoj koferić za hranu nalije vode, unutra stavi žapca i pobjegne iz škole prije vremena, te mu tako spasi život.



Kad se nađe na sigurnom, uz jezero u parku, izvadi žapca i poljubi ga, a on skoči i nestane. Prvo što Zoe ugleda tražeći ga jest usnuli muškarac u čamcu, u odijelu, pun morske trave po kosi i odje

HRT1, 16.00, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Murdoch istražuje ubojstvo čovjeka ustrijeljenog u svom domu i otkriva da se taj siromašni radnik rasipao novcem one večeri kad je ubijen. Uskoro pronađu i ženu ustrijeljenu u srce. Murdoch otkriva da su obje žrtve ubijene istim pištoljem. Kad Brackenreid pretpostavi da bi i nasmrt pretučeni pastor mogao biti povezan s tim ubojstvima, Julia se poziva na svoje novo znanje iz psihijatrije i zaključuje da bi Torontom mogao harati serijski ubojica kojeg pokreću slične psihotične strasti kao grabežljivce poput Jacka Rasparača.

DOMA TV, 20.00, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Kad ekipa Navy CIS-a istražuje kobni pad marinske narednice sa zgrade, njezina Grace Confalone (Laura San Giacomo) povjerava se Gibbsu i predlaže mu da istragu vodi kao da je riječ o slučaju ubojstva. Uz to, Torres traži novi životni prostor.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Oči u oči

Društveni događaji, modni trendovi, trendovi u putovanjima Hrvatskom, svjetski showbiz – tim aktualnim temama o kojima raspravljamo na kavi, na portalima, u medijima, a nisu vezane uz politiku, bavit će se novi showbiz magazin srijedom navečer na Drugome programu HTV-a.

Zanimljivi i atraktivni gosti otkrivat će svoja stajališta, iznositi iskrena svjedočanstva i biti potpuno otvoreni… oči u oči s voditeljem Petrom Vlahovom.

U prvoj emisiji Petar Vlahov sa svojim će gostima razgovarati o drogi u društvu danas. Je li droga postala način života, način na koji određene skupine drže korak s ubrzanim tempom života? Koliko su opasne nove droge koje su gotovo na legalan način našle svoj put do ulice?

HRT1, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Neočekivana Angela Merkel

Često je opisuju kao novu Margaret Thatcher. Drugi kažu: “Pozor, evo Angele!” No tko je zapravo ta žena? Kakva je njezina životna priča? U razgovorima s prijateljima iz djetinjstva, dugogodišnjim saveznicima, poslovnim ljudima i globalnim političkim vođama otkrit ćemo kako je kći evangeličkog pastora iz Istočne Njemačka postala jedna od najmoćnijih žena na svijetu. Zahvaljujući njezinu spoju skromnosti, snažne volje te strateškog i proračunatog pristupa, mnogi se pitaju kako je Angela Merkel koju su svi podcjenjivali uspjela, poput Pepeljuge, ostvariti svoju bajku.

HRT2, 21.00, KRIMI KOMEDIJA, Henryjev zločin

Henry (K. Reeves) je završio u zatvoru i odslužio kaznu za nešto što nije učinio. Sad je napokon na slobodi i želi ostvariti svoj san, da napokon počini zločin i opljačka banku zbog čega je bio zatvoren. Ekipa za pljačku se polako skuplja, Henry čak počinje glumiti u kazalištu koje je pokraj banke, jer postoji stari tunel koji ih povezuje i samo ga treba raščistiti.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

Polazišna točka u svakoj od novih pet epizodi je kostur jedne osobe, pronađen na nekom od hrvatskih arheoloških nalazišta, te njegova forenzičko-antropološka i bioarheološka analiza. To znači da određujemo spol, visinu, doživljenu dob, prisutnost različitih trauma i bolesti te pokušavamo utvrditi životne navike. Kada je moguće, određuje se i uzrok smrti. Svi dobiveni podaci koriste se kako bi se rekonstruirao život ne samo te osobe, već i zajednice u kojoj je živjela.

No ovaj pomalo suhoparan opis krije nevjerojatne priče o životima naših drevnih predaka, u čije tajne pokušavamo prodrijeti. Iz tmina prošlosti, nakon stotina godina, pred nama izranjaju i razotkrivaju se najljepše ljubavne priče, dramatične sudbine onih koji su drukčiji, nesretne dječje smrti, životi ratnika lutalica, okrutni sukobi i već zaboravljene smrtonosne bolesti.

U oživljavanju fascinantne prošlosti forenzičnom antropologu i bioarheologu dr. sc. Mariju Šlausu, koji vodi kroz sve epizode, pomažu vrhunski stručnjaci iz različitih područja – arheolozi, povjesničari, etnolozi, povjesničari umjetnosti, muzealci, liječnici itd., od Zagreba, Dubrovnika, Zadra i Šibenika, do Dublina i Budimpešte.

RTL2, 21.10, KRIMI SERIJA, Sherlock i Watson

Njujorška policija istražuje smrt Haley Tyler koja je ranjena nožem prije nego što se sunovratila s balkona. Haley je navodno bila ljubavnica bogataša Iana Galea (William Sadler), kojega Sherlock i Watson ne mogu naći. Naposljetku, Gale je lociran, a istražitelji doznaju da umire te da mu je hitno potrebna transplantacija.

HRT3, 21.35, HUMORISTIČNA SERIJA, Simpsoni

Četvero stanovnika Springfielda pokušavaju prevladati osjećaj kajanja, na koji ih je navela smrt omiljenog susjeda. Homer se kaje što je prodao dionice Applea da kupi kuglačku kuglu, Marge muči pomisao da je ona razlog Bartova buntovništva, g. Burns prisjeća se propale romanse s prelijepom Parižankom, a Kent Brockman priznaje da ga je bilo strah napustiti lokalne vijesti i zajedno s bivšom partnericom Rachel Maddow prijeći na kabelsku televiziju.

NOVA TV, 22.30, HUMORISTIČNA SERIJA, Lud, zbunjen, normalan

Faruk (Senad Bašić) gubi svoj identitet i postaje Francesco Broti, slikar iz Italije. Ukućani se uzalud trude dozvati sebi, a Izet (Mustafa Nadarević) u pomoć poziva starog prijatelja, doktora Điđimilovića. Ambiciozni roker Đenis Đenis (Enis Bešlagić), gubi živce čekajući sastanak s vlasnikom studija Akord, dok ga Ivana pokušava smiriti. Da bi spasio posao, Izet se pretvara da je Faruk.

NOVA TV, 23.40, TRILER, Ovisna

Uspješna poslovna žena Zoe Reynard (Sharon Leal) naizgled ima sve – savršenog supruga (Boris Kodjoe), dvoje krasne djece i zavidnu karijeru. Međutim, iako njezin život na površini izgleda savršeno, Zoe ne može odoljeti tajnim iskušenjima. Dok vodi dvostruki život, Zoe riskira sve za što je radila i polako gubi kontrolu nad vlastitim životom.