TV PREPORUKA DANA: Novi reality show RTL-a koji ljudima s prekomjernom tjelesnom težinom nudi priliku suočiti se s njihovim problemima

HRT2, 13.15, TRILER, Ubojiti SMS-ovi

Allison (D. Meyer) je detektivka, pa je po službenoj dužnosti među prvima doznala da je njezin muž poginuo u prometnoj nesreći i pri tome skrivio smrt još dvoje ljudi u automobilu s kojim se sudario. Allison i njezina kći Taylor (E. Tennant) su neutješne. No, nakon nesreće otkriveno je i da je imao ljubavnicu. Zbog toga su Taylor i Hannah (S. Bennett) od najboljih prijateljica postale ljute neprijateljice, jer je ljubavnica Taylorinog oca bila Hannina majka. Da stvar među njima bude još gora, Taylorin bivši dečko Zach (M. Mazur) sad je s Hannom.

RTL TV, 20.00, REALITY SHOW, Život na vagi

Život 18-ero kandidata promijenit će se u potpunosti, a nezdravi način života zamijenit će zdravim navikama i tjelovježbom, sve kako bi na kraju jedan od njih izgubio najviše kilograma, te tako dobio pozamašnu novčanu nagradu, novi pogled na svoj život, ali i novi odraz u ogledalu.



U tome će im pomoći njihovi treneri Mario Mlinarić i Sanja Žuljević, dok će im moralna podrška biti voditeljica Marijana Batinić, a Antonija Blaće ovog će se puta naći iza kamera, u ulozi kreativne producentice showa.

Tijekom showa, koji traje tri mjeseca, kandidati su podijeljeni u dva tima, a cijelo to vrijeme žive u izolaciji u jednoj zagrebačkoj vili. Svaki njihov tjedan kulminira vaganjem kako bi se utvrdilo koji je tim izgubio više težine. Tim koji ima niži postotak izgubljenih kilograma u tjednu morat će odabrati između sebe koja osoba napušta daljnje natjecanje.

Kandidati će biti stavljeni pred različite izazove i iskušenja, a nijedan od njih nije lagan – poput “iskušenja” gdje će morati odoljeti ukusnoj hrani ili se popeti na visoku uzbrdicu, a to će naročito biti teško onima koji se nikada nisu bavili tjelovježbom, osim, primjerice, igranja kompjuterskih igrica. Određeni izazovi kandidatima će dati i posebne povlastice ako pobjede, a jedna od njih je i imunitet da ne ispadnu iz natjecanja.

DISCOVERY CHANNEL, 22.00, Divlje pustolovine s Bearom Gryllsom

Treća sezona serije puna je akcije i iznenađenja jer Bear Grylls i ovog puta testira granice izdržljivosti slavnih osoba u nemilosrdnoj divljini.

Stručnjaku za preživljavanje se ovog puta pridružuj pjevač i glumac Nick Jonas; glumica i koreografkinja Julianne Hough; NBA legenda Shaquille O’Neal; glumica Courteney Cox, bivša pjevačica grupe Spice Girl Mel B; glumica i pjevačica Vanessa Hudgens; skijaška prvakinja i zlatna olimpijka Lindsey Vonn i drugi.

Svi će ovi svjetski poznati glumci, glazbenici i sportaši morati izdržati nemilosrdne uvjete u divljini i 48-satnu pustolovinu na pomno odabranim ekstremnim lokacijama.

Bear će se između ostalog pobrinuti i da se svaka zvijezda suoči sa svojim najdubljim strahovima i okuša u različitim izazovima poput borbe protiv divljih životinja, skakanja s padobranom ili spuštanja užetom niz litice. Bear će ih natjerati da napregnu svoj um i tijelo do krajnjih granica kako bi uspješno završili svoje putovanje po nemilosrdnim terenima. Ove sezone vodi ih na potpuno različite lokacije, poput afričke savane, preko visoravni Irske, pa sve do opasnih hridi Korzike.

U prvoj epizodi, Bear Grylls vodi Nicka Jonasa u planine Sierra Nevade, gdje izrazito niske temperature i jak ledeni vjetar nisu jedine prepreke s kojima će se par suočiti. Nick je odlučio prevladati sve teške izazove koje mu Bear postavlja i ne dozvoliti da ga njegova dijagnoza (dijabetes) uspori. Na pravom testu izdržljivosti Bear i Nick na putu do njihove točke izvlačenja navigiraju kroz snijegom prekrivene planine, izbjegavaju lavine i prolaze kroz ledenu vodu.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, David Attenborough i divovski dinosaur

Fascinantan dokumentarac u kojem David Attenborough predstavlja otkriće najvećeg dinosaura na svijetu, posve novu vrstu titanosaura.

Godine 2014. jedan je pastir ugledao vrh divovske fosilne kosti kako viri iz stijene na farmi La Flecha u provinciji Chubut u argentinskoj pustinji. Paleontolozi su uskoro otkrili masivnu bedrenu kost (femur) dugu 2,4 m. Bila je to najveća kost koju su ikada našli. Nalazište je do kraja iskopavanja otkrilo više od 220 kostiju. Sve pripadaju novoj vrsti divovskih biljoždera – titanosaura.

Dug 37 metara – kao kolona od četiri autobusa – i težak 70 tona, taj dinosaur drži rekord kao najveća životinja koja je ikada kročila Zemljom.

Dokumentarni film sniman je dvije godine i sadrži sve zaplete i zaokrete u tom forenzičkom istraživanju. David Attenborough svjedoči otkrivanju i ispitivanju tih zapanjujućih fosila i dramatičnom sastavljanju cjelovitog kostura. Koristeći se vrhunskom grafikom, film otkriva i unutarnje tajne ovoga dinosaura i toga što znači biti div.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNI FILM, Kolesterol – velika obmana

Već od 1960-ih znanstvenici su dovodili u pitanje teoriju da je kolesterol glavni krivac za bolesti srca i krvnih žila, no ta teorija nametnula se uz veliku podršku poljoprivredno-prehrambene industrije i farmaceutskih laboratorija koji proizvode statine, lijekove za snižavanje kolesterola koji su u nekoliko godina postali najprodavaniji u povijesti medicine.

Iako razina kolesterola u razvijenim zemljama pada, broj bolesnika sa srčanim i krvožilnim problemima ostaje isti.

Ovaj idealni krivac proizašao je iz uzastopnih žestokih znanstvenih sukoba i zastrašujućih industrijskih strategija. Proizveo ga je lobi koji je tako moćan da podriva – katkad čak i nasilno – svakog znanstvenika koji upućuje na pogreške ili aproksimacije.

Ovaj film razotkriva junake i negativce, poznate i nepoznate činjenice tog javnozdravstvenog problema. Kolesterol je prava saga!

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

Kada zaposlenik banke bude ubijen tijekom pljačke, Jane i tim tragaju za ubojicom. Istodobno, Lisbon sve dublje upada u rivalstvo CBI-a i FBI-a.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Na dan pljačke Harlee shvaća da je pogriješila što je vjerovala Stahlu, ali sad je kasno za povlačenje. Harlee pokušava osigurati imunitet za svoj tim. Sudjeluje u pljački znajući da će zbog nje uhititi Wozniaka. Miguel otkriva Harleenu tajnu. Loman slučajno svjedoči pljački baš kad ona gadno pođe po zlu.

NOVA TV, 23.35, AKCIJSKA DRAMA, Vitez tame

Nastavak hit filma donosi nam novo uzbudljivo poglavlje u životu Brucea Wayna i njegovog alter ega, Batmana. Uz pomoć poručnika (Jim Gordon) te tužioca (Harvey Dent), Batman odlučuje uništiti preostale kriminalne organizacije koje prijete ulicama grada Gothama. Suradnja rezultira uspjesima, ali tim uskoro postaje lovina kralja kaosa. Konce vuče savršeni kriminalni um koji stanovnike tjera u strah. Ima jedan cilj – zauvijek se riješiti zaštitnika grada i od Gothama napraviti grad zločina.

HRT1, 23.45, DRAMSKA SERIJA, Odvjetnička elita

Martha treba braniti prijatelja iz davnih dana i mora zanemariti osobne osjećaje jer je umiješan u gangstersku likvidaciju. Martha i Sean prisjećaju se zajedničke prošlosti. Billyja posjećuje pokvareni izvansudski odvjetnik.