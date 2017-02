TV PREPORUKA DANA: Nova serija o ljubavi između darovite kuharice i nasljednika tvornice Optika Castelhoff (Hanna, slušaj svoje srce)

HRT2, 14.10, OBITELJSKI TRILER, Izgubljeni sin

U Sjedinjenim Državama svakih četrdeset sekundi nestane jedno dijete, kaže Laura Harris (V. Madsen), žena čiji je sin Mitchell nestao kad je imao tri godine i kojega ona nikada, ni nakon petnaest godina, nije prestala tražiti. Štoviše, osnovala je udrugu koja traga za nestalom djecom. U međuvremenu, rastala se od muža. Njezin mlađi sin Jonathan (J. Buster) živi s njom, a kći, koja je Michellova sestra blizanka, (S. Bacon) živi s ocem (M. Valley) i njegovom zaručnicom Amandom (C. Pope). Iznenada, jednog dana, pred Laurom se pojavljuje mladić koji bi po godinama mogao biti Mitchell, u ruci drži plakat na kojemu je fotografija malog Mitchella i molba njegovih roditelja, Laure i Grega, da im se javi onaj tko išta zna o dječaku. Cijela obitelj, svi osim Laure, mladića primaju rezervirano i očekuju da se dokaže da je to njihov Mitchell (M. Fahey), jedino Laura osjeća da je to njezino dijete. No, stvari uskoro postaju sumnjive.

HRT3, 14.50, DRAMSKA SERIJA, Cedar Cove

Treća sezona serije snimljene prema romanima Debbie Macomber vraća nas u idilični obalni grad Cedar Cove na američkom sjeverozapadu, koji je poznat po svojoj ljepoti i po sutkinji Oliviji Lockhart, koja je i sama blistava ljepotica. Moglo bi se reći da je sam grad njezina sudnica jer ju poštuju ne samo zbog prirodnog autoriteta, nego i zbog iskrenog interesa i suosjećanja koje iskazuje prema sugrađanima. U njezinu sudnicu dolaze slučajevi kaznenog progona i građanski sporovi malog mjesta za koje često treba jednako pameti i zdravog razuma koliko i milosti i takta.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Kad se rodi prava ljubav, ona ispisuje priču koja je ispričana već milijun puta, no nikad na isti način. Naša priča je priča o Hanni Sommer i Maximilianu Castellhoffu, koji su nedvojbeno idealan par, no čini se da ih je sudbina odlučila razdvojiti. Hanna je djevojka čiji otac vodi omiljeni restoran u idiličnom gradiću Schönrodi i nada se da će kći krenuti njegovim stopama i preuzeti gostionicu. No Hanna, darovita kuharica, sanjari o karijeri šefice kuhinje u otmjenu restoranu za sladokusce. Na odmoru u Španjolskoj upoznaje Maximiliana, nasljednika tvornice Optika Castellhoff, no ona ne zna njegov pravi identitet. Budući da je njihov posljednji sastanak u Španjolskoj propao, nisu uspjeli razmijeniti imena i adrese. Oni i ne slute da oboje žive u Schönrodi, on u veličanstvenoj palači, ona u skromnijem smještaju. Tek što je stigla, Hanna odmah pripovijeda najboljoj prijateljici Alexandri o tajanstvenom neznancu u kojeg se zaljubila i kako čezne za ponovnim susretom s njim. No tada i Alexandra upozna Maximiliana pa se i ona zaljubi u njega, ne znajući da je on čovjek koji je osvojio Hannino srce. Kad mlade žene shvate da vole istog muškarca, to će staviti na kušnju njihovo prijateljstvo, ali i netom procvjetalu Hanninu i Maximilianovu ljubav.

DOMA TV, 19.55, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Kad Ziva (Cote de Pablo) slučajno posvjedoči političkom atentatu, morala bi se predati FBI-u i trpjeti posljedice, bez pomoći Gibbsa (Mark Harmon), koji sad uživa u mirovini. Ziva dozna da je FBI traži i bježi, dok tim NCIS-a, koji vodi Tony (Michael Weatherly), mora dokazati da je Ziva nedužna. Ipak, situacija postaje zamršenija i Ziva moli za pomoć jedinu osobu koja joj je uvijek vjerovala, Gibbsa.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Stambeno pitanje: Rat za portun

Split ima savršenu klimu, sveučilišni je grad, poželjna je destinacija. Četvrtina vojnih stanova u Hrvatskoj bila je na splitskim adresama. Od 39.000 stanova, koliko ih je, prema podacima Ministarstva obrane, popisano u stambenom fondu bivše JNA, 8640 bilo ih je u tom gradu. Najveća bitka za stanove počinje devedesetih godina kada kreće val nasilnih deložacija i otimanja stanova iz vojnog fonda.

HBO, 21.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Djevojke

Uživajući u novom spisateljskom uspjehu nakon sudjelovanja u „Mothu“, Hannah dobiva zadatak koji bi joj mogao promijeniti život. Nakon rastave od Desija, Marnie želi ostati samostalna, ali njezina zaokupljenost samom sobom mogla bi narušiti novu vezu s Rayem. Novi par Jessa i Adam započinju kreativni projekt koji bi mogao postati izvor sukoba. Shoshanna se uspješno snalazi u marketinškoj agenciji, ali shvaća da je njezina prijateljstva možda koče.

U finalnoj sezoni Emmyjem nagrađene HBO-ove humoristične desetodijelne serije autorice i glavne glumice Lene Dunham, četiri dobro nam znane prijateljice pokušavaju napokon postati žene kakvima su se oduvijek zamišljale – iako im se život katkad ispriječi na tom putu.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee i Tess presreću pošiljku heroina od lokalnog trgovca drogom. On otkriva Wozniakovu tajnu i pokušava to iskoristiti da dobije natrag svoju zaplijenjenu drogu. Harlee se boji da se Stahl za nju ne zanima samo poslovno. Misli da zadire u njezinu intimu. Odluči ga špijunirati uz pomoć starog prijatelja. Tess se pokušava Espadom osvetiti mužu.

HRT3, 22.45, AKCIJSKI KRIMI FILM, Motorway

Samouvjereni početnik postao je član tajnog policijskog odjela, koji čine najbolji vozači i sudjeluju u potjeri za kriminalcima. Njegov je partner policijski veteran, a zajedno su u potrazi za vozačem koji nikad do tada nije uhvaćen.

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI FILM, Posljednji križari

Oscar (Vernon Dobtcheff) je arheolog koji odlazi u Izrael i ubrzo mu se zagubi svaki trag. Njegov sin Rudy (Jean-Claude Van Damme) ga odlazi tražiti. Tamošnji načelnik policije tvrdi kako Oscar nikada nije ni ušao u zemlju. Rudy posjeti očevog starog prijatelja, koji ga je očekivao i prije no što mu išta uspije reći, Rudy se nađe usred paljbe. Uspijeva pobjeći, vraća se u policiju i dalje vjerujući da se dogodio zločin. No u policiji ga žele deportirati, ali on policajca, koji ga treba otpremiti na avion, nagovori da mu pomogne te da ga ne izruči… Ovo je posljednji akcijski film Charltona Hestona.