TV PREPORUKA DANA: Nova emisija Samo nebo zna predviđa kako bi budućnost nekog para mogla izgledati, ako završe zajedno

HRT2, 13.40, OBITELJSKI FILM, Drvo nade

Još kao djevojčica, Molly (L. Chabert) se borila za jednu bolesnu jelu u šumi da preživi. Natjerala je oca da je liječi. Jela je izrasla u veliko, zdravo stablo. Nazvala ju je Molly. Mnogo godina poslije, odselila se u New York i zaposlila u izdavačkoj kući, u nadi da će jednom i njezine knjige biti objavljivane. Međutim, uspjela je samo postati nezamjenjiva pomoćnica vlasnika poduzeća. Kad je za svog šefa trebala nabaviti božićnu jelu i kad su joj drvo dostavili, prepoznala je svoju Molly po ožiljcima na kori. Odlučila je jelu odnijeti kući, na farmu na kojoj je odrasla i koju banka odmah nakon Božića namjerava oduzeti zbog duga. Maryna obitelj, obitelj Logan, tu je farmu imala dvjesto godina. Nekad je farma prosperirala, imali su puno domaćih životinja, a šuma je bila bogata jelama i borovima koje su ljudi kupovali za Božić. Sada, kad se u mogu kupiti jeftinije brzorastuće jele, posao propada. A mjesni bankar jedva je dočekao da stavi šapu na farmu, jer ima investitore koji će na tom mjestu izgraditi otmjeno izletište zvano Raj. Da stvar bude gora za Molly, bankarev sin Lucas (C. Sevier) njezin je prijatelj iz djetinjstva i njezina velika ljubav: rastali su se kad je Molly otišla u New York, a Lucas ostao kod kuće, iako je obećao da će ići s njom.

RTL TV, 20.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Samo nebo zna

Jedna djevojka od šest potencijalnih kandidata bira četiri idealna za spoj – ali ne zna kako oni sada izgledaju, već vidi samo predviđanje kako bi izgledali za 20 godina! Na njoj je da samo uz pomoć “sredovječne” fotografije i kratkog provokativnog audioklipa svakog kandidata kojeg čuje, izabere od njih šestorice, četvoricu.



Četiri izabrana kandidata provest će jedan dan s djevojkom. Proći će kroz grupni spoj, romantični grupni spoj, zajedničku večeru i jedan na jedan “rešetanje” s taboo pitanjima, osmišljenima da oznoje kandidata jer se takva pitanja nikad ne postavljaju na prvom spoju. Zahvaljujući svemu tome, kandidatkinja će eliminirati još dva kandidata i u daljnje upoznavanje povesti još samo dvojicu. Koristeći profile kandidata, financijske analize, psihološku procjenu i karaktere, naši eksperti stvaraju projekciju stvarne kuće budućnosti. Vidimo život para kakav bi bio za 20 godina. Par će proći stvarnu tremu dok će gledati kako im izgledaju djeca, koja pjesma im je svirala na prvom plesu, koja im je veličina garderobe, koji auto voze. Sljedeći težak zadatak je kuhati večeru za upoznavanje s obitelji i prijateljima, a nije lako proći test roditelja! Nakon uvida u dvije budućnosti i dva različita stila života, kandidatkinja mora odlučiti – s kime uistinu želi izaći na spoj. A budući da šest potencijalnih partnera kandidatkinje ima uvid u to kako će izgledati u dalekoj budućnosti, i voditeljica Marijana te stručni tim odlučili su otkriti kako bi oni izgledali za nekih 20-30 godina.

Uz voditeljicu Marijanu Batinić, koja će kandidatkinjama pomoći pri njihovom odabru, na raspolaganju su i tri stručne osobe – psihologinja Maja Vučić, sociolog Bruno Šimleša i vidovnjakinja Vera Čudina.

HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Stambeno pitanje: Zagreb gospodina Lorkovića

Nakon Drugog svjetskog rata obitelji Lorković konfiscirana je vila u rezidencijalnoj obiteljskoj četvrti. Neuspješan i dugotrajan sudski postupak povrata te nekretnine otvara za nasljednika Radovana Lorkovića bolna pitanja o povijesti i ulozi svoje obitelji. Uđimo u svijet građanskih salona predratnog i ratnog Zagreba, jer mnoga će se pitanja otvoriti, a duhovi probuditi.

RTL TV, 21.15, KULINARSKI SHOW, Tri, dva, jedan – kuhaj!

U četvrtoj sezoni popularnog kulinarskog natjecanja svoje će umijeće u poznavanju i pripremi hrane pokazati dvadesetero kandidata podijeljenih u deset parova i dva tima, Grad i Selo. Borit će se za titulu najboljeg amaterskog kulinarskog para i bogatu nagradu od 100 tisuća kuna, a na putu do pobjede prepriječit će im se razni izazovi.

Kandidati su u prvoj emisiji pripremili dva topla i dva hladna predjela, a za to su imali točno 60 minuta vremena. S obzirom na kratak rok za pripremu, dvadesetdvogodišnja studentica iz Zagreba i članica tima „Grad“, Ozana Vujčić je jaja odlučila skuhati u kuhalu za vodu. „Nisam bila ni svjesna da sam ih stavila u kuhalo. Ne znam što bi rekla, valjda mama ne gleda“, kazala je Ozana.

Mama će sigurno gledati, baš kao i žiri čiji komentar na ovu, najblaže rečeno, neobičnu metodu, Ozanu tek čeka. Uz jaja iz kuhala, kandidati će večeras, između ostalog, pripremati zagorske tacose i mrkve u šlafroku, muku mučiti s pokušajem serviranja sva četiri jela i roniti suze.

I ove godine u žiriju sjede tri vrsna gastro stručnjaka, Tomislav Špiček, Željka Klemenčić i Ivan Pažanin. Oni će, kao i u prošloj sezoni, ocjenjivati i kritizirati te educirati, savjetovati i mentorirati našim kandidatima. Voditeljska palica pripala je Doris Pinčić Rogoznica.

HRT1, 21.25, TALK SHOW, Dva : jedan u gostima: Petar Fileš

Prvak Hrvatske u floretu Petar Fileš najbolji je mladi mačevalac na svijetu, drži 1. mjesto na svjetskoj juniorskoj rang listi Međunarodne mačevalačke federacije (FIE).

Član mačevalačkog kluba Rapir iz Zagreba mačevanjem se aktivno bavi već dvanaest godina, a nacionalnoj se reprezentaciji pridružio u sezoni 2011./2012. kada počinje ostvarivati i niz iznimnih nacionalnih i međunarodnih rezultata.

Mladi i perspektivni Zagrepčanin student je Kineziološkog fakulteta, a u slobodno vrijeme voli zaigrati nogomet i pratiti sportska događanja, šetati psa i ispijati kave.

San našem najboljem floretašu je odlazak na Olimpijske igre, a koji su njegovi ostali snovi, kao i planovi za budućnost imat ćemo priliku saznati u posljednjoj epizodi serije.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee odbija Stahlu dati dokaze koji optužuju Wozniaka, ali predaje mu završenu neslužbenu istragu koju su pokrenuli Tess i Espada kad su premjestili tijelo čovjeka ubijenog plastičnim pištoljem. Wozniak napadne Harlee, a ona se upusti u opasno blefiranje.

HRT2, 22.30 HUMORISTIČNA SERIJA, Mućke

U Peckhamu počinje pravo slavlje kad se nakon 18 godina Delov i Rodneyjev otac vrati svome stadu. No, slavlje će potrajati samo dok on ne počne dvojiti o Delu kao svom sinu.

Reg Trotter, izgubljeni otac Dela i Rodneyja Trottera, iznenada dolazi proslaviti Božić sa svojim sinovima. U Newcastleu gdje živi dijagnosticirana mu je nasljedna krvna bolest. Zabrinut za sinove, odlučio ih je na to upozoriti. Nakon nekoliko pretraga ipak se utvrdilo da je s Regom sve u redu, no Del i Rodney nemaju istu krvnu grupu. Svi očekuju objašnjenje od tajnovitog oca, a Reg objašnjava da se prije rastave braka često svađao s njihovom majkom koja je imala nekoliko pustolovina s drugim muškarcima. Del bi mogao biti zagonetno dijete, ali posjet obiteljskom liječniku vratit će mu osmijeh na lice.

HRT3, 22.45, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav u visinama

Nakon što ga je njegova izabranica i glumačka partnerica ostavila pred oltarom, slavni glumac Michael Lau (Louis Koo) otputuje u planine pokrajine Yunnan. Tamo pronađe iskrenu ljubav u ženi slomljenoga srca, koja je i njegova tajna obožavateljica.

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKI FILM, Opasno plavetnilo

Jared Cole (Paul Walker) živi na Bahamima s djevojkom Samanthom (Jessica Alba), stručnjakinjom za morske pse. Jared sanja o životu na visokoj nozi, a nakon što ih posjeti Samin školski prijatelj Bryce Dunn (Scott Caan), Sam i Jared mu pokažu najbolja mjesta uz obalu gdje može provesti odmor s djevojkom. Roneći s prijateljima, Jared pronađe olupinu aviona koja se koristila za krijumčarenje droga i shvati kako je to šansa koju je čekao cijeli život. Uskoro će se naći u velikoj opasnosti.