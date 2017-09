TV PREPORUKA DANA: Nova britanska serija Noćni upravitelj snimljena je prema istoimenom romanu majstora špijunskih trilera Johna Le Carréa

HRT2, 13.15, TRILER, Uhoda iz susjedstva

Gracein muž u njezinom ponašanju primjećuje ispade kojih ona, čini se, nije svjesna. Kad je privoli da ode na razgovor psihijatrici, ona vrlo brzo konstatira takozvani sindrom HPD, koji obuhvaća poremećaje koji se vide kod Grace (D. Savre): neprekidna potreba da joj se dokaže da je voljena i poželjna, izazovno ponašanje kako bi postigla da bude zapažena, koketiranje s nepoznatima kako bi se osjetila poželjnom. Ako ne postigne ono što želi, bijesna je i agresivna. Ono na što liječnica upozorava jest da će se stanje s vremenom pogoršavati, te da se svakako mora liječiti.

Grace nije svjesna svog poremećaja, ne pristaje na liječenje i smatra da je muž bez razloga optužuje. Smatra da je zbog takve izdaje zaslužio da umre, te inscenira nesreću kad je on visoko na ljestvama popravljao struju u kući.

Nakon Harveyjeve smrti Grace se seli u drugi grad i mijenja prezime. Prvi muškarac kojega susretne toliko joj se svidi da odlučuje učiniti sve kako bi on bio njezin. Ispostavi se da je to prof. Robert Harris (J. Brown), dečko njezine prve susjede Erin.



HRT2, 20.05, GLAZBENA EMISIJA, Koktel bar

Nova glazbena emisija tri će četvrtka u mjesecu uživo iz studija Angel Miladinov uvoditi gledatelje u glazbeni svijet, živote naših poznatih glazbenika i neotkrivene detalje njihova stvaralaštva i rada, uz zabavu i zanimljive igre znanja i prisjećanja. Urednica i voditeljica je Uršula Tolj koja će s HRT-ovim reporterima nastojati biti kamerom uživo na aktualnim glazbenim događanjima, kojih četvrtkom navečer diljem Hrvatske ne manjka. Redateljice su emisije Anamaria Corazza i Vesna Luković.

HRT1, 20.05, KVIZ, Šifra

U šezdeset minuta gledatelji će i u ovoj sezoni provjeravati svoje znanje, a pred natjecateljima je zadatak da u nekoliko faza igre uz znanje ispitaju i svoju sigurnost u to je li upravo odabrani odgovor točan.

Ovaj zabavni kviz s privlačnim audiovizualnim rješenjima na savršen način spaja strategiju i rizik.

Podsjetimo, Šifra je kviz znanja u kojemu natjecatelj odgovara na pitanja općega znanja u tri kruga natjecanja kako bi došao do završne igre. U svakome krugu natjecatelj dobiva po pet pitanja. Svako pitanje ima četiri ponuđena odgovora označena brojkama od jedan do četiri, od kojih je samo jedan točan. Redni brojevi odgovaraju svakomu od pet pitanja te u krugu čine peteroznamenkastu šifru. Samo u slučaju točnih odgovora na svih pet postavljenih pitanja u krugu, natjecatelju se otvara sljedeći krug igre. Ako uspješno prođe sva tri kruga natjecanja, natjecatelj dolazi do završne igre u kojoj ga čeka samo jedan zadatak – poredati četiri pojma prema zadanome kriteriju. Riješi li i taj zadatak točno, odlazi kući s najvećom nagradom – pola milijuna kuna. Do sada su u emisiji samo dva natjecatelja otvorila zadatak za 500.000 kuna, ali obojica su mudro odustali te je svaki kući odnio 125.000 kuna.

Budući da igra ima tri kruga, natjecatelji su zatvoreni u tri prstena. Prstenje simbolizira zatvorene krugove koje natjecatelji otvaraju svojim znanjem. Pronalaženjem točne šifre pojedinoga kruga prsten po prsten nestaje. Na taj je način osmišljen središnji element scenografije unutar kojega se i odvija najveći dio igre.

HRT1, 21.00, KRIMI SERIJA, Noćni upravitelj

U Kairu na vrhuncu Arapskoga proljeća noćnog upravitelja hotela Jonathana Pinea za pomoć zamoli prelijepa Sophie Alekan. Kao ljubavnica moćna, ali opasna vlasnika hotela, Sophie ima dokaze o prodaji oružja koja bi mogla skršiti ustanak naroda. Misleći da mora postupiti ispravno, Pine se javlja prijatelju u britanskom veleposlanstvu. Ali njegovi ga postupci slučajno uvuku u zastrašujući svijet okrutna krijumčara oružja Richarda Ropera. Kada Sophiene informacije dođu do Angele Burr, vladine antikorupcijske agentice koja želi uništiti Roperovo carstvo, krtica iz njezine mreže pokrene niz događaja koji završe tragično.

Tri godine poslije, kad se opet sretnu u Švicarskoj, Pine vidi priliku da se osveti. Javi se Angeli Burr i zajedno smišljaju plan da Roperovu organizaciju sruše iznutra. Pine zasluži Roperovu zahvalnost kada mu spasi sina od pomno koreografirane “otmice” gdje umalo da ne izgubi život. Pine stječe povjerenje Roperova najužeg kruga i zamjenjuje njegova savjetnika Corkorana postavši Roperov vjerni pomoćnik.

Kada Pine dozna za veliku prodaju oružja, vrijeme je da britanska obavještajna službe djeluje. Ali tako se pokazuje Ahilova peta cijele operacije. Roperovi pipci sežu duboko u tajnu službu i Pineov je identitet ugrožen. Kad izgubi vezu sa svojim saveznicima, Pine mora vlastitom snalažljivošću preživjeti borbu sa svojim zakletim neprijateljem, a njegova voditeljica Burr mora odvagnuti vrijednost jednoga života u usporedbi s rušenjem zločinca čije su ruke jako krvave.

HRT2, 21.00, PUSTOLOVNI BIOGRAFSKI FILM, Šetnja po šumi

Bill Bryson (R. Redford) živio je u Velikoj Britaniji i u svojim šezdesetim godinama vratio se u Sjedinjene Države. Mirno živi sa svojom ženom Catherinom (E. Thompson), ali nakon jednog sprovoda odluči krenuti na planinarenje u gorje Appalachi. Postoji staza koja se proteže 3.500 km kroz netaknutu prirodu i on je želi prehodati. Catherine se u početku protivi toj ideji zbog opasnosti na putu, ali na kraju popusti pod uvjetom da nađe partnera. Koga god je pitao da mu se pridruži, redom su ga odbijali i govorili mu da nije normalan. Napokon se pojavio njegov stari prijatelj Stephen Katz (N. Nolte) željan pustolovine, spreman pridružiti se. Stavili su ruksake na leđa i krenuli svojim tempom. Iz dana u dan uporno su išli naprijed, vremenske prilike su se mijenjale, susretali su ljubazne i neljubazne penjače i jednoga dana došli su do kolibe gdje je bila karta puta. U tri mjeseca pješačenja prošli su manje od polovice, a ono što slijedi je “samo za iskusne penjače”..

FOX LIFE, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Južnjačko srce

Treća sezona počinje povratkom dr. Zoe Hart (Rachel Bilson) u gradić Bluebell. Zoe stiže sa svojim novim dečkom Joelom (Josh Cooke) što će izazvati nove peripetije i događaje jer i Joel je čovjek iz velikog grada koji se, zbog ljubavi, odlučio preseliti u provinciju.

George se bori da ponovo izgradi život nakon raspada veze s Tansy, a ljubav pronalazi u Levonovoj mladoj rođakinji. Lemon,pak, zapne u skandaloznom odnosu, dok se Annnabeth nada da će njezin odnos s Levonom postati više od prijateljstva. Lemonin otac i Zoein suradnik, dr. Brick Breeland pronalazi novu ljubav, ali njegove kćeri ne žele prihvatiti njegovu novu zaručnicu.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Kada Amy zamoli Sheldona da upozna njezinu majku, on zaključi da ona želi postati njegova djevojka, pa je pokuašava izbjeći na sve moguće načine. Ona mu prizna da želi udovoljiti majci koja žarko želi vidjeti da Amy ima prijatelja i da je ‘normalna’ osoba. Sheldon odahne i dogovori se da će razgovarati s Amynom majkom preko chata. No na chatu Amy ispriča majci i neke nezgodne pojedinosti o nefunkcionalnoj vezi između nje i Sheldona, što njenu majku dodatno iznervira i zabrine. U međuvremenu, frustriran činjenicom da je jedini bez djevojke, Leonard odluči tu činjenicu promijeniti pod svaku cijenu.

HRT3, 22.45, DRAMA, Ragtime

New York, početkom 20. stoljeća. Američko društvo mijenja se iz dana u dan, u ekonomskom, socijalnom i svakom drugom pogledu. Jednoga dana sluškinja jedne tipične bjelačke obitelji iz srednje klase, kojom dominira majka (M. Steenburgen), na kućnom pragu pronađe ostavljenu bebu tamne puti. Nedaleko od djeteta skriva se i njegova majka Sarah (D. Allen), koju će gazdarica iz sažaljenja zaposliti u svojoj kući. Među ostalim likovima koje film prati jest i djetetov otac Coalhouse Walker Jr. (H. E. Rollins Jr.), izuzetni pijanist koji izvrsno zarađuje, no nailazi na probleme zbog svoje boje kože.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Trebamo li se bojati terorističke prijetnje iz susjedstva? Reporter ‘Provjerenog’ odlazi u sela koja nazivaju leglom vehabija!

Ekipa ‘Provjerenog’ istražuje tko štiti obitelj koja je napala ekipu emisije!

Otkazuju im kočnice, zapaljuju se, otvaraju vrata u vožnji – gradski autobusi su tempirane bombe! Gledatelji imaju priliku doznati više u ovotjednom izdanju ‘Provjerenog’.

Koliko život može biti okrutan? ‘Provjereno’ donosi emotivnu ispovijest obitelji koja se bori za lijek za svoju curicu.

RTL TV, 22.50, AKCIJSKI TRILER, Šakal

Nakon što zamjenik ravnatelja FBI-a Carter Preston (Sidney Poitier) i ruska operativka Valentina Koslova (Diane Venora) uspiju likvidirati glavnu figuru ruske mafije, brat mafijaškog bossa se zaklinje na osvetu i upošljava profesionalnog ubojicu, Šakala (Bruce Willis) da smakne vodećeg američkog političara. Majstor prerušavanja, Šakal je perfekcionist koji nikada nije pogriješio u svom poslu. FBI pretpostavlja da je Šakalova meta ravnatelj FBI-a te se konzultira s bivšom baskijskom teroristkinjom Isabelleom i njenim bivšim ljubavnikom, IRA-inim operativcem Declanom Mulqueenom (Richard Gere), koji služi doživotnu kaznu.

DOMA TV, 23.00, KRIMI SERIJA, Agent X

Terorist ucjenjuje Johna da ode na samoubilački zadatak i upotrijebi oružje Geryon kako bi ispunio strašni zadatak.

HRT1, 23.20, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon su što američki borci za zaštitu okoliša uhićeni za vrijeme prosvjeda protiv kineskog uništavanja grebena Južnog kineskog mora pod optužbom da su špijuni, Elizabeth se našla u pat poziciji jer s kineskim ministrom vanjskih poslova mora pregovarati o njihovu oslobađanju. Henry nagovara FBI da istraže Elizabethina bivšeg studenta jer sumnja na to da on uhodi njegovu obitelj. Predsjednik Dalton odlazi u trgovinski posjet Vijetnamu. Za vrijeme posjeta vraćaju se ratne uspomene.

NOVA TV, 23.55, DRAMA, Očevi i kćeri

Jake Davis (Russell Crowe) je poznati pisac koji je u teškoj prometnoj nesreći izgubio svoju ženu i sada se snalazi u ulozi udovca i oca petogodišnje kćeri. Dok pokušava napisati knjigu koja će kasnije postati bestseller istovremeno vodi sudsku bitku sa ženinom sestrom kako bi zadržao skrbništvo nad kćeri. Radnja prikazuje i život odrasle Katie (Amanda Seyfried) 27 godina kasnije koja se zbog teškog djetinjstva bori s održavanjem normalne veze.