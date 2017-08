TV PREPORUKA DANA: Nogometaši Rijeke stigli su do posljednje prepreke koja ih dijeli do grupne faze Lige prvaka, Olympiakosa

HRT1, 14.10, DOKUMENTARNA SERIJA, Skitancije

Mladi biolog Goran Šafarek putuje glasovitim baranjskim trokutom Kopački rit – Dunav – Drava u potrazi za rikom jelena. U ovom području našao se za vrijeme velike suše što njegovo putovanje čini još uzbudljivijim; tamo gdje sada hoda do nedavno je bila visoka voda, pa prolazi između rasutih školjki. Putem susreće zanimljive ljude, čuvare prirode i čuvare rijeka, rijetke stanovnike etnosela koja su prelijepa i sablasno prazna, zanesenog keramičara koji izrađuje nakit iz dravskog kamena koji naziva dragi kamen zbog njegove vrijednosti za ekosustav. S grupom mladih ekologa Dunavom plovi do bijelog pješčanog spruda koji čas nestaje, čas se pojavljuje u nekom uvijek novom divnom obliku. Njegova je misija pomoći očuvanju rijeka, bez nepotrebnog upletanja u njihov tok i život oko njih, kako on to voli reći: “Pustite rijeke da dišu”.





HRT2, 14.25, TRILER, Izdana žena

Gwen Griffith (S. Lancaster) samohrana je majka, ima šestogodišnjeg sina Aleca, loše plaćen posao i gomilu neplaćenih računa. Prijeti joj ovrha i gubitak kuće. Uza sve, čini se da ima dar za loše ljubavne veze, zbog čega joj je majka neprekidno za vratom, i to s razlogom, misli ona, jer je Gwen jednom čak i završila u zatvoru pod lažnom optužbom da je u svađi fizički napala svog tadašnjeg dečka i oca svojega djeteta, kad je otkrila da je oženjen. Stvar je završila tragično, poslije svađe, Jake je sjeo za volan, doživio nesreću i poginuo.

Kad nakon jedne ture trčanja sa svojom najboljom prijateljicom Sidney (N. Cigliuti) upozna šarmantnog Eda Bakera (D. Waters), gotovo od prvoga trenutka osjeća da je on onaj pravi, iako je njezina majka vrlo skeptična. A i mi počinjemo sumnjati jer vidimo ono što Gwen ne vidi: Ed je oženjen, a najbolja prijateljica Sidney radi neke neobične stvari. Istodobno, Edova žena Kelly posumnja da je muž vara i angažira privatnog detektiva Davida (B. Mitchell).

HRT3, 20.00, KRIMI KOMEDIJA, Drž’te lopova

Amerikanac John Robie (C. Grant) zvani Mačak ne bavi se više svojim poslom nego mirno i bogato živi na Francuskoj rivijeri. Kad se u luksuznom hotelu počnu događati krađe na isti način na koji je on nekad radio, Robie mora pronaći pravog krivca kako bi dokazao da je nevin. Pri tom se na njegovom putu nalaze žene koje mu, svaka na svoj način, pomažu: bogata Jessie Stevens (J. Royce Landis) vjeruje u njegovu nevinost; njezina prelijepa, razmažena kći Frances (G. Kelly) ne vjeruje mu ništa, ali se bezglavo zaljubi, a dražesna Francuskinja Danielle (B. Auber) neprekidno mu je za petama…

Film je osvojio Oscara za kameru (Robert Burks). Ne treba posebno isticati rijetko nadmašeni glumački šarm Caryja Granta ni ljepotu Grace Kelly, ali se kao zanimljivost može spomenuti da se u filmu Hitchcock pojavljuje u neuobičajenom vitkom izdanju. Alfreda Hitchcocka (1899.-1980.) svjetski su filmski kritičari 1995. proglasili najboljim redateljem 20. stoljeća, a deset godina kasnije, 2005., proglašen je najboljim filmskim redateljem svih vremena.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LP – 4. PRETKOLO: Olympiakos – Rijeka

Suparnik u play-offu im je grčki velikan Olympiakos, a prva je utakmica na rasporedu večeras od 20.45 u Pireju. Riječani su u Grčku otputovali uzdrmani dvama porazima u domaćem prvenstvu, najprije od Osijeka, a potom i od Dinama. Trener Matjaž Kek je unatoč tome optimističan i vjeruje da njegova momčad može doći do pozitivnog rezultata uoči uzvrata koji se igra idući tjedan.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Zapisano u kostima

Ako je išta konstanta u ljudskoj povijesti, to je želja svakog od nas da bude zapamćen. Keopsova piramida, Partenon ili Taj Mahal monumentalni su izrazi te želje. No što je s onom vojskom bezimenih, čiji su životi također pisali povijest, ali si nisu mogli podizati spomenike?”. Riječi su to dr. Marija Šlausa, vjerojatno najpoznatijeg hrvatskog forenzičnog antropologa i bioarheologa, ujedno i koautora serije ‘Zapisano u kostima’.

Upravo iz želje da se poznata povijest ispriča s gledišta nepoznatih ljudi nastala je znanstveno-dokumentarna serija u čijem je fokusu kostur neke od osoba koja je živjela na području današnje Hrvatske, od prapovijesti do danas.

Središnje mjesto svake epizode laboratorij je Antropološkog centra HAZU u kojem djeluju dr. Šlaus i njegov tim. Osim njih, na rasvjetljavanju slučajeva pomažu im i najistaknutiji hrvatskih znanstvenici i stručnjaci različitih struka (arheolozi, povjesničari, etnolozi, povjesničari umjetnosti, liječnici, muzealci…).

DOMA TV, 21.30, KRIMI SERIJA, Laurine tajne

Nakon smrti imitatorice Laura i ekipa uranjaju u glasan svijet njujorškog draga. No očekivanja se izjalove kad otkriju da je žrtva pripadala tajnom borilačkom klubu. U međuvremenu Laura se zbliži sa starom prijateljicom. Slijedi divlja noć u gradu i neočekivani susret s Tonyjem. Istraga smrti lijepe au pair djevojke vodi Lauru i ekipu u krug eskort dama. U međuvremenu sve u postaji hvata panika kad nova detektivka Frankie Pulaski dolazi istražiti navodne nedoličnosti između Jakea i Laure.

HRT1, 21.40, DRAMSKA SERIJA, Novine

Novi vlasnik “Novina” Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković) inzistira na otkazu mladoj novinarki Teni Latinović (Tihana Lazović). Nova glavna urednica Alenka Jović Marinković (Olga Pakalović) nije se u stanju oduprijeti Kardumu pa traži i od Teninog neposrednog pretpostavljenog Nikole Martića (Trpimir Jurkić) da podrži njezinu odluku o otkazu, ali Martić ne želi imati veze s tim. I Dijana Mitrović se ne slaže s politikom nove šefice pa moli kolegicu novinarku Renatu Savić (Anja Matković) da joj pomogne pronaći mjesto u redakciji konkurentskih novina “Dnevnik”. Kako bi izbjegao moguće posljedice afere s tvrtkom “Tetra usluge”, gradonačelnik Ludvig Tomašević (Dragan Despot) zahtijeva od svog šefa kabineta Marka Mladenovića (Mijo Jurišić) da se sam prijavi USKOK-u i preuzme cjelokupnu krivnju za financijske malverzacije firme. U strahu da bi se Tomašević i njega mogao odreći, Kardum traži od Alenke da pripremi napad na gradonačelnika u njihovim novinama

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Dva i pol muškarca

Charlie pokušava dobiti Jakeovo odobravanje za pjesmu koju piše za televizijski show koji se temelji na Jakeovom omiljenom stripu. Ali Jakeu se ne sviđa njegova ideja, te na kraju njih dvojica napišu pjesmu zajedno. U međuvremenu, Alan i Rose su počeli provoditi sve više vremena zajedno i na kraju se i poljube, ali kasnije odluče ostati samo prijatelji.

SPORT KLUB1, 23.00, ŠPANJOLSKI SUPERKUP: Real Madrid – Barcelona

Prvi trofej u novoj nogometnoj sezoni u Španjolskoj bit će dodijeljen večeras kada je na rasporedu uzvratna utakmica Superkupa. U nedjelju je Real Madrid slavio na gostovanju kod Barcelone s 3-1 i napravio ogroman korak prema naslovu koji sada mora potvrditi pred svojim navijačima. Za Realova trenera Zinedinea Zidanea dobra je vijest da se vraća Luka Modrić koji je odradio suspenziju, ali je loša da je crveni karton u nedjelju dobio Cristiano Ronaldo koji tako neće moći zaigrati u uzvratu. U Barceloninom sastavu očekujemo Ivana Rakitića, a dvoboj će propustiti ozlijeđeni Andres Iniesta.

NOVA TV, 23.00, KOMEDIJA, Što je novo s Morganovima?

Imućni par s Manhattana, Paul i Meryl Morgan (Hugh Grant i Sarah Jessica Parker), na rubu je razvoda kad postanu svjedocima ubojstva i samim time metom plaćenog ubojice. U pokušaju da zaštiti svoje svjedoke, FBI preseli Morganove iz njihova voljenog grada u zabačeni gradić u Wyomingu, čime bi njihova veza, koja je ionako na klimavim nogama, mogla potpuno puknuti.

HRT1, 23.10, KOMEDIJA, Naš brat idiot

Ned (P. Rudd) sretno živi s djevojkom Janet (K. Hahn) i psom na imanju gdje uzgajaju organsko povrće. Ali jednoga dana dobrodušni Ned na tržnici proda čovjeku marihuanu. Ispostavi se da je to policajac, pa je Ned uhićen i optužen za prodaju droge. Kad izađe iz zatvora, budući da ga Janet više ne želi na imanju, završi kod svoje tri sestre. I tako je Ned jednoj uspio upropastiti brak, drugoj jedinu priliku za posao, a trećoj potencijalnu vezu.