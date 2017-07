TV PREPORUKA DANA: Nogometaši Hajduka večeras protiv Levskog igraju prvi dvoboj drugog pretkola Europske lige

HRT2, 14.20, KRIMI FILM, Jane Doe: Okom promatrača

Cathy Davis (L. Thompson) željela je samo vidjeti izložbu Izgubljeni Vermeer, kad ju je njezin kolega i prijatelj detektiv Darnell (J. Penny) nagnao da ponovno postane Jane Doe i istraži nestanak slike iz muzeja. Priča je počela šezdeset i sedam godina ranije kad su nacisti upali u stan obitelji Bloome ne samo zato što su bili Židovi nego i zato što su znali da posjeduju Vermeerov pejzaž, sliku koju je g. Bloome prepoznao na nekom sajmištu među gomilom bezvrijednih slika i kupio vrlo jeftino, a sada vrijedi milijune. Nakon rata slika je vraćena pravoj vlasnici, jedinoj preživjeloj iz obitelji Bloome, Hildy, koja je u ono vrijeme imala samo šest godina. Hildy (J. McCarthy) je odlučila sliku darovati Nizozemskoj, no prije toga organizirana je izložba, kako bi je što više ljudi vidjelo.





HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Golo tijelo Lillian Dunn pronađeno je u odvodnom kanalu. Otkrije se da je bila trudna i iskrvarila je nakon pobačaja. Ali u viktorijanskom Torontu postavlja se pitanje je li pobačaj bio spontan ili namjeran. Nije poznato tko su bili Lillianini udvarači, ali u premetačini njezine sobe policija je našla tablete grofice Fauste koje navodno izazivaju pobačaj. Možda tablete nisu djelovale; Lillian je potražila pomoć liječnika kojeg joj je, uz proviziju, našla grofica Fausta – zapravo Sally Smoot. Sally priznaje da je Lillian uputila Ralphu Fitchu, liječniku koji radeći pobačaje želi otplatiti kockarske dugove. Fitch to poriče, ali tvrdi da je čuo glasine o dr. Tashu, Lillianinom liječniku i starom prijatelju dr. Ogdenu. Kako optužbe padaju, Murdoch napokon riješi kompliciran i osjetljiv slučaj.

HRT3, 20.00,DRAMA, Uzrujanost

Priča o petnaestogodišnjaku kojeg neodoljivo privlači mlada kolegica s kojom radi u javnom kupalištu. Susan (J. Asher) se voli igrati s muškim rodom toplo-hladno, ali u svom životu želi muškarce, ne i dječake kao što je Mike (J. Moulder-Brown) koji je njome zaluđen. Kad Mike otkrije da Susan ima vezu s oženjenim čovjekom, a ima zaručnika, počinje je uhoditi i opsesivno joj potkapati obje veze.

RTL TV, 20.20, ANIMIRANI FILM, Robi: Uzbuna na Orlovu vrhu

Policijski auto Robi čuva najvrjedniju atrakciju nacionalnog parka – zaštićene orlove, majke i njihova jaja. Sve više rijetkih životinja nestaje iz parka, a jednog dana lopovi uzmu i zaštićenu ženku orla, a mali se orlić izlegne pod Robijevom haubom. Sada Robi ima pune ruke posla jer ne samo da se mora brinuti o malom orliću, već se i policajac Šime zaljubio u jednu kradljivicu!..

Prema animiranom liku Robiju, policijskom autu, koji je stvorio norveški pisac i glumac Åge Magnussen, snimljenja je animirana serija u 90-ima, a ovaj simpatični i dragi policijski auto dobio je i dva filmska pojavljivanja, od kojih je “Robi – uzbuna na Orlovom vrhu” drugi u nizu. Robi je smion, srčan i impulzivan, ali i vrlo savjestan, pokušavajući svoj posao uvijek obaviti najbolje što može. Osim Robija, tu je i niz drugih zabavnih likova, poput barbe Šime, šefa Pandurića, malog ptića Kuštra, vidri Ota i Doti i drugih. Sinikronizirana na hrvatski, ova dražesna obiteljska animacija nasmijat će vas, zabaviti te istovremeno i dirnuti!

HRT2, 20.30, NOGOMET, KVALIFIKACIJE EL: Hajduk – Levski

Utakmica se zbog festivala Ultra ne može igrati na Poljudu tako da će hajdukovce ugostiti Dugopolje.Tribine stadiona Hrvatski vitezovi su odavno rasprodane tako da Bugare očekuje paklena atmosfera. U Hajduku ne bježe od uloge favorita, a trener Joan Carrillo neće moći računati tek na lakše ozlijeđene Tomu Bašića i Ivu Grbića.”Analizirali smo suparnika, očekujemo jak klub s poviješću, pratili smo njegove utakmice prvog pretkola protiv Sutjeske. Jako cijenimo Bugare, ali ćemo ih pobijediti. U Dugopolju igramo utakmicu ne od 90, nego od 180 minuta, dakle očekujem da budemo bolji ukupno u dvije utakmice. Želimo proći, to bi za mene bila pobjeda”, poručio je Carrillo dan uoči utakmice.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Ribar ribi grize rep

“Četvrtog dana” vidjet ćete kako Zagrepčanin i Slavonac vade palamide od 5 kila usred malološinjskog zaljeva, a oni će vam otkriti i zašto se za uspješan palamidolov moraju koristiti fluorokarbonski predvezi. Vidjet ćemo Šimunoviće iz Dubrovnika koji bacaju svoje mreže takoreći ispod zidina, a poseban specijalitet epizode je susret s najnagrađivanijim hrvatskim sportskim ribolovcem svih vremena, Joškom Radmanom iz šoltanske Maslinice. Pogledate li zadnji dio serijala, susrest ćete se s “višom matematikom ribolova”, i saznati kakve trebaju biti temperatura mora, vrijeme i Mjesečeva mijena, da bi se kući vratili s velikom ribom. Na kraju ćemo pripremiti netom ulovljenu palamidu prema rijetkom receptu poznatog lošinjskog restorana.

RTL2, 22.00, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Penny prizna Bernadette i Amy da bi opet htjela prekinuti s Leonardom. Iako je to trebala biti njihova tajna, Amy je slučajno ispriča Sheldonu koji će usred noći pokušati spriječiti Penny u svom naumu. S obzirom da se Howard još uvijek nije vratio iz svemira, Sheldom pozove Stuarta da se pridruži ekipi i zbliži s usamljenom Rajem.

HRT2, 22.25, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Policija i FBI zasebno istražuju ubojstvo dvaju bolničara, a slučaj bi mogao biti najava velikoga terorističkog napada. Brenda se silno trudi ostati korak ispred FBI-a, ali mora surađivati sa šefom protuterorističke jedinice Tommyjem Delkom (Courtney B. Vance), jednim od protukandidata za mjesto načelnika policije.

HRT1, 22.55, KRIMI FILM, U električnoj izmaglici

Detektiv Dave Robicheaux (T. Lee Jones) pokušava dovesti u vezu smrt lokalne prostitutke s mafijašom iz New Orleansa Balbonijem (J. Goodman). On je koproducent filma o građanskom ratu koji se upravo snima. Istodobno zvijezda filma Elrod Sykes (P. Sarsgaard) prijavi da je otkrio leš u blizini filmskog seta. Robicheaux se prihvati novog slučaja jer se čini da su u pitanju serijska ubojstva mladih prostitutki…

Snimljeno prema romanu “In the Electric Mist with Confederate Dead” Jamesa Leeja Burkea.

NOVA TV, 00.10, OBITELJSKI FILM, Tvoji, moji i naši

Udovac i otac osmero djece Frank Beardsley (Dennis Quaid) vraća se u rodni grad, gdje susreće svoju prvu ljubav, Helen North (Rene Russo). Helen je također udovica i majka je desetero djece. Njih dvoje odmah osjete staru privlačnost i bez previše razmišljanja odluče se vjenčati. Međutim, njihova djeca potpune su suprotnosti pa nastaje pravi kaos kad se ove dvije obitelji spoje u jednu.