TV PREPORUKA DANA: Nogometaši Dinama i Splita odigrat će na maksimirskom stadionu prvu utakmicu polufinala Hrvatskog kupa

HRT2, 13.30, POLITIČKI TRILER, Hrana koja ne hrani

Sophie (Z.-L. Jones) je samohrana majka, živi sa sinom i svojom mamom. Kad dijete počne pobolijevati, Sophie zabrinuto obilazi liječnike, no kako uzrok nije otkriven, jedini odgovor koji dobije jest da je riječ o psihičkoj reakciji na stresne situacije. Sophie je svjesna da to nema veze s istinom, no nemoćna je, tim više što u njezinoj obiteljskoj anamnezi postoji slučaj psihičke neuravnoteženosti, a ona sama ima iza sebe epizode psihičke labilnosti i razdoblje alkoholizma. Dodatni je problem što jedva ima novca da plati najnužnije liječničke intervencije.

Pukim slučajem doznaje kako genetski modificirana hrana može izazvati simptome slične onima kakve ima njezin sin, te na svoju ruku počinje istraživati. istraga je vodi do tvrtke Clonestra i vodećeg znanstvenika na području genetskog modificiranja hrane, dr. Dana Conwayja (V. Garber). Sophie i ne sluti s kakvim se moćnim i opasnim divom upustila u borbu.



HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj moje srce

Hanna doznaje da je Ribarska koliba u velikim dugovima i nađe se u dilemi bi li pokušala pod svaku cijenu spasiti gostionicu. No najprije mora pokopati oca. Potresnim pogrebnim govorom dirne i Maximiliana. Oskar je smislio kako ga Edith ipak još može izvući iz zatvora, na ilegalan način. Edith se ne može odlučiti bi li pomogla Oskaru. Betty misli da je Robert zaljubljen u nju pa da je zato ne želi pustiti da ode. Ne sluti pravi razlog Robertova ponašanja. Robert je pripremio dirljiv oproštaj od Betty. S velikom sjetom Betty napušta Schönrodu i svog najboljeg prijatelja.

HRT2, 16.40, HRVATSKI NOGOMETNI KUP: Dinamo – Split

Dinamo u ovaj ogled ulazi kao favorit, ali ne treba smetnuti s uma da je Split u četvrtfinalu senzacionalno izbacio svoga daleko slavnijeg gradskog rivala Hajduk. Osim toga, Split je nakon očajnog prvog dijela sezone u proljetni dio prvenstva zakoračio na sjajan način: domaćim remijem protiv Hajduka (1-1) i pobjedom na gostovanju kod Slaven Belupa (2-1). Dinamo je, s druge strane, uz velike muke i ponešto sudačke pomoći pobijedio Slaven Belupo (1-0) i Cibaliju (2-1). Splićanima će u današnjem dvoboju cilj biti izvući što povoljniji rezultat kako bi za dva tjedna na svome Parku mladeži pokušali kreirati još jednu senzaciju.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Apokalipsa: prvi svjetski rat – Strah

27. kolovoza 1933. U istočnoj Pruskoj veterani Prvoga svjetskoga rata Adolf Hitler i Hermann Göring odaju počast feldmaršalu von Hindenburgu kod golemog i raskošnog spomenika bitki kod Tannenberga. Hitler govori: “Tannenberg je simbol. Upravo je ovdje 1914. određena sudbina Njemačke.”

Za Hindenburga je bitka kod Tannenberga najvažniji trenutak života, baš kao i Prvoga svjetskoga rata. Rusi napreduju pruskim teritorijem, što dovodi do masovnog egzodusa njemačkoga stanovništva. Hindenburg ih je zaustavio kod Tannenberga.

Na zapadu su Francuzi u bitki kod rijeke Marne zaustavili prodor Nijemaca. Nakon neuspjelih pokušaja da se domognu pobjede, dvije su se vojske ukopale na Zapadnom bojištu, a linije rovova protezale su se od Švicarske do Sjevernog mora. Na jugu su Talijani, Otomansko Carstvo i Bugari također ušli u rat.

Francuzi i Britanci pozivaju upomoć svoje saveznike: Kanađane, Australce, Novozelanđane, Senegalce, Marokance, Alžirce i Anamite. I oni ulaze u sukob. Rat se sada proširio globalno te se čini da je krvoproliće golemih razmjera neizbježno. Bojišta postaju pakao za Zemlji.

RTL2, 20.25, DRAMSKA SERIJA, Chicago u plamenu

Sukob između šefa Bodena i Bennieja Severidea još se nije stišao, a Mills se već sukobi s Benniejem oko vatre u kojoj je stradao njegov otac. U međuvremenu, Severide, Casey i Bennie otkriju istinu vezanu za dva požara koja su tajanstveno buknula u restoranu u vrijeme večere. Shay poduzima nove korake kako bi postala majka.

HRT2, 21.00, TRILER, Smrtonosni hitac

Okorjeli plaćeni ubojica Blackbird (M. Rourke) rado bi se povukao iz posla i smirio, no okolnosti mu to ne dopuštaju. Upozna mladog pokvarenjaka Richieja Nixa (J. Gordon-Lewitt) i s njim planira ucjenu. Spletom okolnosti njihov se put ukrsti s putem bračnoga para pred razvodom – Waynea (T. Jane) i Carmen (D. Lane) Colson. Colsonovi prežive susret s Nixom i Blackbirdom no postaju očevici njihova zločina i stoga su uključeni u program zaštite svjedoka. No nema te zaštite koja ih može sakriti od Blackbirda.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Što odgovara svojim kritičarima glede filma o Jasenovcu, kako tumači činjenicu da osim njega niti jednog hrvatskog redatelja biblijska drama na Bleiburgu ne zanima, što misli o HAVC-u, kakva je praksa u drugim državama za financiranje filmske industrije, osobito u srednjoj Europi, kako on doživljava Hasanbegovićevu ideju o dekonstrukciji HAVC-a, kako ocjenjuje Hribarov rad, kako pak držanje ministrice Obuljen o ovoj temi, slaže li se s tezom da klijentelizam u Hrvata prevladava u svim granama umjetnosti, kako tumači činjenicu da se čak ni njegovi nagrađeni filmovi petnaest godina nisu prikazivali na HTV-u, što trenutno snima i ima li ambicija za neku poziciju u hrvatskoj kulturi? Ovo su neka od pitanja na koja u emisiji odgovara poznati hrvatski redatelj Jakov Sedlar Tihomiru Dujmoviću.

DOMA TV, 21.35, KRIMI SERIJA, Mentalist

Jane i CBI pozvani su kada zvijezda i umirovljeni vođa navale (Craig Bierko u gostujućoj ulozi) bude proglašen mrtvim nakon eksplozije njegova auta.

HRT2, 22.35, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Biste li kupili rabljeni automobil od nekog od Sir Alanovih mladih perspektivnih pripravnika? Sir Alan stigao je na pola puta u potrazi za savršenim poduzetnikom. U ovoj epizodi devet kandidata, koji su prošli sito i rešeto, ali još nose glavu na ramenima, odlaze u salon rabljenih vozila. U samo deset sati trebaju prodati prave automobile pravim kupcima za pravi novac.

Neki na kupce navaljuju, a neki im bezočno lažu. Jedan kandidat mušteriji je rekao da će kupljeno vozilo moći prodati za dvije godine i zaraditi. Naravno, opasnom direktoru autosalona to se nije nimalo svidjelo.

Bez obzira na nevjerojatne komentare, pripravnici će se hrabro držati. Počinje subotnja popodnevna gužva, a oprezni kupci odriješit će kesu.

Kao i inače, na sastanku s upravom bit će podmetanja, uvreda i suza. Neki nisu bili na visini zadatka pa će jedna osoba dobiti otkaz.

HRT3, 22.50, TRILER DRAMA, Bez povratka

Automobil je udario mladića, a vozač je pobjegao. Na mjestu nesreće nema nikakvih tragova, ali otac poginulog ne odustaje od potrage u čemu mu pomažu mediji. Spletom nesretnih okolnosti i pritiskom javnosti policija je privela i optužila nevinog čovjeka…

Film je u Argentini i na međunarodnim filmskim festivalima osvojio desetak nagrada i nominacija.

NOVA TV, 23.55, KRIMI FILM, Zatvoreni krug

Važni teroristički slučaj ujedinit će dvoje bivših ljubavnika koji sudjeluju u obrani optuženih, testirajući tako svoju lojalnost te stavljajući svoje živote na kocku.