TV PREPORUKA DANA: Napeti akciijski film u kojem agent FBI-ja kreće u potragu za ubojicom svog partnera (Gad)

HRT2, 13.45, KRIMI DRAMA, Gracein grijeh

Na groblju uz jedan grob stoji mlada djevojka Grace (K. Stranahan). Ime na nadgrobnoj ploči je Jennifer. Na grobu se pojavljuje i druga djevojka, koja više nije živa, Jennifer (M. Walsh). Iz njihovog razgovora doznajemo da Grace treba odgovarati zbog nesreće koju je skrivila i u kojoj je poginula njezina najbolja prijateljica. Jennifer svojim moćima vraća Grace na večer kad se nesreća dogodila i sve što joj je prethodilo, jer se Grace ničega ne sjeća. Malo-pomalo, obrisi istine počinju se pojavljivati u Graceinom maglovitom sjećanju razbijenome na nepovezane slike. Te večeri bile su na tulumu, na koji su otišle s dvojicom prijatelja i na kojemu se puno pilo.





HRT1, 14.00, TALK SHOW, Kod doktora

Jedan od voditelja otkriva tajnu koja mu mjenja život, što nitko od ostalih nije očekivao. Zatim, šokantan način na koji je jedna žena ostala bez vida. Je li za to kriv događaj na otvorenome kojemu je prisustvovala? Jedna žena upućuje uznemirujući poziv Hitnoj službi i tvrdi da je jedan od najpopularnijih likova na televiziji! A jedna majka tjelovježbu podiže na sasvim novu seksi razinu. Trudnica koja pleše oko štange!

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Operacija Luna – skrivena podrtina Kralja Sunca

Brod Luja XIV. Luna doživio je havariju ispred Toulona u studenome 1664. Vraćao se s ekspedicije na sjevernoafričkoj obali s gotovo tisuću ljudi, običnih mornara i plemića najvišeg ranga. U jednom trenutku sve je bilo izgubljeno, i ljudi i njihova imovina, ukrcani teret i sam brod. Pod pritiskom Kralja Sunca i njegove svite, koji su odlučili zataškati tu katastrofu, Luna je ubrzo zabravljena.

Godine 1993. otkrila ju je podmornica Ifremer. Olupina leži 90 metara pod morem. Iznimno dobro je očuvana, poput podvodnih Pompeja, te je 2012. postala predmet iznimnog arheološkog istraživanja koje je ujedinilo povijest i robotiku, arheološku stručnost i strast za dubinama. Michel L’Hour, čiji je ugled u području podmorske arheologije dobro poznat, poziva nas na nesvakidašnju istragu. U “stvarnom formatu” od 90 minuta, on se spušta, kao da je u prijenosu uživo, do olupine Lune, glavnoga broda Luja XIV. Tu olupinu on smatra jedinstvenom na svijetu.

RTL TV, 20.30, PUSTOLOVNI SF FILM, Jurski park 3

Debakl koji se zbio u Jurskom parku dr. Alan Grant (Sam Neill) ostavio je iza sebe te je danas bezbrižan čovjek, koji uvjerava javnost da ga ništa više ne može vratiti na otok. No imućni par, Kirby (William H. Macy) i njegova supruga Amanda (Téa Leoni) žele otići na otok Sornu i povesti Granta kao vodiča te mu nude novac za istraživanje ako im pruži stručno vodstvo. Isprva je razgledavanje trebalo biti samo iz zrakoplova, no Grant popusti paru, očajan da dobije potrebna sredstva, te ipak svi kreću prema otoku. Zajedno s plaćenicima koji čuvaju Kirbyja i Amandu, Grant se nađe na otoku i shvati da je plan oduvijek bio da se sleti na tlo. Kada se usprotivi, jedan od plaćenika ga udari i ovaj izgubi svijest.

HRT2, 21.00, AKCIJSKI KRIMI FILM, Gad

FBI-ev agent Jack Crawford (J. Statham) pod svaku cijenu želi se osvetiti zloglasnom plaćeniku Rogueu (J. Li) koji mu je ubio partnera. Prošle su tri godine i Crawford nije ništa bliže Rogueu, ali izgleda da mu sreća napokon osmjehnula. Otkrije da Rogue pokušava izazvati rat između vođe kineske trijade i šefa yakuza. Crawford će iskoristiti nastalu zbrku ne bi li napokon došao do Roguea.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Što za Hrvatsku znači ISIL-ova najava terorističkih akcija na zapadnom Balkanu, treba li ozbiljno shvatiti pojavu ISIL-ove zastave kod Tuzle, kako to da obavještajna zajednica najmoćnijih svjetskih država nije u stanju prevenirati terorističke akcije, čak ni u svjetskim metropolama, kako gleda na Trumpovu i na Merkeličinu strategiju borbe protiv terorizma, zašto je Katar ovih dana prozvan kao centar podrške svjetskom terorizmu, kakva sudbina čeka Siriju, zašto Vučić najavljuje probleme nakon izbora na Kosovu, zbog čega Makedonija ipak mora promijeniti ime, što donosi ulazak Crne Gore u NATO, kako gleda na novu hrvatsku Vladu i prijepore koji ju prate, jesu li bolji novi izbori ili neprincipijelna koalicija HDZ-a i HNS-a, kako će se posložiti vlast u Zagrebu, u čemu je čarolija Milana Bandića koji već šesti put pobjeđuje u Zagrebu, što se događa s hrvatskom ljevicom, hoće li se ukinuti i treba li se ukinuti ime Trg maršala Tita, kako će se razvijati situacija u Agrokoru te ima li ta kriza vanjskopolitički kontekst?

To su pitanja na koja odgovara Pavle Kalinić, jedan od najbližih suradnika zagrebačkog gradonačelnika, vrstan poznavatelj međunarodnih sigurnosnih pitanja, čelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

DOMA TV, 21.50, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Slučaj ubojstva opet će spojiti bivšu detektivku Carrie Wells s bivšim kolegom i dečkom, te će ona morati koristiti svoju rijetku sposobnost kako bi pretražila svaki trenutak pamćenja i uhvatila ubojicu.

Kada dječak postane svjedokom ubojstva, Carrie mora zaboraviti sjećanja na sestrino ubojstvo i pomoći mu dovesti policiju do ubojice.

HRT3, 22.40, DRAMA, Inukovo putovanje

Inuk (G. Petersen) je izgubio oca pod kojim je popustio led, majka se nije mogla s tim nositi i odala se alkoholu. Na kraju je Inuk pobjegao od kuće i završio u sirotištu…

Ovaj prvi film o suvremenom grenlandskom životu zapažen je i nagrađen na međunarodnim filmskim festivalima.

HRT2, 22.50, HUMORISTIČNA SERIJA, Seks i grad

Jesmo li toliko evoluirali da smo nadrasli veze? Nakon što se udomaći u Facinu stanu, Carrie pokuša na strateškim mjestima ostaviti neke osobne stvari. U međuvremenu Charlotte počne provoditi vrijeme sa slastičarom kojem nedostaju muževne osobine, Samanthin plan da se osveti bivšem propadne, a Miranda počne razmišljati o svojoj budućnosti kad sazna da ima “lijeni” jajnik.

NOVA TV, 00.10, TRILER, Ubij za mene

Amanda (Katie Cassidy) je članica popularnog sestrinstva na kampusu jednog američkog sveučilišta. Ubrzo postane glavna osumnjičenica u slučaju nestanka njezina dečka koji ju je zlostavljao, iako ga je u stvarnosti ubila njezina nova cimerica Hayley (Tracy Spiridakos). Problem je u tome što ona sada očekuje da će joj Amanda uzvratiti uslugu i ubiti Hayleyna oca zlostavljača.