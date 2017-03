TV PREPORUKA DANA: Nakon teškog poraza Barcelona dočekuje PSG, dok Borussia Dortmund igra protiv čvrste Benfice

HRT2, 13.35, DRAMA, Primalja – između života i smrti

Rosa Koelbl (B. Hobmeier) borila se za dostojanstvo majki i preživljavanje novorođenčadi, a njezine metode sablažnjavale su njezine suvremenike, ne samo obične ljude nego i liječnike. Godina je 1813. U austrijskoj pokrajini Tirolu Katolička Crkva bdije nad ćudoređem društva. Rosa, babica koja je vrlo stručna u svom poslu, poznata po toplini i dobrom srcu prema rodiljama, također vjeruje u boga, ali u boga milosti a ne gnjeva. Dolazak mladog liječnika iz grada, dr. Gennara Kaunera (M. Maticevic) , zauvijek će promijeniti njezin život. Impresioniran njezinim znanjem i vještinom, ponudi joj mjesto u rodilištu u gradu, što ona prihvaća, zahvalna što sa sobom može povesti svoju mlađu, trudnu sestru.

ANIMAL PLANET, 19.10, DOKUMENTARNI FILM, Do kraja

Jamie Crawford putuje svijetom, na mjesta koja terenom, klimom i ostalim prirodnim uvjetima ne maze životinjske vrste – a one se ipak s uspjehom prilagođavaju i opstaju. Serija „Do kraja“ ističe fantastičnu evolucijsku prilagodbu određenih životinjskih vrsta i uspoređuje ih s ljudima, pa se Jamie tako fizički i mentalno upušta u izazove divljine kako bi pokazao za što su sve sposobne određene životinje i kako im čovjek može parirati u njihovim uvjetima.



U Hrvatskoj je Jamie prvo krenuo u potragu za medvjedima. Objašnjava posebno razvijeni mišić na medvjeđim leđima, koji zajedno s kostima formira medvjeđu grbu – zbog koje su dobri u kopanju i koja im omogućava ubrzanje u lovu na plijen. S Velebita se Jamie spušta do mora i odlazi na otok Brusnik u potrazi za crnom guštericom, našom endemskom vrstom, koja se savršeno stapa s crnim stijenama ovog vulkanskog otočića. Jamie će gledatelje Animal Planeta upoznati i s bjeloglavim supovima koji se mogu vinuti do visina od čak 11.000 metara. Da bi pokazao kako to otprilike izgleda, uputio se na let balonom, a morao je posegnuti za kisikom da bi mogao disati u tim visinama. Zatim ponovno kreće na Velebit, da bi se susreo s jednom od 3 hrvatske zmije otrovnice, planinskim žutokrugom, koji se zbog svoje veličine (najmanja europska zmija otrovnica) specijalizirao za lov na insekte. Emisiju Jamie završava za stilom, na vertikalnim stijenama na kojima živi velebitski gušter.

Sjajna prilika za ponavljanje gradiva iz biologije i još bolje upoznavanje životinjskih vrsta Hrvatske.

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Barcelona – PSG

Žele li proći u četvrtfinale Lige prvaka, nogometaši Barcelone će večeras morati napraviti pothvat kakav još nikome u povijesti eurokupova nije uspio. Katalonci su u prvoj utakmici osmine finala doživjeli težak debakl, PSG ih je na svome Parku prinčeva deklasirao s 4-0. Na Messiju, Rakitiću i društvu je da na svome Camp Nouu pokušaju kreirati čudo. Ne pođe li im to za rukom, ispast će u osmini finala po prvi put nakon sezone 2006./07. kada ih je izbacio Liverpool.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Borussia Dortmund – Benfica

Nogometaši Benfice u prvom su dvoboju osmine finala Lige prvaka stekli minimalnu prednost 1-0 protiv Borussije Dortmund zahvaljujući pogotku Kostasa Mitrogloua. Branit će je večeras na kultnom Westfalenu, pred više od 80.000 bučnih Borussijinih navijača. Njemački klub je nakon poraza u Lisabonu nanizao tri uvjerljive pobjede u Bundesligi, u odličnoj je formi i sposoban je nadoknaditi zaostatak. No, s druge će strane stajati čvrsta Benfica koja ima sedam pobjeda zaredom u svim natjecanjima i neće je biti lako slomiti.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Večerašnji gost emisije je dr. Ivo Banac, a govorit će o sljedećim temama:

Kako tumači činjenicu da kao ugledni povjesničar nije član Povjerenstva za suočavanje s prošlošću? Što misli o sastavu povjerenstva i kakva su njegova očekivanja od konačnog rezultata rada povjerenstva? Kako gleda na stav predsjednika Europske komisije koji nas prisiljava na nastavak arbitraže sa Slovenijom glede Piranskoga zaljeva unatoč odluci Sabora koja to izričito zabranjuje? Što bi još Srbija trebala napraviti da Unija shvati da Beograd ništa od Moskve neće odvojiti? Hoće li doći do unutarnjeg preslagivanja u BiH ili je rat realan? Treba li se Zagreb držati neutralno glede novog procesa vezanog uz Srebrenicu i beogradsku odgovornost za taj masakr? Što se zapravo događa u Makedoniji i kakav je tamo rasplet realan?

DOMA TV, 21.15, KRIMI SERIJA, Mentalist

Dok porota odlučuje je li žena optužena zbog ubojstva kriva ili nevina, Jane pokušava dokazati da je nepravedno optužena prije nego što bude prekasno. U međuvremenu Summer je možda pretjerala kada je Chou pomogla dokazati krivnju sumnjivca. Dianne Farr u gostujućoj je ulozi kao najbolja prijateljica optužene.

RTL TV, 22.15, INFORMATIVNA EMISIJA, RTL Direkt

Večerašnja gošća u RTL Direktu kod Zorana Šprajca gošća je predsjednica Kolinda Grabar- Kitarović

HRT3. 22.15, DRAMSKA SF SERIJA, Pod kupolom

Otpor, pokret građana koji nisu pod Christineinom kontrolom, udružuje se s neočekivanim saveznikom: Hektorom Martinom, podlim šefom Aktaiona. Iako im je Hektor otkrio još ponešto o podrijetlu Kupole i pomogao da uzvrate udarac, Veliki Jim i Julia su i dalje zabrinuti da će ih izdati. Hunter u međuvremenu dobije šifrirane datoteke s alarmantnim podacima o tome kakvo će biti konačno djelovanje Kupole na zaražene građane.

HRT3, 22.55, DRAMA, O ljubavi i drugim nečistim silama

Razdoblje je inkvizicije i ropstva, trinaestogodišnju Siervu Mariju (E. Triana) iz aristokratske obitelji odgaja afrička ropkinja u južnoameričkoj koloniji. Kad Siervu Mariju ugrize bijesan pas, biskup (J. Dauder) objavi da je postala opsjednuta i povjeri je svojem učeniku Cayetanu (P. Derqui) zbog egzorcizma. Ali mladi svećenik i djevojka zavedeni su nečim što je jače od vjere i razuma.

NOVA TV, 23.20, ROMANTIČNA DRAMA, Izgubljeni u plamenu

Mlada žena (Michelle Williams) isprati svojeg supruga i sina na nogometnu utakmicu i poslijepodne provodi s ljubavnikom (Ewan McGregor). Dok vodi ljubav s drugim muškarcem, čuje vijest da je bombaš samoubojica ušao u stadion i da je stotine ljudi poginulo, a posebice je šokira kada sazna da su njezin suprug i sin među žrtvama. Dok se pokušava nositi s gubitkom i velikom boli, sprijatelji se s dječakom (Usman Khokhar) čiji otac je upleten u napad na stadionu… Adaptacija istoimenog romana hvaljenog književnika Chrisa Cleavea, a premijera je prikazana 2008. godine na filmskom festivalu Sundance.