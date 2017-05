TV PREPORUKA DANA: Nakon osvajanja prvenstva Riječani u srazu s Dinamom idu po još jedan naslov

HRT3, 15.25, DRAMA, Djeca

Poslijeratno Sarajevo. Rahima (24) skrbi o svom mlađem bratu Nedimu (14). Roditelje su izgubili u ratu, njih dvoje žive sami od njezine male plaće. Rahima radi po cijele dane kao kuharica u restoranu, a za to vrijeme Nedim izostaje iz škole te se počne družiti s kriminalnim polusvijetom. Jednoga se dana potuče u školi sa sinom ministra kojemu razbije iPhone te dobiva ukor pred isključenje ukoliko Rahima ne nabavi novi skupi mobitel koji stoji kao njezine tri plaće. No to nije jedina Rahimina muka, svako toliko ih obilazi socijalna radnica koja nalazi zamjerke u njihovom načinu života ne obazirući se previše na okolnosti koje ih okružuju.





VISAT NATURE, 19.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Paul O’Grady i ljubav prema psima

Paul O’Grady vraća se u Dom za pse i mačke u Batterseau i to s osam novih epizoda ovog nagrađivanog programa. U ovoj ćete seriji vidjeti pse u situacijama kakve još niste vidjeli, a Paul će prolaziti kroz teška iskušenja s novim pasminama koje su suočene s problemima s kakvima se još niste susreli. Kao i obično, Paul će zasukati rukave i brinuti se o psima u nevolji, te će im svojom jedinstvenom mješavinom ljubavi, šarma i humora pružati potporu u najtežim trenucima.

HRT2, 20.15, HRVATSKI NOGOMETNI KUP, FINALE: Dinamo – Rijeka

Nogometaši Rijeke već su ostvarili povijesni uspjeh osvajanjem prvenstva. Međutim sezonu iz bajke mogu dodatno uljepšati pobijede li u Varaždinu Dinamo u finalu hrvatskog Kupa.

Modri u susret ulaze s mislima na njihov subotnji ogled u kojem upravo protiv Rijeke slavili s 5:2.

“Stvarno se dobro poznajemo. Kako mi njih, tako i oni nas. Bitno je da mi budemo pametni, da se koncentriramo od prve do zadnje minute. Moramo igrati koncipirano i tražiti svaku priliku da zabijemo. Vježbat ćemo sve, pa tako i jedanaesterce. Sutra je novi dan, nova utakmica i idemo po pobjedu”, riječi su Ivajla Peteva uoči susreta.

“Znamo kakav nas protivnik očekuje, vidjeli smo u subotu. Iza nas je teška sezona, ali vodi nas jedan veliki motiv i želja, uz sav respekt i poštovanje prema protivniku. Bio bih presretan da bude jedna prava utakmica u krasnom ambijentu i dobra reklama za hrvatski nogomet, ustvrdio je Matjaž Kek.

HRT1, 21.10, POLITIČKI TALK SHOW, Iza zavjese

Zašto su europske tajne službe nemoćne pred terorom islamskih terorista, hoće li se pakt Rusije i Turske traumatično odraziti na EU, što u tom kontekstu znači izlazak Britanije iz Unije, treba li Hrvatska bespogovorno slijediti Bruxelles ili se čvrsto usidriti u projekt Jadran-Baltik, može li se Srbija uopće odvojiti od Rusije i krenuti u Uniju ili je to samo fiksacija Angele Merkel koja se nameće kao glavni motor te akcije, ima li Putinova Rusija uistinu neke veze s Agrokorom te kakva nas iznenađenja čekaju sa Slovenijom nakon arbitraže, teme su i pitanja na koja u emisiji odgovore daje novinarka i publicistkinja Višnja Starešina.

NOVA TV, 21.30, REALITY SERIJA, Moje prvo putovanje

Posljednji dan u Ateni. Prije nego li krenu na aerodrom, putnice očekuje još nekoliko sitnih iznenađenje, Prijateljice Maja i Natalija imat će priliku skakati sa stijena, a Martini će se ostvariti dugogodišnja želja – dobit će tetovažu i to baš na rođendan! S kakvim utiscima će se putnice vratiti u Hrvatsku, ne propustite doznati!

DOMA TV, 22.00, KRIMI SERIJA, Tragovi zločina

Carrie (Poppy Montgomery) riskira posao kad se odluči suprotstaviti legendarnoj njujorškoj policijskoj obitelji kako bi dokazala da Al (Dylan Walsh) nije ubio bivšeg zatvorenika.

RTL2, 22.10, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldonovi prijatelji priskoče u pomoć kada ispadne da je njegov strah od javnog nastupa jači od zadovoljstva i časti primanja nagrade. Ponude se da će biti Sheldonovi X-Meni, no on bi radije da se zovu C-Men, jer je njegovo prezime Cooper. Leonard mu ponudi psihološku pomoć, dok Penny, u pokušaju da mu poveća samopouzdanje, ide s njim kupiti novo odijelo. Kako bi rekao Howard, Raj pokazuje Sheldonu “neku vrstu indijskog sranja za meditaciju”, dok se on sam pretvara da mu uopće do ničega nije stalo. Cijeli projekt ispada veliki promašaj i Leonard na kraju doživljava emotivni slom – jer njegova majka nikada nije poštovala ni podržala ništa što bi on postigao.

HRT3, 22.15, KOMEDIJA, Intimni pucanj u glavu

Radnja se odvija u jednom jedinom danu. Četvorica muškaraca na kraju svojeg napornog dana završe u noćnom klubu neovisno jedan o drugom. Seksualnost je u središtu njihovih priča.

HRT2, 22.40, SF KOMEDIJA, Željezno nebo

Zadnji su dani 2. svjetskog rata i, da izbjegne propast, tajni nacistički svemirski program evakuiran je na tamnu stranu Mjeseca. U apsolutnoj tajnosti u proteklih 70 godina nacisti su sagradili divovsku svemirsku utvrdu i snažnu svemirsku flotu. Plan je vratiti se 2018. i osvojiti Zemlju.

NOVA TV, 00.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Bračni zavjeti

Wendy (Lisa Whelchel) se naviknula na samački život nakon dugog žalovanja za pokojnim suprugom, pa preuzima obiteljsku tvrtku koja se bavi organizacijom najljepših vjenčanja u gradu. Međutim, kada šarmantni i nevjerojatno iritantni Marco (Antonio Cupo) otvori odvjetnički ured koji se bavi isključivo razvodima, i to odmah uz Wendynu kapelicu za vjenčanja, ona čvrsto odluči spasiti svoju tvrtku, ali i obraniti instituciju braka. Wendy pritom upozna samu sebe i neočekivano otkrije put prema vlastitoj sreći.