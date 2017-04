TV PREPORUKA DANA: Nakon izjednačenog rezultata i Manchester Utd. i Anderlecht nadaju se prolazu u polufinale

HRT2, 13.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Slatka predaja

Tom Campbell (A. Mayfield) nije zamišljao da će nakon vojske završiti u pansionu svoje bake zvanom Cupid, no upravo se to dogodilo, jer je baka bolesna, a tom pansionu posvetila je cijeli svoj život i puno joj znači. I ne samo njoj, jer u tom su se pansionu mnogi parovi zaljubili i mnogi od njih uvijek se u njega vraćaju. Baka, na žalost, umire. Pojavljuje se poduzetnik koji nagovara Toma da proda imanje, jer ima planove za unosnu investiciju, a kad Tom to odbija, Jerryju (J. Bennett) će pomoći gradonačelnica Chelsea (H. Duff), koja je nekad bila Tomova neprežaljena ljubav, a sad se preobrazila u pragmatičnu, gramzljivu i častohlepnu osobu. Ona jedina zna zašto Jerry pokušava kupiti Tomovo imanje: zato što će njime prema planu proći autoput. Ona također jedina ima načina kako će i čime Toma prisiliti na prodaju, no Tomu i pansionu pomoć će stići s neočekivane strane, točnije strana.

HRT3, 15.30, KOMEDIJA, Đavolje oko

Đavao (S. Järrel) je dobio ječmenac na oku čiji je uzrok nevinost i čistoća vikarove kćeri. Zato iz pakla šalje Don Juana (J. Kulle) koji treba zavesti dvadesetogodišnju Britt-Marie (B. Andersson), riješiti je nevinosti i vjere u ljubav. Britt-Marie uspije ostati čvrsta, ali u nju se zaljubi Don Juan.

HRT2, 20.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Planet Zemlja: Džungle

Džungle pružaju najbogatija staništa na planetu – tajanstvene svjetove velike drame gdje iznimne životinje pokušavaju opstati na mjesto gdje je rivalstvo jako kao nigdje drugdje na Zemlji. Poplavljene šume dom su jaguara koji love kajmane i neobičnih dupina koji plivaju među krošnjama. Ninja žabe odbijaju ose, a gušteri letači vinu se među drveće. Akrobatski indri skakuću šumama Madagaskara dok noć u džungli skriva neobične gljive i nikad dosad snimljena stvorenja koja svijetle u mraku.

HRT1, 20.50, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatska moj izbor: Vanja i Pedro

“Zašto sam izabrala Hrvatsku? Iskreno od kad znam za sebe, imam taj neki osjećaj da, da nisam našla baš svoje mjesto, svoju domovinu.”

“U Zagrebu sam ostao nakon studija, to mi je tada odgovaralo jer je lokacija dobra. Mogu putovati bez problema, pa sve je blizu.”

Vanja Miljak i Pedro Abreu, svaki sa svojom pričom i razlozima, ali s istim zaključkom. Hrvatska je njihov izbor.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Manchester Utd. – Anderlecht

Nogometaši Manchester Uniteda večeras u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Europske lige dočekuju Anderlecht. U prošlotjednom prvom dvoboju u Bruxellesu rezultat je bio 1-1 tako da su obje momčadi sačuvale nadu u prolaz. No, favorit je sasvim jasan, Manchester United je daleko bolja momčad, nakrcana zvijezdama i bilo bi veliko iznenađenje da pred svojim navijačima ne izbori prolaz u polufinale.

KANAL FOX, 22.00, AKCIJSKA SERIJA, Zakon braće

Prema kriptiranim porukama koje je Michael slao Lincolnu i C-Noteu, njih dvojica dobili su zadatak da se pobrinu za potpuni nestanak struje u gradu kako bi on i ostali zatvorenici uspjeli pobjeći. Lincoln se udružuje sa Shebom – lokalnom aktivisticom koja mu pomaže pronaći putovnice kako bi pobjegli iz zemlje nakon što Michael izađe iz zatvora. No kada dogovore sastanak sa krivotvoriteljima, upast će u veliku nevolju. Za to vrijeme u SAD-u, agenti CIA-e otkriju kako Michael pokušava kontaktirati Saru te kreću u akciju kako bi ju uhvatili. Sara počinje sumnjati kako se nešto čudno događa, te otkriva kako joj je CIA pokušala hakirati mobilni telefon. Ona i njezina obitelj bježe u New York, te se udružuje sa T-Bagom (Robert Knepper).

DOMA TV, 22.05, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni

Reese i Finch zarobljeni su u bolnici koja je postala izvorište smrtonosnog virusa. Također, novi agent Samaritanca premišlja se, a Shaw se i dalje muči sa stvarnošću.

Vraća se misteriozni kriminalac poznat kao Glas i zarobio je Reesea i Fusca u postaji s nekoliko naoružanih članova bande i njihovim brojem. Također, Root dolazi do šokantnog otkrića.

HRT3, 22.15, DRAMA, Krici i šaputanja

Priča o tri sestre i dvorkinji koja je svjedok njihova života, i u dramatičnom trenutku koji je u središtu zbivanja: jedna sestra (H. Andersson) u mukama umire od neizlječive bolesti, a ta obiteljska tragedija povod je da sestre rekapituliraju svoje živote…

Na prvom su mjestu u tom reminisciranju frustracije junakinja, njihovi porazi u privatnom životu, egzistencijalne dileme koje one s mukom pokušavaju razriješiti. “Krici i šaputanja” je film s kraja Bergmanove stvaralački najuspješnije faze (Tišina, Persona), prijelaz na iduću fazu u kojoj će se posvetiti i nekim svakodnevnim ljudskim problemima. Po ugođaju i opsesijama taj se film, međutim, ne razlikuje od prijašnjih – ispunjen je morama i opterećenošću seksualnošću, a Čehovljeva drama tek je povod za “bergmanovsko” djelo.

HRT2, 23.00, DRAMSKA SERIJA, Završni udarac

Brendu nervira što Pope traži da njezin zaposleni tim prođe obuku o opasnim materijalima, što ometa njihove druge dužnosti. Fritz pomaže Brendi prevladati nastali problem s osobljem. Brenda ispituje uplašenoga momka koji parkira aute, a koji pati od opsesivno kompulzivnoga poremećaja i koji je bio svjedok ubojstva trenera fitnesa. Trenerova ne baš bistra djevojka udata je za posesivnog i lako raspaljivog čovjeka. No, Brendi se neki elementi tog zločina ne uklapaju.

HRT1, 23.15, TALK SHOW, Romano Bolković – 1 na 1

Zdenko Adrović predsjednik je Hrvatske udruge banaka. U slučaju Agrokor banke mogu imati presudnu ulogu. Zato sa Zdenkom Adrovićem Romano Bolković razgovara o navodno enormnim zaradama banaka te jesu li kamatne stope nerazmjerno visoke ili najniže u povijesti, o tome što to znači da je država rizična i da to utječe na sve kamatne stope, o tome možemo li očekivati smanjenje kamatnih stopa, zatim jesu li banke zaradile na tečaju za rasta švicarskog franka te zašto su banke rigidne kako pokazuje slučaj franak. Koliko su banke izložene prema Agrokoru, može li slučaj Agrokor izazvati recesiju, hoće li banke otpisati dio svojih potraživanja, kako to da su se sve banke držale zajedno u slučaju Agrokor, hoće li Agrokor promijeniti vlasništvo, koliko u krajnjem slučaju ekonomija ili privreda ovise o geopolitici tj. politici, što je to pojam mjenice bez pokrića i je li to uopće sumnjiv posao, o nejasnom pravnom okviru, štite li se u našoj zemlji više dužnici nego vjerovnici, o transformaciji banaka u podružnice, monetarnoj politici u Europi i HNB-u, rastu li krediti ili ne, kakav je stav banaka spram uvođenja eura, te konačno o neustavnosti Zakona o potrošačkom kreditiranju.

NOVA TV, 23.30, KOMEDIJA, Razmišljaj kao muškarac

Četiri prijateljice odustale su od pokušaja da natjeraju svoje partnere da im budu poslušni, no stvari se promijene kad pronađu knjigu sa savjetima o vezama koju je napisao poznati voditelj Steve Harvey. Počnu provoditi njegove savjete u praksu, a njihovi muškarci počnu ih slušati, što dobro funkcionira sve dok njihovi partneri ne otkriju trikove svojih boljih polovica. Njih se četvorica udruže i krenu im se osvetiti.