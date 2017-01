TV PREPORUKA DANA: Najbolje skijašice svijeta na Sljemenu se bore za krunu Snježne kraljice

HRT2, 13.00, PRIJENOS, Zagreb: Snow Queen Trophy (Ž)

Nakon što se prošle godine vrijeme nije smilovalo skijašima na Snježnoj kraljici, ove sezone napravljeno je dovoljno umjetnog snijega za slalomsku utrku koja se na Sljemenu vozi od 2005. godine. Michaela Shiffrin prva je favoritkinja sljemenskog slaloma, nakon što na Medvednici slavila 2013. i 2015. godine. Ove godine “američka Janica” je vodeća skijašica Svjetskog kupa koja je na posljednje tri utrke u Semmeringu ostvarila tri pobjede (dvije u veleslalomu i jednu u slalomu. Slovačka skijašica Veronika Velez Zuzulova krenut će prva u slalomsku vožnju na Sljemenu, Shiffrin je izvukla je startni broj pet, dok će jedina hrvatska predstavnica, 19-godišnja Leona Popović startati 61. od 67 skijašica. Prva vožnja ženskog slaloma počinje u 13 sati, a najboljih 30 plasirat će se u drugu vožnju koja je na programu od 16.15 sati.

HRT2, 14.20, ROMANTIČNA DRAMA, Božićni ukras

Kathy (K. Martin) je nedavno ostala bez muža. Nastavila je njegov posao, prodaje bicikle, i ravnodušna je prema atmosferi skorašnjih božićnih blagdana, jer su ona i Scott, otkad su se upoznali, pa sve do zadnjeg Božića, zajedno kitili jelku ukrasima koje su zajedno birali, svaki je uspomena na jednu zajedničku godinu. Trgovina biciklima baš je ne zanima previše, jedino u čemu istinski uživa jest pečenje kolačića, u čemu je prava majstorica. Njezina prijateljica Jenna (J. Staite) pokušava je nagnati da se počne veseliti Božiću, no Kathy sve to samo ide na živce. Stoga je ispočetka prilično rezervirana prema Timu Pierceu (C. Mathison), mladom čovjeku koji prodaje jelke, a nedavno je otvorio i trgovinu božićnih ukrasa.

DOMA TV, 19.10, KRIMI SERIJA, Živa meta

Chancea (Mark Valley) unajme kako bi štitio konstruktoricu prvoga superbrzog vlaka u Kaliforniji. Vlak je na svom prvom putovanju te ide iz Los Angelesa prema San Francisco. Stephanie (Tricia Helfer) je inženjerku koja se boji da netko pokušava sabotirati njezino djelo.

RTL TV, 20.10, BIOGRAFSKA DRAMA, Secretariat

Denver, 1969. Domaćica i majka Penny Chenery (Diane Lane) preuzima očevu konjušnicu u Doswellu, Virginiji, usprkos neznanju o trkačkim konjima. Zajedno s iskusnim trenerom Lucienom Laurinom (John Malkovich), Chennery uspijeva probiti se u poslu, u kojem dominiraju muškarci, brinuti se o svom starom ocu te na kraju uzgojiti prvog trostrukog osvajača sportske trkačke krune u 25 godina, ali i jednog od najvećih trkačkih konja svih vremena… Prema istinitoj priči i knjizi Williama Nacka “Secretariat”, redatelj Randall Wallace (“We Were Soldiers” s Melom Gibsonom i Madeleine Stowe), snimio je sportsku biografsku dramu o trkačkom konju Secretariatu.

HRT3, 20.20, DRAMA, Klupa

Kaj (J. Christensen) je alkoholičar koji živi od socijalne pomoći. On i njegov prijatelj vrijeme provode pijući pivo na klupi u središtu grada. Kajev se život iznenada promijeni kad se u njegovom susjedstvu pojavi mlada samohrana majka s djetetom… Film je osvojio nekoliko danskih nagrada, a Jesper Christensen nominiran je za Europsku filmsku nagradu u kategoriji najbolji europski glumac.

HRT1, 20.45, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Prljava igra

Klubu Duluth Bulldogs ne piše se dobro jer je izgubio sponzora, a i profesionalna liga je na rubu propasti. Stoga je kapetan Bulldogsa “Dodge” Connelly (G. Clooney) odlučio stvar uzeti u svoje ruke, spasiti svoj klub i profesionalni nogomet, pa je doveo studentsku zvijezdu s Princetonea Cartera “the Bullet” Rutherforda (J. Krasinski). Namjera mu je iskoristiti Carterovu slavu, jer je on dobar sportaš i odlikovani junak iz bitaka u Prvom svjetskom ratu, a osim toga dobro izgleda. I tu u priču ulazi reporterka Chicago Tribunea Lexie Littleton (R. Zellweger) koja traži dokaze da su Carterove ratne priče izmišljene. Ona se, dakako, sviđa obojici.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNI FILM, Noćna smjena

Noć nosi posebnu atmosferu i šarm. Posebni su i ljudi koji su ili izabrali, ili zbog životnih okolnosti prihvatili živjeti i raditi noću. Ekipa filma bez ikakvih intervencija pratila je nekoliko noći u životu poznatog književnika i scenarista Ive Brešana, zagrebačkog taksista i strastvenog nogometnog navijača Saše Kosa, zaštitarke i samohrane majke Danijele Rončević te vozača kamiona cisterne Vladimira Vukojevića, koji svoju motorističku ekipu smatra obitelji i braćom. Četvero različitih ljudi u kamere izgovara svoja razmišljanja o životu, noći, ljubavima, strastima… a sve to obojeno je likovnošću kamere Sandija Novaka i režijom Ante Rozića. Atmosferu naglašava glazba poznatih svjetskih kompozitora, koju su izveli studenti i profesori Muzičke akademije u Zagrebu.

RTL2, 22.00, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Nakon što su ispitali bračni par koji je optužen za nekoliko ubojstava na Floridi, uključujući i ubojstvo njihovog sina, i čekaju izvršenje smrtne kazne, Gideon misli da su nedužni i da je njihov sin zapravo živ. Kako je vrijeme smaknuća za svega dva dana, istražitelji moraju djelovati jako brzo.

HRT2, 22.40, KRIMI SERIJA, Pad

Policija je privela Paula Spectora. Viša inspektorica Stella Gibson gradi slučaj protiv njega. No Spector je odlučio zadržati kontrolu i psihički postaje još opasniji i destruktivniji. Inspektoricu istraga dovodi u Spectorov brlog, ali nema traga Rose Stagg. Sve očajnija u želji da je pronađe, Stella Gibson timu naloži da intenzivira razgovore s Katie, Sally Ann i Paulom Spectorom. No tek kad Spector poduzme posljednje korake kako bi zadržao kontrolu, Stella Gibson počinje doznavati neke stvari. Gibsonica i Spector napokon se suoče licem u lice.

HRT3, 22.55, TRILER, Voajer

Mark Lewis (C. Boehm) je kao dijete bio žrtva svog poremećenog oca, znanstvenika koji ga je koristio u svojim sadističkim eksperimentima u istraživanju straha kod ljudi. Kao odrastao muškarac Mark je i sam razvio opsjednutost i fascinaciju užasnim te je postao psihopatski ubojica koji svoje žrtve ubija šiljkom pričvršćenim na kameru i snima ih dok umiru. Budući da radi kao snimatelj u jednom filmskom studiju, lako dolazi do žrtava. Kad upozna simpatičnu i druželjubivu susjedu Helen (A. Massey), prvi put s nekim razvija dublje prijateljske pa i romantične odnose. No, njegova je opsesija jača od svega.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Downton Abbey

U posljednjem nastavku serije ljubav cvjeta, ali za neke će ova godina završiti s gorkim okusom. Mary pokušava izgraditi bolji odnos sa svojom sestrom, ali Edithina tajna i dalje sve ugrožava, čak i nakon što je pomislila da više nema ništa za izgubiti. Dok se Henry uhodava u ulogu supruga, ožiljci nakon Charlijeve smrti sporo zacjeljuju, a Carson će se napokon morati pomiriti s promjenama i pokazati da čak i on može držati korak s vremenom. Sprattov uspješni posao “u fušu” ugrozit će Denkerino spletkarenje, a Daisy je možda prokockala svoju šansu kod novog udvarača. Isobel će pokositi užasne vijesti, a kada Greyevo spletkarenje duboko zabrazdi, ona će udružiti snage s Violet. Robert mora shvatiti koliko je neovisnost vrijedna, dok će za Annu i Batesa konačno svanuti dan koji su očekivali.

NOVA TV, 23.40, PSIHOLOŠKI TRILER, Potkrovlje

Priča o petorici muškaraca koji potajno iznajme stan u potkrovlju, gdje mogu bez straha uživati u svojim tajnim aferama i ostvarivati svoje najveće fantazije. Međutim, fantazija postaje noćna mora kad u stanu zateknu mrtvo tijelo nepoznate žene te shvate da jedan od njih ima veze s događajem. Obuzima ih paranoja budući da svaki od njih sumnja na svakoga, što u dovodi pitanje njihovo prijateljstvo i odanost. Istovremeno im se, pod pritiskom straha, sumnje i ubojstva, počinju raspadati i brakovi.