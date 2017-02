TV PREPORUKA DANA: Nagrađivana komedija Vinka Brešana o duhu Josipa Broza Tita viđenog na dalmatinskom otoku (Maršal)

HRT2, 13.30,OBITELJSKI FILM, Među svojima

Lisa (N. Henstridge) je kao mlada otišla od kuće u New York, kako bi ostvarila ono što je željela: biti dizajnerica odjeće. Uspjela je i ostvarila planove, no New York je grad koji, koliko daje, toliko i uzima – energije, vremena, mira. Kad se vrati kući na majčin pogreb, Lisa odluči ostati neko vrijeme na farmi. Tome se čude njezine stare prijateljice i susjedi, a još više otac (L. Dane) i brat Jim (H. Hamlin). Jim vjeruje da se Lisa odvikla od života na farmi i od napornih poslova, no to ne uspijeva uništiti Lisin entuzijazam. Kriza je i farma ne donosi prihod kao prije, pa Lisa želi pomoći bratu. Nagovara ga da umjesto da prodaje ovčju vunu po niskim cijenama prodaje pređu ili, još bolje, gotovo proizvod – pletenu odjeću. Brat je sumnjičav i neprilagodljiv, a još više problema ima s ocem. Međutim, na pogrebu je upoznala mladoga veterinara (A. Lemke) s kojim je njezina pokojna majka surađivala.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Supruge astronauta

Hladni rat se zahuktava, a Kubanska raketna kriza doseže vrhunac, dok obitelji astronauta iz Mercuryja 7 počinju glamurozan novi život u Houstonu. Ali Houston je ujedno ishodišna točka programa Gemini koji onamo dovodi i supruge njegovih sudionika, što mijenja dinamiku među ženama. Marge i Deke prihvaćaju nove uloge nakon što doznaju što čeka Dekea, a u privatnom hladnom ratu između Trudy i Gorda počinje zatopljenje.



HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Nikola Tesla

Nikola Tesla jedan je od najvećih umova čovječanstva, a njegov je genij pratio osebujan i zanimljiv karakter. Prateći njegov život kroz Hrvatsku, Europu i Ameriku i ekipa serije uspjela je otkriti jednu tajnu koju možda niste znali – posljednji Teslin izum. Mislite li kako ima veze s prijenosom energije, magnetskom indukcijom i izmjeničnom strujom ili možda nečim što će u potpunosti promijeniti ljudski rod? Samo je jedan način da saznate.

HRT2, 20.40, KOMEDIJA, Maršal

Tu će sebe pronaći i oni koji prema određenim razdobljima hrvatske povijesti imaju sasvim različito mišljenje. Radnja je smještena na mali usamljeni dalmatinski otok, gdje grupa staraca, svi bivši članovi SUBNOR-a, prisustvujući sprovodu svojega kolege, ugledaju nešto što ih je sve prestravilo i zateklo s izrazima iznenađenja i užasa na licu. Starci nakon sprovoda ni s kim iz mjesta ne komuniciraju. Glasine govore da se na otoku pojavio vampir. Stipan, mladi policajac na službi u Splitu, dobiva zadatak istražiti o čemu se radi i umiriti otočane. Glasine u mjestu također govore da se čudne pojave zbivaju oko stare hrvatske gradine iz srednjeg vijeka, gdje je klinika za duševne bolesnike i da je tamo viđen duh Josipa Broza Tita. Noću u preuređenom hotelu bivši komesar Marinko drži konspirativni sastanak sa svojim starim drugovima, uvjerava ih da je Tito živ i zarobljen na otoku, a na mjestu gdje je “Titov duh” zadnji put viđen nađeno je nekoliko ordena i jedna kubanska cigara.

ARENA SPORT5, 20.45, NOGOMET, ŠPANJOLSKI KUP: Barcelona – Atletico Madrid

Nogometaši Barcelone već su u prvoj utakmici španjolskog Kupa kralja obavili ogroman posao. Usred Madrida su pobijedili Atletico s 2-1 pogocima Suareza i Messija i stvorili si značajan kapital pred večerašnji uzvrat na svome stadionu Camp Nou. Atletico je posljednji put u Barceloninom ‘dvorištu’ slavio još 2006. godine, tako da je posve jasno da su Rakitić i društvo ogromni favoriti za plasman u finale.

KANAL FOX, 22.00, AKCIJSKA SERIJA, 24: Nasljeđe

S Coreyjem Hawkinsom, Mirandom Otto i Jimmyjem Smitsom kao glavnim zvijezdama, serija priča priču o adrenalinskoj utrci s vremenom u pokušaju sprečavanja terorističkog napada na tlu SAD… Serija je nagrađena Emmyjem te će biti emitirana u više od 160 zemalja svijeta

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Amy povrijedi saznanje da su Bernadette i Penny isprobavale haljine za vjenčanje bez nje. Kada ju Sheldon pokuša utješiti, ona od njega zatraži seks, ali stvar zapne na maženju, kojeg Sheldon ne voli. Saznavši za cijelu stvar, Penny i Bernadette se osjećaju krivima i pokušavaju se ispričati, ali, Amy je uporno uvrijeđena. Leonard i Sheldon nalaze pijanu Amy koja im govori da ju je Penny naučila da se tuga treba utopiti u vinu, pa ponovno pokuša zavesti Sheldona.

HRT2, 22.20, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Alison je zatečena neugodnom promjenom ponašanja svojih domaćina u Hudson Valleyju, a na Nou pobjesni nakon što slučajno dozna nešto o njegovoj novoj knjizi. Cole odbija Scottyjev plan za namicanje novca za potrebe obitelji i prepušta se neočekivanoj povezanosti s nekim novim. Scotty uhvati Colea u situaciji za koju je diskrecija jedino rješenje.

DOMA TV, 22.20, AKCIJSKA SERIJA, Laži mi

Nakon što Gillianin dečko Dave Burns bude otet, Cal ga pokušava pronaći uz pomoć Burnsova zagonetnog bivšeg partnera.

HRT3, 22.40, KRIMI CRNA KOMEDIJA, Ida

Poljska 1962. Mlada redovnica koja je u samostan dospjela kao ratno siroče prije zaređenja po uputi nadstojnice samostana putuje svojoj teti Wandi, jedinoj preživjeloj rodbini. Teta je bivša državna tužiteljica, prekaljena komunistkinja, odana alkoholu, koja je bila nemilosrdna za vrijeme staljinističkih procesa. Iako ne pokazuje neko emotivno ushićenje spram susreta, ipak joj ispunjava želju da posjeti grob svojih roditelja te je poveze do sela gdje su nekada živjeli. Teta joj otkriva da su židovskog podrijetla i pokušava nagovoriti Idu da ide svjetovnim putem, no mlada novicijatkinja odolijeva tetinim provokacijama.

Snimljen u crno-bijeloj tehnici, formata 4:3, minimalističkog koncepta, “Ida” je 2013. osvojila sve glavne festivale, a filmski kritičari proglasili su film remek-djelom. Snažnu priču s moralnom dilemom iznijele su dvije izvrsne glumice, poznata Agata Kuleszova u ulozi tete Wande, emotivno prazne osobe sklone razuzdanosti, uživanju u alkoholu, cigaretama i moći i Agata Trzebuchowska (kojoj je “Ida” prvi i jedini film) u ulozi Ide, mlade skromne djevojke čvrstih uvjerenja, ispunjene mirnoćom, zapravo čista suprotnost nespokojnoj teti.

NOVA TV, 23.30, AKCIJSKA KOMEDIJA, Cura na zadatku

Jedina ozbiljna kandidatkinja za zadatak jest prgava i pomalo muškobanjasta Gracie Hart (Sandra Bullock). Gracie se predstavlja kao Miss New Jerseya, a cijeli tim predvodi veliki zavodnik Eric Matthews (Benjamin Bratt), koji ne uspijeva ostati imun na njezine, drugima nevidljive, čari. Organizatori izbora Kathy Morningside (Candice Bergen) i Stan Fields (William Shatner) isprva su zgroženi idejom o nastupu nesofisticirane agentice, ali situaciju pokušaju riješiti angažiranjem iskusnog Victora Mellinga (Michael Caine), koji bi Gracie trebao preobraziti u legitimnu kandidatkinju.