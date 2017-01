TV PREPORUKA DANA: Nagrađivana drama Branka Schmidta pruža pogled na živote četvorice prijatelja iz kvarta (Metastaze)

HRT2, 13.25, TRILER, Dispečerica

Chris McCullers (F. Gubelmann) oporavlja se od pucnjave u kojoj je stradala šest mjeseci ranije, kad je uhitila provalnika. Bila je u ophodnji s ocem, koji je tada ubijen. Chris je jedva preživjela, zamalo je izgubila nogu, još uvijek ne može hodati bez pomagala, a zbog jakih bolova pije tablete. Radi u dispečerskoj službi za hitne pozive. Jedan poziv procijenila je pogrešno: zvao je dječak koji je rekao da je u kući krampus, a on je kod prijatelja, koji spava u sobi na katu. Chris je prekinula poziv vjerujući da je u pitanju običan dječji strah, no sutradan je policija otkrila da je na adresi s koje je poziv upućen ubijen dječak. Za ubojstvo su optuženi njegovi roditelji. Chris je suspendirana i prijeti joj otkaz, no preslušavajući ponovno poziv, otkriva pojedinost koja upućuje na drugi trag: zašto je dječak rekao “krampus” ako su to bili ljudi koje poznaje? Osjećajući se krivom, a opterećena i slučajem kad je poginuo njezin otac, za što također okrivljava sebe, ona počinje istragu na svoju ruku, uz pomoć kolege Tima (D. Fuller), koji prema njoj osjeća privlačnost unatoč njezinoj teškoj naravi.

RTL TV, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Samo nebo zna

U sinoćnjoj, prvoj epizodi Dora je bila pred velikom odlukom – odabrati četvoricu koja će s njom otići na romantični vikend. U večerašnjoj epizodi vidjet će se kako šestorica njezinih muškaraca izgledaju u realnom dobu te donijeti odluku koja dvojica odlaze kući, a koja četvorica će se s njom uputiti na romantičnu lokaciju u unutrašnjost Istre. Ondje će im vikend proći u zabavi, ali i u boljem upoznavanju. Dora će tako četvoricu odabranika “rešetati'” pitanjima koja inače nisu uobičajena na prvom spoju. Smeta li ti aparatić za zube dok se ljubiš? Jesi li kad prevario djevojku? Bi li zbog djevojke prestao gledati nogomet? Koje tri osobe bi poveo na pusti otok? Koliko su pitanja bila interesantna, odgovori su bili još zanimljiviji, a poneki i šokantni!

HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Ivan i Ivana Mažuranić

Ivan Mažuranić nalazi se u školskoj lektiri zbog djela “Smrt Smail-age Čengića”, ali i u vašem novčaniku na 100 kuna. Ali jeste li znali da se ovaj književni klasik nalazi u našem svakodnevnom životu kroz riječi koje je skovao (sladoled, nosorog…) te kroz reforme koje je unio u naše škole. Obavezno školstvo, zabrana tjelesnog kažnjavanja te tjelesni odgoj njegova su zasluga. A upravo zbog njegova utjecaja svoju književnu karijeru započela je i Joana Kornelija Emilija Henrijeta iliti Ivana Brlić Mažuranić koja je 4 puta nominirana za Nobelovu nagradu za književnost. O životima prvog bana pučanina i njegove slavne unuke pogledajte u novoj zabavnoj epizodi “Hrvatskih velikana”.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Supruge astronauta

Vrijeme je da u svemir poleti Scott Carpenter, a dok se svijet i supruge astronauta pripremaju za njegovo lansiranje, Rene dobije priliku da svoju priču vlastitim riječima ispripovijeda časopisu Life. Napetost raste jer Deke dobiva alarmantnu vijest koja dovodi u pitanje njegovu astronautsku budućnost, no cijelo to vrijeme supruge se međusobno ispomažu. Sudbina ih odvodi u Houston.

HRT2, 20.45, DRAMA, Metastaze

Nakon višegodišnjeg liječenja od narkomanije, Filip se vraća u Zagreb i susreće staru ekipu koju čine nasilni, nogometom opsjednuti ratni veteran Krpa, narkoman Dejo te alkoholičar i emotivac Kizo. Filip živi s roditeljima, ne može naći posao i najčešće je u kvartovskom kafiću, opija se s društvom i polako uviđa da ne može opstati u takvoj sredini…

Film je među ostalim osvojio nagrade: na Filmskom festivalu u Puli Veliku Zlatnu arenu za film; Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu – Rene Bitorajac; Zlatnu arenu za masku – Jasna Rosini; na 38. međunarodnom filmskom festivalu FEST u Beogradu film je osvojio nagradu Eritrocit; dobio je Specijalnu nagradu žirija na 11. međunarodnom filmskom festivalu Cinéma Méditeranéen u Bruxellesu.

HRT3, 20.45, DOKUMENTARNI FILM, Osvjetljivač zvuka

Dokumentarac o jednom od vodećih svjetskih lutnjista i gitarista Edinu Karamazovu, poznatom prvenstveno po svojoj uspješnoj suradnji sa Stingom.

Film govori o vrhunskom glazbeniku, Edinu, u relaciji s njegovih pet prijatelja, koji kao i on fanatično vole glazbu, instrumente, ribolov… I ne rade kompromise.

HRT2, 22.05, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Helen je pod sve većim pritiskom sa svih strana, a jedna bezazlena pogreška pokaže se pogubna. Sudski nalog veliki je udarac Noi i Alison.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Za vrijeme shoppinga s Penny i Amy, Bernadette otkrije da je Priya pozvala nju i Howarda na dvostruki spoj. Amy sumnja da Priya pokušava pobijediti preko najslabijeg člana njihove socijalne grupe, baš kao što gepard uvijek napada najslabiju jedinku koja postaje njezin plijen. Stoga ona predlože da iskoriste Bernadette za špijuniranje Priye i širenje dezinformacija o Penny i Leonardu. Bernadette nerado laže, jer je tradicionalno i konzervativno odgojena, ali ipak na kraju pristane.

HRT3, 22.50, DRAMA, Dubina

Film snimljena prema istinitom događaju iz 1984. o ribaru koji pokušava preživjeti u ledenom oceanu nakon što se prevrnuo ribarski brod… Film je nominiran u 15 kategorija za islandsku nagradu Edda, a osvojio ih je 11. Osim toga nominiran je za Europsku filmsku nagradu publike za najbolji film, itd.

NOVA TV, 23.30, ROMANTIČNA DRAMA, Posljednja noć

Joanna (Keira Knightley) je spisateljica koja sa svojim mužem Michaelom (Sam Worthington) živi u malom stanu na Manhattanu i vodi naizgled sretan život. Jednog dana Michael mora otići na poslovni put s kolegicom Laurom (Eva Mendes), za koju Joanna zna da mu se sviđa. I dok se Micheal odupire iskušenju, Joanna će sresti svoju nikad prežaljenu simpatiju, Alexa (Guillaume Canet).