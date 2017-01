TV PREPORUKA DANA: Na Sljemenu Marcel Hirscher ide po svoju četvrtu krunu, dok naš Ivica želi izboriti drugu vožnju

HRT2, 14.35, PRIJENOS, Zagreb: Snow Queen Trophy (M)

Nakon utrke skijašica i legendi u Zagrebu, na red su došli i slalomaši na Snježnoj kraljici. Navijači će (po posljednji put?) na Sljemenu moći pozdraviti Ivicu Kostelića kojemu što je tri puta bio drugi u ovoj utrci, želja izboriti drugu vožnju. Naravno, prvi favorit je Marcel Hirscher. Muška slalomska utrka vozi se na Sljemenu od 2008. godine, a Austrijanac je slavio posljednja tri puta. No, slalom je najnepredvidljivija disciplina, i Amerikanka Mikaela Shiffrin je bila velika favoritkinja ženskog slaloma pa je izletjela.

HRT2, 16.00, DOKUMENTARNI FILM, 120 godina skijanja u Zagrebu i Hrvatskoj

Povijest hrvatskog skijanja duga je 120 godina. Od prvog tečaja koji je na zagrebačkom Cmroku održao Franjo Bučar, oduševljen skijanjem koje je upoznao boraveći u Švedskoj, hrvatsko skijanje razvijalo se kroz prepreke različitih političkih sustava, ali uvijek zahvaljujući entuzijazmu i maru pojedinaca išlo naprijed. Tek devedestih stjecanjem državne samostalnosti i osnivanjem hrvatskog ski poola stvaraju se uvjeti za razvoj skijaša koji mogu ravnopravno sudjelovati u međunarodnim utrkama. No, fenomen obitelji Kostelić, koja će osvojiti svjetski skijaški vrh, nitko, osim možda rado osporavanog Ante Kostelića, nije mogao predvidjeti.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNI FILM, Kitovi ubojice

Film preispituje čovjekov odnos prema kitu ubojici, koji je danas drukčiji negoli prije 50 godina kad je ulovljen prvi primjerak, te istražuje na koji se način naše razumijevanje ove vrste razvija i danas. Ljudi su se kitova ubojica bojali kao morskih čudovišta sve dok u svibnju 1964. nisu uhvatili jednoga od njih. Bio je to Moby Doll. Ubrzo su shvatili da ove životinje nisu bezumne ubojice, nego zapravo visokointeligentna društvena bića. Današnje znanje o orkama sve se više produbljuje, a najnovija otkrića o njima senzacionalna su.

RTL TV, 20.10, KRIMI DRAMA, Doušnik

Vlasnik građevinske tvrtke John Matthews (Dwayne Johnson) dozna od bivše supruge Sylvije Collins (Melina Kanakaredes) da je njihov sin Jason (Rafi Gavron) optužen za distribuciju narkotika. Iako Jason nije glava operacije, prijatelj mu je namjestio kako bi smanjio svoju kaznu nakon uhićenja. Jasonu sada prijeti minimalno 10 godina iza rešetaka. John odmah dogovara sastanak s državnom odvjetnicom Joanne Keeghan (Susan Sarandon), koja vodi vrlo proaktivnu kampanju protiv droga kako bi povećala svoje šanse za ulazak u Kongres.

HRT3, 20.10, KRIMI FILM, Dugi oproštaj

Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i žestok momak koji dobiva novi zadatak. Očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj… Redatelj Robert Altman prihvatio se ekranizacije romana “The Long Goodbye”, poznatoga američkog pisca krimića Raymonda Chandlera, svjestan činjenice da je priču i zaplet poznatog pisca doista teško pretočiti u filmsku priču. Zato postavlja likove u različite situacije i sa svakim se posebno bavi, pa oni sami za sebe postaju priča.

HRT2, 20.55, BIOGRAFSKA DRAMA, Dobri dileri iz Dallasa

Priča o Ronu Woodroofu (M. McConaughey) koji zbog ozlijede završi u bolnici i dozna da ima HIV. Woodroof živi u Dallasu, teče 1985. godina. Radi kao električar i sudjeluje na rodeu, previše puši, pije, uzima kokain i uživa u seksu bez zaštite. Kad sazna da ima HIV i da će umrijeti u roku od mjesec dana, odbija prihvatiti činjenicu da je bolestan, a potom ga obuzme ljutnja zato jer ima “pedersku” bolest. Kad se to pročuje, ubrzo ga obitelj i prijatelji počnu izbjegavati, dobije otkaz i ostane bez stana. U bolnici dozna da tretman AZT-om može produljiti život, ali u SAD-u ta je terapija eksperimentalna. Woodroof koji umire spreman je na borbu i iskoristit će svaku priliku da se domogne AZT-a.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Sezonci: Makarska

Svake godine, početkom ljeta, nezaposleni svih dobnih skupina i kvalifikacija, iz svojih prebivališta kreću put jadranske obale i otoka u potragu za dobro plaćenim, sezonskim poslovima. Spektar takvih poslova je raznolik, od najtraženijih i najčešćih ugostiteljsko-turističkih, preko različitih fizičkih, do onih posebnih i vrlo atraktivnih poslova. Mito je iskusni kapetan i radoholičar neiscrpne energije. Njegov ljubimac, Makarski Jadran, zimi je ribarica, a ljeti izletnički brod za koji se uvijek traži karta više, jer samo su taj vremešni brod i Elvis popularniji od njegova kapetana. Anton, trgovac adrenalinom, zaljubljenik u kinetiku i brzinu, turistima nudi ponešto drugačiju vizuru Makarske i mnogo vjetra u kosi, uspinjući ih padobranom do 500 m visine.

NOVA TV, 21.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Kraj prošle godine Zdravku Mamiću donio je nova neugodna iznenađenja – Uskok je proširio istragu zbog izvlačenja novca iz Dinama. ‘Provjereno’ istražuje: bliži li se Mamićev konačan pad? ‘Provjereno’ donosi nastavak još jedne priče za koju su zaslužni gledatelji: petogodišnjem genijalcu Šimunu stiže komunikator! Ovako se pomaže srcem: združeni u želji da beskućnicima donesu osmjeh na lice, osnovnoškolci su za njih izdvojili svoje vrijeme. Pripremili su poklone, napisali čestitke, spretno kuhali za njih i s iskrenom radošću im podijelili obroke! Samozatajni dobročinitelji odlučili su trčati duge trke i voziti bicikl čak do Dubrovnika kako bi Osječkoj pedijatriji priskrbili inhalator. Dobrom voljom prikupili su deset puta veći iznos od očekivanog! Lanac dobrote kojega su ‘Lege’ pokrenule iznenadno se proširio i donio fantastične stvari! Gledatelji imaju priliku pogledati više u ‘Provjerenom’. Nasmijani djedica Mujo osvojio je mnoga srca. Humanost se ponovno probudila: iz svoje oronule, drvene barake seli u kamp kućicu, a dobio je zubnu protezu i slušni aparat!

HRT3, 22.55, DRAMA, Redovnica

Suzanne (A. Karina) se teško nosi s onim što traže od nje i veže se za nadstojnicu koja je uzme pod svoju zaštitu. U međuvremenu joj umre majka, ali i njezina zaštitnica u samostanu, na čije mjesto dođe sestra Sainte-Christine. Nova nadstojnica nema razumijevanja za Suzanneino buntovništvo i sadistički je kažnjava… Snimljeno prema romanu poznatog francuskog filozofa Denisa Diderota. Redatelj Jacques Rivett nominiran je za Zlatnu palmu 1966.

NOVA TV, 23.40, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ljubav na daljinu

Erinina (Drew Barrymore) ironičnost i posvemašnja iskrenost šarmiraju novopečenog samca Garretta (Justin Long). Njihova kemija pokreće pravu ljetnu avanturu, za koju oboje sumnjaju da će potrajati kada se Erin vrati kući u San Francisco, a Garrett zbog posla ostane u New Yorku. No kada šest tjedana razuzdanog veselja poprime ozbiljnije značenje, ni on ni ona nisu sigurni da žele kraj.