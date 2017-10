TV PREPORUKA DANA: Na Rujevici Hrvatska protiv Finske igra presudnu utakmicu za plasman na SP 2018. u Rusiji

HRT2, 13.25, KRIMI FILM, 17-godišnjakinja u bijegu

Holly (M. Avgeropoulos) je djevojka divljeg izgleda i često buntovnog ponašanja, pa većina ljudi i ne sluti da se brine o svojoj bolesnoj baki, da je samostalna i odgovorna osoba koja nikada ne pije ništa osim vode, ne drogira se, čak ne voli ni izlaziti, osim kad je nagovori njezina prijateljica Blake (C. Chartrand). Najviše voli biti uz svoj kompjutor i može hakirati najzaštićenije sustave. Kako je Blake djevojka iz ugledne kuće, dotjerana i zavodljiva, teško da itko može povjerovati, a pogotovo ne Blakeini roditelji, da se Blake drogira, krade tablete, opija se i stalno tulumari. Kad njezina majka ponešto od toga i dozna, misli da ju je Holly na to nagovorila.

Jedne večeri kad Blake jedva nagovori Holly da odu na ples, Blake puno pije, a potom nestane s podija. Holly je nađe u jednoj od soba kako leži na kauču bez svijesti, i dok je pokušava probuditi, sleđa je napadne muškarac o kojemu samo zna da ima duge nokte i jak miris kolonjske vode. Blake je ujutro nađena mrtva, u njezinu je organizmu otkrivena znatna količina alkohola, tableta i tzv. droge za silovanje. Policija ne vjeruje Holly kako je i ona bila napadnuta. Ona stoga odluči istraživati, što je dovodi u smrtnu opasnost..

RTL TV, 20.00, ANIMIRANI FILM, Ledeno doba

Sid, brbljavi komični tipavac, Manfred, ćudljivi čupavi mamut, i Diego, zločesti tigar šiljastih zubiju nerado se udržuju kako bi pomogli vratiti ljudsko dijete njegovom ocu. Vrijeme je to velikih migracija životinja koje su mahom krenule prema jugu sa izuzetkom Manfreda koji se isprva zaputio baš u suprotnom smijeru.

Prije nego što njihovo nevjerojatno putovanje dođe kraju, ovaj neobičan trio suočit će se sa uzavrelom lavom, izbjeći nesigurne ledene tunele i upoznati predpovijesnu vjevericu-štakora zvanu Scrat koja svim silama pokušava zakopati svoj obožavani žir.

HRT3, 20.05, DOKUMENTARNI FILM, Kina – blaga carstva žada

Prije više od tisuću godina pljačkaši su provalili u kraljevsku grobnicu na istoku Kine, no ostavili su nešto neprocjenjivo. Carevi dinastije Han živjeli su u nezamislivom bogatstvu i profinjenosti. Bilo je to zlatno doba Kine, koja je bila ravna Rimskom Carstvu i utemeljena na trgovini duž Puta svile koji su Kinezi utemeljili. U želji za besmrtnošću gradili su veličanstvene mauzoleje u kojima su pokopani kao mumije u odjeći od žada, a tjelesni su im otvori također zatvoreni žadom. Sada se arheolozi služe najnovijom tehnologijom kako bi istražili te spektakularne grobnice. Nalaze tragove zlata, svile i dragoga kamenja te golemu novu vojsku ratnika od terakote, koji su ovaj put minijaturni i goli.

HRT2, 20.05, KRIMI SERIJA, Umorstva u Midsomeru

Može li balada koju je proslavio pokojni, nikad prežaljeni pjevač Johnny Carver biti nadahnuće za ubojstvo? Je li netko htio ubiti Tobyja Winninga zbog prijetnje da će folklorni festival u Little Crosbyju premjestiti iz Midsomera ili je stvarni motiv skriven već 20 godina?

HRT1, 20.35, NOGOMET, KVALIFIKACIJE ZA SP 2018.: Hrvatska – Finska

Pretposljednji susret u kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo kojem je sljedeće godine domaćin Rusija pred hrvatsku nogometnu reprezentaciju stavlja ispit protiv izabrane vrste Finske. Silni izostanci, a izbornik Čačić ne može računati na Ćorluku, Kovačića, Kalinića, Badelja…, kompliciraju situaciju Vatrenih koji niti ne blistaju formom u posljednjim ogledima. Za nadati se je da ta serija loših rezultata staje protiv jedne od najslabijih reprezentacija u skupini, ali i reprezentacije koja je posljednje dvije utakmice zaključila pobjedama. Hrvatska, želi li sljedeće godine na Mundijal, prava na pogrešku nema.

HRT2, 21.35, KRIMI SERIJA, Nijemi svjedok

Tim se vrati na slučaj od prije 15 godina nakon što otkriju da postoji mogućnost da je Paul lagao o svom identitetu. Međutim, njihova istraga otvara stare rane u obitelji žrtve. Padaju nove žrtve i očito je da je sadistički ubojica prepoznatljivog stila na slobodi. Ekipa od Sashe potraži savjet o ubojici, no ona je možda prebliska sumnjivcima da bi im mogla pomoći. Je li ubojicu zaista moguće rehabilitirati?

RTL TV, 21.40, AKCIJSKI SF FILM, X-Men: Prva generacija

Za vrijeme Drugog svjetskog rata u okupiranoj Poljskoj doktor Klaus Schmidt (Kevin Bacon) promatra dječaka Erika Lensherra kako pokazuje svoje moći, dok na drugom kraju svijeta, u New Yorku, dječak Charles Xavier, koji ima telepatske moći, susreće Raven (Jennifer Lawrence), koja može mijenjati izgled. Oduševljen da je susreo nekoga neobičnog poput sebe, Charles je poziva da živi s njegovom obitelji. Dvadesetak godina kasnije Lensherr (Michael Fassbender) je u potrazi za nacistom koji je ubio njegovu majku, dok Xavier (James McAvoy) završava sveučilište u Oxfordu, diplomirajući na temu mutacije. U međuvremenu, u Las Vegasu, agent CIA-e, Moira Mac Taggert (Rose Byrne) i pukovnik Hendry, susreću Schmidta te mutante – Emmu Frost (January Jones), Riptidea i Azazela.

KANAL FOX, 22.00, DRAMSKA SERIJA, Imperij

Ova snažna drama o obiteljskoj dinastiji Lyon koja posjeduje glazbenu kompaniju Empire Entertainment vrijednu milijarde dolara, djelo je autora nominiranog za nagradu Oscar – Leeja Danielsa i dobitnika nagrade Emmy, Dannyja Stronga. Na čelu kompanije je nevjerojatno talentirani umjetnik i nekadašnji kriminalac Lucious Lyon (Terrence Howard) čiju tvrtku neprestano ugrožava njegova obitelj – bivša supruga Cookie (Taraji P. Henson) te sinovi Jamal (Jussie Smollett), Hakeem (Bryshere Y. Gray) i Andre (Trai Byers). U tom glamuroznom i katkad opasnom svijetu hip-hop glazbe, borba za tron nikad nije bila uzbudljivija, što su gledatelji mogli vidjeti na kraju treće sezone kada je Lucious stradao u automobilskoj eksploziji za koju je kriv njegov sin Andre.

Nakon tri mjeseca, Lucious se budi u bolnici okružen zabrinutom obitelji, no on ne prepoznaje nikoga od njih. Vlast Empire Entertainmenta, sada je u rukama Andrea, no koliko dugo?

FOX CRIME, 22.00, KRIMI SERIJA, Sherlock

Dok Sherlock i Watson rješavaju novi slučaj u koji je upetljan i Sherlockov zakleti neprijatelj Moriarty (Andrew Scott), pažnju dvojicu detektiva zaokupit će intrigantna zagonetka zbog koje će slučaj postati opasniji nego što su mislili. Sve što su do sada znali bit će stavljeno na kušnju, a njihovi najbliži bit će u životnoj opasnosti…

NOVA TV, 22.10, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Kako se riješiti frajera u 10 dana

Benjamin Barry je izvršni direktor marketinške firme i poznati ženskar. Kladi se sa šefom nastojeći dokazati da mu je dovoljno deset dana da natjera ženu da se zaljubi u njega. Njegova izabranica je Andie Anderson, koja piše za jedan ženski časopis i upravo radi na članku “Kako se riješiti frajera u deset dana”. Benjamin i Andie sastaju se u baru ubrzo nakon oklade.

HRT3, 23.25, DRAMA, Mladost

U podnožju švicarskih Alpi osamdesetogodišnjaci Fred (M. Caine) i Mick (H. Keitel) uživaju u otmjenom hotelu. I dok se Fred potpuno prepušta odmoru koji provodi sa svojom kćeri (R. Weisz), udanom za Mickovog sina, Mick je zaposleni redatelj koji ubrzano završava scenarij za svoj najnoviji film…

Oskarovac Paolo Sorrentino (Velika ljepota, 2013.) u svom drugom filmu na engleskom jeziku okupio je impresivnu glumačku ekipu na čelu s izvrsnim veteranima: dvostrukim oskarovcem M. Caineom i nominiranim za Oscara H. Keitelom, a u sporednoj ulozi je dvostruka oskarovka Jane Fonda. Filmska glazba Davida Langa nominirana je za Oscara i Zlatni globus, a film je osvojio Europsku filmsku nagradu 2015. za najbolji film, najboljeg redatelja, mušku ulogu (M. Caine), kao i brojne druge ugledne nagrade i nominacije.

HRT2, 23.25, KRIMI SERIJA, Nezaboravljeni

Cassie i Sunny posjećuju svećenika koji se sjeća Jimmyja s dragošću, no, nažalost, otac Robert Greaves ne zna tko je “Jo-Jo”, tajanstvena osoba koja je Jimmyju dala dnevnik. Istraga vodi do još jedne osobe koja se dobro sjeća Jimmyja. To je Eric Slater koji je nekoć bio knjigovođa u Arlingham Houseu.

NOVA TV, 00.30, AKCIJSKI FILM, Mjesto iskupljenja

Deset godina nakon što su opljačkali kasino u Las Vegasu, četvorica odbjeglih zatvorenika pokušavaju pronaći nekadašnjeg partnera. On je jedini uspio izbjeći zatvor, a sada živi u gradiću usred pustinje, gdje radi kao pravnik i ne sjeća se svoje zločinačke prošlosti.