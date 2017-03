TV PREPORUKA DANA: Na prepunom maksimirskom stadionu hrvatski nogometaši u srazu s Ukrajincima idu po još jednu pobjedu

HRT2, 13.20, TRILER, Oproštajno pismo

Kad se Emma posvađa sa svojim dečkom Adamom (S. Colletti), njezine prijateljice Molly (K. B. Blanton) i Irene (L. Giovagnoli) znaju da to nije ništa novo – njih dvoje se neprekidno svađaju i mire. No, sljedeće jutro Emma je nađena mrtva, pokraj nje poruka koja sugerira da je izvršila samoubojstvo. Policija je spremna zaključiti slučaj, jedino Molly ne vjeruje da se Emma ubila, jer ju je dobro poznavala. Nitko joj ne vjeruje, čak ni njezin dečko Brady (B. Daugherty), koji misli da je Molly posebno osjetljiva zato što je i sama jednom pokušala samoubojstvo. Molly sumnja na Adama nakon što je vidjela u Emminom mobitelu kako mu je Emma nakon svađe poslala poruku da se nađu, no kad mobitel želi pokazati policiji, mobitel nestane iz njezine sobe.

RTL TV, 20.00, KOMEDIJA, Rent-a-mama

Kate Holbrook (Tina Fey) uspješna je poslovna žena, koja je privatni život podredila karijeri. Sada, u kasnim tridesetima, konačno odluči da želi dijete, ali sazna ono što dotad nije znala – da ne može imati djecu. Usvojenje za nju nije opcija pa Kate pronađe surogat majku Angie Ostrowski (Amy Poehler), koja se pokaže kao vrlo neugodna i nedorasla tom zadatku. Kada Angie zatrudni, Kate se počne pripremati za majčinstvo na svoj tipično ambiociozan način. No kada se Angie pojavi na njezinim vratima jer nema gdje živjeti, stvari će se polako početi otimati kontroli. Različitih karakternih osobina, njih dvije ne mogu izbjeći sukobe. Kate pokušava balansirati svoj poslovni i privatni život u kojem se pojavljuje vlasnik lokalnog kafića sokova, Rob Ackerman (Greg Kinnear), s kojim se Kate počne viđati.

HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Heroji Vukovara: Grad I – Kalvarija

U ovoj epizodi gledatelji će imati prilike iz prve ruke čuti priču čovjeka koji je preživio sve strahote zarobljavanja nakon pada Vukovara, za dlaku izbjegavši strijeljanje na Ovčari i smrt od četničke ruke.

Karlović svoju priču počinje padom Vukovara koji je dočekao sakrivši se u vukovarsku bolnicu. Nakon ulaska vojske, deportiran je autobusom na Velepromet gdje prolazi torture s ostalim zarobljenicima – tuku ga u špaliru, oduzimaju mu isprave i novac i ostavljaju na milost i nemilost četnika i dobrovoljaca koji u hangarima Veleprometa premlaćuju i ubijaju ranjenike i zarobljene. Igrom sretnog slučaja, vojnik JNA po nadimku Štuka spašava ga od sigurne smrti iz hangara nakon što mu Karlović spominje zajedničkog poznanika iz Rume.

HRT2, 20.45, KVALIFIKACIJE ZA SP 2018.: Hrvatska – Ukrajina

Hrvatski nogometaši kao vodeća momčad skupine I dočekuju drugoplasiranu Ukrajinu u 5. kolu kvalifikacija za SP 2018. godine. Vatreni imaju 10 bodova iz četiri utakmice, jedini put remizirali su protiv Turske. U rujnu se igralo pred praznim maksimirskim tribinama, sad je najavljen pun stadion, više od 30.000 gledatelja trebalo bi doći hrvatske nogometaše koji nakon gotovo dvije godine na domaćem terenu mogu računati na podršku navijača.

Inače, Hrvatska i Ukrajina dosad su igrale sedam puta, tri puta slavili su Vatreni, tri puta bilo je neodlučeno, a Ukrajinci su slavili tek jednom u tim dvobojima.

NOVA TV, 21.15, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Za sve je kriva svekrva

Nakon godina traženja onog pravog Charlotte ‘Charlie’ Cantilini (Jennifer Lopez) napokon pronalazi čovjeka svojih snova, Kevina Fieldsa (Michael Vartan), no tada otkriva da je njegova majka Viola (Jane Fonda) žena njezinih noćnih mora. Nedavno otpuštena voditeljica nacionalnih vijesti boji se da bi mogla izgubiti sina na isti način kako je upravo izgubila karijeru. Viola odlučuje prestraviti sinovu novu zaručnicu time što će postati najgora svekrva na svijetu, a Violina dugogodišnja asistentica Ruby (Wanda Sykes) daje sve od sebe kako bi pomogla Violi da ostvari svoje lude planove. No Charlie se odlučuje suprotstaviti pa započinje borba između dviju žena kako bi se saznalo koja je alfa-ženka.

RTL TV, 22.15, POVIJESNI SPEKTAKL, Hrabro srce

Nakon što je još kao mladić svjedočio okrutnim likvidacijama škotskih plemića, koje su engleski okupatori mnogo puta izigrali i prevarili te nakon što su mu i otac i brat poginuli u bitkama protiv Engleza, William Wallace (Mel Gibson) čovjekom je postao odrastajući kod ujaka Argylea (Brian Cox), koji ga je naučio svemu što zna. Zbog sramotnog zakona koji dozvoljava engleskim lordovima spavanje sa škotskim mladenkama prve noći njihova vjenčanja, William se s Murron oženio u tajnosti, ali ona kasnije biva ubijena u sukobu s plemstvom. Ogorčen svime što je cijelog života gledao te razbješnjen smrću svoje ljubavi, William okuplja vojsku najhrabrijih Škota te kreće u rat protiv Engleza. Iako od strane engleskih vođa podcijenjen kao pučanin koji nikakva znanja o ratnoj taktici nema, Wallace svoje vojnike uspijeva dovesti sve do tvrđave York, ali kasnije biva izdan od najbližih suboraca. Mučki i krvožedno ubijen, Wallace je u svijesti i predaji škotskih gorštaka ostao živjeti kao simbol slobode, koju su godinama kasnije i izborili.

HRT3, 23.00, DRAMA, Jerichow

Iz rata u Afganistanu Thomas se vraća u rodno selo Jerichow gdje je naslijedio kuću od pokojne majke. Zaposli se kod Alija, vlasnika lanca snack-barova, podrijetlom Turčina oženjenog za Njemicu Lauru. Laura i Thomas ubrzo započnu vezu koju teško održavaju zbog Alijeve velike ljubomore i pronicljivosti. Ipak, par će pokušati otvoriti put k budućnosti…

Radnjom smješten na obali Baltičkog mora, “Jerichow” je priča o ljubavnom trokutu koja ujedno opisuje i socijalnu situaciju marginaliziranih ljudi, Alija – njemačkog građanina podrijetlom iz Turske koji se ne osjeća prihvaćen u zemlji u kojoj živi, Laure, lijepe supruge mutne prošlosti koja je koči da se otisne dalje te Thomasa, bivšeg vojnika koji je nečasno otpušten…

Film je u Veneciji nominiran za Zlatnoga lava, a u Njemačkoj nagrađen nagradom filmskih kritičara.

NOVA TV, 23.15, AKCIJSKI TRILER, Dobar posao u Italiji

Priča počinje poslom koji je obavljen savršeno, bijeg je isplaniran bez zamjerke, ali pojavila se jedna stvar koju je Charlie Croker (Mark Wahlberg) previdio: izdaje ih Steve (Edward Norton), bivši partner i član njegove bande. Da bi se osvetio i vratio ono što smatra svojim plijenom, Charlie i ostatak bande slijede ga u Kaliforniju, a na putu im se pridružuje i prekrasna Stella (Charlize Theron). Nakon što su vratili sef pun zlata, manipulirajući prometnim sistemom osigurali su stalno zeleno na semaforima. Kolaps sistema izazvao je najveću gužvu u povijesti Los Angelesa…

Film je snimljen prema staroj verziji istoimenog filma iz 1969. godine s Michaelom Caineom u glavnoj ulozi.

HRT2, 23.25, KRIMI DRAMA, Poštar uvijek zvoni dvaput

Amerika u doba ekonomske depresije ranih tridesetih godina. Lutalica kriminalne prošlosti Frank Chambers (J. Nicholson) zaposli se kod vlasnika malog restorana uz cestu, Grka Nicka Papadakisa (J. Colicos), oženjenog s puno mlađom i vrlo privlačnom Corom (J. Lange). Cora i Frank ubrzo se upuste u strastven seksualni odnos te postaju ljubavnici. Kako vrijeme prolazi, a njihova veza jača, odluče likvidirati Nicka te njegovu smrt prikazati kao posljedicu prometnog udesa…

Roman Poštar uvijek zvoni dvaput jednog od glavnih predstavnika tzv. tvrde kriminalističke proze, Jamesa M. Caina, doživio je nekoliko filmskih prilagodbi. Prvu je 1939. napravio Francuz Pierre Chenal pod naslovom “Posljednji povratnik”, potom je 1945. slavni Luchino Visconti debitirao drugom verzijom nazvanom “Opsesija”, a 1946. je napokon i Hollywood realizirao svoju inačicu pod originalnim naslovom, pod kojim je i Bob Rafelson (Pet lakih komada, Kralj Marvinovih vrtova, Crna udovica) 1981. ostvario svoju, današnjim gledateljima najpoznatiju verziju. Rafelsonov film odlikuje se dojmljivom rekonstrukcijom razdoblja, elegantnom režijom te naturalističkom autorskom distancom i prizorima seksa i nasilja, kao i vrhunskim glumačkim izvedbama maestralnog para Jack Nicholson – Jessica Lange, kojeg vrsno podupire ostatak glumačke ekipe u sporednim ulogama. Spomenimo i da je scenarističku adaptaciju Cainova romana potpisao ugledni dramatičar i filmaš David Mamet (Kuća igara).

HRT1, 23.45, AKCIJSKI FILM, Majstor Tai Chija

Dvojica prijatelja, Junbao (Jet Li) i Tienbo (Siu-Ho Chin), odrasli su u Shaolinu gdje su se učili borilačke vještine. Obojicu su izbacili nakon što je Tinebo zamalo ubio kolegu koji je varao u borbi. Prije nego su napustili hram i uputili se u svijet, njihov učitelj dao im je naputke za novi život gdje ih čekaju velika iskušenja…

U glavnoj ulozi nastupa Jet Li (Smrtonosno oružje 4, Romeo mora umrijeti) koji je majstor nekoliko verzija kineske borilačke vještine wushu.