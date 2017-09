TV PREPORUKA DANA: Na prepunoj Rujevici momčad Rijeke dočekuje grčki AEK za koji igra naš Marko Livaja

HRT2, 14.20, ROMANTIČNA DRAMA, Ponos, predrasude i psi

Elizabeth Scott (C. Busby) je odlična nastavnica, no kako radi u privatnoj srednjoj školi o njezinoj sudbini odlučuju bogati roditelji a ne kvaliteta njezina rada. Jedan od njih, David Markham, potrudi se da Elizabet bude suspendirana zato što nije dala prolaznu ocjenu njegovom sinu, a potom je, kako bi stvar bila uvjerljivija, optuži da je tražila mito. Iako ravnatelj zna da je Elizabeth nevina, mora joj dati otkaz, jer tako zahtijeva predsjednica Upravnog odbora, koja je slučajno Markhamova supruga.

Stoga Elizabet odlazi na neko vrijeme u New York, posjetiti Gabrielle (E. McLaughlin), staru prijateljicu svoje majke, kako bi joj pomogla pripremiti pse za natjecanje. Na natjecanju Elizabeth upozna zgodnog i strogog suca Donovana Darcyaja (R. Paevey), kojega će ubuduće često viđati, jer je Gabriellin susjed. I dok Gabrielle i Elizabethina sestra Jenna (T. Gillis) vide da se Donovanu sviđa Elizabeth, ona to ne primjećuje, nego se neprekidno s njim prepire. Čini se da ni samoj sebi ne želi priznati koliko joj se on sviđa. Stvari su dodatno komplicirane zbog Donovanove ohole tete Violet (F. Fisher), koja doslovno vrijeđa Elizabeth jer želi da se Donovan zaruči s Felicity (C. Richter).

HRT3, 15.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Pod filipinskom zastavom

Dokumentarac obuhvaća najzanjimljivije trenutke iz povijesti i sadašnjosti tropskog arhipelaga. Od čudesnih terasastih rižinih polja do rajskih plaža Palawana, od Magellanovog vremena do današnjih dana, od tržnice glavnog grada Manille, do vulkana i džungli… Sve je to dio već prepoznatljivog rukopisa putopisca Radovana Sredića.

HRT2, 17.15, DOKUMENTARNA SERIJA, Puni krug s Michaelom Palinom: Meksiko, SAD, Kanada i Aljaska

Michael stiže u Mexico City, gdje se susreće sa Super Barriom, maskiranim hrvačem koji štiti siromahe trećeg najvećeg grada na svijetu. Odlazi i na selo i uči kako praviti tortilje, družeći se s obiteljima koji posjeduju još i manje od njihovih urbanih parnjaka. Nadalje ide na granicu s SAD-om, gdje se pridružuje beskrajnoj bujici Meksikanaca koji pokušavaju ilegalno prijeći granicu. Putuje dalje u Los Angeles i provodi vrijeme s kamermanom Bobom Turom u njegovu helikopteru, patrolira gradom i uživo snima reportaže za vijesti.

Michael se zatim vozi po pacifičkoj obalnoj autocesti u otvorenom sportskom automobilu te posjećuje Alcatraz s dvojicom nekadašnjih zatvorenika, a homoseksualnu četvrt San Francisca s gej policajcem. Dalje uz obalu, Michael odlazi i u Boeing u Seattleu kako bi vozio simulator 737. Prelazi u Kanadu i sudjeluje u natjecanju drvosječa, vjerojatno nadahnut slavnom pjesmom Pythonovaca, a zatim vlakom na parnu vuču putuje u luku Prince Rupert, kako bi se spojio s Pomorskim trajektnim servisom autocesta i otišao na Aljasku.

HRT2, 18.55, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Rijeka – AEK

Nogometaši Rijeke započinju svoju ovogodišnju avanturu u Europskoj ligi. Protivnik prvaku Hrvatske je zvučni grčki AEK, momčad čije boje brani Marko Livaja. AEK je dobro otvorio grčku ligu I s Bruggeom odigrao kvalitetnu utakmicu u Europi.

Rijeka, s druge strane, susret dočekuje nakon što je u prvenstvu na Rujevici počastila Cibaliju sa 7-0. Rijeka će na rasprodanoj Rujevici, pred praznim sjeverom zbog kazne Uefe, ali pred gromoglasnim istokom, zapadom i jugom, pokušati uzeti bodove sastavu iz Atene.

HRT3, 20.20, DOKUMENTARNO-IGRANA KOMEDIJA, Marimbe iz pakla

Don Alfonso (A. Tunché) je svirao na marimbi u poznatom hotelu i ostao bez posla jer je kriza i nema više interesa za tradicionalnu gvatemalsku glazbu. Kao žrtva iznude morao je maknuti obitelj na sigurno, zatim je pobjegao od kuće i ponio samo marimbu. Traži novi početak u čemu mu pomaže okretno kumče, Chiquilin (V. H. Monterroso), koji ga upozna s Blackom (B. González), mitskim rokerom i liječnikom. Njih trojica prihvaćaju međusobne različitosti, osnivaju Marimbas del infierno i stvaraju nov glazbeni stil kakav nitko ranije nije zamislio niti čuo…

Svježa i jedinstvena priča scenarista i redatelja Julia Hernándeza Cordóna, koji je rođen u SAD-u, a odrastao u Meksiku, Gvatemali i Kostariki, osvojila je i publiku i kritiku na međunarodnim filmskim festivalima: Miami International Fim Festival – glavna nagrada žirija, najbolji film; Torino International Film Festial – nagrada žirija i Ciputti nagrada; Valdivia International Film Festival – nagrada publike, itd.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Velikani u sjeni: Ivan Sarić – ljubav prema brzini

Ivan Sarić, bački Hrvat rođen u Subotici 1876, sportaš, automobilist, biciklist, motociklist, no najpoznatiji je po svojoj pionirskoj ulozi u zrakoplovstvu.

Sarić je daleke 1910. godine sam konstruirao i napravio monoplan te s njim uzletio i preletio 16. listopada iste godine subotičko konjsko trkalište u dužini od tada nevjerojatna tri kilometra. Tada su letjelice imale po 2, pa i 3 para krila pa je Sarićevo čudo bilo još i veće jer je letio u monoplanu, letjelici s jednim parom krila poput današnjih aviona.

NOVA TV, 22.30, INFO MAGAZIN, Provjereno

Dogodio se presedan u Hrvatskoj. Čovjeka koji je godinama živio u smeću, nakon priče ‘Provjerenog’, sud izbacio iz stana, a on je revoltiran napao ekipu emisije na terenu.

Godinama uhodi stanovnike jednog zagrebačkog naselja: snima i fotografira, najčešće žene i djecu! Bezuspješno su ga prijavljivali policiji, no nikom ništa – sve dok se u priču nije uključila ekipa ‘Provjerenog’!

Kako je živjela obitelji Todorić? „Jedne godine nismo dobili regres jer je snaha slavila rođendan u Dubrovniku“, kaže bivša blagajnica. Novinari ‘Provjerenog’ ušli su u ljetnikovac na Smokvici i zavirili u te luksuzne sobe.

Nevjerojatna sudbina: rodila u 60. godini i time postala druga najstarija majka u Srbiji. ‘Provjereno’ istražuje – radi li se o medicinskom čudu ili o pokusnom kuniću liječnika?

RTL2, 22.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Sheldon je potišten jer nije dio grupe koja je pošla na simpozij u dom Richarda Feynmana. Neraspoložen spomene Amy kako ga, kao dijete, njegovi brat i sestra nisu uključivali u igru gradnje šatora od pokrivača. Zato Amy i Sheldon odluče sada izgraditi svoj šator u dnevnom boravku. U međuvremenu, Wil Wheaton na svom podcastu intervjuira Penny, koja priča o zajedničkom filmu „Serial Ape-ist 2“, dok se Kevin Smith uključi u razgovor i ponudi joj da dođe na audiciju za „Clerks III“.

HRT1, 22.55, DRAMA, Za kraljicu i domovinu

Bill Rohan (C. Turner) je sada osamnaestogodišnjak i dobio je poziv za vojsku. Tamo se ubrzo sprijateljio s vojnikom Percyjem (C. Landry Jones) te su obojica postali narednici. Dok je većina kolega odlazila u korejski rat, ova su dvojica učila strojopis. Život im u vojarni zagorčava odlikovani veteran iz Drugog svjetskog rata insistiranjem da se sve odvija po propisu, a slobodno vrijeme u gradu provode u potrazi za djevojkama…

Film koji ovome prethodi, “Nada i slava”, a bavi se II. svjetskim ratom, istoga redatelja Johna Boormana (Point Blank, Oslobađanje, Excalibur) bio je nominiran za pet Oscara (najbolji film, režija, originalni scenarij, kamera i scenografija). “Queen and Country” bavi se pedesetima i velikim promjenama koje su zadesile Veliku Britaniju poslije rata. Prema riječima redatelja Boormana carstvo se polako gasilo, vojska se mijenjala, a pojavila se televizija koja je počela proces pretvaranja stanovništva u pasivne gledatelje/promatrače.

NOVA TV, 23.55, ROMANTIČNA KOMEDIJA, 50 prvih poljubaca

Pomorski veterinar Henry Roth (Adam Sandler) živi bezbrižnim životom te se u havajskom akvatoriju brine za životinje. Osim brige za životinje Henry ima vrlo zanimljiv hobi. Naime, on slama srca turistkinjama, koje traže ljubavnu romansu te nakon provedene noći, ostavlja ih bez imalo grižnje savjesti. Nakon što doživi nesreću, dolazi u kafić gdje primijeti prelijepu i šarmantnu Lucy Whitmore (Drew Barrymore). Kada se sljedećeg jutra vrati da opet vidi Lucy, prekrši vlastito pravilo o izlascima s mještankama, te dogovori sa zgodnom konobaricom spoj. Sav sretan, Henry sljedeće jutro dođe u kafić, no kada Lucy spomene njihov jučerašnji razgovor, ona misli da je nekakav luđak te ga ne prepoznaje. Henry, sav izbezumljen, dođe do šokantnog otkrića te shvati da prvu djevojku koja mu se uistinu sviđa, mora opet osvojiti. Shvati da, ukoliko želi osvojiti Lucy-ino srce, svakog dana, do kraja života mora ju nanovo osvojiti.