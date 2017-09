TV PREPORUKA DANA: Na otvorenju skupine D Lige prvaka Barcelona na Camp Nou dočekuje talijanski Juventus

HRT2, 14.25, TRILER, Susjed koji me vrebao

Andrea Allen (A. Pietz) i njezina kći Jodi (K. Stranahan) sele se iz stana u gradu u mirniji i skuplji kvart nakon što je Jodi napadnuta i silovana kad je bila sama kod kuće, od čega se ne može oporaviti i živi u neprekidnom strahu da će se zločinac vratiti. Novo susjedstvo upoznaje uglavnom kroz objektiv svoje kamere: ženu iz kuće preko puta, Lisu, njezinu nećakinju Kristen (K. Norman), mladića kojega svi smatraju sumnjivim, Nicka (G. Harvey) i Teda (E. Erickson), udovca koji je nedavno izgubio ženu.

Jednom prigodom, snimajući ulicu, Jodi primijeti siluetu u Lisinoj kući u prizemlju, za vrijeme dok je Lisa bila na gornjem katu, a njezina nećakinja provodila vikend na logorovanju. Smjesta je požurila upozoriti Lisu, no kako nikoga nisu otkrile u kući, i sama je povjerovala da joj se pričinilo. Međutim, sljedeće jutro Lisa je nađena mrtva, razbijene glave. Isprva je izgledalo kao slučajan tragičan pad, no istraga je pokazala da se radi o hotimičnom udarcu teškim predmetom. Jodi pokušava policiji reći ono što zna, no nitko joj ne vjeruje, pa ni majka.

HRT2, 16.40, HUMORISTIČNA SERIJA, Milostiva prije svega

U petoj sezoni Hyacinth vodi skupinu starijih na more, planira što će obući na bojnikov maskenbal i veseli se godišnjici braka, blaženo nesvjesna toga da ju je Richard potpuno zaboravio. Sva se smoči kad organizira piknik kraj rijeke, izazove kaos kad Richardu kupi skije, ode na dražbu izvan grada i zapjeva u nadi da će se pridružiti glumcima Emmetovog mjuzikla. I nemilo se iznenadi kada da oglas u novinama da nudi savjete o ukusu i eleganciji, a kad telefon zazvoni, otkriva da njezini klijenti imaju nešto posve drugo na umu.

HRT3, 20.15, DRAMA, Ja i ti

Srednjoškolac Lorenzo odluči umjesto skijanja koje organizira škola tjedan dana provesti u podrumu vlastite zgrade, naravno bez znanja roditelja. Nakon što se opskrbio Coca-Colom i Nutellom, Lorenzo počne uživati u svojoj podrumskoj slobodi što podrazumijeva da ne mora raditi ništa, naravno osim onog što želi, a to je slušanje glazbe, čitanje, promatranje mrava. No Lorenzova starija polusestra Olivia otkrije njegovo sklonište te mu se priključi. U početku je Lorenzo nezadovoljan njezinim pojavljivanjem i problemima koje izaziva njezina ovisnost.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Tajne Borgo Laricija

Anitin je kašalj zabrinjavajući, loše joj je, svi su zabrinuti zbog nje. A misteriji se samo množe. Francesco pronalazi mrtvog don Costantea. No prije negoli ga netko udari s leđa, primijeti pismo u svećenikovoj halji: dokaz da mu je majka živa. Odjednom se iz crkve začuje velika buka. Anita, premda u lošemu stanju, zabrinuta zbog Francesca, odjuri van. Francesco je samo ozlijeđen. No u opasnosti je siroti Samuele. Bastiani je umješnom smicalicom uspio njega okriviti za svećenikovu smrt.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Barcelona – Juventus

Trima pobjedama otvorili su nogometaši Barcelone i Juventusa aktualnu sezonu u domaćem dvorištu, time i potvrdili spremnost za međusobni ogled na stadionu Camp Nou na otvaranju skupine D Lige prvaka. Sasvim je jasno, jedan od tih nizova večeras staje, upitno ostaje tek hoće li to biti onaj igrački oslabljene, ali i probuđene Barcelone ili talijanskih prvaka koji u susret ulaze bez pomoći hrvatskih igrača. Marko Pjaca nije niti prijavljen za ovu fazu natjecanja, dok će Mario Mandžukić susret propustiti zbog nedavno zadobivene ozljede. S druge strane, Ivan Rakitić je potvrdio dobru formu i spreman je svojim loptama pomoći katalonskom klubu zadržati status još neporažene momčadi u sezoni.

HRT1, 21.00,DOKUMENTARNA SERIJA, Faust Vrančić: San o strojevima – Vatra

Treća epizoda obuhvaća najintrigantnije razdoblje života Fausta Vrančića – njegov boravak na dvoru njemačkog cara i hrvatsko-ugarskog kralja Rudolfa II. Poseban je naglasak stavljen na ekscentrično ozračje carskog dvora u Pragu, na umjetnike i znanstvenike među kojima se Faust kretao kao i na njegov osobni odnos s carem. U tom kontekstu obrađene su Vrančićeve konstrukcije satova, predmeta tako omiljenog na carskom dvoru, kao i utjecaj Tycha Brachea i Jacoppa della Strade na odluku našeg humanista da se konačno i u potpunosti posveti izumiteljskoj i znanstvenoj djelatnosti.

HRT2, 21.05, ROMANTIČNA DRAMA, Griffin i Phoenix

Henryju Griffinu (D. Mulroney) onkolog je upravo priopćio da mu se rak širi i da mu preostaje godina-dvije života. Spoznaja o kratkom vremenu koje je pred njim ponukala ga je da se okrene sebi, počne pisati roman, upiše psihologiju na newyorškom fakultetu gdje sluša kolegij o smrti i umiranju. Tamo je upoznao Saru Phoenix (A. Peet). Svidjela mu se i pozvao ju je da izađu zajedno. Sarah je oklijevala ali na kraju je ipak prihvatila njegov poziv…

“Griffin i Phoenix” jednostavna je i dirljiva priča o snazi prave ljubavi. To je remake istoimenog TV filma iz 1976. u kojem su Henryja i Saru glumili Peter Falk i Jill Clayburgh.

RTL2, 21.10, KRIMI SERIJA, Sherlock i Watson

Cijenjeni matematičar je ubijen, a Holmes pokušava otkriti značenje jednadžbe na kojoj je radio i pokušao je odgonetnuti. U međuvremenu, Watson se nađe u dilemi kada je sin bivšeg pacijenta zatraži pozajmicu.

DOMA TV, 21.25, KRIMI SERIJA, Mentalist

Patrick Jane se napokon suočava s Red Johnom, serijskim ubojicom kojeg progoni otkad je taj luđak ubio njegovu ženu i kćer. Deset je godina Jane neumorno tražio pravdu.

NOVA TV, 22.55, KOMEDIJA, Kućna zečica

Shelley Darlington (Anna Faris) živi bezbrižnim životom u Playboyevoj vili. Sve dok se jedna njezina suparnica ne pobrine da je izbace. Shelley je očajna i nema kamo otići. No sudbina je odvede u sestrinstvo Zeta Alpha Zeta. Zete se nalaze u nevolji, naime ukoliko ne uspiju pridobiti nove članice ostat će bez svoje kuće koja će pripasti njihovim suparnicama sestrinstvu Phi Lota Mu. Članice sestrinstva u borbi za kuću trebaju Shelleyjnu pomoć, ona će ih naučiti zavoditi i šminkati. S druge strane one mogu pomoći Shelly da se osamostali.

HRT1, 23.00, BIOGRAFSKA DRAMA, Poštena igra

Valerie Plame (N. Watts) radi za CIA-ju kao tajna agentica. Jednog dana njezin je identitet otkriven, a to joj dovodi u pitanje karijeru i brak…

Snimljeno prema knjizi Josepha Wilsona “The Politics of Truth: Inside the Lies that Led to War and Betrayed My Wife’s CIA Identity: A Diplomat’s Memoir”.