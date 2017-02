TV PREPORUKA DANA: Na Old Traffordu Manchester United ugošćuje solidnu francusku momčad Saint Etienne

HRT2, 14.10, KRIMI FILM, Sechs Tage Angst

Dr. Katja Schilling (K. Böhm), državna tužiteljica, više je puta gangsterskog šefa Mankoffa (D. Martens) gotovo imala u šaci, no izmaknuo joj je zbog nedostatka dokaza. Ovaj put uhićen je zbog ubojstva Igora Šapošnikova. Vjeruje da će se lako izvući, no ne zna da je ubojstvu svjedočila Igorova sestra Nadja (N. Rudziewicz) te da je dr. Schilling (T. Sarbacher) drži na tajnom mjestu do suđenja. Katjin bivši muž Thomas, iskusan policajac, pokušava pomoći u istrazi, no brzo postaje očito da u policijskim redovima postoji krtica koja upozorava Mankoffa o svakom novom dokazu.

RTL TV, 20.00, OBITELJSKI FILM, Garfield 2

Jon Arbuckle (Breckin Meyer) planira zaprositi svoju djevojku, doktoricu Liz Wilson (Jennifer Love Hewitt), ali ona uskoro odlazi na poslovni put u London. To mu je prilika da je iznenadi prosidbom u čarobnom glavnom gradu Engleske, no on nije jedini koji krišom želi otputovati na Otok. Garfield (glas Bill Murray) i Odie sakriju se u Jonovu prtljagu i pridruže mu se na putu. Istovremeno, u jednom engleskom dvorcu čita se oporuka Lady Eleanor, u kojoj piše da je čitav zamak ostavila Princu XII. (glas Tim Curry), mačku koji izgleda identično poput Garfielda.

HRT2, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Majmuni i njihove tajne: Čari obiteljskog života

Mnogi se veliki životni događaji poput rođenja i smrti, konkurencije i suparništva, ljubavi i gubitka te rata i mira odigravaju i u svijetu primata. Za neke je pojedince život posebno težak. Kako odabrati prijatelje, učiti od drugih oko sebe i kako znati komu možeš vjerovati? Epizoda istražuje složeni društveni život primata koji se sastoji od kompliciranih hijerarhija i otkriva zašto se u napučenom svijetu primata isplati živjeti zajedno.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNI FILM, Noćna smjena

Noć nosi posebnu atmosferu i šarm. Posebni su i ljudi koji su ili izabrali, ili zbog životnih okolnosti prihvatili živjeti i raditi noću. Ekipa filma bez ikakvih intervencija pratila je nekoliko noći u životu poznatog književnika i scenarista Ive Brešana, zagrebačkog taksista i strastvenog nogometnog navijača Saše Kosa, zaštitarke i samohrane majke Danijele Rončević te vozača kamiona cisterne Vladimira Vukojevića, koji svoju motorističku ekipu smatra obitelji i braćom. Četvero različitih ljudi u kamere izgovara svoja razmišljanja o životu, noći, ljubavima, strastima… a sve to obojeno je likovnošću kamere Sandija Novaka i režijom Ante Rozića. Atmosferu naglašava glazba poznatih svjetskih kompozitora, koju su izveli studenti i profesori Muzičke akademije u Zagrebu.

HRT2, 21.00, NOGOMET, EUROPSKA LIGA: Manchester United – Saint Etienne

Nakon Lige prvaka nastavlja se natjecanje i u Europskoj ligi, a najzanimljiviji dvoboj na papiru je onaj koji će na Old Traffordu igrati Manchester United i Saint-Etienne. Nemjerljivo skuplja momčad gura United u poziciju favorita u ovom srazu, baš kao i činjenica da su Crveni vragovi izgubili samo jednom u posljednje 22 utakmice u svim natjecanjima. Saint-Etienne je solidna momčad, na petom je mjestu u francuskoj ligi, ali ipak je kvalitetom ispod Manchestera. Ova će utakmica biti zanimljiva i zbog bratskog okršaja: u Unitedu igra Paul Pogba, a u Saint-Etienneu njegov stariji brat Florentin.

NOVA TV, 22.15, INFO MAGAZIN, Provjereno

Uhvaćena u laži. Vlasnica doma za stare i nemoćne rekla je ekipi ‘Provjerenog’ kako sa štićenicima nema ugovore o doživotnom uzdržavanju – a na temelju njega dobila je stan u centru Rijeke koji sada prodaje!

Muškarac koji je nakon operacije ostao bez spolovila – nije jedini! Nakon priloga ‘Provjerenog’, redakciji se javila još dvojica. Isti liječnici, isti ishod operacije, no drastično gore stanje!

Kamera emisije ‘Provjereno’ snimila je groznu scenu: dvije djevojčice vrijeđale su i omalovažavale treću dok su prolaznici okretali glavu.

Susjedi iz horor filma! U stanu drže zatočene preko desetak pasa i dvadesetak mačaka koje vrše nuždu posvuda i zato susjedima otpada žbuka! Tko im može pomoći u takvoj situaciji?

HRT3, 22.40, DRAMA, Dangube

Radnja se zbiva u malom talijanskom gradu, gdje petorica mladića uglavnom dangube i trče za ženama. Kad jedan od njih, Fausto Moretti (F. Fabrizi), zavede sestru svog prijatelja Moralda (F. Interlenghi), Sandru (E. Ruffo), prisiljen je oženiti se. Bez obzira na nove okolnosti u svom životu, ženu i dijete, Fausto živi po starom. I dalje je s prijateljima u potrazi za zabavom i zadovoljstvom sve dok se zapostavljena Sandra s djetetom ne vrati ocu, a Moraldo napusti društvo i ode u Rim…

Ovaj rani Fellinijev film autobiografskih značajki bavi se skupinom gimnazijalaca u talijanskom provincijskom gradiću, koji ne znaju kako utući vrijeme. Svaki od njih, pojedinačno, ali i kroz druženje s ostalim članovima društva pokušava pronaći vlastiti, osobni put u svijet odraslih. Kroz njihova maštanja, sitne podvale i zaljubljivanja Fellini ocrtava život mladih ljudi izgubljenih u provincijskom sivilu kojima smisao daju ne samo sitni doživljaji, nego temeljni osjećaj grupe i zajedništva. “Dangube” karakterizira vrlo suptilni humor u karakterizaciji i precizna socijalna analiza talijanske provincije. Mnogi povjesničari i Fellinijevi kritičari smatraju da je Marcello u filmu “Slatki život” zapravo odrasli Moraldo iz ovoga filma.

Na filmskom festivalu u Veneciji Fellini je za “Dangube” dobio Srebrnog lava, scenarij je nominiran za Oscara 1958. te se film smatra prekretnicom u Fellinijevom stvaralaštvu i iskorakom na međunarodnu scenu. Slatki život, Osam i pol, Amarcord, samo su neki od filmova kojima je obogatio filmsku umjetnost. Za nagradu Oscar nominiran je 12 puta, a dobio ga je 1993. za životno djelo.

HRT1, 23.25, TALK SHOW, 1 na 1: Romano Bolković

Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić upravo je dobio saborsku podršku većine čime je okončan višemjesečni slučaj navodnog plagiranja. S ministrom Barišićem razgovaramo, jasno, i o netom okončanoj polemici i aferi, pitajući ga o njegovim argumentima, o informacijama na osnovi kojih je saborski odbor za etiku donio svoju odluku. U nastavku razgovora tematizirat ćemo stanje u našem obrazovanju, izvoru temeljnih njegovih problema, te o mogućnosti implementacije iskustava modela poput finskog, povezanosti obrazovanja i tržišta rada: kako povećati ugled i privlačnost strukovnog obrazovanja te zapošljivost onih koji iz toga sustava izlaze. Visoko obrazovanje postavlja pitanje moguće reforme bolonjskoga procesa, kao i ona kakve je pomake donijela “Bologna” za studente u Hrvatskoj i kako osigurati bolju provedbu bolonjskog procesa. Znanstvena zajednica se posebno žali na trenutačno stanje te udio financiranja znanosti s kojim smo na začelju EU; kakvo je uistinu stanje i što se poduzima? Napokon, pitamo koje aktivnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja može poduzeti s ciljem unaprjeđenja s

NOVA TV, 23.30, ROMANTIČNA DRAMA, Blefer

Eric Bana glumi darovitog mladog kockara koji dobiva nekoliko lekcija o riziku i nagradama od pjevačice iz Vegasa (Drew Barrymore) i njezine sestre (Debra Messing). Susrest će i svog oca s kojim nije u dobrim odnosima (Robert Duvall), a Bana će iskušati svoju sreću u svijetu u kojem postoje samo pobjednici i gubitnici.