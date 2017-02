TV PREPORUKA DANA: Momčad Pepa Guardiole dočekuje Monaco na čijim je vratima naš Danijel Subašić

HRT2, 12.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Zavolite svoj vrt uz Alana Titchmana

Alan Titchmarsh vraća se u novoj sezoni svoje popularne serije o uređenju vrta, ali ovoga puta sudjeluje u preuređenju i pomaže ljudima koji nastoje urediti svoj vrt iz snova. U ovoj epizodi priskače u pomoć gospođi iz Hampshirea koja je unatoč teškoj bolesti posvetila svoj život dobrotvornom radu.

HRT2, 13.35, TRILER, Najbolja prijateljica

Beth (M. Gallagher) je u sretnom braku, no iza nje je turbulentno razdoblje. Bila je alkoholičarka, ali se uspjela izliječiti kad je shvatila da mora izabrati – ili će biti mama, ili pijanica. Njezin muž Kurt (B. Hope) je voli i ima puno razumijevanja. Beth se osjeća sretnom u svojoj obitelji, uz muža, sina Charlieja i nećakinju Sophie (B. Wilson) koja živi s njima. Sretna je i što ima najbolju prijateljicu Claudiju (C. Mink), koja joj pomaže kad god joj treba pomoć: oko pripremanja zabave za Kurtov rođendan, kad treba otići po Charlieja u školu, u kući… No, Claudia ne preže ni od čega kad želi nešto postići, nijedna prepreka ne može je zaustaviti. Tako, kad joj muž zabrani da troši na skupu odjeću, jer je on bez posla i u dugovima, Claudia mu, kad ga prati na put, u termosicu s kavom uspe prašak za spavanje, te on doživi prometnu nesreću i pogine. Kad otkrije da joj je izmaknula Wayneova polica životnog osiguranja vrijedna 2 milijuna dolara, Claudia potpuno izgubi kontrolu.

HRT3, 20.00, TRILER SERIJA, Pod kupolom

Stanovnici Chester’s Milla pojavljuju se i unutar Kupole i izvan nje nakon tajanstvenog susreta u tunelima ispod grada. I dok Kupola polagano počinje razotkrivati svoj konačni cilj, stanovnici su se prisiljeni zapitati čemu i komu mogu vjerovati s obzirom na to da niču nove prijetnje, pojavljuju se novi stanovnici i sklapaju nenadani savezi u premijeri treće sezone.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Supruge astronauta

John Glenn ima senatorske ambicije, a Alan Shepard rješava privatni problem koji bi njegovu karijeru mogao zauvijek prizemljiti.

Astronaut John Glenn naumio je ostvariti karijeru u politici pa uz potporu supruge Annie i Rene Carpenter počinje kampanju za senatorski mandat u državi Ohio. Alan Shepard se u međuvremenu bori s privatnim problemom koji bi njegovu karijeru mogao zauvijek prikovati za zemlju. Betty Grissom dobije alarmantno pismo o Gusu, koje izazove krizu u njihovom braku.

HRT1, 20.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatski velikani: Faust Vrančić

Faust Vrančić iz Šibenika, poznati je hrvatski polihistor, jezikoslovac, izumitelj, diplomat, inženjer, svećenik i biskup. “Otac” je homo volansa – preteče modernog padobrana. No jeste li znali da je Faust Vrančić prije nekoliko stoljeća objavio i nacrte visećeg mosta po kojem su nastali mostovi u San Franciscu i Dubrovniku? Njemu možete zahvaliti i razvoj amortizera i još niz stvari koje nas okružuju.

RTL2, 20.25, DRAMSKA SERIJA, Chicago u plamenu

Nakon što su ugasili kuhinjski požar u jednom imućnom domaćinstvu, Casey, Herrmann, Mouch, Cruz, Otis i Mills optuženi su da su iz kuće ukrali vrijednu dijamantnu ogrlicu. Otvara se istraga koju vodi Caseyev suparnik još iz akademskih dana. Cruz mora spašavati brata Leona, koji se našao usred obračuna bandi. U međuvremenu, Dawson poziva Caseya na božićni tulum, dok je Shay na rubu strpljenja sa Severideom.

ARENA SPORT3, 20.45, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Manchester City – Monaco

Prve četiri utakmice osmine finala Lige prvaka odigrane su prošli tjedan, a u utorak i srijedu nas čekaju još četiri poslastice. Večeras je na rasporedu vrlo zanimljiv okršaj na Etihadu gdje će Manchester City dočekati vodeću momčad francuske lige Monaco. City je na drugom mjestu u Premier ligi s osam bodova zaostatka za Chelseajem. Ne ide baš Guardiolinoj momčadi onako kako su se nadali klupski čelnici, ali uspjeh u Ligi prvaka bi prebrisao nezadovoljstvo igrama u engleskom prvenstvu. Monaco, međutim, nije nimalo bezazlen suparnik: radi se o momčadi koja igra sjajno ove sezone i koja je u 26 kola francuskog prvenstva postigla čak 76 golova. I obrana Monaca je vrlo čvrsta, a sigurnost na golu daje vratar hrvatske reprezentacije Danijel Subašić.

HRT2, 20.45, DRAMA, Oprosti za kung fu

Nakon što je rat završio trudna djevojka se vraća u svoje selo u zabačene predjele Hrvatske. Njezina obitelj ne zna da ona nosi dijete žute boje kože. Roditelji joj traže muža kako bi joj pomogli da se uklopi u zakone i običaje toga kraja. Rođenje žutog djeteta unosi nemir i razdor u zatvorenu sredinu ovog malog mjesta…

Ovaj snažni i zreli, drugi dugometražni film u produkciji Hrvatske televizije, scenarista i redatelja Ognjena Sviličića, koji u priči o patrijarhalnoj sredini i tradicionalizmu Dalmatinske zagore vrlo vješto kombinira teške dramske i komične elemente, poruka je protiv rasne i druge netolerancije.

Film je prikazan na Pulskom festivalu 2004. Daria Lorenci dobila je Zlatnu arenu za glavnu žensku ulogu, a Vera Zima za sporednu žensku ulogu. Film je prikazan u Berlinu u Forumu, a ovjenčan je i Grand Prixom na Warsawa International Film Festivalu.

HRT2, 21.55, DRAMSKA SERIJA, Preljub

Alisonina majka Athena izražava zabrinutost zbog novog Noinog i Alisoninog života. Za večerom na Dan zahvalnosti Alison prozove Nou zbog nove knjige u kojoj štošta razotkriva. Dok se strast između njih rasplamsava, Cole bez razloga plane na Luisu, a šokantne novosti dodatno ga udalje od obitelji.

DOMA TV, 22.10, KRIMI SERIJA, Osumnjičeni

Kao novu metu, Stroj određuje tinejdžera čiji je brat nedavno ubijen. U međuvremenu, Finch je zabrinut da bi Stroj mogao biti otkriven.

Reese otkriva da je stvar mnogo složenija nakon što se infiltrira u lanac krijumčara kako bi se približio novoj meti koja možda skriva tajni identitet.

HRT3, 22.40, PSIHOLOŠKA DRAMA, U boljem svijetu

Nakon nedavne smrti supruge, emotivni poslovni čovjek Claus (U. Thomsen) kao samohrani otac u danskoj provinciji skrbi o senzibilnom sinu Christianu (W. J. Nielsen). Istodobno, liječnik Anton (M. Persbrandt) pokušava urediti nesređen brak sa suprugom Marianne (T. Dryholm), s kojom ima sinove Eliasa (M. Rygaard) i Mortena (T. L. Bjarke). Dok Anton većinu vremena provodi u Sudanu liječeći pripadnike plemena koje muče i ubijaju vojnici iz paravojne postrojbe dijaboličnog razbojnika nadimkom Grdosija, Eliasa u školi zlostavlja agresivni kolega Sofus (S. Maagaard Holm). No kad u razred dođe Christian, koji se poslije majčine smrti s ocem doselio iz Londona, stvari će se početi mijenjati. Naime, šutljivi Christian vjeruje da je jedini učinkoviti odgovor na nasilje i pretrpljenu agresiju taj da se uzvrati istom pa i žešćom mjerom, te plahog i nesigurnog Eliasa počne nagovarati da mu se pridruži najprije u osveti Sofusu, a potom i u osvetničkom pohodu protiv primitivnog automehaničara koji je pred očima djece ponizio i fizički ugrozio Antona.

NOVA TV, 23.55, AKCIJSKA KOMEDIJA, Gas do daske 2

Nakon uspješno obavljenog zadatka u Sjedinjenim Državama, inspektor Lee (Jackie Chan) vodi brbljavog policajca Cartera (Chris Tucker) u Hong Kong na odmor. Kratkotrajno opuštanje ubrzo prekida napad na američko veleposlanstvo, a Lee i Carter odmah kreću tragom zločinaca. Osobe odgovorne za napad nalaze se u visokim redovima zloglasnih trijada, čiji šef je Ricky Tan, a njegova smrtonosna zamjenica je lijepa Hu Li (Zhang Ziyi). No iza napada, čini se, stoji krivotvoriteljski lanac, a detektivi u potrazi za istinom stižu natrag u Ameriku.