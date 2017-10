TV PREPORUKA DANA: Mlada udovica i pisac iz New Yorka odluče napisati biografiju o poznatom glazbeniku (Ponovno ljubav)

HRT2, 13.25, ROMANTIČNA DRAMA, Ljubav u vinogradu

Molly (E. Vaugier) i Jackson (M. MacCaull) tako su zaljubljeni da je ona radi njega spremna odbiti poslovnu ponudu u Novom Meksiku, a on radi nje spreman otputovati i napustiti svoj posao. U trenutku kad je on prosi, dolazi nepozvan gost, njegova bivša djevojka Vanessa, koja tvrdi da je trudna i da je on otac. Kako su se Molly i Jackson počeli sastajati deset mjeseci ranije – doduše, isprva prijateljski – Molly smatra da ju je Jackson prevario sa svojom bivšom, a on tvrdi da ga je Vanessa pijanoga zavela. Molly odlazi, a Jackson ostaje slomljenog srca. I Mollyno je srce slomljeno, iako ona o tome ne govori. Već dva tjedna kasnije utjehu nalazi u vezi s Gregom (C. Russell), koji je zgodan, odan i površan. A Jackson je u Kaliforniji, radi u vinogradu, ima kuju Molly i prijatelja Romea (E. Perez). Vinograd je velik i lijep, te se pojavljuje zainteresirani kupac, bogataš Randall, koji je spreman platiti koliko god vlasnik traži, čak i dvostruko od vrijednosti vinograda, a Molly, koja radi u agenciji za nekretnine, pokušava otkriti tko je vlasnik vinograda “Slomljeno srce” i nagovoriti ga na prodaju.





HRT2, 16.45, DOKUMENTARNA SERIJA, Povratak deva: Dvogrbne kraljevne

One su deve, imaju dvije grbe i mogu podnijeti gotovo sve: suhe pustinje, ekstremne hladnoće, ekstremne vrućine, slanu vodu… Njihovo zlatno doba trajalo je 1500 godina zahvaljujući Putu svile od Istoka do Zapada. Neke su čak ostale divlje, čak i u najnesmiljenijim svjetskim pustinjama. Odakle potječu? Začudo, iz Sjeverne Amerike, kao i cijela njihova porodica Camelidae. Otputujte Putom svile u Mongoliju, Kinu, Kazahstan i Kanadu te otkrijte ove dvogrbe vladare!

RTL2, 19.45, KRIMI SERIJA, Kosti

Potraga za Boothom se nastavlja, a tim doznaje da agentica Miller nije bila posve iskrena s FBI-em i istražiteljima Instituta Jeffersonian te da je skrivala važne podatke koji bi ih mogli odvesti do Bootha. U međuvremenu, Institut posjećuje FBI-jev forenzičar dr. Benjamim Metzger, koji radi s Angelom u dekodiranju informacija koje bi mogle otkriti Boothovu lokaciju i misterij njegovog nestanka.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Žene u muškim cipelama

Večeras ćemo se pozabaviti cipelama, u metaforičkom smislu. Govorimo o ženama koje se bave poslovima koji se obično smatraju muškima. Žene ih, naravno, mogu obavljati jednako dobro kao i muškarci, ako ne i bolje od njih, a to će nam potvrditi naše gošće: bivša premijerka Jadranka Kosor, boksačica Ivana Habazin, kondicijska trenerica Tamara Despot i stand up komičarka Marina Orsag.

HRT2, 21.00, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Ponovno ljubav

Hannah (R. Hall) se pokušava prilagoditi jednostavnom životu u maloj sredini, što dalje od gradske vreve. Prazninu trenutno ispunjava pisanjem biografije vlastitog muža, poznatog glazbenika, koji je tragično preminuo. Istodobno je na sličnu ideju došao pisac (J. Sudeikis) iz New Yorka, s drukčijim pogledom na glazbenikov život. Na početku Hannah odbija bilo kakvu suradnju s Andrewom, no kako vrijeme prolazi, nekako pronalaze zajednički jezik.

HRT1, 21.05, DOKUMENTARNA SERIJA, Kozmos: Nebo puno duhova

Istražujemo kako svjetlost, vrijeme i gravitacija zajedno izobličuju našu percepciju svemira. Prisluškujemo razgovore prilikom nekoliko šetnji na plaži godine 1809. William Herschel, koji je među ostalim otkrio i da su teleskopi ustvari vremenski strojevi, prije spavanja pripovijeda priče svome sinu Johnu, koji će kad odraste i sam doći do važnih znanstvenih otkrića.

DOMA TV, 21.20, KRIMI SERIJA, Navy CIS

McGee otkriva da mu je netko ispreturao cijeli stan. Riječ je o pljačkašu koji pokušava pronaći predmet velike vrijednosti koji je negdje u stanu skrio osuđivani kriminalac koji je prethodno živio u tom stanu. Uz to, kongresnica Flemming (Mary Stuart Masterson) pokušava uvjeriti ravnatelja Vancea da karijeru nastavi u politici.

HRT3, 22.45, DRAMA, Braća

Michael (U. Thomsen) je disciplinirani i uspješni profesionalni vojnik, a njegov mlađi brat Jannik (N. Lie Kaas) neobuzdani impulzivac koji živi na rubu zakona. Odnos se dramatično mijenja u trenutku kada stariji brat nestane kao pripadnik mirovnih snaga UN u Afganistanu. Jannik postaje odgovoran i pažljivo skrbi za Michaelovu obitelj. Poslije neočekivanoga oslobađanja i povratka teško traumatiziranoga vojnika u domovinu, sve se mijenja. Nekoć uzoran otac i muž pretvara se u osobu koja ruši sve oko sebe, a bivši prijestupnik pokušava vratiti obiteljski mir.

HRT1, 23.25, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Elizabeth i njezino osoblje putuju u Afriku kako bi im ponudili razvojnu pomoć. Iznenadili su ih Kinezi koji su ih pretekli. Spremni su nadmudriti SAD vlastitom ponudom. Daisy je nervozna jer je let do Afrike bio pun turbulencija. Zajedno sa Susan Thompson (Tonya Pinkins) obilazi kontinent diveći se njegovoj ljepoti. FBI je zamolio Henryja da istraži člana kršćanskog kulta koji je možda pomogao u sastavljanju bombe za napad u Illinoisu.

NOVA TV, 23.50, PUSTOLOVNI FILM, Crno zlato

Nakon godina rata oko granice između svojih područja i plemena sultan Emir Nesib (Antonio Banderas) i sultan Amara (Mark Strong) sklopili su primirje i stvorili područje, tj. ničiju zemlju koja je nazvana „Žuti pojas“. Nesib zatraži da Amarovi sinovi odrastaju zajedno s njegovim potomstvom na njegovoj zemlji, kao garancija da će se dogovor poštovati. Petnaest godina kasnije predstavnici Texas Oila pronađu naftu u „Žutom pojasu“, a sultan Nesib daje dozvolu američkoj kompaniji da započne eksploataciju zemlje kako bi izgradio bolnice i škole, i na taj način pogazi primirje.