TV PREPORUKA DANA: Melanie Griffith i Don Johnson u preradi djela Georgea Cukora iz 1950. godine (Jučer rođena)

HRT2, 14.30, TRILER, Savršena djevojka

Brandon Moore (J. Cor) dobiva priliku za napredovanje u poslu, no mora otputovati u drugi grad. Prima ga jedna od direktorica (A. Frantz) poduzeća, koja je mlada, lijepa i velikodušno mu nudi pomoć. Za početak, kaže mu kako u gradu nema nijedne slobodne sobe u hotelima, no nudi mu da dva tjedna, koliko mu treba vremena za potpisivanje ugovora, bude u njezinom stanu, koji će za to vrijeme biti prazan, jer ona ide na službeni put. No, slučaj će htjeti da njezin put bude odgođen, te će njih dvoje na dva tjedna biti cimeri. Brandonova djevojka Jensyn (A. Leggat) isprva dobro podnosi odvojenost od dragoga, no kad za vrijeme razgovora preko Skypea vidi da “cimerica” šeta po kući u donjem rublju, strpljenje joj je pri kraju. Brandon još uvijek ne uviđa u kakvu je opasnu, poremećenu mrežu upao.





HRT1, 15.55, KRIMI SERIJA, Detektiv Murdoch

Otkrivši zemljopisnu kartu i pismo koje je potpisao prvi kanadski premijer sir John A. MacDonald na tijelu davno ubijenog muškarca Murdoch kreće u istragu koja ugrožava nacionalnu sigurnost. Kad postane jasno da je žrtva bivši ministar obrane, Murdochov stari neprijatelj, kanadski špijun Terence Meyers, pokuša odvratiti Murdocha od istrage. Meyers tvrdi da bi istraga mogla pokrenuti velik diplomatski spor, možda čak i rat, sa sve ratobornijom američkom administracijom. Ali Murdoch je sumnjičav prema svemu što Meyers kaže pa je Meyers prisiljen zamoliti svog šefa da naglasi važnost slučaja, a njegov je šef premijer Wilfrid Laurier. Laurier objasni Murdochu kako se vjeruje da karta označava mjesto u jezeru Ontario gdje je potopljeno pravo malo bogatstvo u zlatu koje je trebalo utjecati na ishod Američkog građanskog rata. Uz pomoć naprave nalik sonaru koji je Murdoch izumio, naši junaci isplovljavaju pod okriljem mraka u očajničkom pokušaju da nađu zlato prije Amerikanaca.

DOMA TV, 19.55, KRIMI SERIJA, Navy CIS LA

Eksplozija u pustinji oživljava potragu za ukradenim nuklearnim oružjem. Zbog toga Hetty mora izmiješati partnere unutar NCIS-a pa Callena i Kensi šalje u inozemstvo, a Sam i Deeks rade u državi. NCIS-ov tim iz L. A.-a pronalazi izmučenog Sama i Deeksa, ali životi su svima i dalje ugroženi jer se potraga za ukradenim nuklearnim oružjem nastavlja.

HRT3, 20.00, RATNA DRAMA, Grimizno i crno

Napeta priča koja se zbiva u Rimu za vrijeme Drugog svjetskog rata, temeljena na stvarnim osobama i događajima. Junak je filma monsinjor Hugh O´Flaherty (G. Peck) koji kao dio organiziranog otpora prkosi Gestapou i uspijeva pomoći mnogim bjeguncima pred nacistima…

“Grimizno i crno” bio je jedan od najuspjelijih američkih televizijskih projekata, sniman raskošno, s visokim budžetom, na izvornim lokacijama u Rimu i Vatikanu. To je bio projekt koji je, zahvaljujući izvrsnom scenariju, okupio glasovite međunarodne glumačke zvijezde. Gregory Peck prvi je put pristao glumiti u jednom TV filmu. Režija je povjerena Jerryju Londonu koji se proslavio radom na televizijskoj seriji “Shogun”, a scenarij je, prema knjizi “The Scarlet Pimpernel of Vatican” J. P. Gallaghera napisao David Butler. Uz Gregorya Pecka u glavnoj ulozi treba istaknuti još C. Pulmmera u ulozi pukovnika Kapplera i J. Gielguda u ulozi pape Pia XII.

HRT2, 20.00, DRAMSKA SERIJA, Dama pod velom

Nakon što završi u bolnici za psihičke bolesnike, Clara shvaća da ju je netko trovao laudanumom. Sumnja u Adelaide i Cornelija pa čak i u samog Guida. Uspijeva pobjeći iz bolnice. Pokušava doći do San Leonarda i Mattea, no netko je slijedi. Nepoznati je udara bičem i onesvještenu baca u rijeku Adige. Kad na dnu rijeke pronađu samo jednu njezinu cipelu, svi pomisle da je počinila samoubojstvo.

HRT1, 20.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Lijepa vaša: Macho ili Mačo?

Tko se mača laća, završi u Zagrebu. Preko Banje Luke. Sa Sicilije. Giacomo Fanizza, talijanski majstor mačevanja, podučava hrvatske klince na Zagrebačkom velesajmu. Roditelji su oduševljeni. Talijan ih kroz dvoboje uči životu, intuiciji, disciplini. Bivši specijalac, tjelohranitelj i tragični romantik, Giacomo je nakon dvije godine života u Banjoj Luci, kamo ga je dovela nesretna ljubav, postao glavni trener Centra za mačevanje na Velesajmu. Zagreb mu je tuđ. Čovjek ne izlazi. To nema smisla.

RTL2, 21.15, KRIMI SERIJA, Zakon i red: Odjel za žrtve

Detektivi Benson i Stabler istražuju ubojstvo i silovanje dadilje koja je čuvala malog dječaka. Obitelj dječaka šokirana je zbog ubojstva, a još veći problemi pojave se kada otac dozna da mu dječak nije biološki sin. Životi Stablerove žene i njihovog nerođenog djeteta ugroženi su zbog strašne automobilske nesreće.

HRT1, 21.25, DRAMSKA SERIJA, Novine

Maskirani napadači premlaćuju šefa Krim policije Juru Jolića (Dražen Mikulić), još jednog sudionika u zataškavanju prometne nesreće koju je skrivila Dubravka Kardum (Edita Karađole). Premlaćivanje je naručio novi vlasnik “Novina”, njezin sin Mario Kardum (Aleksandar Cvjetković), a organizirao Kardumov ortak, šef policije Toni Nardelli (Alen Liverić), nakon što ga je Jolić pokušao ucijeniti fotografijom koja je nastala kad je natjerao novinara “Novina” Andreja Marinkovića (Goran Marković) da se fotografira s njim. Dubravka Kardum naslućuje da će moćni gradonačelnik Ludvig Tomašević (Dragan Despot), nakon u “Novinama” objavljenog članka uperenog protiv njega, krenuti i na njezinog sina pa dogovara susret s gradonačelnikom na grobu pokojnog supruga koji je svojedobno zadužio Tomaševića. Kardumova žena Vanja (Sandra Lončarić) pokušava napustiti supruga i obnoviti vezu s bivšim ljubavnikom Tomaševićem.

HRT2, 21.40, KRIMI SERIJA, Klica zla

Eva otkriva sve više dokaza o tome što se dogodilo njezinu ocu. Nove eksplozije u šumi razgnjevile su čudovište, a petero djece nestane s dječjeg odjela bolnice u Silverhöjdu. Panika se širi, a policija tapka u mraku. Tom kaže Wassu što je pronašao kod Eve.

HRT1, 22.50, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Jučer rođena

Želeći potkupiti nekoliko senatora koji bi morali poduprijeti njegov projekt, moćni poslovni čovjek Harry Brock (J. Goodman) stiže u Washington. Uz njegovog odanog tajnika Eda Deweryja (E. Herrmann) i mladog nećaka JJ-a (M. Perlich), u Harryjevoj je pratnji i atraktivna Billie Dawn (M. Griffith), njegova dobrodušna i praznoglava djevojka. Nakon što jedne večeri Billie svojim neznanjem i prostodušnošću osramoti Harryja, on odluči smjesta nešto poduzeti. Za oko mu zapne kritički intoniran novinski članak Paula Verralla (D. Johnson), markantnog i upornog novinara koji o Harryju pokušava pronaći neki kompromitirajući ili pikantan detalj. Kad mu Brock ponudi da uz pristojan honorar poradi na Billienom obrazovanju i poduči je barem osnovnim pravilima ponašanja u društvu, Paul zadovoljno pristane, vjerujući da će tako lakše doznati štogod o Harryju.

RTL2, 22.50, KRIMI SERIJA, Smrt u raju

Camillina prijateljica Aimee sruši se i umre na brodu u vlasništvu lokalnog poduzetnika Stephena Morrisona i njegove supruge Eloise. Aimee je otrovana, a njezin stan je pronađen u neredu, koji je ostavio provalnik. Aimee je trebala uskoro otputovati u Miami i snimiti album, što je bio uzrok svađe s Morrisonom, dok je Eloise bila zavidna što je Aimee bolja pjevačica od nje.

NOVA TV, 23.15, PUSTOLOVNA KOMEDIJA, Asterix i Obelix u Britaniji

Jedno maleno selo u Britaniji odolijeva napadima moćne rimske vojske, ali njegove snage sve su slabije pa Kordelija, britanska kraljica, šalje svog najvjernijeg časnika Antiklimaxa, da potraži pomoć kod Gala, u drugom selu poznatom po otporu Rimljanima. U tom selu Asterix i Obelix već imaju pune ruke posla. Njihov poglavnik povjerio im je zadatak da naprave čovjeka od Urbaniksa, njegova dosadnog nećaka koji je stigao iz Lutecea. A zadatak je daleko od realizacije.

Kad Antiklimax dođe sa molbom za pomoć, Gali mu odluče dati bačvu njihova čarobnog napitka. Asterix i Obelix će mu se pridružiti u povratku u Britaniju – kao i Urbaniks. Napokon, putovanje pruža izvrsnu priliku za edukaciju mladića. No nažalost, ništa ne ide prema planu.