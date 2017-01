TV PREPORUKA DANA: Meg Ryan se zaljubljuje u internacionalnog kradljivca umjetnina (Mamin novi frajer)

HRT2, 13.30, ROMANTIČNA KOMEDIJA, Blagdanska priča šetačice pasa

Luce Lockhart (L. Giovagnoli) i sama osjeća da joj nedostaje dimenzija “dubine”. Ona lijepo izgleda, ima savršen ukus i smisao za uređenje i odjeće, i interijera, i božićnih ukrasa, no, sve što radi svodi se na površne poslove, osjećaje, prijateljstva. Baš pred Božić otkriva da njezin dečko Derek nema ozbiljne namjere čak nije smatrao da su u vezi. Skupi sat koji mu je kupila na dar ispraznio je njezinu karticu, a roditelju su joj u Africi. Kad ju susjeda Missy Paxton (D. Meyer) zamoli da joj pričuva psa, ona pristaje, uglavnom zbog novca, jer je psi baš i ne zanimaju. U parku upozna ljubitelja pasa, studenta veterine Deana (J. Bennett), koji se, zajedno s drugim vlasnicima pasa, bori za očuvanje “psećeg parka”. No to je zemljište vlasništvo poduzeća Paxton, koje pripada Missy i njezinom mužu Byronu (P. Muldoon).

DOMA TV, 19.55, AKCIJSKA SERIJA, Navy CIS

Kad šestogodišnji dječak obavijesti tim NCIS-a da mu je otac otet, tim otkriva da je nestali otac zapravo kapetan korvete koji je radio na tajnom projektu imena Honor, te da je jedini koji zna kôd kojim se projekt otvara. Dok se Gibbs (Mark Harmon) zbližava s dječakom, ostatak tima otkriva da je u projekt provalio haker i da su informacije o projektu izbrisane. Je li nestali časnik nedužan ili je zapravo krivac?



HRT1, 20.40, DOKUMENTARNA SERIJA, Stambeno pitanje: Zadarsko nebo, Žuveline kuće

Spor za zemljište na kojem su nekada bile nekretnine obitelji Žuvela traje već šest desetljeća i vjerojatno je jedan od neslavnih pravosudnih rekordera po trajanju: u poratnom razdoblju zemljište nikada nije bilo nacionalizirano niti konfiscirano, pa već desetljećima obitelj pokušava dokazati da je njihovo. No ovo je priča i o jednom vakuumu u povijesti Zadra kada je došlo do nevjerojatne devastacije stare gradske jezgre. Kako se rušio, što se pokušalo sačuvati, tko je skrivao blago, i tko je na kraju spasio Zadar?

RTL TV, 21.10, AKCIJSKA ROMANTIČNA KOMEDIJA, Mamin novi frajer

Henry (Colin Hanks) je mladi FBI agent. Za vrijeme njegovog trogodišnjeg izbivanja iz doma, njegova majka Martha (Meg Ryan) uspjela je izgubiti puno kilograma, proljepšati se i, na Henryjevo negodovanje, postati prava party djevojka. Nakon što se Henry vrati kući sa svojom zaručnicom Emily (Selma Blair), koja također radi u FBI-ju, Marty upozna Tommyja (Antonio Banderas), koji se predstavlja kao konzultant, a zapravo je lopov vrijednih umjetnina.

HRT1, 21.30, TALK SHOW, Dva : jedan u gostima: Damir Martin

Jedan od najboljih hrvatskih veslača Damir Martin osvojio je dva srebrna olimpijska odličja – u četvercu na OI u Londonu 2012. i u samcu na OI u Rio de Janeiru 2016. Srebrni olimpijac dvostruki je i svjetski i europski prvak, zlato je osvojio na europskim prvenstvima u Vareseu 2012. i u Brandenburgu 2016. Uz zlatnu medalju osvojenu na SP u Chungiju 2013., vlasnik je (zajedno s Davidom Šainom, Martinom i Valentom Sinkovićem) i zlatne medalje sa SP na Novom Zelandu 2010. Najbolji sportaš Hrvatske u 2016. prema izboru SN-a aktivan je i izvan sportskih terena, novoizabrani je predsjednik Komisije sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora. O životnom i sportskom putu rođenog Vukovarca, koji je kao malo dijete prognan iz svog grada, imat ćemo priliku više saznati u pretposljednjoj epizodi.

HRT2, 21.45, KRIMI SERIJA, Nijanse plave

Harlee muči to što je postala FBI-eva doušnica. Wozniak sumnja u sve članove svoga tima. Harlee se panično boji da će je Wozniak otkriti i predlaže da se svi podvrgnu testu detektorom laži, što joj se obije o glavu. Zbog jednog slučaja Wozniak pregleda snimke svog prvog susreta s Harlee, koje otkrivaju mračnu tajnu iz njihove prošlosti. Espada pomaže Tess da se nosi s muževom nevjerom.

HRT3, 22.45, KRIMI DRAMA, Život bez principa

Radnja se zbiva u Hong Kongu gdje se kriminalac, bankovna službenica i policajac nađu u bezizlaznim situacijama usred globalne krize pri čemu izdaju svoje moralne principe samo da riješe financijske probleme…

Film je prikazan na mnogim filmskim festivalima osvojivši brojne nagrade, najviše u Aziji, a u Veneciji je 2011. hongkonški redatelj Johnnie To bio nominiran za Zlatnog lava.

NOVA TV, 00.40, AKCIJSKI FILM, Trgovina ljudima

Kad se neuglađeni svodnik i očajna žena nađu pod kontrolom ciničnog bivšeg plaćenog ubojice Bradleyja (Gary Daniels), on kreće u misiju spašavanja mlade žene iz ruku brutalnih gangstera koji trguju ljudima. Bradley će vratiti svoju čovječnost u ovoj mračnoj priči o iskupljenju i žrtvi smještenoj u brutalno podzemlje, gdje svakodnevni opstanak nije vještina, već instinkt.