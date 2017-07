TV PREPORUKA DANA: Marin Ćilić svoj nastup na Wimbledonu otvara mećom protiv Philippa Kohlschreibera

RTL TV, 13.50, HUMORNA DRAMA, Spašeni

Mary (Jena Malone) je dobra kršćanka koja pohađa dobru kršćansku školu zajedno sa svojim dobrim prijateljima kršćanima, kakvi su prije svih Hilary Faye (Mandy Moore) i Maryn dečko Dean (Chad Faust). Život joj se čini savršenim sve dok jednog dana ne dozna kako je vrlo vjerojatno da je Dean zapravo homoseksualac. Nakon što doživi viziju Isusa u bazenu, Mary će napraviti sve kako bi Deana izvela na pravi put, čak će mu i ponuditi svoju nevinost. Mary će zbog toga ostati trudna, dok će Dean ipak morati otići u centar za degayifikaciju. Kada je okolina počne izbjegavati, Mary će se sprijateljiti sa školskim otpadnicima, među koje pripadaju jedina židovka u školi, Cassandra (Eva Amurri); Hilaryn brat Roland (Macaulay Culkin), koji je u invalidskim kolicima; te Patrick (Patrick Fugit), skejter i ravnateljev sin.





HRT2, 16.40, PRIJENOS, Wimbledon: M. Ćilić – P. Kolhschreiber

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić neće imati lagan posao na startu Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira sezone. Prvi suparnik mu je njemački tenisač Phillip Kohlschreiber, s kojim ima negativan omjer 3-6, doduše, ovo će im biti prvi meč na travi gdje bi Čilić ipak trebao biti u prednosti pred 34-godišnjim njemačkim veteranom, trenutačno 57. tenisačem svijeta.

Iza Čilića je jako dobra sezona, s osvojenim ATP turnirom u Istanbulu, a prije deset dana stigao je i do finala Queen’s Cluba, gdje je bolji od njega bio Feliciano Lopez. No, finale turnira na travi pokazatelj je dobre Marinove forme koji je izjednačio najbolji renking karijere sa šestim mjestom na ATP ljestvici. Dosad je Čilić tri puta stizao do četvrtfinala Wimbledona, ovaj put ambicije su mu i veće od toga.

Kohlschreiber je ove sezone igrao jedno finale, ali je u Marrakechu izgubio od Borne Ćorića.

HRT1, 18.10, DRAMSKA SERIJA, Igre moći

Nakon što su otkrili tajnu koja bi mogla uništiti ugled Marije Ostrov (Angela Gots), Elizabeth i predsjednik Dalton odlaze u Švicarsku kako bi se sastali s njom i iskoristili tu informaciju za mirno rješavanje sukoba s Rusijom koji sve više eskalira. Dmitri traži da ga razriješe dužnosti špijuna.

HRT3, 20.00, VESTERN, Posljednji sumrak

Brendan O’Malley (K. Douglas) ubio je čovjeka i pobjegao u Meksiko. Dolazi u skroman dom svoje nekadašnje ljubavi Belle Breckenridge (D. Malone) kako bi se sklonio pred šerifom Danom Striblingom (R. Hudson) koji mu je na tragu. Belle je udata za Johna (J. Cotten), alkoholičara gospodskog ponašanja. S njima živi i ljepuškasta kći Melissa (C. Lynley). John nagovori Brendana da se za dobru nagradu pridruži njegovoj obitelji i da s njima prati tisuću grla stoke u Ameriku. Upravo kad trebaju krenuti pojavi se šerif Dana. Čovjek kojeg je Brendan ustrijelio bio je muž njegove sestre. Kako na teritoriju Meksika Dana ne može uhititi Brendana, pristane da i on bude gonič stoke do Amerike gdje će ga moći uhititi.

HRT2, 20.15, DRAMSKA SERIJA, Žeđ za životom

April posjećuje liječnika u klinici za neplodnost kako bi se raspitala kakve su njezine šanse da zatrudni prije negoli se podvrgne kemoterapiji te od svoje grupe za potporu oboljelima od raka traži savjet kako da priopći Dominicu da boluje od leukemije. Leo pristaje da April napiše nimalo laskav članak o Bruceu Hendrieu te napokon dobije zasluženo priznanje za svoj rad.

Dotle George nastoji pomoći Sari da se lakše nosi sa svojim osjećajima i brigom za April, a Dominicu stiže neočekivana ponuda koja bi mogla sve promijeniti.

HRT1, 21.00, DOKUMENTARNA SERIJA, Lijepa vaša: Mali princ na rolama

Mladi Južnokorejac Young Sun sišao je s vlaka u Zagrebu prije četiri godine. Mislio je da je došao u Veneciju. Propovjednik, zavodnik, pijanist, roler, crtač, princ. U međuvremenu je stekao najrazličitije prijatelje po gradu. Izvodi baletne figure na rolama u sivom odijelu i ljubičastoj košulji. Svi se pitaju tko je taj ekscentrični tip. S cipelama od 10.000 eura, potomak korejske kraljevske loze ima misiju: želi dovesti Hrvatsku – ‘raj na zemlji’ – na novu razinu svijesti.

DOMA TV, 21.40, KRIMI SERIJA, Tijelo je dokaz

John Carroll Lynch … detektiv Bud Morris medicinski istražitelj Peter Dunlop (Nic Bishop). Taj bivši murjak ne ustručava se reći joj neugodnu istinu o njezinu radnom stilu. Česti su kontakti na poslu i s dr. Ethanom Grossom (Geoffrey Arend), čije je dječačko i štrebersko ponašanje Megan simpatično, kao i sa zamjenikom glavnog patologa dr. Curtisom Brumfieldom (Windell D. Middlebrooks).

HRT2, 22.50, ROMANTIČNA DRAMA, Sigurnost nije zagarantirana

Darius, skromna i povučena djevojka, radi kao pripravnica u Seattle Magazinu. Nadređena pošalje Darius, pripravnika Arnaua i novinara Jeffa da razotkriju krije li se zanimljiva priča iza oglasa u novinama u kojem se traži partner za putovanje kroz vrijeme. Sve troje otputuju u mjesto Ocean View. Ubrzo Darius otkrije da se iza novinskog oglasa krije prodavač u supermarketu Kenneth. Darius i Kenneth se zbliže te Darius zadobije njegovo povjerenje i postane partner u budućem putovanju kroz vrijeme.

Debitantski dugometražni igrani film “Sigurnost nije zagarantirana” američkog producenta i redatelja Colina Trevorrowa romantična je drama s elementima komedije i filma ceste o troje ljudi potpuno različitog svjetonazora koje bizaran novinski oglas odvede na poslovni zadatak u američki gradić. Vrlo originalna priča djelo je scenarista Dereka Connollya kojem je ovo prvi filmski scenarij te je zapaženo prošao na nekoliko američkih filmskih festivala osvojivši u Sundanceu Waldo Salt Screenwriting Award te je nagrađen nagradom Independent Spirit Awards (Nagrada nezavisnog duha).

NOVA TV, 23.10, AKCIJSKI FILM, Razbijač 2: Naplata

Nick Prescott (Kevin Sorbo) je sin gradskog šerifa koji se vraća u svoj rodni grad. Kada sazna da je njegov mirni gradić postao leglo kriminalaca, droge i nasilja, Nick odluči tome stati na kraj. U nekad mirnom gradiću sada vlada grupa beskrupuloznih kriminalaca koji siju teror po ulicama Nickovog rodnog mjesta. Da bi situacija bila gora kriminalci imaju podršku i korumpiranog lokalnog policajca koji im pomaže u njihovim ilegalnim poslovima. Kada Nickov otac želi uvesti pravdu biva brutalno ubijen. Nick se uz pomoć agenata FBI-ja želi osvetiti ubojicama njegova oca te provesti pravdu u svom gradu…

Glavni glumac ovog filma Nick Prescott poznat je po svojim ulogama u filmu ‘Hercules’, te u seriji ‘Andromeda’ za koju je ujedno i nominiran za nagradu Saturn.