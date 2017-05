TV PREPORUKA DANA: Mandžukićev Juventus u prvoj polufinalnoj utakmici ide u goste Subašićevom Monacu

HRT2, 12.30, DOKUMENTARNA SERIJA, Veliki snovi, a malo prostora

Susjedi Anne i Fliss iz Oxforda odlučili su srušiti sve granice. Žele spojiti vrtove svojih kuća u jedinstven, divan prostor pun biljaka koje su im drage. Najvažnije pitanje za Montyja je mogu li dvije entuzijastične vrtlarice s različitim idejama surađivati u ime zajedničkog cilja. Sally iz Pewseyja želi površinu prekrivenu asfaltom i građevinskim materijalom pretvoriti u udobno, mirisno, divlje utočište za svoje kćeri Georginu i Caitlin, i želi da bude gotovo do ljeta. Sve tri imaju mnoštvo različitih ideja, a Monty je svjestan da je to puno posla za tako kratko razdoblje. Srećom, Sally ima cijelu vojsku prijatelja spremnih pomoći.

HRT1, 13.20, DOKUMENTARNA SERIJA, Hrvatsko podmorje: Priče iz dubina – u moru do koljena

Čovjek je biće gladno nepoznatog, radoznalo, ali i nestrpljivo. Koliko nas samo protrči kroz plićak da bi došlo do dubokog mora u potrazi za blagom, zaboravljajući ono što mu je kao djetetu bilo veliko kao svemir. A to je more do koljena, popularno zvano – plićak. Da bismo ga istražili, morali smo potražiti pomoć Marka, dječaka istraživača, koji nam je ponovno otkrio bogati svijet podmorja do metra dubine. Plićak nije uvijek bio gostoljubiv, krije on svoje opasnosti, naročito za moreplovce, a i neke vrste mogu biti neugodne za čovjeka. Plićak stvara i bogatstva. To su spoznali Dubrovčani koji su u plićacima Stona brali bijelo zlato, morsku sol. Ima i ljekovitih plićaka. Posebni uvjeti, minerali, protočnost, mikroorganizmi stvorili su morska lječilišta u plićacima. Ipak, najzanimljiviji je život, a on se ne sastoji samo od ježinca, zvjezdače, školjkaša, pužića. Koliko je raznolik i bogat, pokazat će nam mali istraživač Mark.



HRT2, 13.40, TRILER, Najdarovitija učenica

Nicholas Howarth (N. Matter) je pisac, ali nije previše uspješan. Zarađuje predajući o književnosti, među ostalim i u ženskom zatvoru. Među polaznicama njegovog tečaja je i mlada Teresa Smith (J. Loren), lijepa i neobično zanimljiva djevojka, koja mu ispriča da je i ona pisac te da piše o djevojci koja je ubila profesora. Nekoliko godina kasnije Nick objavljuje roman utemeljen na Teresinoj priči. Roman postaje hit, a on slavan. No, na jednu od promocija i potpisivanje knjiga stiže i Teresa, čije su riječi enigmatske za sve nazočne, pa i za Nickovu suprugu, samo Nick razabire njihovo prijeteće značenje.

EUROSPORT, 17.45, NOGOMET, U-17: Europsko prvenstvo

U Hrvatskoj se od 3-19. svibnja u organizaciji HNS-a održava UEFA Europsko prvenstvo za igrače do 17 godina. Na prvenstvu sudjeluje 16 reprezentacija: Hrvatska, Španjolska, Italija, Turska, Škotska, Francuska, Mađarska, Farski Otoci, Njemačka, Republika Irska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Nizozemska, Engleska, Norveška i Ukrajina.

Prvenstvo se svečano otvara sutra u Rijeci, utakmicom između Hrvatske i Italije od 17:45 uz izravan prijenos na Eurosportu 1.

Eurosport će prenositi ukupno 15 utakmica U-17 Eura u 64 zemlje svijeta!

Prvenstvo se igra na 7 stadiona: Rujevica, Kostrena, Zaprešić, Lučko, Velika Gorica, Sesvete i Varaždin.

Izbornik Dario Bašić jučer je objavio popis igrača koji će predstavljati Hrvatsku: Dominik Kotarski (Dinamo), Tin Hrvoj (Dinamo), David Čolina (Dinamo), Ivan Nekić (Rijeka), Stipe Radić (Hajduk), Mario Vušković (Hajduk), Antonio Marin (Dinamo), Marko Hanuljak (Hypo Limač), Michele Šego (Hajduk), Bartol Franjić (Dinamo), Tomislav Krizmanić (Dinamo), Vice Baždarić (Hajduk), Juraj Ljubić (Dinamo), Josip Mitrović (Rijeka), Jurica Pršir (Dinamo), Leon Kreković (Hajduk), Roko Baturina (Split) i Filip Hlevnjak (Slaven Belupo).

HRT2, 20.35, NOGOMET, LIGA PRVAKA: Monaco – Juventus

Dan poslije madridskog derbija polufinalni ogled u Ligi prvaka igraju Monaco i Juventus. Apsolutno ovogodišnje iznenađenje i vodeća momčad francuskog prvenstva itekako će biti opasna prijetnja talijanskom velikanu. Pitanje je kako će se trojac Barzagli, Bonucci i Chiellini oduprijeti strahovitim naletima Kyliana Mbappea, Falcaa i ostalih.

S druge strane Danijel Subašić će se naći na mukama jer će mu prijetiti Gonzalo Higuain, Paulo Dybala i Mario Mandžukić. Za hrvatske nogometne zaljubljenike zasigurno će biti uzbudljivo pratiti koji će od Vatrenih zaigrati 3. lipnja na Millennium stadionu u Cardiffu.

HRT3, 22.15, DRAMA, Čak i kiša

Filmski redatelj Sebastián (G. G. Bernal) i producent Costa (L. Tosar) dolaze s ekipom u Boliviju na područje Cochabambe snimati film o Kristoforu Kolumbu, njegovim prvim istraživanjima i o tome kako su se Španjolci odnosili prema Indijancima. Costa je izabrao Cochabambu jer je budžet za film tanak i tu je jeftinije angažirati lokalne glumce. Sve je teklo glatko do trenutka kad je eksplodiralo nezadovoljstvo stanovništva zbog privatizacije opskrbe vodom. Jedan od glumaca vodeći je aktivist u protestima protiv odluke kolumbijske vlade…

“Čak i kiša” osvojio je mnogobrojne nagrade na međunarodnim filmskim festivalima, među ostalima u Berlinu 2011. je redatelj Icíar Bollaín osvojio Panorama Audience Award, nagrađen je u Palm Springsu, a iste je godine film dobio tri nagrade Goya u Španjolskoj i td.

RTL2, 22.15, HUMORISTIČNA SERIJA, Teorija velikog praska

Raj radi na zadatku za NASA-u, mora osmisliti poruku koja će biti odaslana u svemir s ciljem uspostave kontakta s izvanzemaljcima. Iako Raj traži od društva samo savjet, Sheldon i Howard pokušavaju mu nametnuti svoje ideje pa ovaj poziva Leonarda da radi s njim. U međuvremenu, Penny razmišlja treba li riskirati svoju novu karijeru i vratiti se glumi.

DOMA TV, 22.50, KRIMI SERIJA, Forever

Nakon što je liječnik pronađen mrtav poslije primitka humanitarne nagrade, Henry i Jo traže tragove u njegovoj prošlosti. Abe Henryju povjerava dugo čuvanu tajnu.

HRT2, 22.55, DOKUMENTARNA SERIJA, Pripravnik

Najteži razgovor za posao u Britaniji ušao je u deseti tjedan i ostalo je samo pet kandidata. Kandidati su prošli iznimno teške zadatke i ribanje na sastanku s upravom, a ovaj tjedan čeka ih pravo iznenađenje.

Po prvi put Sir Alan je kandidate poslao na Mediteran u borbu. Došli su na Heathrow u 3.45 ujutro po mrklom mraku i tek tada im je sve postalo jasno. Šef im je priredio natjecanje koje se održava tjedan dana na moru. Hoće li nadobudnim poduzetnicima voda doći do grla ili će se osjećati kao riba u vodi? Jedna će osoba dobiti otkaz.

KANAL FOX, 23.55, KRIMI SERIJA, Crna lista

Druga sezona serije otkriva kako su svi kriminalci na Crnoj listi povezani i dio su tajanstvene zločinačke organizacije – Kabala. Liz mora napustiti FBI te postaje bjegunka i pridružuje se Redu. Njih dvoje susreću se sa slučajevima koji su povezani sa Kabalom, ratnim zločinima te krađom nuklearnog goriva. Bježeći od Kabale i agenata FBI-ja, Liz doznaje tajnu zbog koje upada nove nevolje. Hoće li im ovaj put ozloglašena imena na Crnoj listi biti od pomoći ili će ih potpuno uništiti?

NOVA TV, 00.10, AKCIJSKI FILM, Otporan na metke

Predani policajac Los Angelesa, detektiv Masona Storma (Steven Seagal) razotkriva mrežu visokopozicioniranih korumpiranih političara i ubojstava. Kada ga nastrijeli kolega, Storm će provesti sedam godina u komi prije nego što se probudi i sazna da mu je obitelj ubijena. Sada, mnogo godina nakon ubojstva i ne znajući tko stoji iza toga, Storm želi pravdu i ništa ga u tome neće spriječiti.