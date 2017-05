TV PREPORUKA DANA: Mafijaš Marlon Brando nudi posao studentu Matthewu Brodericku (Brucoš)

HRT2, 13.45, KRIMI FILM, Knjižara krimića: Na prvi pogled

Samantha (K. Martin) na okulističkom pregledu doznaje da bi mogla imati problema s očima. To će pokazati daljnji testovi, a bitna za dijagnozu je i anamneza, kakve je nasljedne bolesti mogla dobiti od roditelja. Ma koliko vijesti bile nepovoljne, olakšava ih to što je liječnik zgodan i što poziva Samanthu na večeru. A loša stvar je to što Samantha napokon prvi put priznaje najboljoj prijateljici da je posvojena. I to nije sve: prvi susret s biološkom majkom bit će šokantan, jer je na podu njezinog dnevnog boravka leš muškarca.

HRT3, 15.25, DRAMA, Veselje

Dvoje glazbenika, violinista koji sviraju u istom orkestru, Stig (S. Olin) i Marta (M-B. Nilsson), zaljube se, ožene, ali ne mogu zajedno.

HRT1, 16.00, DRAMSKA SERIJA, Hanna, slušaj svoje srce

Budući da Hanni nisu poznate Oskarove sposobnosti za kriminal, ne obazire se na Maximilianovo upozorenje. Stefanov odvjetnički savjet i svijest o tome da su Alexandra i Gitti uz nju ulijevaju joj sigurnost. No Alexandra je nakon Oskarove ucjene opet na njegovoj strani pa torpedira narudžbu za catering, koju je Hanna primila. Budući da je Oskar potajnim provođenjem vlastitih planova glede hotelskoga kompleksa prekršio Edithin nalog, nađe se pod pritiskom. No kad otkrije da je Edith bila Heinrichova ljubavnica, opet je drži u šaci. Stefan uživa u tome što Hanna traži njegovu blizinu. Kad si gotovo prizna da se iznova zaljubio u nju, iznenada se na vratima pojavi Romy.

HRT2, 20.05, TALK SHOW, Žene, povjerljivo!: Prekidi, razvodi, preljubi

O prekidima, razvodima i preljubima govore singl žene, one u vezama, u braku i izvan bračnih voda. Kako preživjeti ljubavno razočaranje i kako se možemo izdići iz blata da bismo izgradile nove, sretnije sebe? U povjerenju govore kazališna redateljica Saša Broz, psihijatrica Ana Vaništa i blogerica Ivana Grabar.

DOMA TV, 20.15, KRIMI SERIJA, Navy CIS

Nakon eksplozije tijekom formalnog domjenka u Washingtonu, Parsons preuzima novu ulogu u agenciji NCIS, a Gibbsovu timu i dalje nedostaju tri agenta u prvome nastavku 11. sezone serije „Navy CIS“.

Gibbs i njegov tim traže teroristički lanac u zemlji, a Tony putuje na misiju u Izrael kako bi pronašao Zivu.

RTL2, 20.15, KRIMI SERIJA, Zločinački umovi

Tim istražuje niz okrutnih i fatalnih slučajeva premlaćivanja u Philadelphiji te se upoznaje s boksačkom scenom grada u potrazi za ubojicom. U međuvremenu, trenirajući za triatlon, Hotch sreće atraktivnu trkačicu Beth Clemmons (Bellamy Young).

HRT1, 20.45, DRAMSKA SERIJA, Mjesto koje zovem dom

Sarah ima težak porođaj i dijete se bori da preživi. Jack se muči da spasi Sarino dijete i kontrolira pacijenticu. Sarah je još više uznemirena kad Elizabeth prekrši obećanje. George pogrešno izabere trenutak i to naruši njegov odnos sa Sarom. Roy pokušava u kaosu malo utješiti Saru. Regina nastavlja vezu s narednikom Taylorom. James podupire Oliviju kad se ona suoči s tragičnom istinom. Henry pokušava zaustaviti Reginine ucjene. Rose se sve više divi Regini. Douglas šarmira Elizabeth divnim iznenađenjem.

HRT2, 21.00, KOMEDIJA, Brucoš

Clark Kellogg (M. Broderick) napušta Vermont i dolazi u New York na studij glume. No, već na željezničkom kolodvoru opljačka ga Victor Ray (B. Kirby). Kada sljedeći dan ponovno ugleda Raya, ovaj mu ponudi posao kod Carmina Sabatinija (M. Brando). Za tisuću dolara na tjedan, Clark bi trebao prevoziti vrlo rijetke životinje koje dospijevaju na jelovnik u “Klubu gurmana” gdje večera stoji i do milijun dolara. No, Clarka hvataju agenti FBI-a i ucjenjuju ga: ili će otkucati Sabatinija, ili će odsjediti u zatvoru. Clark ipak otkriva Sabatinija.

HRT3, 22.30, DRAMA, Kao netko zaljubljen

Film o studentici sociologije, Akiko (R. Takanashi), koja noću radi kao prostitutka. Njezin dečko Noriaki (R. Kase) je sumnjičav ali ne sluti čime se ona bavi. Novi klijent kojem su je poslali je udovac, sramežljivi stariji profesor Takashi (T. Okuno). Njemu je važnije pripremiti joj večeru i razgovarati s njom nego seks. Akiko je provela noć kod njega i ujutro ju profesor vozi na ispit. Pritom sretnu Noriakija (R. Kase)…

Ovu francusko-japansku koprodukciju režirao je i napisao scenarij Iranac Abbas Kiarostami, što mu je donijelo nominaciju za Zlatnu ružu 2012. u Cannesu.

HRT3, 22.30, DRAMSKA SERIJA, Ljubimac publike

Paul se na sudu suočava sa ženama koje su ga optužile i čeka izricanje presude. Želi svjedočiti kako bi sud čuo i njegovu stranu priče, no Jerome se tome oštro protivi.

Dee osjeća da se Marie koleba. Marie shvaća da o Karlovu iskazu ovisi hoće li sud osloboditi Paula ili ga proglasiti krivim. Svjesna je da, bez obzira na odluku porote, mora odlučiti hoće li ostati u braku s njim.

NOVA TV, 00.30, PUSTOLOVNI FILM, Godina prva

Nakon što je jeo s Drva znanja, primitivni seljak i poznati neradnik Zed (Jack Black) počinje postavljati pitanja o smislu života. Njegovo novo prosvjetljenje ga dovodi u sukob s ostalim stanovnicima sela pa je prisiljen pobjeći. U njegovom bijegu nerado mu se pridružuje i prijatelj Oh (Michael Cera) koji je također prognan. Njih dvojica zajedno krenu u potragu za odgovorima i tu počinje njihovo epsko putovanje nevjerojatnih proporcija. Redatelj Harold Ramis u ovoj komediji, koja nam prikazuje avanture dvojice primitivnih lovaca, uspio je uspio okupiti impozantnu glumačku ekipu koju predvode Jack Black i Michael Cera.